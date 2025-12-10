Horoscopul zilei 10.12.2025
Ziarul National, 10 decembrie 2025 09:00
♈️ BerbecO schimbare pozitivă în sfera profesională îți oferă oportunitatea de a străluci. Energie și determinare te caracterizează, ceea ce va at...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
09:00
♈️ BerbecO schimbare pozitivă în sfera profesională îți oferă oportunitatea de a străluci. Energie și determinare te caracterizează, ceea ce va at...
Acum 8 ore
03:00
Ucraina pregătește noi propuneri de pace pentru SUA, iar Zelenski condiționează organizarea alegerilor de garanțiile de securitate oferite de americani # Ziarul National
Ucraina și partenerii săi europeni se pregătesc să prezinte Statelor Unite ale Americii „documente revizuite” privind planul de pace pentru a pune ...
02:00
Trump presează pentru un acord rapid Ucraina-Rusia: Zelenski cere timp în fața presiunilor americane și temerilor europene # Ziarul National
Emisarii lui Donald Trump i-au cerut lui Volodimir Zelenski să răspundă în câteva zile la acordul de pace propus, care solicită Ucrainei să accepte...
02:00
Papa Leon al XIV-lea avertizează: Fără Europa, pacea în Ucraina este doar un vis nerealist! # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a afirmat recent că a obține pacea în Ucraina fără implicarea Europei nu este un demers „realist” și a tras atenția asupra ris...
Acum 12 ore
01:00
Președintele Nicușor Dan își exprimă rezervele privind dorința Rusiei de pace și subliniază importanța sprijinului european pentru Ucraina # Ziarul National
Europa trebuie să comunice Rusiei că are intenția de a ajuta Ucraina pe perioadă lungă, a declarat președintele Nicușor Dan, aflat în vizită la Par...
9 decembrie 2025
23:00
Republica Moldova cere din nou energie electrică de urgență, cu tarife mai mari, din cauza limitelor de conectare cu România # Ziarul National
Compania „Moldelectrica” a fost constrânsă să ceară din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie. Marți, ministrul energ...
20:45
Mâine, Republica Moldova se va bucura de o încălzire semnificativă a vremii, cu temperaturi ce vor crește considerabil față de ziua de astăzi. În m...
Acum 24 ore
19:45
Zelenski caută sprijin european în fața presiunilor lui Trump pentru un acord de pace favorabil Moscovei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă turneul său european în Italia și plănuiește să trimită marți seara, la Washington, propunerea r...
18:45
Mutarea sediului TurkStream din Olanda în Ungaria: o manevră strategică pentru evitarea sancțiunilor și asigurarea aprovizionării cu energie în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Operatorul conductei TurkStream își va putea continua activitățile fără probleme odată cu relocarea sediului său operațional din Olanda în Ungaria....
17:45
Americanii de la Critical Metals se unesc cu România pentru o uzină strategică de prelucrare a pământurilor rare # Ziarul National
Critical Metals a declarat marți că intenționează să formeze o societate mixtă cu FPCU din România. Această colaborare va conduce la înființarea un...
17:00
ULTIMA ORĂ // România NU admite ca cetățenii R. Moldova să rămână în BEZNĂ din cauza bombardamentelor armatei lui Putin. „Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie de peste Prut # Ziarul National
„Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 8 decembrie, din cauza de...
16:30
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul National
Câteva zeci de studenți din diferite universități ale țării au organizat un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, axat pe promovare...
16:30
Chișinăul găzduiește conferința AUAI: Dezbateri intense privind viitorul sistemelor de irigare în Moldova # Ziarul National
9 decembrie 2025 - Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc la Chișinău, org...
15:30
Relații economice în creștere cu România: Vicepremierul Osmochescu discută strategii de cooperare și digitalizare la Chișinău # Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a purtat o discuție de lucru cu ambasadorul României la...
15:00
Ministerul Agriculturii invită cetățenii să contribuie la conturarea viitorului politicii agricole 2026–2030 printr-un sondaj național # Ziarul National
9 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează cetățenii să participe la un sondaj pentru a aduna opinii...
15:00
Moldova își intensifică eforturile de diversificare a surselor de energie, depășind incertitudinile globale # Ziarul National
Pietele energetice rămân volatile din cauza tensiunilor geopolitice persistente și a riscurilor privind aprovizionarea. În acest context dificil, R...
14:00
Consolidarea rezilienței Moldovei pe calea europeană discutată de premierul Munteanu cu oficialii NATO # Ziarul National
Contextul regional de securitate și sprijinul oferit de NATO pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în calea europeană au fost subiecte...
13:00
Procurorii cer detenție pe viață pentru un bărbat acuzat de abuz sexual asupra fiicei vitrege, după o condamnare de 25 de ani # Ziarul National
Procuratura a anunțat că un bărbat de 50 de ani din nordul țării a fost condamnat recent pentru abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, fapta desfă...
10:30
ULTIMA ORĂ // Dan Perciun, noi ARGUMENTE privind reorganizarea rețelei școlare: „Modificările propuse vizează doar 0,5% dintre elevii din țară. Socialiștii și comuniștii nu și-ar trimite copii la astfel de școli” # Ziarul National
Reorganizarea rețelei școlare demarată de Ministerul Educațieri și Cercetării este un proces inevitabil în contextul declinului demografic și a...
10:30
Lituania în criză din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus: starea de urgență instaurată # Ziarul National
Lituania a decretat marți starea de urgență, din cauza unei amenințări la adresa securității publice. Această amenințare provine de la baloanele de...
10:30
ULTIMA ORĂ // Percheziții de amploare într-un dosar de CORUPȚIE la eliberarea permiselor de conducere. Schema presupunea pretinderea unor sume cuprinse între 500-700 de euro pentru promovarea examenelor # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o ca...
10:00
Procurorul General subliniază lupta zilnică împotriva corupției și importanța implicării comunității # Ziarul National
Astăzi celebrăm Ziua Internațională Anticorupție. Este o ocazie să abordăm un subiect care influențează direct încrederea cetățenilor în instituții...
09:30
♈️ BerbecUniversul îți pregătește o zi plină de energie și dinamism, perfectă pentru a realiza proiectele pe care le-ai amânat. Întâlnirile neprev...
Ieri
05:30
Rusia propune o nouă medalie pentru eforturile eroice de recuperare a cadavrelor din zonele de conflict # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a propus introducerea unei medalii pentru militarii și civilii care participă la recuperarea cadavrelor din zonele de...
04:30
Japonia refuză propunerea UE de a sprijini Ucraina cu active rusești, SUA își reduc implicarea financiară # Ziarul National
Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura inițiativei de a folosi activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina....
01:30
Rusia în centrul atenției: patru soldați condamnați pentru uciderea lui Russell „Texas” Bentley, susținător american al Kremlinului, într-un caz care stârnește furie și rușine # Ziarul National
Un tribunal din regiunea Donețk, ocupată de Rusia, a condamnat luni patru militari ruși pentru torturarea și uciderea lui Russell Bentley, un cetăț...
8 decembrie 2025
22:45
Zelenski: Întâlnirile de la Londra aduc un mic pas spre pace și presiune economică sporită asupra Rusiei. Președintele ucrainean continuă discuțiile cruciale la Bruxelles cu liderii NATO și UE. # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile avute luni la Downing Street cu premierul britanic, Keir Starmer, președintele fra...
22:45
Condamnări în Franța pentru fraudă cu TVA: Un administrator român și complicii săi au prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de euro prin vânzarea ilegală de vehicule luxoase. # Ziarul National
Patru persoane, printre care un administrator al unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare. Aceste...
21:45
În Republica Moldova se anunță schimbări semnificative ale vremii pentru ziua de marți, 9 decembrie 2025. Se va înregistra o mică scădere a tempera...
21:45
Ucraineni reținuți în Polonia cu echipament de hacking: Suspiciuni de spionaj și infracțiuni informatice în Varșovia # Ziarul National
Trei bărbați ucraineni, opriți la Varșovia, aveau în posesia lor echipamente de hacking. Aceștia au fost acuzați de infracțiuni legate de apărarea ...
18:45
Starmer găzduiește discuții cruciale la Londra cu Zelenski, Merz și Macron privind criza din Ucraina și negocierile americane # Ziarul National
Premierul britanic, Keir Starmer, a avut luni întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe scările celebrului număr 10 de pe Downing ...
18:45
Universitățile din Moldova adoptează instrumente europene pentru ghidare în carieră în cadrul unui seminar național # Ziarul National
Mai multi consilieri universitari si specialisti in orientare profesionala din cadrul instituțiilor de invațământ superior din țară au luat parte, ...
18:45
Consultări finale în curs: Comisia de licitații SER publică documentația pentru feedback înainte de lansarea licitației oficiale # Ziarul National
Comisia de licitații, formată prin Dispoziția Guvernului nr. 176/2025, s-a reunit pentru prima dată la data de 8 decembrie 2025. A fost discutat pr...
17:45
Elon Musk provoacă furie în Europa: Milionarul cere desființarea UE după o amendă usturătoare # Ziarul National
Comisia Europeană (CE) a reacționat dur luni, criticând "declarațiile total nebune" ale lui Elon Musk. Aceste critici vin în contextul în care Musk...
17:45
Întâlnire cheie între Ministerul Energiei și experții FMI la Chișinău: Sectorul energetic și pregătirile de iarnă în prim-plan # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Vizita delegației FMI are loc...
16:45
Milioane de lei în sprijinul agriculturii: AIPA aprobă fonduri substanțiale pentru subvenții în noiembrie 2025 # Ziarul National
8 decembrie 2025, Chișinău - În noiembrie 2025, au fost aprobate cereri de subvenții totale de 8,10 milioane de lei, destinate agricultorilor și in...
15:30
Ministerul Educației lucrează la soluții pentru îmbunătățirea performanței elevilor la limba română în școlile alolingve # Ziarul National
Peste 80 de reprezentanți ai Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, directori de instituții și profesori de limba și literatu...
14:30
ONU lansează un apel umanitar pentru 2026, denunțând brutalitatea și indiferența globală față de suferințele umanității # Ziarul National
ONU critică "apatiea" globală față de suferințele a milioane de oameni și face un apel umanitar pentru relansarea finanțării reduse, aflată în decl...
13:30
UE se pregătește să înăsprească politica de migrație pe fondul presiunilor politice, în ciuda scepticismului Franței și Spaniei # Ziarul National
Cei 27 de membri ai Uniunii Europene urmează să dea undă verde luni unui plan mai dur privind politica migrației, care include conceptul de "huburi...
13:30
Maia Sandu îndeamnă la solidaritate între presă și instituții pentru apărarea democrației în fața manipulării # Ziarul National
Astăzi, Maia Sandu, șefa statului, a participat la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți din presa, e...
10:15
Justiția lovește dur: șofer beat, fără permis, rămâne fără mașină și se îndreaptă spre închisoare! # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recentă a inst...
10:15
Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de un milion de lei prin metoda „rudă implicată în accident” în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost declarat vinovat pentru comiterea ...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
♈️ BerbecO zi inspirată aduce idei noi și soluții neobișnuite la problemele tale cotidiene. Fii deschis la colaborări și discută-ți planurile cu c...
08:15
Zelenski își consolidează sprijinul european în fața criticilor lui Trump asupra planului de pace pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească la Londra, luni, cu liderii europeni Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedric...
07:15
Trump îl critică pe Zelenski pentru ignorarea planului de pace al SUA pentru Ucraina # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a criticat duminică seara pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru că „nu a citit propunerea” de pace...
03:15
Liberalii câștigă bătălia pentru Primăria Bucureștiului, înfrângând extrema dreaptă și consolidând poziția coaliției pro-europene # Ziarul National
Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan un avantaj important într-o coaliție...
7 decembrie 2025
21:15
Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex # Ziarul National
Kremlinul a salutat recent noua strategie de securitate națională elaborată de președintele american Donald Trump. Această strategie este, conform ...
19:15
În Republica Moldova, săptămâna viitoare va fi marcată de cer predominant noros, cu temperaturi moderate și posibile intervale parțial noros. Vom s...
18:15
Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară # Ziarul National
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a afirmat fiul său cel mare într-o conferință din Orientul Mijlociu.În cadrul unui discurs...
13:15
SUA și Rusia aproape de un acord istoric pentru pace în Ucraina: Viitorul Donbasului și centrala Zaporojie, ultimele obstacole # Ziarul National
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a afirmat că un acord pentru terminarea conflictului din Ucraina este „foa...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.