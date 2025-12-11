(video) În Austria este interzis de ținut mașina pe timp de iarnă la ”balcon”

10:30

Nu este prima dată când lângă instituțiile de forță, care depun eforturi în a fi respectate regulile de circulație și a face drumurile mai sigure, se încalcă în flagrant. Și rare rămân cazurile când astfel de încălcări sunt sancționate, după care afișate pe paginile de socializare ale poliției drept lecție pentru alții. O cameră de […] Articolul (video) Tupeu chiar lângă poarta IGP. Cum un șofer profită de alții care respectă RCR pentru a încălca apare prima dată în Autoblog.md.