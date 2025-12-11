Propunere de concesii teritoriale ale Ucrainei, în cadrul unui plan de pace, transmisă lui Trump de cancelarul german Merz
Ziarul National, 11 decembrie 2025 14:45
O propunere referitoare la concesiile teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace menit să pună capăt conflictului din Ucraina i-a fost trans...
Acum 30 minute
14:45
Revenirea la note în clasele primare: Dialog amplu între profesori și experți pentru o tranziție educațională eficientă # Ziarul National
Evaluarea elevilor din clasele primare a fost subiectul unei discuții ample, desfășurate într-un format hibrid, adunând peste 2.500 de profesori, c...
14:45
14:45
Parteneriatul economic între Moldova și PNUD, un impuls pentru IMM-uri și digitalizare # Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o discuție cu Daniela Gasparikova, reprezentanta rezi...
14:45
Eugeniu Osmochescu discută priorități strategice pentru dezvoltare economică și digitalizare cu partenerii internaționali # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a purtat discuții cu instituțiile financiare internaționale și comunitățile donatorilor, în numele Ministerul...
Acum 4 ore
12:45
Avertisment de ULTIMĂ ORĂ al serviciilor secrete ucrainene: Rusia creează o armată de DRONE în Transnistria, care urmează să fie folosită ca trambulină împotriva Ucrainei și destabilizarea R. Moldova # Ziarul National
Rusia și-a intensificat în mod fulgerător activitatea strategică și militară în regiunea separatistă Transnistria, cu scopul de a crea un nou f...
12:45
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare, sprijiniti de Organizația pentru Cooperare si Dezv...
12:45
Dronele ucrainene atacă în premieră platforma petrolieră a Rusiei în Marea Caspică, susține SBU # Ziarul National
Drone ucrainene au atacat pentru prima dată o platformă petrolieră ce aparține Rusiei, în Marea Caspică. Prin aceasta, a fost întreruptă extracția ...
12:15
Planul controversat al lui Trump: investiții americane în Rusia și reluarea livrărilor energetice către Europa, comparat cu pactul de la Yalta # Ziarul National
Planul de pace propus de fostul președinte american Donald Trump pentru Ucraina cuprinde inițiative care urmăresc restabilirea livrărilor de energi...
12:15
Republica Moldova pregătește un nou profil de țară pentru locuințe și dezvoltare urbană în colaborare cu UNECE # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) alături de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) au comunicat că, la 01 octom...
11:45
Dispută sângeroasă lângă Stadionul Zimbru: Condamnat la 10 ani după o cerere de ajutor financiar ajunsă la un atac violent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că, recent, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un bărbat la 10 ani de închisoare într-u...
Acum 6 ore
10:45
Maia Sandu în vizită oficială în Cipru: Discuții cruciale pentru aderarea Moldovei la UE și extinderea cooperării bilaterale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială vineri, 12 decembrie, în Republica Cipru. Aceasta este țara care va prelua ...
Acum 24 ore
21:15
Starmer, Macron și Merz în dialog cu Trump: presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace propus de SUA # Ziarul National
Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania au avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Discuția a fost axat...
21:15
Joi, 11 decembrie, vremea în Republica Moldova va aduce schimbări moderate față de ziua precedentă. Temperaturile medii vor crește ușor, dar se vor...
20:15
Justiția austriacă blochează extrădarea lui Dmitro Firtaș în SUA după 11 ani de procese îndrăgite # Ziarul National
După un proces judiciar care a durat 11 ani, instanțele austriace au respins definitiv încercările Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrai...
19:15
Dan Perciun subliniază toleranța zero față de corupție la evenimentul „EDU for Integrity” organizat de Transparency International # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a luat parte la evenimentul „EDU for Integrity: Formarea unei generații reziliente prin educație și...
18:15
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa pun presiune pe livrările de gaz lichefiat din Grecia via conducta Transbalkană # Ziarul National
Dronele rusești au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, Ucraina, unde se află conducte majore, inclusiv cea care transportă g...
18:15
CNED, transformat în pilonul principal al finanțării energiei sustenabile în Moldova # Ziarul National
Guvernul a aprobat recent un proiect de Hotărâre ce transformă și extinde rolul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), care devine prin...
18:15
Campionatul European de kettlebell la Chișinău: Performanțe remarcabile ale sportivilor moldoveni # Ziarul National
Republica Moldova a fost gazda Campionatului European de kettlebell, în perioada 4-7 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și a r...
17:45
ULTIMA ORĂ // Soarta lui Dodon, în mâinile lui Plahotniuc și Iaralov. Socialistul poate ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok” # Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc și fostul său colaborator, Serghei Iaralov, ar urma să fi audiați în calitate de martori în așa-zisul dosar „kuliok”...
17:30
Procuratura din Bălți deschide porțile pentru studenți de Ziua Drepturilor Omului: educație și prevenție în prim-plan # Ziarul National
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care este marcată anual pe 10 decembrie, Procuratura din Bălți a desfășurat „Ziua Ușilor Desch...
16:45
Europa în impas: Ajutorul destinat Ucrainei riscă să atingă un minim istoric în 2025, avertizează Kiel Institute # Ziarul National
Ajutorul militar destinat Ucrainei riscă să ajungă la cel mai scăzut nivel în 2025, conform unui avertisment emis miercuri de institutul german de ...
16:45
Se anunță cod galben de ceață pe arii extinse, începând cu data de 10 decembrie 2025, ora 19, și până pe 11 decembrie 2025, ora 11. Vizibilitatea v...
16:45
Dialog strategic între Republica Moldova și China: noi oportunități economice în prim-plan # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu s-a întâlnit cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.În cadrul discuțiilor, oficialii au a...
16:45
ULTIMA ORĂ // Funcție NOUĂ pentru fostul premier Dorin Recean. Maia Sandu a semnat DECRETUL # Ziarul National
Ex-premierul Dorin Recean, care a condus Guvernul R. Moldova din 2023 și până în toamna anului 2025, a fost numit astăzi în funcția de emisar sp...
15:45
OPEM și OPCOM anunță lansarea piețelor de energie electrică în Republica Moldova în decembrie 2025 # Ziarul National
Operatorul Pieței de Energie M „OPEM” S.R.L. din Republica Moldova și OPCOM, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România, a...
15:45
Inovație agricolă și soluții moderne prezentate la Agrotek Arena: Târgul „Realizări și oportunități” revine în Chișinău # Ziarul National
10 decembrie 2025, Chișinău - Pe 18 decembrie 2025, va avea loc ediția a doua a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, la A...
15:45
Moscova primește cu satisfacție observațiile lui Trump despre conflictul din Ucraina, conform viziunii sale # Ziarul National
Kremlinul a salutat, miercuri, declarațiile recente ale fostului președinte american, Donald Trump. Într-un interviu pentru Politico, acesta a afir...
Ieri
14:45
SONDAJ // PAS pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la peste două luni după alegerile parlamentare. „Aternativa” lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo, DEPĂȘITĂ de formațiunea lui Vasile Costiuc # Ziarul National
Sașe formațiuni ar accede în Parlamentul R. Moldova, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, potrivit unui sondaj realizat de IM...
14:45
Veste BUNĂ pentru părinții care plătesc pentru studiile copiilor la grădiniță, scoală, universitate, colegiu sau școală profesională: își vor recupera până la 20 000 de lei din impozitul pentru 2026 # Ziarul National
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, compa...
14:15
Londra impune sancțiuni pentru manipularea informațiilor orchestrată de Rusia și Chinezii acuzați de atacuri cibernetice # Ziarul National
Regatul Unit a aplicat sancțiuni împotriva mai multor entități, inclusiv canalului Telegram Rybar, pentru implicarea acestora într-o manipulare a i...
14:00
Ziua Drepturilor Omului: Educația, un pilon esențial pentru o societate echitabilă # Ziarul National
Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului! Pe data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația...
13:00
Dan Perciun laudă rolul vital al jurnaliștilor de investigație la expoziția Ziarului de Gardă dedicată Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul National
Ministrul Dan Perciun a fost prezent la festivitatea de deschidere a expoziției obișnuite în cinstea Zilei Internaționale Anticorupție, oragnizată ...
13:00
Lavrov critică administrația Trump pentru extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și avertizează asupra căutării globale de alternative de plată # Ziarul National
Președintele american Donald Trump nu se grăbește să ridice sancțiunile impuse Rusiei. Din contră, el impune restricții suplimentare, a declarat mi...
12:00
Caz cutremurător în Chișinău: cuplu condamnat la 18 ani pentru omor, despăgubiri uriașe familiei victimei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că, în urma sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 ...
12:00
Tragedie pentru armata britanică: un militar și-a pierdut viața în Ucraina departe de front, în timpul testării unor echipamente defensive ucrainene # Ziarul National
Un militar britanic și-a pierdut viața în Ucraina într-un ”accident” care s-a petrecut ”departe de linia frontului”, în timp ce asista la un test a...
10:00
Chișinăul cere stoparea presiunilor asupra școlilor românești din Transnistria în contextul dialogului bilateral privind educația # Ziarul National
Chișinăul solicită Tiraspolului să înceteze presiunile asupra elevilor și profesorilor din școlile cu predare în limba română din Transnistria. Ace...
10:00
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri în dialog cu ambasadoarea Bulgariei despre reintegrarea Republicii Moldova # Ziarul National
La data de 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere importantă cu ambasadoarea Republicii Bul...
09:00
♈️ BerbecO schimbare pozitivă în sfera profesională îți oferă oportunitatea de a străluci. Energie și determinare te caracterizează, ceea ce va at...
03:00
Ucraina pregătește noi propuneri de pace pentru SUA, iar Zelenski condiționează organizarea alegerilor de garanțiile de securitate oferite de americani # Ziarul National
Ucraina și partenerii săi europeni se pregătesc să prezinte Statelor Unite ale Americii „documente revizuite” privind planul de pace pentru a pune ...
02:00
Trump presează pentru un acord rapid Ucraina-Rusia: Zelenski cere timp în fața presiunilor americane și temerilor europene # Ziarul National
Emisarii lui Donald Trump i-au cerut lui Volodimir Zelenski să răspundă în câteva zile la acordul de pace propus, care solicită Ucrainei să accepte...
02:00
Papa Leon al XIV-lea avertizează: Fără Europa, pacea în Ucraina este doar un vis nerealist! # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a afirmat recent că a obține pacea în Ucraina fără implicarea Europei nu este un demers „realist” și a tras atenția asupra ris...
01:00
Președintele Nicușor Dan își exprimă rezervele privind dorința Rusiei de pace și subliniază importanța sprijinului european pentru Ucraina # Ziarul National
Europa trebuie să comunice Rusiei că are intenția de a ajuta Ucraina pe perioadă lungă, a declarat președintele Nicușor Dan, aflat în vizită la Par...
9 decembrie 2025
23:00
Republica Moldova cere din nou energie electrică de urgență, cu tarife mai mari, din cauza limitelor de conectare cu România # Ziarul National
Compania „Moldelectrica” a fost constrânsă să ceară din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie. Marți, ministrul energ...
20:45
Mâine, Republica Moldova se va bucura de o încălzire semnificativă a vremii, cu temperaturi ce vor crește considerabil față de ziua de astăzi. În m...
19:45
Zelenski caută sprijin european în fața presiunilor lui Trump pentru un acord de pace favorabil Moscovei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă turneul său european în Italia și plănuiește să trimită marți seara, la Washington, propunerea r...
18:45
Mutarea sediului TurkStream din Olanda în Ungaria: o manevră strategică pentru evitarea sancțiunilor și asigurarea aprovizionării cu energie în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Operatorul conductei TurkStream își va putea continua activitățile fără probleme odată cu relocarea sediului său operațional din Olanda în Ungaria....
17:45
Americanii de la Critical Metals se unesc cu România pentru o uzină strategică de prelucrare a pământurilor rare # Ziarul National
Critical Metals a declarat marți că intenționează să formeze o societate mixtă cu FPCU din România. Această colaborare va conduce la înființarea un...
17:00
ULTIMA ORĂ // România NU admite ca cetățenii R. Moldova să rămână în BEZNĂ din cauza bombardamentelor armatei lui Putin. „Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie de peste Prut # Ziarul National
„Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 8 decembrie, din cauza de...
16:30
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul National
Câteva zeci de studenți din diferite universități ale țării au organizat un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, axat pe promovare...
16:30
Chișinăul găzduiește conferința AUAI: Dezbateri intense privind viitorul sistemelor de irigare în Moldova # Ziarul National
9 decembrie 2025 - Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc la Chișinău, org...
