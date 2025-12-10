The Times: Interdicția UE din 2035 va fi amânată cu cinci ani
Autoblog.md, 10 decembrie 2025 09:00
Cotidianul britanic The Times scrie că Uniunea Europeană este pe cale să amâne cu cinci ani interdicția de vânzare a mașinilor noi cu motoare termice, mutând termenul de la 2035 la 2040. Decizia, așteptată să fie anunțată oficial în curând de Comisia Europeană, vine după presiuni intense din partea Germaniei și a marilor producători auto
• • •
Acum 30 minute
09:00
Acum 24 ore
19:00
Subaru Motorsports USA și Hoonigan au lansat astăzi cel mai sălbatic episod din istoria seriei Gymkhana: „Aussie Shred". Legenda americană a sporturilor cu motor, Travis Pastrana, a dus limitele mai departe ca niciodată într-o producție filmată în Australia – țara care a inventat termenul „hoon" (a conduce ca un nebun, a face show cu mașina
18:20
ZF a anunțat că a câștigat prima comandă majoră pentru tehnologia sa avansată de range extender eRE+, prezentată anul curent. Producătorul chinez Leapmotor va echipa versiunea EREV a modelului flagship D19 cu acest sistem începând din 2026. Spre deosebire de range extender-ele clasice (doar generator), soluția ZF eRE+ permite și tracțiune integrală, oferind și un
17:20
O altă ambulanță stricată în urma unui accident rutier. S-a întâmplat în noaptea de luni, în jurul orei 4:00, pe traseul Cahul-Taraclia, la intrarea în localitatea Moscovei din raionul Cahul. Autospeciala s-a ciocnit frontal cu un pickup Dodge Ram. Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție Cahul, în urma coliziunii, membrii echipajului medical au suferit diferite traumatisme.
17:10
16:40
Citroën a prezentat ELO Concept, un laborator de idei care redefinește complet segmentul mini-MPV-urilor electrice. Cu o lungime de doar 4.1 metri, ELO oferă spațiu interior pentru până la 6 persoane, modularitate extremă și funcțiuni REST – PLAY – WORK, transformându-se în living mobil, birou, cinema sau cameră de dormit pentru doi. Dezvoltat în colaborare
13:50
În seara de 6 decembrie 2025, la licitația RM Sotheby's din Abu Dhabi, în weekendul ultimei etape de Formula 1 din 2025, șasiul #014 al legendarului McLaren F1 a fost adjudecat pentru incredibila sumă de 25.317.500 dolari americani (cu taxe), stabilind un nou record absolut pentru un McLaren F1 vândut public. Este pentru prima dată
12:50
Mercedes anunță numirea lui Stefan Weckbach în funcția de Chief Executive Officer al diviziei de performanță AMG, începând cu 1 iulie 2026. Germanul va prelua simultan și conducerea grupului Top End Vehicle (TEV), care cuprinde Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach și G-Class, consolidând astfel poziția celor mai profitabile și exclusive mărci din portofoliul Mercedes-Benz. Anunțul vine la doar
12:00
Astăzi, 9 decembrie, Lotus a prezentat jurnaliștilor din China într-o avanpremieră primul său model plug-in hybrid. Se numește neobișnuit – For Me (Pentru Mine) și este un SUV de înaltă performanță precum varianta complet electrică. Bazat pe trei valori fundamentale – arhitectură hibridă, manevrabilitate super-stabilă și design de supercar – acest vehicul oferă o experiență
10:20
(video) Grecia, Bulgaria și România creează Platforma Coridorului Marea Neagră – Marea Egee # Autoblog.md
La Bruxelles, miniștrii transporturilor din Grecia, Bulgaria și România au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării transfrontaliere în infrastructură, creând Platforma Coridorului Marea Neagră – Marea Egee (Black Sea – Aegean Sea Corridor Platform – BACP prescurtat). Documentul stabilește coordonarea politică și tehnică pentru modernizarea și interoperabilitatea legăturilor feroviare, rutiere și fluviale strategice
Ieri
09:10
Renault Group și Ford anunță un parteneriat strategic menit să accelereze electrificarea gamei Ford în Europa și să crească competitivitatea ambelor companii pe o piață în plină transformare. Acordul prevede dezvoltarea a două modele electrice pentru pasageri sub marca Ford, construite pe platforma Ampere a Renault Group și produse în nordul Franței, în complexul ElectriCity.
8 decembrie 2025
18:40
Procuratura anunță că va depune tot efortul pentru a pedepsi șoferii care conduc în stare de ebrietate # Autoblog.md
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești (Oficiul Ialoveni), printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului un automobil al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere în stare de ebrietate cu grad avansat. De menționat că această persoană a fost lipstă
17:40
Subdiviziunea DHL Supply Chain a recepționat primul său cap-tractor Tesla Semi complet electric, marcând o etapă importantă în angajamentul grupului DHL de a reduce emisiile absolute de CO₂e la 29 de milioane de tone metrice în 2030 și de a atinge zero emisii nete până în 2050. Această achiziție extinde flota DHL Supply Chain de
15:20
(video) Mercedes-AMG GT3 de la CaDA are 59 de cm lungime și chiar un sistem pneumatic de ridicare # Autoblog.md
CaDA, rivalul LEGO, a lansat oficial modelul Mercedes-AMG GT3 la scara 1:8 – un kit impresionant de 5466 piese (dintre care 103 imprimate) care reproduce fidel campioana curselor de anduranță. La acest moment este cel mai scump set cu tematică auto al companiei, depășind chiar și valoarea replicii lui Mercedes-AMG ONE. Circa 5500 de piese
13:10
Rapid s-a plictisit proprietarul? Primul Xiaomi SU7 Ultra care a fost importat și înmatriculat în Republica Moldova a fost scos la vânzare. Deși are 5000 de km parcurși pe odometru, se va încerca să se câștige o sumă frumușică pe seama exclusivității. Amintim că modelul SU7 Ultra este dotat standard cu trei motoare electrice. Puterea lor combinată
12:30
În ultimii ani, o propoziție a devenit „mantra" comentariilor de pe YouTube și Reddit: „Dacă mașinile electrice chinezești ar veni în SUA, ar distruge totul". Marques Brownlee (MKBHD), unul dintre cei mai influenți tech-vloggeri din lume, a decis să verifice dacă afirmația e doar panică sau realitate. A luat un Xiaomi SU7 Max importat în
11:40
Brandul auto smart, cel deținut în egală măsură de Mercedes-Benz și Geely, are gata primul său sedan din istorie. Fotografii oficiale au fost publicate la scurt timp după ce primele imagini și informații au apărut în baza de date a Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației, care certifică toate noutățile cu roți care urmează să apară
10:30
Mercedes-Benz a prezentat astăzi și a deschis oficial comenzile pentru noua generație GLB – un SUV compact complet reproiectat care îmbină design off-road cu tehnologie de vârf și spațiu interior de clasă superioară. Va fi disponibil atât electric (din start), cât și cu motor cu combustie internă, cât și electric. Noul GLB devine astfel „cel
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
În seara zilei de 7 decembrie 2025, sub luminile artificiale ale circuitului Yas Marina din Abu Dhabi, Lando Norris a devenit oficial al 35-lea campion mondial din istoria Formula 1, încheind un sezon de 24 de curse plin de răsturnări spectaculoase. Britanicul de 26 de ani a finisat pe locul al treilea în cursa decisivă,
7 decembrie 2025
17:20
În această seară s-a încheiat ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2025, ediția a 76-a. Fani din 105 de țări de pe glob, inclusiv din Republica Moldova, au venit în Abu Dhabi pentru a fi martorii nașterii unui nou campion mondial. Lando Norris devine al 11-lea pilot britanic și al 35-lea din
5 decembrie 2025
17:20
(video) Legendarul Lotus Esprit este reînviat sub forma unui restomod în ediție limitată # Autoblog.md
Exact la 50 de ani de la debutul legendarului Lotus Esprit S1 la Salonul Auto de la Paris din 1975, compania britanică Encor Design a dezvăluit astăzi Encor Series 1 – o reinterpretare modernă a iconicului sportscar, cu o caroserie integrală din fibră de carbon, motor V8 twin-turbo reconstruit și tehnologii contemporane. Limitat la doar
15:40
Într-o mișcare care semnifică o consolidare suplimentară a relației dintre cele două mărci, echipa Haas F1 va fi denumită oficial TGR Haas F1 Team începând cu sezonul din 2026. TGR (TOYOTA GAZOO Racing) este divizia de competiții auto și de cercetare și dezvoltare a Toyota Motor Corporation. Producătorul japonez își asumă astfel drepturile de parteneriat
12:20
În rezultatul scăderilor continue din ultimele două săptămâni, prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 de lei pentru litru. În această perioadă, media zilnică a scăderilor la motorină a fost de aproximativ 0.6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1.27 lei. Și prețul benzinei a înregistrat o tendință descendentă în
11:30
Pe 4 decembrie 2025, la Bosch Forum Tsuzuki din Yokohama, a avut loc finala premiilor Japan Car of the Year 2025-2026. Subaru Forester a fost desemnat marele câștigător cu 1149 puncte, devansând Honda Prelude (1076 puncte) și Toyota Crown Estate (654 puncte). Volkswagen ID.Buzz a realizat o dublă istorică, adjudecându-și atât titlul Import Car of
10:40
(video) Momentul unui accident viral din Oradea. Un șofer a decolat după trecerea în viteză peste un rond # Autoblog.md
Un accident șocant a avut loc în seara zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 22:40, pe strada Oneștilor din Oradea, într-un sens giratoriu. Un automobil a sărit literalmente peste alte două autovehicule aflate în trafic, după ce a intrat cu viteză într-un rond. Momentul accidentului a fost filmat, autoturismul trecând la limită de
09:50
Tot astăzi, 5 decembrie 2025, Lexus a dezvăluit în premieră mondială noul LFA Concept – un concept de supercar complet electric dezvoltat în paralel cu modelele GR GT de la TOYOTA GAZOO Racing. Născut din convingerea președintelui Toyota, Akio Toyoda (Master Driver Morizo), că anumite tehnici și cunoștințe de construcție auto trebuie păstrate și transmise
09:10
Astăzi, 5 decembrie 2025, TOYOTA GAZOO Racing (TGR) a organizat în Japoania premiera mondială a două prototipuri pre-serie revoluționare: GR GT – noul flagship sportiv stradal cu filozofie de mașină de curse, alături de GR GT3 – varianta de competiție FIA GT3 bazată pe acesta. Dezvoltate sub supravegherea directă a președintelui TMC, Akio Toyoda (Master
4 decembrie 2025
19:50
(video) Bădărănie filmată lângă Stăuceni. Manevrele provocatoare și de neînțeles ale unui șofer # Autoblog.md
Aceste imagini video au fost postate pe o rețea de socializare cu mențiunea că ar putea fi utile pentru ca șoferul bădăran să devină pieton pentru o vreme. Puțin probabil să se întâmple, însă oricum este o probă care permite aprecierea acțiunilor mai bine decât o declarație sub formă de text. Deși liber să își
17:00
Rugăciunile sunt ascultate? Calculele ANRE pentru ziua de vineri, 5 decembrie, arată o nouă reducere semnificativă a prețului la motorină. Pentru a doua zi consecutiv se anunță o scădere cu 20 de bani, mai exact cu 21 de bani de la miezul nopții. În același timp, tariful pentru benzina 95 coboară spre 23 de lei
16:30
(video) Mașini de 4 milioane de lei furate din Franța, ridicate după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni # Autoblog.md
După o schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto din Italia, procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o altă schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța. Valoarea lor estimativă este de 4.000.000 lei. Autoritățile au efectuat în consecință 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și
16:10
Casa Albă a anunțat resetarea standardelor Corporate Average Fuel Economy (CAFE) impuse în era Biden, considerându-le „costisitoare și ilegale". Noile norme vor cere producătorilor auto o îmbunătățire a eficienței consumului de combustibil de doar 0.25–0.5 % pe an, față de minim 2% anual prevăzut anterior.
14:10
Toyota a detaliat modelul actualizat bZ4X pentru Europa, iar informațiile furnizate scot la iveală o dotare care nu a fost anunțată anterior la momentul prezentării. Va fi valabil în continuare un opțional panou fotovoltaic în acoperiș, însă opțiunea nu mai este declarată disponibilă doar pe unele piețe. bZ4X a fost primul vehicul electric cu baterie […] Articolul (foto) Toyota bZ4X facelift poate avea o dotare unică în segment apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
(video) Tupeu chiar lângă poarta IGP. Cum un șofer profită de alții care respectă RCR pentru a încălca # Autoblog.md
Nu este prima dată când lângă instituțiile de forță, care depun eforturi în a fi respectate regulile de circulație și a face drumurile mai sigure, se încalcă în flagrant. Și rare rămân cazurile când astfel de încălcări sunt sancționate, după care afișate pe paginile de socializare ale poliției drept lecție pentru alții. O cameră de […] Articolul (video) Tupeu chiar lângă poarta IGP. Cum un șofer profită de alții care respectă RCR pentru a încălca apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Pe platforma germană mobile.de a fost listat un exemplar unic de Lada-2107 din februarie 1984, transformat în mașină de raliuri de către TBR Racing. Recent restaurată complet este oferită pentru 50.000 euro și nu a participat niciodată la curse, deși este complet pregătită pentru competiții. Construită ca o replică fidelă a legendarelor VFTS din anii […] Articolul (foto) Cea mai scumpă LADA-2107 de pe mobile.de costă 50.000 de euro apare prima dată în Autoblog.md.
3 decembrie 2025
17:50
(video) Șofer care nu a oprit lângă semnul STOP: „Poliția din Hîncești nu cunoaște RCR și vrea să amendeze abuziv!” # Autoblog.md
Situație dată publicității pe rețele de socializare, dar cu scopul căutării dreptății sau pentru denigrarea imaginii unui echipaj de patrulare? S-a întâmplat la periferia orașului Hîncești, la intersecția drumurilor care duc spre Leușeni și Leova. Șoferul a întâmpinat un indicator STOP, însă s-a oprit practic în drumul cu prioritate, după care a făcut o manevră […] Articolul (video) Șofer care nu a oprit lângă semnul STOP: „Poliția din Hîncești nu cunoaște RCR și vrea să amendeze abuziv!” apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) KIA Sportage facelift este valabil în Moldova la prețul vechi – primul contact AutoBlog.MD # Autoblog.md
Dealerul oficial KIA în Republica Moldova are de câteva săptămâni în showroomuri noul Sportage facelift. Popularul model coreean continuă să fie unul dintre cele mai căutate SUV-uri compacte de pe piață. Refresh-ul aduce modificări vizibile mai ales în interior, păstrând însă prețurile extrem de competitive, de altfel fiind similare cu ale modelului pre-facelift de generație […] Articolul (video) KIA Sportage facelift este valabil în Moldova la prețul vechi – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(foto) Visul unui tânăr de 19 ani a devenit realitate după 50 de ani. Aston Martin i-a restaurat DB5-ul # Autoblog.md
Aston Martin Works din Newport Pagnell a predat de curând un DB5 complet restaurat, exact la 50 de ani după ce John Williams, pe atunci un tânăr sudor de doar 19 ani din nordul Țării Galilor, îl cumpărase cu 900 £ (echivalentul a circa 15.000 de lire sterline astăzi). Mașina, un exemplar extrem de rar […] Articolul (foto) Visul unui tânăr de 19 ani a devenit realitate după 50 de ani. Aston Martin i-a restaurat DB5-ul apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
O veste bună pentru șoferii care fac economii! Motorina se ieftinește cu alți 20 de bani # Autoblog.md
Joia generozității la ANRE. Instituția a calculat tarifele plafon pentru carburanții principali, care vor intra în vigoare după miezul nopții. Vestea bună pentru consumatorii de motorină standard este că vor putea profita de o reducere generoasă. Prețul unui litru de benzină 95 rămâne însă practic neschimbat. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică […] Articolul O veste bună pentru șoferii care fac economii! Motorina se ieftinește cu alți 20 de bani apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Prostia l-a făcut de rușine? Cum un șofer a comis un accident pe strada Kiev și ulterior a fugit # Autoblog.md
Un accident de circulație a dat peste cap traficul ieri seara, în oră de vârf. Momentul a fost înregistrat parțial de o cameră de bord. Imagini arată cu un șofer de Ford iese de pe o stradă adiacentă, încalcă marcajul de linie continuă și accelerează în forță, după care pierde controlul volanului. În accident au […] Articolul (video) Prostia l-a făcut de rușine? Cum un șofer a comis un accident pe strada Kiev și ulterior a fugit apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Automobilele BYD au intrat oficial pe piața din Japonia din ianuarie 2023, însă din start au fost disponibile doar modele electrice. Și iată că abia acum, marca chineză iese la atac cu primul său plug-in hybrid de pe această piață. De ce spunem că iese la atac? Pentru că Sealion 6, cunoscut și drept Song […] Articolul BYD atacă piața din Japonia cu cel mai ieftin SUV plug-in hybrid apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Schimbările în echipele Red Bull au format lista completă a piloților de Formula 1 pentru 2026 # Autoblog.md
Echipa Oracle Red Bull Racing și-a anunțat piloții care vor concura în sezonul 2026 de Formula 1. S-a confirmat zvonul că tânărul francez Isack Hadjar, în vârstă de 21 de ani împliniți în septembrie, va deveni coechipierul lui Max Verstappen. Amintim că 2026 este anul marilor schimbări tehnice și al debutului propulsorului propriu Red Bull […] Articolul (video) Schimbările în echipele Red Bull au format lista completă a piloților de Formula 1 pentru 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Pe 2 decembrie 2025, surse interne din companie, au declarat pentru colegii de la Autocar că Gerry McGovern, Chief Creative Officer și unul dintre cei mai influenți oameni din istoria modernă a JLR, a fost înlăturat din funcție cu efect imediat. Designerul britanic născut la Coventry ar fi fost rugat să-și părăsească încă de luni […] Articolul Presa britanică: Designerul-șef JLR ar fi fost dat afară forțat apare prima dată în Autoblog.md.
2 decembrie 2025
18:00
(video) AutoBlog.MD TUR #2: Descoperim Micii Producători de Vinuri cu Lynk & Co – episod 1 # Autoblog.md
Proiect creat cu suportul: Lynk & Co Moldova, Xiaomi, eCharge, Apa Bucovina. Republica Moldova nu mai e doar „țara cu vin bun” – a devenit un loc unde pasiunea câtorva oameni ambițioși face ca sticlele lor să ajungă în restaurante din Suedia, Japonia sau Canada. Marii coloși există, dar adevăratele povești sunt ale celor mici, […] Articolul (video) AutoBlog.MD TUR #2: Descoperim Micii Producători de Vinuri cu Lynk & Co – episod 1 apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
La mai puțin de 15 luni de la momentul lansării din octombrie 2024, uzina Ampere ElectriCity din Douai (Hauts-de-France) a sărbătorit producția exemplarului Renault 5 E-Tech electric cu numărul 100 de mii. Mașina aniversară, în echipare Techno cu baterie de 52 kWh (cea mai populară combinație), a fost asamblată săptămâna trecută, în aplauzele întregii echipe. […] Articolul (foto) Renault 5 E-Tech electric trece de 100.000 de exemplare produse apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
(video) Geely Galaxy M9 a parcurs 18.000 km din Beijing până la Paris și a fost dezasamblat sub Turnul Eiffel # Autoblog.md
La sfârșit de noiembrie, Geely a încheiat cu succes o provocare impresionantă. Flagship-ul hibrid Galaxy M9 s-a întors în Europa după ce a traversat Eurasia pe un traseu de 18.000 km, pornind din Beijing și ajungând la Paris, unde a fost dezasamblat într-un cort instalat chiar sub Turnul Eiffel. Evenimentul a fost transmis live pe […] Articolul (video) Geely Galaxy M9 a parcurs 18.000 km din Beijing până la Paris și a fost dezasamblat sub Turnul Eiffel apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Prețul motorinei este în scădere continuă. Cât va costa un litru miercuri, 3 decembrie # Autoblog.md
Continuăm să vă informăm despre evoluția prețurilor la carburanți în Republica Moldova. Tariful pentru un litru de motorină continuă să se reducă, revenind la nivelul din primele zile ale lunii noiembrie. Al benzinei 95 se menține stabil la peste 23 de lei. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de […] Articolul Prețul motorinei este în scădere continuă. Cât va costa un litru miercuri, 3 decembrie apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Zeekr, brandul premium de vehicule electrice al concernului chinez Geely, a anunțat lansarea oficială în Germania pe 1 decembrie 2025, marcând astfel intrarea pe cea mai importantă piață auto din Europa. Cu o strategie focalizată pe vânzări directe, parteneri de service certificați și clienți corporativi, Zeekr aduce și în Germania oferta sa de bază cu […] Articolul Zeekr intră pe cea mai importantă piață auto din Europa apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Poliția cehă a primit 51 dintr-un total de 352 de SUV-uri Škoda Kodiaq RS de nouă generație, pregătite special pentru misiuni exigente. Dezvoltate în colaborare cu ofițeri de poliție și ingineri din Mladá Boleslav, aceste mașini folosesc motorizarea sportivă cu 265 CP și câteva dotări speciale. Primele unități au fost predate ceremonial pe pista de […] Articolul (video) Flota poliției din Cehia va fi completată cu tocmai 352 de Škoda Kodiaq RS apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) Accident în oră de vârf pe strada Ion Creangă. Va fi găsit vinovat un conducător de troleibuz? # Autoblog.md
Din nou strada Ion Creangă, din nou banda dedicată transportului public, din nou un troleibuz implicat într-un accident. Aseară, în oră de vârf, practic în intersecția cu strada Eugen Coca, s-a întâmplat următoarea situație. Momentul a fost înregistrat de o cameră de bord, căci de altfel nu era clar cine și ce a făcut. Un […] Articolul (video) Accident în oră de vârf pe strada Ion Creangă. Va fi găsit vinovat un conducător de troleibuz? apare prima dată în Autoblog.md.
1 decembrie 2025
18:30
(video) Sébastien Ogier împarte acum cu Sébastien Loeb cele mai multe titluri de campion WRC # Autoblog.md
În weekend a avut loc etapa finală a ediției 53 a campionatului FIA World Rally Championship (WRC). Sébastien Ogier, alături de copilotul Vincent Landais, a câștigat al nouălea titlu mondial, egalând recordul absolut al lui Sébastien Loeb. Decizia s-a dat în ultima zi a Raliului Arabiei Saudite – prima ediție a acestui eveniment extrem de […] Articolul (video) Sébastien Ogier împarte acum cu Sébastien Loeb cele mai multe titluri de campion WRC apare prima dată în Autoblog.md.
