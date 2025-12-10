Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 10 decembrie
NordNews, 10 decembrie 2025 07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,09 lei până la costul de 19,74 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 10 decembrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7837 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9875 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8871 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro își pierde puterile. Curs valutar oficial, 10 decembrie apare prima dată în NordNews.
Nativii sunt așteptați să reflecteze asupra situațiilor din plan personal. Citește horoscopul zilei de 10 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii caută conexiuni autentice mai mult ca niciodată, potrivit catine.ro. Este esențial să recunoști orice sentiment de confruntare care ar putea apărea. Astfel de emoții îți pot încețoșa perspectiva și îți [...] Articolul Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
La cinci luni după ce părintele Constantin Turtureanu, paroh al Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, raionul Râșcani, a fost scos cu forța din lăcașul de cult de susținători ai Mitropoliei Moldovei, tensiunile se amplifică. Pe 4 decembrie, preotul și soția sa au primit o notificare semnată de blagocinul de Râșcani, Arsenii Bazatin, prin [...] Articolul VIDEO De Sfântul Nicolae, Mitropolia Moldovei cere evacuarea unui preot din biserică apare prima dată în NordNews.
Amenințări cu atac terorist distribuite în masă elevilor din Bălți: mesajele vizează 7 școli # NordNews
Astăzi, 9 decembrie, în mai multe chat-uri de Telegram ale elevilor din municipiul Bălți au fost distribuite mesaje cu amenințări de omor care vizează șapte școli din oraș. În comunicări apare menționat și centrul comercial „Bălți City”. Pe canalul de Telegram — creat chiar în dimineața zilei de 9 decembrie — au fost publicate nu [...] Articolul Amenințări cu atac terorist distribuite în masă elevilor din Bălți: mesajele vizează 7 școli apare prima dată în NordNews.
NordNews, laureată a Premiului pentru excelență în investigarea corupției 2025 pentru investigația cu cel mai mare impact # NordNews
Echipa NordNews a fost desemnată astăzi câștigătoarea Premiului pentru excelență în investigarea corupției, oferit anual de Asociația „Media-Guard”. Distincția a fost acordată pentru investigația jurnalistică cu cel mai mare impact din acest an, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”, un proiect amplu realizat pe parcursul a mai multor luni de documentare sub [...] Articolul NordNews, laureată a Premiului pentru excelență în investigarea corupției 2025 pentru investigația cu cel mai mare impact apare prima dată în NordNews.
Lucruri care poluează aerul din casa ta fără să știi. La ce trebuie să fii atentă pentru a evita problemele de sănătate # NordNews
Există o serie de lucruri care poluează aerul din casa ta fără să știi. Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează în privința lor pentru a evita eventualele probleme de sănătate, potrivit catine.ro. Calitatea aerului din casa ta poate părea bună, mai ales dacă nu observi mirosuri neplăcute când intri înăuntru. Totuși ai [...] Articolul Lucruri care poluează aerul din casa ta fără să știi. La ce trebuie să fii atentă pentru a evita problemele de sănătate apare prima dată în NordNews.
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor la dezvoltarea educației, culturii civice și implicării comunitare, în cadrul Searii Regale dedicate Curajului Civic, organizată luni la Palatul Regal din București. Evenimentul, aflat sub patronajul Majestății Sale Custodele Coroanei, a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai corpului [...] Articolul Curaj, educație, excelență: moldoveni care au impresionat Familia Regală apare prima dată în NordNews.
Face parte din dieta mediteraneană. Acest ingredient esențial aduce beneficii nenumărate pentru sănătate. Consumat zilnic în cantități mici nu are niciun efect secundar. Vezi ce spun specialiștii despre asta, potrivit catine.ro. Folosit în bucătărie, oferă preparatelor un gust deosebit. Organismul îți va mulțumi odată ce începi să îl consumi. Conține antioxidanți puternici, printre care [...] Articolul Acest ingredient esențial aduce beneficii nenumărate pentru sănătate. Tu l-ai încercat apare prima dată în NordNews.
La Dondușeni, teatrul de păpuși aduce generațiile la aceeași masă și demontează stereotipuri # NordNews
La Dondușeni, un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc de multe ori „alături”, dar prea rar „împreună”, un proiect comunitar a reușit să apropie generații care până acum aveau puține ocazii reale de dialog. Rezultatul acestui proces de aproape un an este spectacolul de teatru de păpuși „Cine-i vinovatul?”, construit din fragmente autentice de [...] Articolul La Dondușeni, teatrul de păpuși aduce generațiile la aceeași masă și demontează stereotipuri apare prima dată în NordNews.
Un incendiu a izbucnit într-o locuință din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Proprietarul, un bărbat de 72 de ani, a fost transportat la spital cu simptome de intoxicație ușoară. Potrivit IGSU, flăcările au fost semnalate în noaptea de 8 decembrie 2025, în jurul orei 23:10. „La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și [...] Articolul Incendiu la Floreni: un bărbat de 72 de ani, transportat la spital apare prima dată în NordNews.
Sindicatele cer salarii indexate la inflație: „Nivelul actual nu acoperă minimul necesar” # NordNews
În data de 9 decembrie 2025, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul căreia au prezentat un set de propuneri și obiecții privind proiectele bugetare și politicile salariale planificate pentru anul 2026. La discuții au participat Igor Zubcu (președinte CNSM), Sergiu Sainciuc (vicepreședinte [...] Articolul Sindicatele cer salarii indexate la inflație: „Nivelul actual nu acoperă minimul necesar” apare prima dată în NordNews.
Grupul polonez LPP a lansat marca Sinsay în Republica Moldova: magazine inaugurate la Bălți și Soroca # NordNews
Retailerul polonez LPP, unul dintre cei mai mari jucători din Europa Centrală și de Est în domeniul modei, a intrat oficial pe piața din Republica Moldova prin deschiderea primelor magazine Sinsay. Brandul a fost lansat pe 5 decembrie la Bălți și pe 19 decembrie la Soroca, marcând extinderea grupului în cea de-a 45-a piață internațională. [...] Articolul Grupul polonez LPP a lansat marca Sinsay în Republica Moldova: magazine inaugurate la Bălți și Soroca apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Vitalie Cazacu // Sărăcia ne omoară încet, dar sigur: statisticile ascund detalii halucinante # NordNews
Trei din zece moldoveni trăiesc în sărăcie absolută, însă această cifră, care crește încet dar sigur an de an, nu arată adevărata dimensiune a problemei. Sub indicatorii oficiali se ascunde o realitate mult mai dură: un model economic rupt în două, o populație activă care se restrânge accelerat și un stat care încearcă să gestioneze [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu // Sărăcia ne omoară încet, dar sigur: statisticile ascund detalii halucinante apare prima dată în NordNews.
Angajații Poliției de Frontieră din Direcția Regională Nord au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de Kettlebell, confirmând prin disciplină, forță și pregătire fizică exemplară profesionalismul sportivilor din cadrul instituției. Sportivii Maxim Cornei și Alexandru Frasiniuc, ambii originari din nordul Republicii Moldova și activând în structurile Poliției de Frontieră din regiune, au reprezentat țara cu [...] Articolul Aur pentru Moldova! Polițiștii de frontieră din nord impresionează la kettlebell apare prima dată în NordNews.
VIDEO Seară dedicată prozei lui Vasile Bumacov, la Uniunea Scriitorilor. Două romane noi, prezentate publicului # NordNews
Fostul ministru al Agriculturii și ex-ambasador în Japonia, profesorul universitar Vasile Bumacov, și-a prezentat cele mai noi opere în cadrul unui eveniment desfășurat pe 5 decembrie la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Este vorba despre romanul „Rătăciți în drum spre Elveția” și ficțiunea „Cetățuia misterioasă”. Țara noastră este atât de frumoasă, iar noi nu cunoaștem [...] Articolul VIDEO Seară dedicată prozei lui Vasile Bumacov, la Uniunea Scriitorilor. Două romane noi, prezentate publicului apare prima dată în NordNews.
Mihai Sava, Președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” # NordNews
Pe parcursul lunii noiembrie, Președintele AMALT, Mihai Sava, s-a aflat la Chișinău pentru o serie de întâlniri oficiale cu demnitari ai Guvernului Republicii Moldova, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării economice, educației și logisticii. În cadrul întâlnirilor, președintele AMALT a avut discuții cu Viceprim-ministru și Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar și [...] Articolul Mihai Sava, Președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” apare prima dată în NordNews.
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procedurii de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, care expiră la 1 martie 2026. Măsură vine în contextul alinierii Republicii Moldova la Decizia UE 2025/1460 privind extinderea acestui regim, comunică MOLDPRES. Potrivit MAI, prelungirea protecției urmărește asigurarea unui cadru sigur și predictibil pentru cetățenii [...] Articolul Republica Moldova prelungește mecanismul de protecție temporară pentru ucraineni apare prima dată în NordNews.
Șoferul, care a fugit de la locul unui accident mortal produs pe traseul Râșcani–Mihăileni, a fost reținut de polițiști pe 8 decembrie, la aproape trei săptămâni de la tragedie. În urma accidentului, o tânără de 23 de ani a murit, iar o altă pasageră de aceeași vârstă a fost rănită. Informațiile au fost confirmate pentru [...] Articolul Șoferul fugar din accidentul mortal din raionul Râșcani, reținut apare prima dată în NordNews.
O persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie audiate în calitate de bănuit în urma celor peste 30 de percheziții desfășurate marți dimineață, 9 decembrie, de CNA și procurorii municipiului Chișinău într-un dosar privind o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor [...] Articolul Peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la permise auto apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova va prelungi protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, aliniindu-se astfel deciziei Uniunii Europene de a extinde mecanismul până la 4 martie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procedura necesară pentru aplicarea acestei măsuri. Potrivit MAI, extinderea protecției temporare va permite menținerea drepturilor deja acordate refugiaților ucraineni, precum și gestionarea eficientă a fluxurilor [...] Articolul Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații ucraineni apare prima dată în NordNews.
Aproape o treime dintre studenții din Republica Moldova ar utiliza inteligența artificială pentru elaborarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune încă de un sistem centralizat de detectare a plagiatului. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, făcută în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit ministrului, tezele generate cu ajutorul [...] Articolul Ministerul Educației pregătește un sistem național anti-plagiat apare prima dată în NordNews.
Patru soldați ruși au fost condamnați de un tribunal din estul Ucrainei, aflat sub controlul Moscovei, pentru uciderea unui american care lupta din 2014 alături de forțele pro-ruse. Este unul dintre rarele cazuri în care militari ruși sunt trași la răspundere pentru crime comise în timpul serviciului în Ucraina, relatează Agerpres.ro. Sentința a fost pronunțată [...] Articolul Un american pro-rus, omorât în bătaie de militari ruși în Donețk apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,20 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 19,83 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Ieftiniri la pompă. Tarifele carburanților pentru 9 decembrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 9 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8086 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0024 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8922 lei; Hrivna ucraineană: 0.4038 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 9 decembrie apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025 vine cu o energie agitată, intensă și greu de ignorat. Ai impresia că timpul nu este suficient pentru a duce la capăt toate sarcinile, iar ritmul în care se desfășoară lucrurile te poate obosi mai mult decât în mod obișnuit, potrivit catine.ro. Indiferent de zodie, fiecare dintre noi [...] Articolul Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
NordNews LIVE Interviu cu Jean-Marc Four: Moldova, în prima linie a luptei cu dezinformarea # NordNews
Invitatul nostru este Jean-Marc Four, directorul Radio France Internationale (RFI). Un dialog deschis, realizat la Chișinău exclusiv pentru NordNews, despre rolul Republicii Moldova în combaterea dezinformării, parteneriatul media european și provocările jurnalismului independent în 2025. Articolul NordNews LIVE Interviu cu Jean-Marc Four: Moldova, în prima linie a luptei cu dezinformarea apare prima dată în NordNews.
VIDEO Rugăciunile șoferilor au fost auzite. Traseul Bălți–Criva va intra în reparații în 2026 # NordNews
După zeci de ani de așteptare, drumul național Bălți–Criva, parte a magistralei M5 și unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din nordul Republicii Moldova, urmează să intre în reparație în anul 2026. Locuitorii satelor de pe traseu și șoferii care îl parcurg zilnic spun că modernizarea ar putea transforma nu doar condițiile de [...] Articolul VIDEO Rugăciunile șoferilor au fost auzite. Traseul Bălți–Criva va intra în reparații în 2026 apare prima dată în NordNews.
Investigația Nord News, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”, locul I la „Investigația anului 2025” în mass-media locală/regională # NordNews
Echipa NordNews a obținut Locul I în cadrul concursului „Investigațiile jurnalistice ale anului 2025”, la categoria mass-media locală/regională, pentru investigația „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”. Distincția a fost anunțată la Forumul Mass-Media din Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, în cadrul celei de-a zecea ediții a evenimentului care reunește anual comunitatea [...] Articolul Investigația Nord News, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”, locul I la „Investigația anului 2025” în mass-media locală/regională apare prima dată în NordNews.
Iurie Ceban a fost numit luni, 8 decembrie, în funcția de șef al Biroului Vamal Nord. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe de lucru la Bălți, unde directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, Carolina Gargaun, l-a prezentat oficial colectivului instituției. Potrivit Serviciului Vamal, noul conducător își preia atribuțiile începând de astăzi, cu misiunea de [...] Articolul Schimbare la vârful Biroului Vamal Nord apare prima dată în NordNews.
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Prințul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei. Ceremonia a avut loc luni, 8 decembrie, la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial ordinul în numele președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit misiunii diplomatice, [...] Articolul FOTO Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul „Iaroslav cel Înțelept” apare prima dată în NordNews.
În noiembrie, rezervele valutare ale statului au scăzut cu încă 60,56 milioane EUR, ajungând la 5 080,87 milioane EUR, ca urmare a rambursării datoriei externe și a relaxării politicii monetare, notează Logos Press. Scăderea s-a datorat în principal ultimei decizii a Consiliului de administrație al BNM de a reduce rezervele obligatorii pentru a asigura lichiditatea [...] Articolul Rezervele valutare ale R. Moldova, din nou în scădere apare prima dată în NordNews.
Platforma de analiză Star Gage a publicat un clasament al celor mai urmărite conturi de Instagram asociate Republicii Moldova. Datele indică un top dominat de creatori de conținut, influenceri, actori și interpreți, ale căror comunități online numără sute de mii de urmăritori. Potrivit clasamentului, Marin Mocanu conduce detașat lista, cu 1.122.038 de urmăritori. Top 10 [...] Articolul Cine sunt cei mai urmăriți moldoveni pe Instagram. Liderul topului trece de 1,1 milioane apare prima dată în NordNews.
Pacienții din Republica Moldova vor avea acces la trei noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia a fost aprobată, pe 5 decembrie, de Consiliul pentru medicamente compensate. Pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate va fi completată cu o combinație de Sitagliptinum + [...] Articolul Noi medicamente compensate din 2026: Ce preparate intră și cine va beneficia apare prima dată în NordNews.
Sărbători după gratii pentru Vladimir Andronachi: Curtea de Apel prelungește arestul preventiv # NordNews
Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Chișinău a decis luni, 8 decembrie, prelungirea detenției cu încă 30 de zile. Fostul deputat este cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor [...] Articolul Sărbători după gratii pentru Vladimir Andronachi: Curtea de Apel prelungește arestul preventiv apare prima dată în NordNews.
Polițiștii au găsit saci cu cânepă în casele a cinci indivizi din Briceni. Bărbații, cercetați pentru cultivarea drogurilor # NordNews
Cinci bărbați din raionul Briceni sunt cercetați penal pentru cultivare, deținerea și consumul de droguri. Perchezițiile au avut loc în localitățile Caracușenii Vechi, Bulboaca, Balasinești și în orașul Lipcani. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat saci cu plante verzi, cu aspect și miros specific de cannabis, pachete cu masă vegetală mărunțită, dispozitive artizanale pentru consum, [...] Articolul Polițiștii au găsit saci cu cânepă în casele a cinci indivizi din Briceni. Bărbații, cercetați pentru cultivarea drogurilor apare prima dată în NordNews.
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță că sistemul electroenergetic național funcționează din nou în parametri normali, după solicitarea de „ajutor de avarie” adresată României în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Într-un comunicat emis pe 8 decembrie, operatorul național de transport al energiei a precizat că aprovizionarea cu electricitate pentru consumul intern este complet acoperită, [...] Articolul Rețeaua Moldovei rezistă: ajutorul României a stabilizat sistemul energetic apare prima dată în NordNews.
Platforma Națională pentru Turism, lansată în Republica Moldova: un nou mecanism pentru modernizarea industriei turistice # NordNews
Republica Moldova a lansat Platforma Națională pentru Turism – o inițiativă amplă care urmărește coordonarea eficientă a sectorului turistic, ridicarea standardelor de calitate și consolidarea cooperării dintre autorități, mediul privat și organizațiile din domeniu. Noua structură va facilita digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului de țară atât la nivel național, cât și internațional. În cadrul [...] Articolul Platforma Națională pentru Turism, lansată în Republica Moldova: un nou mecanism pentru modernizarea industriei turistice apare prima dată în NordNews.
Trei morți în Tenerife după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală. O persoană este dată dispărută # NordNews
Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, după ce un val uriaș a izbit o piscină naturală de pe coasta vestică a insulei Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes, municipalitatea Santiago del Teide. Incidentul s-a produs duminică, în condițiile în care autoritățile locale emiseseră avertizări privind valuri extreme, informează DPA, citată [...] Articolul Trei morți în Tenerife după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală. O persoană este dată dispărută apare prima dată în NordNews.
Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a anunțat luni achiziția tuturor acțiunilor Czech Airlines și ale filialei sale low-cost Smartwings, într-o tranzacție evaluată la 154 milioane de euro. Acordul, confirmat de AFP, urmează să fie analizat și aprobat de autoritățile de reglementare, transmite agerpres.ro. Potrivit mai multor agenții internaționale de presă, oferta Pegasus a surclasat propunerile [...] Articolul Pegasus Airlines intră pe piața din Europa Centrală: preia Smartwings și Czech Airlines apare prima dată în NordNews.
Tenismena moldo-americană Abigail Rencheli a obținut un nou succes internațional, câștigând medalia de aur la dublu în cadrul turneului ITF desfășurat la Daytona Beach, Florida (SUA), transmite IPN. În ultimul act al competiției, Rencheli, alături de partenera sa din Estonia, Ingrid Neel, a învins perechea americană formată din Anastasia Goncharova și Madison Tattini. Meciul a [...] Articolul Tenismena moldo-americană Abigail Rencheli câștigă aurul la dublu la turneul ITF din SUA apare prima dată în NordNews.
Peste 200 de jurnaliști, manageri media, reprezentanți ai organizațiilor de profil, comunicatori, profesori și studenți la jurnalism se reunesc la Chișinău la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice, organizat anual sub egida Consiliului de Presă. Evenimentul se desfășoară timp de două zile și este [...] Articolul Forumul Mass-Media 2025 reunește la Chișinău peste 200 de jurnaliști și experți media apare prima dată în NordNews.
Rezultate finale alegeri locale parțiale București. Ciprian Ciucu, ales primar general al Capitalei cu peste 36% din voturi. Anca Alexandrescu se clasează pe locul doi # NordNews
Victorie la alegerile pentru Primăria Capitalei pentru candidatul liberal Ciprian Ciucu. S-a finalizat numărarea voturilor. Candidatului partidului condus de premierul Ilie Bolojan a obținut peste 36% dintre voturi, la alegerile locale parțiale organizate ieri, potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Pe locul doi se clasează Anca Alexandrescu, cu aproape 22 [...] Articolul Rezultate finale alegeri locale parțiale București. Ciprian Ciucu, ales primar general al Capitalei cu peste 36% din voturi. Anca Alexandrescu se clasează pe locul doi apare prima dată în NordNews.
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a fost distinsă cu trofeul „Femeia Moldovei 2025”, la prima Gală dedicată celebrării femeilor care schimbă societatea. Evenimentul a avut loc duminică, 7 decembrie, și a reunit peste 750 de participante din țară și diaspora. În mesajul său, Doina Gherman a dedicat premiul tuturor femeilor din Republica Moldova, menționând [...] Articolul VIDEO Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, desemnată „Femeia Moldovei 2025” apare prima dată în NordNews.
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți. „La demersul procurorilor de la Procuratura Bălți, 5 persoane învinuite [...] Articolul Cinci persoane din dosarul celor publice din Primăria Chișinău, arestate preventiv apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8153 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0154 lei, mai scump cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8909 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 8 decembrie apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 spune că este o zi în care sufletul tău se liniștește și începi să vezi cu mai multă claritate unde te afli și ce îți dorești cu adevărat. Energie calmă, stabilă și blândă te înconjoară pe tot parcursul zilei, iar tu ai ocazia să te bucuri de momente simple, [...] Articolul Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova avansează în procesul de aderare la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München în 1973 și revizuită cel mai recent prin Actul din 29 noiembrie 2000, transmite IPN. Odată ce Convenția va intra în vigoare, Acordul dintre Guvern și Organizația Europeană de Brevete, semnat în 2013, își va înceta efectele, însă brevetele [...] Articolul R. Moldova avansează în procesul de aderare la Convenția brevetelor europene apare prima dată în NordNews.
