STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
ProTV.md, 12 decembrie 2025 17:20
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
17:30
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București # ProTV.md
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București
Acum 30 minute
17:20
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO # ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
17:20
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată” # ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
17:20
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani # ProTV.md
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
17:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum o oră
17:10
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență # ProTV.md
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
17:10
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate # ProTV.md
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate
17:10
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor # ProTV.md
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor
17:00
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată” # ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
16:50
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale # ProTV.md
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale
Acum 2 ore
16:30
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO # ProTV.md
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO
16:30
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO # ProTV.md
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO
16:20
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
16:10
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO # ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
15:50
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii # ProTV.md
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii
Acum 4 ore
15:40
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor # ProTV.md
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor
15:00
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO # ProTV.md
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO
14:50
Circa 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi, ascunse într-o geantă. Patru persoane reținute, printre care și o rusoaică - VIDEO # ProTV.md
Circa 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi, ascunse într-o geantă. Patru persoane reținute, printre care și o rusoaică - VIDEO
14:30
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de ajutor la căldură: Cine va beneficia de compensație maximă - VIDEO # ProTV.md
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de ajutor la căldură: Cine va beneficia de compensație maximă - VIDEO
14:30
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina # ProTV.md
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
14:20
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură: Cine va beneficia de compensația maximă - VIDEO # ProTV.md
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură: Cine va beneficia de compensația maximă - VIDEO
14:20
Un primar, în vizorul ANI - cu avere nejustificată de peste 340 de mii de lei
14:00
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești # ProTV.md
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești
Acum 6 ore
13:30
Maia Sandu a ajuns în Cipru. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său cipriot cu onoruri militare. Imagini de la întâlnire - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu a ajuns în Cipru. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său cipriot cu onoruri militare. Imagini de la întâlnire - VIDEO
13:30
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Călărași - VIDEO # ProTV.md
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Călărași - VIDEO
13:30
Tragedie la Dubăsari. Două persoane au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă # ProTV.md
Tragedie la Dubăsari. Două persoane au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă
13:20
Cu lapte și brânză în Parlament. Gest de protest din partea lui Vasile Costiuc. Ce a solicitat deputatul - VIDEO # ProTV.md
Cu lapte și brânză în Parlament. Gest de protest din partea lui Vasile Costiuc. Ce a solicitat deputatul - VIDEO
13:20
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Strășeni - VIDEO # ProTV.md
A încercat să fugă de polițiști, fiind băut criță la volan. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore, la Strășeni - VIDEO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
13:10
Sezonul cadourilor a început! Descoperă colecția de iarnă ViolaTex și din 15 decembrie, profită de reducerea grandioasă de 20% la produsele tale preferate - VIDEO # ProTV.md
Sezonul cadourilor a început! Descoperă colecția de iarnă ViolaTex și din 15 decembrie, profită de reducerea grandioasă de 20% la produsele tale preferate - VIDEO
13:00
Cu lapte și brânză în Parlament. Vasile Costiuc a cerut audierea șefului ANSA care ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse autohtone - VIDEO # ProTV.md
Cu lapte și brânză în Parlament. Vasile Costiuc a cerut audierea șefului ANSA care ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse autohtone - VIDEO
12:40
Accident tragic la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei se află în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești # ProTV.md
Accident tragic la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei se află în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești
12:20
Cum să alegi apartamentul ideal?
12:20
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei # ProTV.md
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei
12:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
12:10
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO # ProTV.md
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO
Acum 8 ore
11:30
Partidul CUB are un nou președinte interimar. Mesajul, publicat de Igor Munteanu
10:40
„Cu șoferul ce facem? Îl trăsnim? -Șeful o să hotărască”. Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
„Cu șoferul ce facem? Îl trăsnim? -Șeful o să hotărască”. Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist din Chișinău - VIDEO
10:30
Un lot de peste 7 tone de mărar din import, nimicit de ANSA. Norma de pesticide, depăsită de 10 ori # ProTV.md
Un lot de peste 7 tone de mărar din import, nimicit de ANSA. Norma de pesticide, depăsită de 10 ori
10:20
LIVE. Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi # ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
09:50
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa # ProTV.md
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
Acum 12 ore
09:00
Cetățenii care au depus cereri la compensații pentru sezonul rece, pot afla începând de astăzi despre suma ajutorului oferit # ProTV.md
Cetățenii care au depus cereri la compensații pentru sezonul rece, pot afla începând de astăzi despre suma ajutorului oferit
08:40
Temperaturi de până la 9 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în weekend. Prognoza meteo # ProTV.md
Temperaturi de până la 9 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în weekend. Prognoza meteo
08:20
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană” # ProTV.md
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană”
08:10
Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami # ProTV.md
Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami
Acum 24 ore
04:20
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja # ProTV.md
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja
04:20
Alegeri sub drona rusească: Iulia Joja spune că sprijinul occidental este vital pentru votul din Ucraina, după ce Rusia a încercat să compromită scrutinul din Republica Moldova și din Europa # ProTV.md
Alegeri sub drona rusească: Iulia Joja spune că sprijinul occidental este vital pentru votul din Ucraina, după ce Rusia a încercat să compromită scrutinul din Republica Moldova și din Europa
04:00
Iulia Joja: Fără așteptări și fără condiții, SUA au folosit acum doi ani activele Rusiei pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Europa încă discuta dacă „are voie” să facă același lucru # ProTV.md
Iulia Joja: Fără așteptări și fără condiții, SUA au folosit acum doi ani activele Rusiei pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Europa încă discuta dacă „are voie” să facă același lucru
11 decembrie 2025
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 11.12.2025. Invitat: Iulia Joja - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.