Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 10 decembrie

06:40

Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 spune că este o zi în care sufletul tău se liniștește și începi să vezi cu mai multă claritate unde te afli și ce îți dorești cu adevărat. Energie calmă, stabilă și blândă te înconjoară pe tot parcursul zilei, iar tu ai ocazia să te bucuri de momente simple, [...] Articolul Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.