Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie
Unika.md, 11 decembrie 2025 16:20
16:40
Avocatul lui Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile de tergiversare a audierii martorilor: „Suntem ținta unei campanii de denigrare”
Poliția intensifică controalele la articole pirotehnice: amenzi și produse confiscate înainte de sărbători
16:30
Organizațiile de mediu din Moldova cer stoparea plantărilor masive de salcâm. Care este motivul
Vinuri premiate și cocktailuri inedite la Vernisajul Vinului de Iarnă 2025
16:20
Europarlamentari: Moldova – un miracol democratic și model de rezistență, iar România – lecție de vulnerabilitate și reacție întârziată
Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie
Investigația Recorder care zguduie România: „justiție capturată” și dosare mari de corupție prescrise
16:00
Ucraina: deturnare de fonduri de peste 2,4 milioane de dolari într-un contract militar, descoperită de agențiile anticorupție
15:40
ULTIMA ORĂ//Atac cibernetic major în Rusia: Registrul militar, paralizat după ce hackerii au șters toate datele
SUA au început discuțiile pentru o alternativă la G7 cu Rusia și China
Acțiuni speciale ale poliției în localitățile Cojușna, Recea și Zamciogi: droguri și dispozitive pentru consum descoperite în mai multe locuințe
Comisia Europeană dă România în judecată din cauza unor probleme de mediu / Care sunt acuzațiile
ANRE anunță finalizarea analizei pentru reducerea tarifelor la gaz. Când ar putea fi aprobate noile prețuri # Unika.md
ANRE anunță finalizarea analizei pentru reducerea tarifelor la gaz. Când ar putea fi aprobate noile prețuri
ULTIMA ORĂ//Guvernul din Bulgaria și-a prezentat demisia după proteste masive antiguvernamentale
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus la cererea Ucrainei
ULTIMA ORĂ//Guvernul și-a prezentat demisia după proteste masive antiguvernamentale
Nume-surpriză la Eurovision 2026: rapperul Satoshi, printre cei 34 de artiști calificați la audițiile live
BNM reduce rata de bază la 5%: decizie pentru stimularea economiei și menținerea inflației sub control
Secțiile ATI ale SCR „Timofei Moșneaga” devin punct pilot pentru prevenirea infecțiilor asociate ventilației mecanice
Tinerii soldați încorporați în Armata Națională au depus jurământul militar în Garnizoana Chișinău
14:40
Tragedie în Dubăsari: un bărbat a murit într-un incendiu
Acțiuni comune în raionul Soroca pentru combaterea braconajului și tăierilor ilegale de lemn
Un candidat s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru
Drone ucrainene au lovit pentru prima dată o platformă petrolieră rusească în Marea Caspică, întrerupând extracția de petrol și gaze
Butelia de gaz, utilă dar periculoasă: recomandările IGSU pentru siguranța în gospodărie
Moldova a lansat bursa de energie electrică: Directorul ANRE explică care sunt beneficiile pentru consumatorii
Merz anunţă că o propunere cu privire la concesiile teritoriale pe care Ucraina este pregătită să le facă i-a fost transmisă lui Trump
„Prețul Zâmbetului” – cartea Ionelei Hadârcă, un manifest pentru sănătatea mentală și curajul femeilor
Deputatul PAS, Dorian Istratii: Emisarii speciali ai președintei Maia Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor activa neremunerat
Controverse la cea mai mare licitație energetică din istoria Moldovei: costuri suplimentare de 36 de milioane de euro, acuză Ștefan Gligor
PSRM propune salarii și pensii majorate, ajutoare pentru familii și tineri, dar fără detalii despre costuri sau implementare
România anulează zeci de mii de domicilii fictive: peste 2.000 de buletine reținute la frontieră, mulți moldoveni afectați
Olesea Stamate, despre numirea lui Dorin Recean ca emisar pe dezvoltare și reziliență: „Titlu la modă, dar fără conținut”
Grup infracțional de deținuți, destructurat: escrocherii prin WhatsApp și transferuri bancare ilegale
Serghei Lavrov: Rusia a transmis SUA noi propuneri pentru garanții colective de securitate. Moscova acuză Occidentul că escaladează conflictul din Ucraina
SUA lansează în Moldova programul EpiC, cu finanțare de 3,5 milioane de dolari
Incendiul de pe acoperișul blocului cu 15 etaje din Chișinău a fost lichidat: IGSU avertizează asupra accesului pentru intervenții
Scrisoare oficială: Chișinăul cere Tiraspolului soluții pentru școli, fermieri și libertăți fundamentale în regiunea transnistreană
Moscova, paralizată de un atac masiv cu drone: aproape 200 de zboruri anulate sau întârziate, pasagerii au dormit pe saltele improvizate
Benzina și motorina se ieftinesc ușor: noile prețuri maxime la carburanți, valabile din 12 decembrie
ANSA a distrus peste 10 tone de margarină contaminată, destinată preparării torturilor
11:40
Valentina Naforniță: „Tata a vrut să devin doctor, eu am devenit doctor de suflete. El nu a reușit să mă vadă pe o scenă mare.”
Doina Gherman: Progresul real vine din aplicarea legilor, nu din votarea lor pe bandă rulantă
Restricții de circulație pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, sâmbătă, pentru Maratonul de Crăciun
CNAS: Avocații, notarii și alți profesioniști din justiție trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale în termen de 10 zile
Moldova va avea un nou profil de țară UNECE în locuințe, administrarea terenurilor și dezvoltare urbană
Ion Ceban critică modul în care Ministerul Educației a anunțat transmiterea a două școli către Primăria Chișinău: „Fără consultări, fără claritate”
Ala Nemerenco, după plecarea din Guvern: „Ordinul Republicii a fost un semn de despărțire, nu am primit nicio explicație directă”
Valeriu Chiveri: Chișinăul separă procesul de reintegrare a Transnistriei de integrarea europeană: „Etape cu ritmuri diferite”
Tragedie la Telenești: un bărbat de 66 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer băut și fără permis
