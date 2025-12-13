Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei

07:10

Ion Ceban: „Oamenii au pierdut 60 milioane de euro în TUX, dar autoritățile nu reacționează – pentru că în schemă apar apropiați cu epoleți ai PAS”. „Avem piramida TUX. Din câte înțeleg, o jumătate din toți cei care sunt apropiați PAS și sunt în epoleți, au fost implicați. Oamenii au rămas fără 60 de […] Articolul Ion Ceban acuză: „Jumătate din apropiații cu epoleți ai PAS sunt prinși în piramida TUX. Oamenii au pierdut 60 de milioane de lei, dar nimeni nu răspunde” apare prima dată în ea.md.