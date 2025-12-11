România: Caz rar de lepră confirmat la o ngajată a unui salon SPA
Unika.md, 11 decembrie 2025 23:40
România: Caz rar de lepră confirmat la o ngajată a unui salon SPA
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
00:10
Trei câini ai străzii din Chișinău, adoptați de o familie din SUA. Unul dintre ei a fost numit „Chișinău” și a devenit simbolul grijii și solidarității pentru animale # Unika.md
Trei câini ai străzii din Chișinău, adoptați de o familie din SUA. Unul dintre ei a fost numit „Chișinău” și a devenit simbolul grijii și solidarității pentru animale
Acum o oră
23:40
România: Caz rar de lepră confirmat la o ngajată a unui salon SPA
Acum 2 ore
23:30
Politician estonian condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Rusiei
23:20
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani: o lege controversată care stârnește dezbateri aprinse # Unika.md
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani: o lege controversată care stârnește dezbateri aprinse
23:10
Primăria Chișinău, acuzată de locatari că a emis ilegal autorizația pentru un proiect imobiliar cu blocuri de peste 20 de etaje # Unika.md
Primăria Chișinău, acuzată de locatari că a emis ilegal autorizația pentru un proiect imobiliar cu blocuri de peste 20 de etaje
23:00
Rusia anunță capturarea orașului Siversk, punct strategic spre Kramatorsk și Sloviansk. Luptele continuă în Donbas # Unika.md
Rusia anunță capturarea orașului Siversk, punct strategic spre Kramatorsk și Sloviansk. Luptele continuă în Donbas
Acum 4 ore
22:10
Zelenski: Orice concesie teritorială față de Rusia va fi supusă unui referendum în Ucraina # Unika.md
Zelenski: Orice concesie teritorială față de Rusia va fi supusă unui referendum în Ucraina
22:00
A doua zi de proteste în România, după documentarul Recorder: Sute de oameni cer demiteri și reforme în justiție # Unika.md
A doua zi de proteste în România, după documentarul Recorder: Sute de oameni cer demiteri și reforme în justiție
21:50
Scandal diplomatic: Presa americană susține că administrația Trump ar avea un plan secret pentru a îndepărta Austria, Italia, Ungaria și Polonia de Uniunea Europeană # Unika.md
Scandal diplomatic: Presa americană susține că administrația Trump ar avea un plan secret pentru a îndepărta Austria, Italia, Ungaria și Polonia de Uniunea Europeană
21:50
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale # Unika.md
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
21:30
Tiraspolul acuză Chișinăul că „umflă artificial” tema planului de reintegrare: ”formatul „5+2” este singura platformă legitimă” # Unika.md
Tiraspolul acuză Chișinăul că „umflă artificial” tema planului de reintegrare: ”formatul „5+2” este singura platformă legitimă”
21:20
Primii brazi naturali, expuși la vânzare. Prețurile ajung până la 2.500 de lei
21:20
Fără apă la robinet pe 12 decembrie pentru locuitorii din sectorul Buiucani, Chișinău
21:10
Ministerul Mediului răspunde criticilor privind plantările de salcâm: „Ponderea acestei specii nu va depăși 20%” # Unika.md
Ministerul Mediului răspunde criticilor privind plantările de salcâm: „Ponderea acestei specii nu va depăși 20%”
Acum 6 ore
18:50
Nicanor Ciochină, fostul primar al Boldureștiului, a depus prima mărturie în procesul pentru accidentul mortal cu un băiat de 14 ani # Unika.md
Nicanor Ciochină, fostul primar al Boldureștiului, a depus prima mărturie în procesul pentru accidentul mortal cu un băiat de 14 ani
18:50
Comisie ad-hoc verifică abaterile disciplinare ale fostului procuror general interimar Dumitru Robu # Unika.md
Comisie ad-hoc verifică abaterile disciplinare ale fostului procuror general interimar Dumitru Robu
18:40
A plecat dintre noi Anatol Eremia, mare lingvist și specialist în onomastică: A fost un patriot înflăcărat # Unika.md
A plecat dintre noi Anatol Eremia, mare lingvist și specialist în onomastică: A fost un patriot înflăcărat
18:40
„Marea Neagră nu poate fi sigură cât timp Crimeea este ocupată” – Oficialii ucraineni și români, la conferința de la București # Unika.md
„Marea Neagră nu poate fi sigură cât timp Crimeea este ocupată” – Oficialii ucraineni și români, la conferința de la București
18:40
Lavrov: Rusia a transmis noi propuneri de garanții de securitate SUA și respinge implicarea Europei în negocierile pentru Ucraina # Unika.md
Lavrov: Rusia a transmis noi propuneri de garanții de securitate SUA și respinge implicarea Europei în negocierile pentru Ucraina
Acum 8 ore
18:30
Premieră pentru Moldova! Boxerul Alexandru Paraschiv a fost medaliat la Campionatul Mondial pentru seniori # Unika.md
Premieră pentru Moldova! Boxerul Alexandru Paraschiv a fost medaliat la Campionatul Mondial pentru seniori
18:30
Prioritățile apărării pentru 2026: Moldova mizează pe parteneriate și pe consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride # Unika.md
Prioritățile apărării pentru 2026: Moldova mizează pe parteneriate și pe consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride
17:40
Sancțiuni pentru directori și profesori din 18 școli după cazuri de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziului # Unika.md
Sancțiuni pentru directori și profesori din 18 școli după cazuri de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziului
17:40
Peste 300 de cetățeni moldoveni, depistați cu ședere ilegală pe teritoriul României
17:40
Tineri din Bălți, identificați și chemați la audieri după distrugerea decorațiunilor dintr-un parc # Unika.md
Tineri din Bălți, identificați și chemați la audieri după distrugerea decorațiunilor dintr-un parc
17:00
Curtea de Conturi semnalează deficiențe în gestionarea patrimoniului și raportarea financiară la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # Unika.md
Curtea de Conturi semnalează deficiențe în gestionarea patrimoniului și raportarea financiară la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii
17:00
Negocieri intense pentru pacea în Ucraina: propuneri privind concesii teritoriale și noi discuții la nivel internațional # Unika.md
Negocieri intense pentru pacea în Ucraina: propuneri privind concesii teritoriale și noi discuții la nivel internațional
16:50
Tânăr de 23 de ani reținut pentru organizarea migrației ilegale la frontiera moldo-română # Unika.md
Tânăr de 23 de ani reținut pentru organizarea migrației ilegale la frontiera moldo-română
16:50
Troleibuzul turistic „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” schimbă punctul de pornire în această sâmbăta # Unika.md
Troleibuzul turistic „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” schimbă punctul de pornire în această sâmbăta
16:40
Avocatul lui Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile de tergiversare a audierii martorilor: „Suntem ținta unei campanii de denigrare” # Unika.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile de tergiversare a audierii martorilor: „Suntem ținta unei campanii de denigrare”
16:40
Poliția intensifică controalele la articole pirotehnice: amenzi și produse confiscate înainte de sărbători # Unika.md
Poliția intensifică controalele la articole pirotehnice: amenzi și produse confiscate înainte de sărbători
Acum 12 ore
16:30
Organizațiile de mediu din Moldova cer stoparea plantărilor masive de salcâm. Care este motivul # Unika.md
Organizațiile de mediu din Moldova cer stoparea plantărilor masive de salcâm. Care este motivul
16:30
Vinuri premiate și cocktailuri inedite la Vernisajul Vinului de Iarnă 2025
16:20
Europarlamentari: Moldova – un miracol democratic și model de rezistență, iar România – lecție de vulnerabilitate și reacție întârziată # Unika.md
Europarlamentari: Moldova – un miracol democratic și model de rezistență, iar România – lecție de vulnerabilitate și reacție întârziată
16:20
Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie # Unika.md
Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie
16:10
Investigația Recorder care zguduie România: „justiție capturată” și dosare mari de corupție prescrise # Unika.md
Investigația Recorder care zguduie România: „justiție capturată” și dosare mari de corupție prescrise
16:00
Ucraina: deturnare de fonduri de peste 2,4 milioane de dolari într-un contract militar, descoperită de agențiile anticorupție # Unika.md
Ucraina: deturnare de fonduri de peste 2,4 milioane de dolari într-un contract militar, descoperită de agențiile anticorupție
15:40
ULTIMA ORĂ//Atac cibernetic major în Rusia: Registrul militar, paralizat după ce hackerii au șters toate datele # Unika.md
ULTIMA ORĂ//Atac cibernetic major în Rusia: Registrul militar, paralizat după ce hackerii au șters toate datele
15:40
SUA au început discuțiile pentru o alternativă la G7 cu Rusia și China
15:30
Acțiuni speciale ale poliției în localitățile Cojușna, Recea și Zamciogi: droguri și dispozitive pentru consum descoperite în mai multe locuințe # Unika.md
Acțiuni speciale ale poliției în localitățile Cojușna, Recea și Zamciogi: droguri și dispozitive pentru consum descoperite în mai multe locuințe
15:30
Comisia Europeană dă România în judecată din cauza unor probleme de mediu / Care sunt acuzațiile # Unika.md
Comisia Europeană dă România în judecată din cauza unor probleme de mediu / Care sunt acuzațiile
15:30
ANRE anunță finalizarea analizei pentru reducerea tarifelor la gaz. Când ar putea fi aprobate noile prețuri # Unika.md
ANRE anunță finalizarea analizei pentru reducerea tarifelor la gaz. Când ar putea fi aprobate noile prețuri
15:20
ULTIMA ORĂ//Guvernul din Bulgaria și-a prezentat demisia după proteste masive antiguvernamentale # Unika.md
ULTIMA ORĂ//Guvernul din Bulgaria și-a prezentat demisia după proteste masive antiguvernamentale
15:00
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus la cererea Ucrainei # Unika.md
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus la cererea Ucrainei
15:00
ULTIMA ORĂ//Guvernul și-a prezentat demisia după proteste masive antiguvernamentale
14:50
Nume-surpriză la Eurovision 2026: rapperul Satoshi, printre cei 34 de artiști calificați la audițiile live # Unika.md
Nume-surpriză la Eurovision 2026: rapperul Satoshi, printre cei 34 de artiști calificați la audițiile live
14:40
BNM reduce rata de bază la 5%: decizie pentru stimularea economiei și menținerea inflației sub control # Unika.md
BNM reduce rata de bază la 5%: decizie pentru stimularea economiei și menținerea inflației sub control
14:40
Secțiile ATI ale SCR „Timofei Moșneaga” devin punct pilot pentru prevenirea infecțiilor asociate ventilației mecanice # Unika.md
Secțiile ATI ale SCR „Timofei Moșneaga” devin punct pilot pentru prevenirea infecțiilor asociate ventilației mecanice
14:40
Tinerii soldați încorporați în Armata Națională au depus jurământul militar în Garnizoana Chișinău # Unika.md
Tinerii soldați încorporați în Armata Națională au depus jurământul militar în Garnizoana Chișinău
14:40
Tragedie în Dubăsari: un bărbat a murit într-un incendiu
14:30
Acțiuni comune în raionul Soroca pentru combaterea braconajului și tăierilor ilegale de lemn # Unika.md
Acțiuni comune în raionul Soroca pentru combaterea braconajului și tăierilor ilegale de lemn
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.