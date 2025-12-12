Povestea Cristinei: Cum Centrul Maternal „În Brațele Mamei” i-a redat speranța și demnitatea

Unika.md, 12 decembrie 2025 11:10

Povestea Cristinei: Cum Centrul Maternal „În Brațele Mamei” i-a redat speranța și demnitatea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
11:20
Escrocherie imobiliară de peste 2,3 milioane de lei descoperită la Chișinău: un bărbat, reținut de poliție Unika.md
Escrocherie imobiliară de peste 2,3 milioane de lei descoperită la Chișinău: un bărbat, reținut de poliție
11:20
Natalia Plugaru: Politica statului trebuie să vizeze reducerea sărăciei, nu menținerea schemelor de compensații pe termen lung Unika.md
Natalia Plugaru: Politica statului trebuie să vizeze reducerea sărăciei, nu menținerea schemelor de compensații pe termen lung
Acum 30 minute
11:10
Povestea Cristinei: Cum Centrul Maternal „În Brațele Mamei” i-a redat speranța și demnitatea Unika.md
Povestea Cristinei: Cum Centrul Maternal „În Brațele Mamei” i-a redat speranța și demnitatea
11:00
Tânără fotbalistă, decedată la 19 ani, în urma unui trend periculos de pe TikTok. Ipoteza sfâșietoare din spatele tragediei. „Jocul Diavolului” Unika.md
Tânără fotbalistă, decedată la 19 ani, în urma unui trend periculos de pe TikTok. Ipoteza sfâșietoare din spatele tragediei. „Jocul Diavolului”
11:00
SUA iau în calcul o propunere fără precedent la nivel global „zone demilitarizate de înaltă tehnologie” în estul Ucrainei, în schimbul cedării de teritorii către Rusia Unika.md
SUA iau în calcul o propunere fără precedent la nivel global „zone demilitarizate de înaltă tehnologie” în estul Ucrainei, în schimbul cedării de teritorii către Rusia
11:00
Maia Sandu a început oficial vizita în Republica Cipru, unde va discuta despre parcursul european al Moldovei Unika.md
Maia Sandu a început oficial vizita în Republica Cipru, unde va discuta despre parcursul european al Moldovei
Acum o oră
10:50
Peste 600.000 de gospodării din Moldova vor primi compensații la energie în sezonul rece 2025–2026 Unika.md
Peste 600.000 de gospodării din Moldova vor primi compensații la energie în sezonul rece 2025–2026
10:50
Atac cu drone asupra Moscovei: Aeroportul Șeremetievo suspendă decolările Unika.md
Atac cu drone asupra Moscovei: Aeroportul Șeremetievo suspendă decolările
10:30
Moldova achiziționează al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian, finanțat din fonduri europene Unika.md
Moldova achiziționează al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian, finanțat din fonduri europene
10:30
Jurist reținut pentru dare de mită la Inspectoratul de Poliție Botanica din Chișinău Unika.md
Jurist reținut pentru dare de mită la Inspectoratul de Poliție Botanica din Chișinău
Acum 2 ore
10:20
Arme pneumatice descoperite în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Tel Aviv: cetățean israelian, cercetat penal Unika.md
Arme pneumatice descoperite în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Tel Aviv: cetățean israelian, cercetat penal
10:20
Șofer beat recidivist pierde mașina și primește muncă în folosul comunității Unika.md
Șofer beat recidivist pierde mașina și primește muncă în folosul comunității
10:20
Creștere de 27,3% a încasărilor din impozitul pe venit pentru chirii în primele 11 luni din 2025 Unika.md
Creștere de 27,3% a încasărilor din impozitul pe venit pentru chirii în primele 11 luni din 2025
10:20
Curtea de Conturi: Deficiențe în procesul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat în Republica Moldova Unika.md
Curtea de Conturi: Deficiențe în procesul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat în Republica Moldova
10:10
Un lot de 7,5 tone de mărar de import, nimicit sub supravegherea inspectorilor ANSA Unika.md
Un lot de 7,5 tone de mărar de import, nimicit sub supravegherea inspectorilor ANSA
10:10
Ion Ceban acuză PAS de majorări bugetare nejustificate pentru instituțiile centrale, în detrimentul investițiilor și sprijinului pentru populație Unika.md
Ion Ceban acuză PAS de majorări bugetare nejustificate pentru instituțiile centrale, în detrimentul investițiilor și sprijinului pentru populație
Acum 4 ore
09:20
Ursula von der Leyen: Donald Trump nu trebuie să se implice în democrația europeană Unika.md
Ursula von der Leyen: Donald Trump nu trebuie să se implice în democrația europeană
09:10
De astăzi, beneficiarii pot verifica online suma compensațiilor la energie Unika.md
De astăzi, beneficiarii pot verifica online suma compensațiilor la energie
09:10
ANRE anunță apropierea reducerii tarifelor la gaz: noile prețuri ar putea fi aprobate în ianuarie Unika.md
ANRE anunță apropierea reducerii tarifelor la gaz: noile prețuri ar putea fi aprobate în ianuarie
09:10
Câștigătorul Eurovision 2024, Nemo, anunță că va returna trofeul: „Nu mai are ce căuta pe rafturile mele” Unika.md
Câștigătorul Eurovision 2024, Nemo, anunță că va returna trofeul: „Nu mai are ce căuta pe rafturile mele”
09:10
Tragedie la Cornești, Ungheni: Un bărbat ucis cu bestialitate, iar presupusul agresor s-a sinucis Unika.md
Tragedie la Cornești, Ungheni: Un bărbat ucis cu bestialitate, iar presupusul agresor s-a sinucis
07:30
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025: Ce surprize ascunde astăzi Universul pentru tine? Unika.md
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025: Ce surprize ascunde astăzi Universul pentru tine?
Acum 12 ore
00:10
Trei câini ai străzii din Chișinău, adoptați de o familie din SUA. Unul dintre ei a fost numit „Chișinău” și a devenit simbolul grijii și solidarității pentru animale Unika.md
Trei câini ai străzii din Chișinău, adoptați de o familie din SUA. Unul dintre ei a fost numit „Chișinău” și a devenit simbolul grijii și solidarității pentru animale
11 decembrie 2025
23:40
România: Caz rar de lepră confirmat la o ngajată a unui salon SPA Unika.md
România: Caz rar de lepră confirmat la o ngajată a unui salon SPA
23:30
Politician estonian condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Rusiei Unika.md
Politician estonian condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Rusiei
23:20
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani: o lege controversată care stârnește dezbateri aprinse Unika.md
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani: o lege controversată care stârnește dezbateri aprinse
23:10
Primăria Chișinău, acuzată de locatari că a emis ilegal autorizația pentru un proiect imobiliar cu blocuri de peste 20 de etaje Unika.md
Primăria Chișinău, acuzată de locatari că a emis ilegal autorizația pentru un proiect imobiliar cu blocuri de peste 20 de etaje
23:00
Rusia anunță capturarea orașului Siversk, punct strategic spre Kramatorsk și Sloviansk. Luptele continuă în Donbas Unika.md
Rusia anunță capturarea orașului Siversk, punct strategic spre Kramatorsk și Sloviansk. Luptele continuă în Donbas
Acum 24 ore
22:10
Zelenski: Orice concesie teritorială față de Rusia va fi supusă unui referendum în Ucraina Unika.md
Zelenski: Orice concesie teritorială față de Rusia va fi supusă unui referendum în Ucraina
22:00
A doua zi de proteste în România, după documentarul Recorder: Sute de oameni cer demiteri și reforme în justiție Unika.md
A doua zi de proteste în România, după documentarul Recorder: Sute de oameni cer demiteri și reforme în justiție
21:50
Scandal diplomatic: Presa americană susține că administrația Trump ar avea un plan secret pentru a îndepărta Austria, Italia, Ungaria și Polonia de Uniunea Europeană Unika.md
Scandal diplomatic: Presa americană susține că administrația Trump ar avea un plan secret pentru a îndepărta Austria, Italia, Ungaria și Polonia de Uniunea Europeană
21:50
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale Unika.md
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
21:30
Tiraspolul acuză Chișinăul că „umflă artificial” tema planului de reintegrare: ”formatul „5+2” este singura platformă legitimă” Unika.md
Tiraspolul acuză Chișinăul că „umflă artificial” tema planului de reintegrare: ”formatul „5+2” este singura platformă legitimă”
21:20
Primii brazi naturali, expuși la vânzare. Prețurile ajung până la 2.500 de lei Unika.md
Primii brazi naturali, expuși la vânzare. Prețurile ajung până la 2.500 de lei
21:20
Fără apă la robinet pe 12 decembrie pentru locuitorii din sectorul Buiucani, Chișinău Unika.md
Fără apă la robinet pe 12 decembrie pentru locuitorii din sectorul Buiucani, Chișinău
21:10
Ministerul Mediului răspunde criticilor privind plantările de salcâm: „Ponderea acestei specii nu va depăși 20%” Unika.md
Ministerul Mediului răspunde criticilor privind plantările de salcâm: „Ponderea acestei specii nu va depăși 20%”
18:50
Nicanor Ciochină, fostul primar al Boldureștiului, a depus prima mărturie în procesul pentru accidentul mortal cu un băiat de 14 ani Unika.md
Nicanor Ciochină, fostul primar al Boldureștiului, a depus prima mărturie în procesul pentru accidentul mortal cu un băiat de 14 ani
18:50
Comisie ad-hoc verifică abaterile disciplinare ale fostului procuror general interimar Dumitru Robu Unika.md
Comisie ad-hoc verifică abaterile disciplinare ale fostului procuror general interimar Dumitru Robu
18:40
A plecat dintre noi Anatol Eremia, mare lingvist și specialist în onomastică: A fost un patriot înflăcărat Unika.md
A plecat dintre noi Anatol Eremia, mare lingvist și specialist în onomastică: A fost un patriot înflăcărat
18:40
„Marea Neagră nu poate fi sigură cât timp Crimeea este ocupată” – Oficialii ucraineni și români, la conferința de la București Unika.md
„Marea Neagră nu poate fi sigură cât timp Crimeea este ocupată” – Oficialii ucraineni și români, la conferința de la București
18:40
Lavrov: Rusia a transmis noi propuneri de garanții de securitate SUA și respinge implicarea Europei în negocierile pentru Ucraina Unika.md
Lavrov: Rusia a transmis noi propuneri de garanții de securitate SUA și respinge implicarea Europei în negocierile pentru Ucraina
18:30
Premieră pentru Moldova! Boxerul Alexandru Paraschiv a fost medaliat la Campionatul Mondial pentru seniori Unika.md
Premieră pentru Moldova! Boxerul Alexandru Paraschiv a fost medaliat la Campionatul Mondial pentru seniori
18:30
Prioritățile apărării pentru 2026: Moldova mizează pe parteneriate și pe consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride Unika.md
Prioritățile apărării pentru 2026: Moldova mizează pe parteneriate și pe consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride
17:40
Sancțiuni pentru directori și profesori din 18 școli după cazuri de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziului Unika.md
Sancțiuni pentru directori și profesori din 18 școli după cazuri de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziului
17:40
Peste 300 de cetățeni moldoveni, depistați cu ședere ilegală pe teritoriul României Unika.md
Peste 300 de cetățeni moldoveni, depistați cu ședere ilegală pe teritoriul României
17:40
Tineri din Bălți, identificați și chemați la audieri după distrugerea decorațiunilor dintr-un parc Unika.md
Tineri din Bălți, identificați și chemați la audieri după distrugerea decorațiunilor dintr-un parc
17:00
Curtea de Conturi semnalează deficiențe în gestionarea patrimoniului și raportarea financiară la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii Unika.md
Curtea de Conturi semnalează deficiențe în gestionarea patrimoniului și raportarea financiară la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii
17:00
Negocieri intense pentru pacea în Ucraina: propuneri privind concesii teritoriale și noi discuții la nivel internațional Unika.md
Negocieri intense pentru pacea în Ucraina: propuneri privind concesii teritoriale și noi discuții la nivel internațional
16:50
Tânăr de 23 de ani reținut pentru organizarea migrației ilegale la frontiera moldo-română Unika.md
Tânăr de 23 de ani reținut pentru organizarea migrației ilegale la frontiera moldo-română
16:50
Troleibuzul turistic „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” schimbă punctul de pornire în această sâmbăta Unika.md
Troleibuzul turistic „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” schimbă punctul de pornire în această sâmbăta
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.