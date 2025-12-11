Trei câini ai străzii din Chișinău, adoptați de o familie din SUA. Unul dintre ei a fost numit „Chișinău” și a devenit simbolul grijii și solidarității pentru animale

Trei câini ai străzii din Chișinău, adoptați de o familie din SUA. Unul dintre ei a fost numit „Chișinău” și a devenit simbolul grijii și solidarității pentru animale

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md