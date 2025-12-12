Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri

ProTV.md, 12 decembrie 2025 17:50

Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
18:10
Ajustări salariale în sectorul public: Angajații cu salarii sub 6.300 de lei vor beneficia de compensații suplimentare, începând din 2026 ProTV.md
Ajustări salariale în sectorul public: Angajații cu salarii sub 6.300 de lei vor beneficia de compensații suplimentare, începând din 2026
Acum 10 minute
18:00
Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor: Proiect de lege votat în prima lectură ProTV.md
Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor: Proiect de lege votat în prima lectură
Acum 30 minute
17:50
Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri ProTV.md
Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri
Acum o oră
17:30
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București ProTV.md
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București
17:20
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
17:20
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată” ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
17:20
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani ProTV.md
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
17:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 2 ore
17:10
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență ProTV.md
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
17:10
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate ProTV.md
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate
17:10
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor ProTV.md
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor
17:00
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată” ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
16:50
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale ProTV.md
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale
16:30
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO ProTV.md
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO
16:30
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO ProTV.md
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO
16:20
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi ProTV.md
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
Acum 4 ore
16:10
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
15:50
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii ProTV.md
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii
15:40
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor ProTV.md
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor
15:00
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO ProTV.md
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO
14:50
Circa 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi, ascunse într-o geantă. Patru persoane reținute, printre care și o rusoaică - VIDEO ProTV.md
Circa 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi, ascunse într-o geantă. Patru persoane reținute, printre care și o rusoaică - VIDEO
14:30
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de ajutor la căldură: Cine va beneficia de compensație maximă - VIDEO ProTV.md
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de ajutor la căldură: Cine va beneficia de compensație maximă - VIDEO
14:30
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina ProTV.md
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
14:20
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură: Cine va beneficia de compensația maximă - VIDEO ProTV.md
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură: Cine va beneficia de compensația maximă - VIDEO
14:20
Un primar, în vizorul ANI - cu avere nejustificată de peste 340 de mii de lei ProTV.md
Un primar, în vizorul ANI - cu avere nejustificată de peste 340 de mii de lei
Acum 6 ore
14:00
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești ProTV.md
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești
13:30
Maia Sandu a ajuns în Cipru. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său cipriot cu onoruri militare. Imagini de la întâlnire - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu a ajuns în Cipru. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său cipriot cu onoruri militare. Imagini de la întâlnire - VIDEO
13:30
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Călărași - VIDEO ProTV.md
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Călărași - VIDEO
13:30
Tragedie la Dubăsari. Două persoane au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă ProTV.md
Tragedie la Dubăsari. Două persoane au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă
13:20
Cu lapte și brânză în Parlament. Gest de protest din partea lui Vasile Costiuc. Ce a solicitat deputatul - VIDEO ProTV.md
Cu lapte și brânză în Parlament. Gest de protest din partea lui Vasile Costiuc. Ce a solicitat deputatul - VIDEO
13:20
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Strășeni - VIDEO ProTV.md
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Strășeni - VIDEO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
13:10
Sezonul cadourilor a început! Descoperă colecția de iarnă ViolaTex și din 15 decembrie, profită de reducerea grandioasă de 20% la produsele tale preferate - VIDEO ProTV.md
Sezonul cadourilor a început! Descoperă colecția de iarnă ViolaTex și din 15 decembrie, profită de reducerea grandioasă de 20% la produsele tale preferate - VIDEO
13:00
Cu lapte și brânză în Parlament. Vasile Costiuc a cerut audierea șefului ANSA care ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse autohtone - VIDEO ProTV.md
Cu lapte și brânză în Parlament. Vasile Costiuc a cerut audierea șefului ANSA care ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse autohtone - VIDEO
12:40
Accident tragic la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei se află în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești ProTV.md
Accident tragic la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei se află în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești
12:20
Cum să alegi apartamentul ideal? ProTV.md
Cum să alegi apartamentul ideal?
12:20
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei ProTV.md
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei
Acum 8 ore
12:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
12:10
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO ProTV.md
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO
11:30
Partidul CUB are un nou președinte interimar. Mesajul, publicat de Igor Munteanu ProTV.md
Partidul CUB are un nou președinte interimar. Mesajul, publicat de Igor Munteanu
10:40
„Cu șoferul ce facem? Îl trăsnim? -Șeful o să hotărască”. Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist din Chișinău - VIDEO ProTV.md
„Cu șoferul ce facem? Îl trăsnim? -Șeful o să hotărască”. Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist din Chișinău - VIDEO
10:30
Un lot de peste 7 tone de mărar din import, nimicit de ANSA. Norma de pesticide, depăsită de 10 ori ProTV.md
Un lot de peste 7 tone de mărar din import, nimicit de ANSA. Norma de pesticide, depăsită de 10 ori
10:20
LIVE. Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
Acum 12 ore
09:50
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa ProTV.md
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
09:00
Cetățenii care au depus cereri la compensații pentru sezonul rece, pot afla începând de astăzi despre suma ajutorului oferit ProTV.md
Cetățenii care au depus cereri la compensații pentru sezonul rece, pot afla începând de astăzi despre suma ajutorului oferit
08:40
Temperaturi de până la 9 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în weekend. Prognoza meteo ProTV.md
Temperaturi de până la 9 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în weekend. Prognoza meteo
08:20
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană” ProTV.md
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană”
08:10
Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami ProTV.md
Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami
Acum 24 ore
04:20
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja ProTV.md
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.