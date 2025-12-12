Peste 100 de antreprenori începători din patru raioane – instruiți în cadrul Programului pentru START UP-eri
Provincial, 12 decembrie 2025 12:50
Peste 100 de antreprenori au participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, destinat antreprenorilor începători și persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri, desfășurat la Ialoveni. Pe parcursul programului, participanții au beneficiat de prezentări, sesiuni de întrebări-răspunsuri și instruiri practice oferite de specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor
• • •
Acum 15 minute
12:50
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui primar. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat pentru perioada 2016-2024 în mărime totală de 343 062,51 lei între averea dobândită, veniturile obținute și
12:50
Fostul căpitan al reprezentativei de futsal a Angliei și lectorul UEFA, Raoni Medina, a organizat joi, 11 decembrie, un antrenament demonstrativ la stadionul FC Chișinău. Cei 20 de juniori ai clubului chișinăuian s-au antrenat sub îndrumarea oficialului UEFA și a antrenorilor FC Chișinău, Ghenadie Pușca, Oleg Molceanov, Iurie Osipenco, Cristian Efros, pe parcursul unei ore și 30
12:50
Acum 30 minute
12:40
Lucrările la noul Sector al Poliției de Frontieră Otaci, monitorizate de conducerea MAI și OIM # Provincial
Conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Mîrza, și reprezentanți ai Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), a efectuat, la data de 11 decembrie a.c., o vizită de monitorizare a lucrărilor de construcție
Acum o oră
12:10
Ieri, 11 decembrie 2025, a avut loc Ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Cimișlia, convocată în conformitate cu Dispoziția primarului nr. 293-d din 03.12.2025. Ședința a debutat cu un moment deosebit de important: semnarea oficială a Acordului de cooperare între satul Srațimir, Municipiul Silistra, Provincia Silistra, Republica Bulgaria și satul Dimitrovca, orașul Cimișlia, raionul Cimișlia, Republica
12:10
PSRM solicită audierea ministrului Vladimir Bolea privind fondurile pentru dezvoltarea regională și locală # Provincial
Astăzi, Adrian Lebedinschi, deputat PSRM a solicitat în plenul Parlamentului audierea viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, pentru a oferi clarificări privind gestionarea fondurilor alocate dezvoltării regionale și locale. „Potrivit informațiilor primite de la administrația publică locală, în perioada 2021–2024, pentru proiectele prevăzite în bugetele locale din bugetul național nu au fost
12:10
Programul de educație accelerată pentru copiii din familii vulnerabile a fost discutat în cadrul unei mese rotunde, care a reunit specialiști în educația incluzivă, cadre didactice, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Fondului pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF), ai Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), ai societății civile, precum și mediatori comunitari. Programul vizează copiii
Acum 2 ore
12:00
Subiectele de interes pentru sectorul panificației și morăritului au fost discutate la o ședință organizată de ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Instituțiile de profil și reprezentanții industriei au discutat despre modul în care pot fi îmbunătățite procesele din sector, astfel încât activitatea producătorilor să fie susținută prin mecanisme mai eficiente și mai bine adaptate contextului
11:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu". Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autorităților pentru dezvoltarea comunităților și prioritățile legate de infrastructură, construcția rețelelor de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor. O atenție deosebită a fost acordată sprijinului pentru antreprenorii din regiune
Acum 4 ore
11:00
Pompierii din UTA Găgăuzia continuă să fie alături de cetățeni în cadrul „Ziua Ușilor Deschise” # Provincial
La data de 10 decembrie 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au deschis larg ușile și au întâmpinat cu multă căldură pe toți vizitatorii, unde au organizat activități educative și interactive „Ziua Ușilor Deschise". Evenimentele s-au desfășurat în Detașamentul de salvatori și pompieri Comrat, Secția Situații Excepționale Ceadîr-Lunga, Secția Situații Excepționale Vulcănești precum
10:50
Valeriu Chiveri, la Dubăsari: vom continua să lucrăm împreună pentru consolidarea coeziunii și pentru promovarea intereselor cetățenilor din Zona de Securitate # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde s-a întâlnit cu conducerea raionului și cu primarii localităților din teritoriu. În cadrul discuțiilor, a fost evaluată situația actuală din regiune și au fost abordate provocările cu care se confruntă administrațiile publice locale. „Dialogul direct cu administrațiile publice locale este
10:50
Ion Ceban: Guvernul aşa şi nu a oferit primăriilor suma integrală prevăzută pentru 2025 pentru investiţii capitale # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat că „PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale, suma depășind 2 miliarde de lei. În același timp, au tăiat de la investiții în drumuri, din subvenții și compensații". Politicianul a menționat, totodată, că Guvernul aşa
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană. Conform rezultatelor încercărilor
10:40
Cazul a fost documentat de către polițiștii de frontieră în comun cu funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, urmare a verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta „Chișinău – Tel Aviv". În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost depistate 3 arme pneumatice, ce
10:30
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Călărași. Primarii au apreciat realizările din ultimii ani, în special, construcția șoselei de ocolire a comunei Bahmut, dotarea
Acum 6 ore
08:10
Locuitorii raionului Soroca vor beneficia de intervenții de urgență îmbunătățite datorită unor echipamente performante achiziționate în cadrul proiectului WASSER. Astfel, potrivit GIZ Moldova, pentru Direcția Situații Excepționale (DSE) Soroca a fost achiziționat un vehicul de teren specializat, capabil să ajungă în zone greu accesibile, pentru intervenții rapide în caz de crize, precum și două pompe
07:20
În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe persoane aleg să cumpere articole pirotehnice pentru a marca momente speciale. Poliția reamintește că acestea devin extrem de periculoase atunci când sunt utilizate necorespunzător sau sunt procurate din locuri neautorizate. În acest context, polițiștii din capitală intensifică acțiunile de control în magazine, piețe și alte spații comerciale
Acum 24 ore
17:20
Premierul, vizită la Sipoteni: în ultimii patru ani, în localitate au fost realizate numeroase proiecte de dezvoltare # Provincial
Aflat în vizită de lucru în raionul Călărași, Premierul Alexandru Munteanu a mers la Sipoteni – una dintre cele mai mari și active comune din Republica Moldova. „În ultimii patru ani, în localitate au fost realizate numeroase proiecte de dezvoltare, care transformă Sipoteni într-o localitate modernă, cu servicii publice mai bune și infrastructură adaptată la nevoile oamenilor"
17:10
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene # Provincial
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au constatat mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului – comisiile școlare de examene au admis copierea în timpul probelor scrise. Astfel de încălcări au fost înregistrate în 18 instituții de
16:50
Drumurile reparate în 2025, inspectate la Drochia. Primarul anunță noi investiții în infrastructură # Provincial
Primarul orașului Drochia, Nina Chereteu, aleasă din partea Partidului Nostru, împreună cu o comisie specială, a inspectat sectoarele de drumuri reparate în 2025 de pe străzile Mircea cel Bătrân, Marinescu, Decebal, Ștefan cel Mare și Nicolae Iorga. „Aceste lucrări au fost planificate încă din 2024, odată cu aprobarea bugetului, pentru a fi realizate în 2025.
16:50
Prioritățile de dezvoltare locală și regională în procesul de aderare la UE, discutate la Guvern # Provincial
Dialogul de politici privind dezvoltarea locală și regională și procesul de aderare la Uniunea Europeană s-a desfășurat, ieri, la Guvern. Evenimentul, organizat de Cancelaria de Stat și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai partenerilor de dezvoltare și primari din localitățile țării. Participanții au vorbit despre
16:40
Consiliul raional Rezina informează că, în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere, la data de 14 decembrie 2025, în intervalul 07:00 – 18:00, se vor executa lucrări de reparație pe porțiunea de drum din cadrul traseului L 210 Cinișeuți – Echimăuți. Astfel, pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi sistată pe tronsonul menționat. "Vă rugăm să manifestați
16:10
Comuna Tuzara își crește reziliența la schimbările climatice cu tehnică multifuncțională și echipamente moderne # Provincial
Comuna Tuzara este una dintre localitățile din raionul Călărași care resimte cel mai puternic schimbările climatice. Fiind amplasată la o altitudine mai înaltă decât satele din jur, Tuzara, împreună cu satele Seliștea Nouă și Novaci, este printre primele afectate de ninsori, lapoviță, secetă sau incendii de vegetație. În 2025, localitatea s-a aflat chiar în fruntea
15:50
Grigore Novac, întrevedere cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Provincial
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, s-a întâlnit cu doamna Gudrun Mosler-Törnström, Raportor pentru drepturile omului al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, precum și cu domnul Denis Durmish și doamna Ludmila Samoila. În cadrul întrevederii, au fost discutate aspecte esențiale legate de Strategia privind
15:40
A fost procurată o autospecială modernă pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere, în cadrul proiectului „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere în orașul Călărași", finanțat din Fondul Național pentru Mediu (FNM). Primăria Călărași mulțumește Guvernul Republicii Moldova, ONIPM, Ministerului Mediului al Republicii Moldova și Consiliului Orășenesc Călărași pentru sprijin și implicare. Ce
15:40
Tânăr de 23 de ani, reținut pentru organizarea migrației ilegale pe frontiera moldo-română # Provincial
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează despre reținerea unui membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, activă pe segmentul moldo-român al frontierei de stat. Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Ungheni și cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră, au documentat un caz
15:10
Nouă deținuți din Chișinău, cercetați pentru escrocherii online de peste 270.000 de lei # Provincial
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei. Potrivit probatoriului acumulat, membrii grupului,
15:10
Polițiștii din Strășeni au desfășurat acțiuni speciale pentru prevenirea și combaterea cultivării, păstrării și consumului de substanțe stupefiante, vizând totodată deconspirarea locurilor de consum. Oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe locuințe din satele Cojușna, Recea și Zamciogi, unde se suspecta consumul periodic de droguri. Acolo au fost depistate substanțe vegetale cu miros specific […] Post-ul Poliția combate consumul de droguri în satele Cojușna, Recea și Zamciogi apare prima dată în Provincial.
15:00
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, viceprimar Tatiana Dubițkaia, Consulul General al României la Bălți, Alina Elenoiu, gerant interimar, împreună cu reprezentanții Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) au efectuat o vizită în instituțiile unde a fost livrat noul lot de mobilier școlar donat de Guvernul României. Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” […] Post-ul Guvernul României sprijină școlile din Bălți cu mobilier școlar modern apare prima dată în Provincial.
14:40
Maratonul de Crăciun 2025: restricții de trafic pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe 13 decembrie # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 13.12.2025 va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, pe data de 13.12.2025, între orele 06:00 – 15:00 și pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. […] Post-ul Maratonul de Crăciun 2025: restricții de trafic pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe 13 decembrie apare prima dată în Provincial.
14:20
PSRM din CMC au făcut totalurile campaniei „Chișinăuienii decid” și au prezentat propunerile pentru bugetul 2026 # Provincial
Astăzi, fracțiunea PSRM în Consiliul Municipal Chișinău a organizat o conferință de presă pentru a prezenta concluziile campaniei „Chișinăuienii decid”, prin care locuitorii capitalei au fost invitați să transmită propuneri pentru bugetul municipal 2026. Alexandru Odințov, președintele fracțiunii PSRM, a mulțumit chișinăuienilor pentru participarea activă, subliniind că cetățenii trebuie să decidă ce proiecte infrastructurale și […] Post-ul PSRM din CMC au făcut totalurile campaniei „Chișinăuienii decid” și au prezentat propunerile pentru bugetul 2026 apare prima dată în Provincial.
14:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, dar […] Post-ul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Călărași apare prima dată în Provincial.
14:10
Inspectorii de mediu din Soroca, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca și cu Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, au desfășurat recent o serie de acțiuni comune orientate spre prevenirea și combaterea braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă. Scopul principal al acestor activități a fost protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului […] Post-ul Acțiuni comune pentru prevenirea braconajului și a tăierilor ilegale în raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10720 kg. Motivul nimicirii lotului este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 6900+1700 µg /kg, admis 2500 µg /kg). Urmare a acțiunilor inspectorilor ANSA, lotul de […] Post-ul 10 720 kg de margarină de masă pentru torturi au fost nimicite de ANSA apare prima dată în Provincial.
14:10
Joi, 11 decembrie, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a meciurilor fazei a-II-a, Grupa 1 și Grupa 2 a Ligii 1. Prima etapă va avea loc în perioada 6-7 martie 2026. FMF a fost reprezentată la tragerea de sorți de șeful Departamentului competiții, Petru Soltanici și inspectorul federal Nicolae Dănilă. Grupa 1 este formată din […] Post-ul Liga 1. S-a stabilit programul meciurilor fazei a II-a apare prima dată în Provincial.
14:00
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană – subiect de discuție în cadrul unei conferințe naționale # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat astăzi la conferința națională „Drepturile omului în regiunea transnistreană: provocări, răspunsuri, perspective de reintegrare și parcursul european”, organizată de Asociația Promo-LEX. Evenimentul a reunit la masa de dialog reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile, ai corpului diplomatic și ai comunității donatorilor, precum și experți naționali și internaționali cu […] Post-ul Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană – subiect de discuție în cadrul unei conferințe naționale apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:50
Centrele de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga, dotate cu echipamente medicale performante # Provincial
Laboratoarele centrelor de sănătate Ialoveni și Ceadâr-Lunga au fost dotate cu echipamente performante, achiziționate în cadrul unor proiecte investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Astfel, ambele centre de sănătate au achiziționat câte un analizator biochimic automat performant, a câte […] Post-ul Centrele de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga, dotate cu echipamente medicale performante apare prima dată în Provincial.
12:20
Condiții mai bune în penitenciare, servicii medicale de calitate și investiții în extinderea infrastructurii – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele obținute pentru protejarea drepturilor omului, prezentate de secretarul de stat Sorin Popescu la Forumul Drepturilor Omului și Egalității 2025, ediția a IV-a. Secretarul de stat a declarat că, în ultimii ani, reforma penitenciară a […] Post-ul Parteneriat cu UNOPS pentru construcția unui penitenciar modern în Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:50
Primăria Chișinău: trotuar nou pentru elevi și locuitori, în proximitatea Liceului „Petru Rareș” # Provincial
În preajma Liceului Teoretic „Petru Rareș”, Primăria Chișinău construiește trotuar pietonal, pe o porțiune unde până acum nu a existat infrastructură pentru pietoni. Ani la rând, elevii și părinții au fost nevoiți să se deplaseze spre școală, pe partea carosabilă, expunându-se riscului în trafic. Lucrările prevăd: excavarea și evacuare a solului montarea bordurilor reparația fântânilor […] Post-ul Primăria Chișinău: trotuar nou pentru elevi și locuitori, în proximitatea Liceului „Petru Rareș” apare prima dată în Provincial.
11:50
Republica Moldova solicită UNECE, un nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrarea terenurilor și dezvoltării urbane # Provincial
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că, pe 01 octombrie 2025, în numele Guvernului, au transmis oficial către secretariatul Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) solicitarea de a iniția elaborarea un nou profil de țară pentru Republica Moldova în domeniile locuințelor, administrarea terenurilor și […] Post-ul Republica Moldova solicită UNECE, un nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrarea terenurilor și dezvoltării urbane apare prima dată în Provincial.
11:50
Pompierii au reușit salvarea blocului de locuit cuprins de flăcări de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală. # Provincial
În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m². În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară […] Post-ul Pompierii au reușit salvarea blocului de locuit cuprins de flăcări de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală. apare prima dată în Provincial.
11:30
Ieri, 10 decembrie 2025, orașul Cimișlia a avut onoarea de a primi vizita delegației din satul Srațimir, Municipiul Silistra, Bulgaria, condusă de primarul Radoslav Stoianov. Oaspeții au fost întâmpinați la Primăria Cimișlia cu colac, vin și sare, într-un ceremonial tradițional oferit de tineri îmbrăcați în costume naționale, simbol al ospitalității și prieteniei dintre comunități. În […] Post-ul Vizită oficială din Bulgaria la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
11:20
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă, în colaborare cu voluntarii de mediu, au desfășurat o serie de razii în raion, având drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate. Acțiunile au fost orientate spre prevenirea și depistarea încălcărilor ce pot afecta negativ ecosistemele naturale din regiune. În cadrul verificărilor au fost identificate cazuri […] Post-ul Braconaj piscicol, descoperit în Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
11:20
Noile reguli ale achizițiilor publice și sistemul de certificare, explicate la sesiunea informativă de la Hîncești # Provincial
Noile reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterile frecvent constatate în procesul de verificare, precum și noul sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2026, au fost prezentate în cadrul celei de-a treia sesiuni informative, organizate la Hîncești. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice […] Post-ul Noile reguli ale achizițiilor publice și sistemul de certificare, explicate la sesiunea informativă de la Hîncești apare prima dată în Provincial.
11:10
Guvernul și OSCE abordează reintegrarea și îmbunătățirea condițiilor de viață în regiunea transnistreană # Provincial
Reintegrarea pașnică a țării și susținerea oferită cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului au fost principalele subiecte abordate la întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova cu Șefa interimară a Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. Premierul Alexandru Munteanu a apreciat eforturile Misiunii OSCE în sprijinirea obiectivului de […] Post-ul Guvernul și OSCE abordează reintegrarea și îmbunătățirea condițiilor de viață în regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
11:10
Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia” și „vin demi-dulce din Georgia” de 3.600.000 lei # Provincial
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați […] Post-ul Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia” și „vin demi-dulce din Georgia” de 3.600.000 lei apare prima dată în Provincial.
10:50
MDED explică diferența dintre cele două porturi de la Giurgiulești în contextul discuțiilor privind proprietatea # Provincial
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) prin prisma atribuțiilor sale funcționale, monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Astfel, ministrul Eugen Osmochescu a declarat că „discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la la Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și […] Post-ul MDED explică diferența dintre cele două porturi de la Giurgiulești în contextul discuțiilor privind proprietatea apare prima dată în Provincial.
10:50
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari, a primit un set nou de mobilier școlar pentru sălile de clasă. Donația a fost oferită în cadrul unui proiect pilot inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), realizat în parteneriat cu Biroul politici de reintegrare și Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul […] Post-ul Mobilier școlar nou pentru Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova apare prima dată în Provincial.
10:40
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii claselor a 5-a din liceele „George Meniuc” și „Universul”, ambele din municipiul Chișinău, care urmează să participe în perioada 15 decembrie 2025 – […] Post-ul Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:40
Glumă care l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) din Codul penal. În […] Post-ul Glumă care l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul apare prima dată în Provincial.
