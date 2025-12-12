Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.12.2025
ProTV.md, 12 decembrie 2025 20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.12.2025
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:50
Tensiuni în Ucraina și pe plan internațional: Planul de pace al SUA prevede împărțirea teritoriilor ucrainene, iar formulările vagi ale garanțiilor de securitate stârnesc îngrijorare - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în Ucraina și pe plan internațional: Planul de pace al SUA prevede împărțirea teritoriilor ucrainene, iar formulările vagi ale garanțiilor de securitate stârnesc îngrijorare - VIDEO
20:50
Peste 500 de judecători și procurori semnează un articol susținând „Justiție Capturată”: Proteste în București și invitație deschisă a președintelui Nicușor Dan pentru o discuție cu magistrații - VIDEO # ProTV.md
Peste 500 de judecători și procurori semnează un articol susținând „Justiție Capturată”: Proteste în București și invitație deschisă a președintelui Nicușor Dan pentru o discuție cu magistrații - VIDEO
Acum 15 minute
20:40
Tensiuni în relațiile transatlantice: Cum vede administrația Trump viitorul Uniunii Europene și care sunt planurile de reducere a implicării americane în apărarea europeană – VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în relațiile transatlantice: Cum vede administrația Trump viitorul Uniunii Europene și care sunt planurile de reducere a implicării americane în apărarea europeană – VIDEO
Acum 30 minute
20:30
Un director din China se confruntă cu propriul robot într-un meci live pentru a demonstra autenticitatea tehnologiei companiei. Robotul câștigă în fața publicului sceptic - VIDEO # ProTV.md
Un director din China se confruntă cu propriul robot într-un meci live pentru a demonstra autenticitatea tehnologiei companiei. Robotul câștigă în fața publicului sceptic - VIDEO
Acum o oră
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.12.2025
Acum 2 ore
19:10
Un nou tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus - VIDEO # ProTV.md
Un nou tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus - VIDEO
19:00
Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate # ProTV.md
Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate
Acum 4 ore
18:10
Ajustări salariale în sectorul public: Angajații cu salarii sub 6.300 de lei vor beneficia de compensații suplimentare, începând din 2026 # ProTV.md
Ajustări salariale în sectorul public: Angajații cu salarii sub 6.300 de lei vor beneficia de compensații suplimentare, începând din 2026
18:00
Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor: Proiect de lege votat în prima lectură # ProTV.md
Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor: Proiect de lege votat în prima lectură
17:50
Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri # ProTV.md
Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri
17:30
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București # ProTV.md
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București
17:20
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO # ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
17:20
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată” # ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
17:20
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani # ProTV.md
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
17:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
17:10
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență # ProTV.md
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
17:10
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate # ProTV.md
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate
17:10
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor # ProTV.md
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor
17:00
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată” # ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
Acum 6 ore
16:50
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale # ProTV.md
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale
16:30
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO # ProTV.md
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO
16:30
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO # ProTV.md
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO
16:20
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
16:10
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO # ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
15:50
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii # ProTV.md
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii
15:40
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor # ProTV.md
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor
15:00
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO # ProTV.md
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO
Acum 8 ore
14:50
Circa 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi, ascunse într-o geantă. Patru persoane reținute, printre care și o rusoaică - VIDEO # ProTV.md
Circa 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi, ascunse într-o geantă. Patru persoane reținute, printre care și o rusoaică - VIDEO
14:30
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de ajutor la căldură: Cine va beneficia de compensație maximă - VIDEO # ProTV.md
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de ajutor la căldură: Cine va beneficia de compensație maximă - VIDEO
14:30
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina # ProTV.md
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
14:20
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură: Cine va beneficia de compensația maximă - VIDEO # ProTV.md
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură: Cine va beneficia de compensația maximă - VIDEO
14:20
Un primar, în vizorul ANI - cu avere nejustificată de peste 340 de mii de lei
14:00
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești # ProTV.md
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești
13:30
Maia Sandu a ajuns în Cipru. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său cipriot cu onoruri militare. Imagini de la întâlnire - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu a ajuns în Cipru. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său cipriot cu onoruri militare. Imagini de la întâlnire - VIDEO
13:30
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Călărași - VIDEO # ProTV.md
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Călărași - VIDEO
13:30
Tragedie la Dubăsari. Două persoane au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă # ProTV.md
Tragedie la Dubăsari. Două persoane au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă
13:20
Cu lapte și brânză în Parlament. Gest de protest din partea lui Vasile Costiuc. Ce a solicitat deputatul - VIDEO # ProTV.md
Cu lapte și brânză în Parlament. Gest de protest din partea lui Vasile Costiuc. Ce a solicitat deputatul - VIDEO
13:20
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Strășeni - VIDEO # ProTV.md
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Strășeni - VIDEO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
13:10
Sezonul cadourilor a început! Descoperă colecția de iarnă ViolaTex și din 15 decembrie, profită de reducerea grandioasă de 20% la produsele tale preferate - VIDEO # ProTV.md
Sezonul cadourilor a început! Descoperă colecția de iarnă ViolaTex și din 15 decembrie, profită de reducerea grandioasă de 20% la produsele tale preferate - VIDEO
13:00
Cu lapte și brânză în Parlament. Vasile Costiuc a cerut audierea șefului ANSA care ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse autohtone - VIDEO # ProTV.md
Cu lapte și brânză în Parlament. Vasile Costiuc a cerut audierea șefului ANSA care ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse autohtone - VIDEO
Acum 12 ore
12:40
Accident tragic la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei se află în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești # ProTV.md
Accident tragic la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei se află în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești
12:20
Cum să alegi apartamentul ideal?
12:20
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei # ProTV.md
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei
12:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
12:10
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO # ProTV.md
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO
11:30
Partidul CUB are un nou președinte interimar. Mesajul, publicat de Igor Munteanu
10:40
„Cu șoferul ce facem? Îl trăsnim? -Șeful o să hotărască”. Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
„Cu șoferul ce facem? Îl trăsnim? -Șeful o să hotărască”. Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist din Chișinău - VIDEO
10:30
Un lot de peste 7 tone de mărar din import, nimicit de ANSA. Norma de pesticide, depăsită de 10 ori # ProTV.md
Un lot de peste 7 tone de mărar din import, nimicit de ANSA. Norma de pesticide, depăsită de 10 ori
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.