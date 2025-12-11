Dolarul „se înalță”. Curs valutar oficial, 11 decembrie
NordNews, 11 decembrie 2025 07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 11 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8121 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0302 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8945 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna
• • •
A doua săptămână a lunii decembrie vine cu o schimbare a vremii tipice de iarnă: meteorologii anunță posibilă ninsoare ușoară, pe fondul unei atmosfere reci, dar nu extrem de geroase. Pe parcursul zilei, cerul va fi în mare parte noros, iar temperaturile vor varia între minimum 2°C dimineața și maximum aproximativ 4°C la orele amiezii,
Nativii sunt sfătuiți să vadă înăuntrul lor și să vadă răspunsurile clare. Citește horoscopul zilei de 11 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cu Luna aflată în Fecioară, este posibil ca energiile de astăzi să îți testeze răbdarea, pe măsură ce viața se învârte în jurul tău, potrivit catine.ro. Pe parcursul zilei,
Peste 360 de beneficiari ai Centrului de plasament temporar pentru persoane adulte cu dizabilități din Bălți vor avea parte de mese mai îmbelșugate în această iarnă, datorită mărinimiei unor enoriași. Pe 10 decembrie, reprezentanți ai Eparhiei de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei au livrat o tonă de mere și 300 de kilograme de ceapă, donație
Apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova au fost distinși cu Premiile ONU, în cadrul Forumului Drepturilor Omului și Egalității 2025. Evenimentul s-a desfășurat pe 10 decembrie, în premieră la Bălți. Trofeul principal pentru o realizare remarcabilă a ajuns la Centrul de Inovații Sociale și Juridice „Женские инициативы", organizație cu peste 15 ani de activitate în
De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, Asociația Obștească „CASMED" lansează inițiativa „E dreptul meu să fiu sănătos", în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Elveția și Uniunea Europeană. Inițiativa națională „E dreptul meu să fiu sănătos" are ca scop creșterea gradului de conștientizare și
Liceul românesc „Mihai Eminescu" din Corjova, raionul Dubăsari, a fost dotat cu mobilier școlar modern în cadrul proiectului „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova", implementat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și finanțat de Guvernul României. Prin acest program, cinci săli de clasă au fost amenajate cu mobilier nou, la
Un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit luni seara nord-estul Japoniei, provocând panică și pagube în mai multe prefecturi. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 52 de persoane rănite, au transmis miercuri mass-media locale, citate de Xinhua, transmite agerpres.ro. Autoritățile din prefecturile Aomori, Hokkaido și Iwate au raportat 37, 11 și, respectiv, 4 răniți. Majoritatea victimelor
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că viitoarele spitale regionale din Bălți și Cahul vor costa peste 200 de milioane de euro și că termenele de dare în exploatarea nu mai coincid cu cele anunțate anterior. Declarațiile au fost făcute după ședința de Guvern din 10 decembrie. „Din studiile de fezabilitate care au fost efectuate
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN. Ministrul a spus că școlile și universitățile din întreaga lume
O tragedie de proporții a zguduit orașul Fes din nordul Marocului, unde două clădiri învecinate, cu câte patru etaje, s-au prăbușit în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială MAP și citat de AFP, cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite, potrivit news.ro.
Moldova se apropie de integrarea în sistemul european al brevetelor, după ce Guvernul a aprobat proiectul de lege privind aderarea la Convenția pentru eliberarea brevetelor europene. Acest pas va permite inventatorilor și companiilor din Republica Moldova să obțină protecție pentru creațiile lor în 39 de state europene, printr-o procedură unificată și mult mai avantajoasă. Potrivit
Trei persoane necunoscute au comis, în noaptea de 10 decembrie 2025, între orele 00:20 și 00:30, un act de vandalism în parcul central „Mihai Volontir" din municipiul Bălți, deteriorând iluminatul festiv și decorurile instalate recent pentru sărbătorile de iarnă. Dimineață, angajații municipali au descoperit ghirlande rupte, zona foto distrusă și mai multe elemente decorative grav
Un cetățean ucrainean de 38 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru contrabandă cu droguri în valoare de peste 6 milioane de lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, anunță Procuratura Generală. Bărbatul, originar din orașul Lvov, a introdus de două ori în Republica Moldova substanțe narcotice de tip alfa-PVP
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 26 decembrie este ultima zi în care contribuabilii pot să prezinte rapoartele pentru luna noiembrie 2025, inclusiv cele pentru impozitul pe venit, TVA, accize și taxa pentru mărfurile care poluează mediul. Tot până la această dată se depune și declarația privind utilizarea distilatelor din vin, precum și darea de
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 9 decembrie, că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina, cu condiția ca partenerii occidentali să contribuie la garantarea securității votului în contextul războiului cu Rusia, scrie Agerpres.ro. Zelenski a precizat că, dacă instituțiile vor primi sprijinul necesar, scrutinul ar putea avea loc în următoarele 60–90 de zile.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,09 lei până la costul de 19,74 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7837 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9875 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8871 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană:
Nativii sunt așteptați să reflecteze asupra situațiilor din plan personal. Citește horoscopul zilei de 10 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii caută conexiuni autentice mai mult ca niciodată, potrivit catine.ro. Este esențial să recunoști orice sentiment de confruntare care ar putea apărea. Astfel de emoții îți pot încețoșa perspectiva și îți
9 decembrie 2025
21:30
La cinci luni după ce părintele Constantin Turtureanu, paroh al Bisericii „Nașterea Maicii Domnului" din satul Grinăuți, raionul Râșcani, a fost scos cu forța din lăcașul de cult de susținători ai Mitropoliei Moldovei, tensiunile se amplifică. Pe 4 decembrie, preotul și soția sa au primit o notificare semnată de blagocinul de Râșcani, Arsenii Bazatin, prin
21:00
Amenințări cu atac terorist distribuite în masă elevilor din Bălți: mesajele vizează 7 școli # NordNews
Astăzi, 9 decembrie, în mai multe chat-uri de Telegram ale elevilor din municipiul Bălți au fost distribuite mesaje cu amenințări de omor care vizează șapte școli din oraș. În comunicări apare menționat și centrul comercial „Bălți City". Pe canalul de Telegram — creat chiar în dimineața zilei de 9 decembrie — au fost publicate nu
19:00
NordNews, laureată a Premiului pentru excelență în investigarea corupției 2025 pentru investigația cu cel mai mare impact # NordNews
Echipa NordNews a fost desemnată astăzi câștigătoarea Premiului pentru excelență în investigarea corupției, oferit anual de Asociația „Media-Guard". Distincția a fost acordată pentru investigația jurnalistică cu cel mai mare impact din acest an, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală", un proiect amplu realizat pe parcursul a mai multor luni de documentare sub
16:30
Lucruri care poluează aerul din casa ta fără să știi. La ce trebuie să fii atentă pentru a evita problemele de sănătate # NordNews
Există o serie de lucruri care poluează aerul din casa ta fără să știi. Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează în privința lor pentru a evita eventualele probleme de sănătate, potrivit catine.ro. Calitatea aerului din casa ta poate părea bună, mai ales dacă nu observi mirosuri neplăcute când intri înăuntru. Totuși ai
15:50
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor la dezvoltarea educației, culturii civice și implicării comunitare, în cadrul Searii Regale dedicate Curajului Civic, organizată luni la Palatul Regal din București. Evenimentul, aflat sub patronajul Majestății Sale Custodele Coroanei, a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai corpului
15:50
Face parte din dieta mediteraneană. Acest ingredient esențial aduce beneficii nenumărate pentru sănătate. Consumat zilnic în cantități mici nu are niciun efect secundar. Vezi ce spun specialiștii despre asta, potrivit catine.ro. Folosit în bucătărie, oferă preparatelor un gust deosebit. Organismul îți va mulțumi odată ce începi să îl consumi. Conține antioxidanți puternici, printre care
15:40
La Dondușeni, teatrul de păpuși aduce generațiile la aceeași masă și demontează stereotipuri # NordNews
La Dondușeni, un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc de multe ori „alături", dar prea rar „împreună", un proiect comunitar a reușit să apropie generații care până acum aveau puține ocazii reale de dialog. Rezultatul acestui proces de aproape un an este spectacolul de teatru de păpuși „Cine-i vinovatul?", construit din fragmente autentice de
15:40
Un incendiu a izbucnit într-o locuință din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Proprietarul, un bărbat de 72 de ani, a fost transportat la spital cu simptome de intoxicație ușoară. Potrivit IGSU, flăcările au fost semnalate în noaptea de 8 decembrie 2025, în jurul orei 23:10. „La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și
15:10
Sindicatele cer salarii indexate la inflație: „Nivelul actual nu acoperă minimul necesar” # NordNews
În data de 9 decembrie 2025, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul căreia au prezentat un set de propuneri și obiecții privind proiectele bugetare și politicile salariale planificate pentru anul 2026. La discuții au participat Igor Zubcu (președinte CNSM), Sergiu Sainciuc (vicepreședinte [...] Articolul Sindicatele cer salarii indexate la inflație: „Nivelul actual nu acoperă minimul necesar” apare prima dată în NordNews.
14:20
Grupul polonez LPP a lansat marca Sinsay în Republica Moldova: magazine inaugurate la Bălți și Soroca # NordNews
Retailerul polonez LPP, unul dintre cei mai mari jucători din Europa Centrală și de Est în domeniul modei, a intrat oficial pe piața din Republica Moldova prin deschiderea primelor magazine Sinsay. Brandul a fost lansat pe 5 decembrie la Bălți și pe 19 decembrie la Soroca, marcând extinderea grupului în cea de-a 45-a piață internațională. [...] Articolul Grupul polonez LPP a lansat marca Sinsay în Republica Moldova: magazine inaugurate la Bălți și Soroca apare prima dată în NordNews.
14:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu // Sărăcia ne omoară încet, dar sigur: statisticile ascund detalii halucinante # NordNews
Trei din zece moldoveni trăiesc în sărăcie absolută, însă această cifră, care crește încet dar sigur an de an, nu arată adevărata dimensiune a problemei. Sub indicatorii oficiali se ascunde o realitate mult mai dură: un model economic rupt în două, o populație activă care se restrânge accelerat și un stat care încearcă să gestioneze [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu // Sărăcia ne omoară încet, dar sigur: statisticile ascund detalii halucinante apare prima dată în NordNews.
13:50
Angajații Poliției de Frontieră din Direcția Regională Nord au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de Kettlebell, confirmând prin disciplină, forță și pregătire fizică exemplară profesionalismul sportivilor din cadrul instituției. Sportivii Maxim Cornei și Alexandru Frasiniuc, ambii originari din nordul Republicii Moldova și activând în structurile Poliției de Frontieră din regiune, au reprezentat țara cu [...] Articolul Aur pentru Moldova! Polițiștii de frontieră din nord impresionează la kettlebell apare prima dată în NordNews.
13:00
VIDEO Seară dedicată prozei lui Vasile Bumacov, la Uniunea Scriitorilor. Două romane noi, prezentate publicului # NordNews
Fostul ministru al Agriculturii și ex-ambasador în Japonia, profesorul universitar Vasile Bumacov, și-a prezentat cele mai noi opere în cadrul unui eveniment desfășurat pe 5 decembrie la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Este vorba despre romanul „Rătăciți în drum spre Elveția” și ficțiunea „Cetățuia misterioasă”. Țara noastră este atât de frumoasă, iar noi nu cunoaștem [...] Articolul VIDEO Seară dedicată prozei lui Vasile Bumacov, la Uniunea Scriitorilor. Două romane noi, prezentate publicului apare prima dată în NordNews.
13:00
12:20
Mihai Sava, Președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” # NordNews
Pe parcursul lunii noiembrie, Președintele AMALT, Mihai Sava, s-a aflat la Chișinău pentru o serie de întâlniri oficiale cu demnitari ai Guvernului Republicii Moldova, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării economice, educației și logisticii. În cadrul întâlnirilor, președintele AMALT a avut discuții cu Viceprim-ministru și Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar și [...] Articolul Mihai Sava, Președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” apare prima dată în NordNews.
11:10
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procedurii de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, care expiră la 1 martie 2026. Măsură vine în contextul alinierii Republicii Moldova la Decizia UE 2025/1460 privind extinderea acestui regim, comunică MOLDPRES. Potrivit MAI, prelungirea protecției urmărește asigurarea unui cadru sigur și predictibil pentru cetățenii [...] Articolul Republica Moldova prelungește mecanismul de protecție temporară pentru ucraineni apare prima dată în NordNews.
11:10
Șoferul, care a fugit de la locul unui accident mortal produs pe traseul Râșcani–Mihăileni, a fost reținut de polițiști pe 8 decembrie, la aproape trei săptămâni de la tragedie. În urma accidentului, o tânără de 23 de ani a murit, iar o altă pasageră de aceeași vârstă a fost rănită. Informațiile au fost confirmate pentru [...] Articolul Șoferul fugar din accidentul mortal din raionul Râșcani, reținut apare prima dată în NordNews.
10:20
O persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie audiate în calitate de bănuit în urma celor peste 30 de percheziții desfășurate marți dimineață, 9 decembrie, de CNA și procurorii municipiului Chișinău într-un dosar privind o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor [...] Articolul Peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la permise auto apare prima dată în NordNews.
10:00
Republica Moldova va prelungi protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, aliniindu-se astfel deciziei Uniunii Europene de a extinde mecanismul până la 4 martie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procedura necesară pentru aplicarea acestei măsuri. Potrivit MAI, extinderea protecției temporare va permite menținerea drepturilor deja acordate refugiaților ucraineni, precum și gestionarea eficientă a fluxurilor [...] Articolul Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații ucraineni apare prima dată în NordNews.
09:40
Aproape o treime dintre studenții din Republica Moldova ar utiliza inteligența artificială pentru elaborarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune încă de un sistem centralizat de detectare a plagiatului. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, făcută în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit ministrului, tezele generate cu ajutorul [...] Articolul Ministerul Educației pregătește un sistem național anti-plagiat apare prima dată în NordNews.
08:40
Patru soldați ruși au fost condamnați de un tribunal din estul Ucrainei, aflat sub controlul Moscovei, pentru uciderea unui american care lupta din 2014 alături de forțele pro-ruse. Este unul dintre rarele cazuri în care militari ruși sunt trași la răspundere pentru crime comise în timpul serviciului în Ucraina, relatează Agerpres.ro. Sentința a fost pronunțată [...] Articolul Un american pro-rus, omorât în bătaie de militari ruși în Donețk apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,20 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 19,83 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Ieftiniri la pompă. Tarifele carburanților pentru 9 decembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 9 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8086 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0024 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8922 lei; Hrivna ucraineană: 0.4038 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 9 decembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025 vine cu o energie agitată, intensă și greu de ignorat. Ai impresia că timpul nu este suficient pentru a duce la capăt toate sarcinile, iar ritmul în care se desfășoară lucrurile te poate obosi mai mult decât în mod obișnuit, potrivit catine.ro. Indiferent de zodie, fiecare dintre noi [...] Articolul Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
8 decembrie 2025
21:10
NordNews LIVE Interviu cu Jean-Marc Four: Moldova, în prima linie a luptei cu dezinformarea # NordNews
Invitatul nostru este Jean-Marc Four, directorul Radio France Internationale (RFI). Un dialog deschis, realizat la Chișinău exclusiv pentru NordNews, despre rolul Republicii Moldova în combaterea dezinformării, parteneriatul media european și provocările jurnalismului independent în 2025. Articolul NordNews LIVE Interviu cu Jean-Marc Four: Moldova, în prima linie a luptei cu dezinformarea apare prima dată în NordNews.
19:20
VIDEO Rugăciunile șoferilor au fost auzite. Traseul Bălți–Criva va intra în reparații în 2026 # NordNews
După zeci de ani de așteptare, drumul național Bălți–Criva, parte a magistralei M5 și unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din nordul Republicii Moldova, urmează să intre în reparație în anul 2026. Locuitorii satelor de pe traseu și șoferii care îl parcurg zilnic spun că modernizarea ar putea transforma nu doar condițiile de [...] Articolul VIDEO Rugăciunile șoferilor au fost auzite. Traseul Bălți–Criva va intra în reparații în 2026 apare prima dată în NordNews.
18:40
Investigația Nord News, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”, locul I la „Investigația anului 2025” în mass-media locală/regională # NordNews
Echipa NordNews a obținut Locul I în cadrul concursului „Investigațiile jurnalistice ale anului 2025”, la categoria mass-media locală/regională, pentru investigația „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”. Distincția a fost anunțată la Forumul Mass-Media din Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, în cadrul celei de-a zecea ediții a evenimentului care reunește anual comunitatea [...] Articolul Investigația Nord News, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”, locul I la „Investigația anului 2025” în mass-media locală/regională apare prima dată în NordNews.
18:00
Iurie Ceban a fost numit luni, 8 decembrie, în funcția de șef al Biroului Vamal Nord. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe de lucru la Bălți, unde directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, Carolina Gargaun, l-a prezentat oficial colectivului instituției. Potrivit Serviciului Vamal, noul conducător își preia atribuțiile începând de astăzi, cu misiunea de [...] Articolul Schimbare la vârful Biroului Vamal Nord apare prima dată în NordNews.
17:20
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Prințul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei. Ceremonia a avut loc luni, 8 decembrie, la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial ordinul în numele președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit misiunii diplomatice, [...] Articolul FOTO Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul „Iaroslav cel Înțelept” apare prima dată în NordNews.
17:20
În noiembrie, rezervele valutare ale statului au scăzut cu încă 60,56 milioane EUR, ajungând la 5 080,87 milioane EUR, ca urmare a rambursării datoriei externe și a relaxării politicii monetare, notează Logos Press. Scăderea s-a datorat în principal ultimei decizii a Consiliului de administrație al BNM de a reduce rezervele obligatorii pentru a asigura lichiditatea [...] Articolul Rezervele valutare ale R. Moldova, din nou în scădere apare prima dată în NordNews.
