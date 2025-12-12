Seminar la Bălți dedicat conservării patrimoniului cultural tradițional în cadrul programului Interreg NEXT

18:00

Peste 360 de beneficiari ai Centrului de plasament temporar pentru persoane adulte cu dizabilități din Bălți vor avea parte de mese mai îmbelșugate în această iarnă, datorită mărinimiei unor enoriași. Pe 10 decembrie, reprezentanți ai Eparhiei de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei au livrat o tonă de mere și 300 de kilograme de ceapă, donație