Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa pun presiune pe livrările de gaz lichefiat din Grecia via conducta Transbalkană
Ziarul National, 10 decembrie 2025 18:15
Dronele rusești au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, Ucraina, unde se află conducte majore, inclusiv cea care transportă g...
Acum 30 minute
18:15
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa pun presiune pe livrările de gaz lichefiat din Grecia via conducta Transbalkană # Ziarul National
Dronele rusești au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, Ucraina, unde se află conducte majore, inclusiv cea care transportă g...
18:15
CNED, transformat în pilonul principal al finanțării energiei sustenabile în Moldova # Ziarul National
Guvernul a aprobat recent un proiect de Hotărâre ce transformă și extinde rolul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), care devine prin...
18:15
Campionatul European de kettlebell la Chișinău: Performanțe remarcabile ale sportivilor moldoveni # Ziarul National
Republica Moldova a fost gazda Campionatului European de kettlebell, în perioada 4-7 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și a r...
Acum 2 ore
17:45
ULTIMA ORĂ // Soarta lui Dodon, în mâinile lui Plahotniuc și Iaralov. Socialistul poate ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok” # Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc și fostul său colaborator, Serghei Iaralov, ar urma să fi audiați în calitate de martori în așa-zisul dosar „kuliok”...
17:30
Procuratura din Bălți deschide porțile pentru studenți de Ziua Drepturilor Omului: educație și prevenție în prim-plan # Ziarul National
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care este marcată anual pe 10 decembrie, Procuratura din Bălți a desfășurat „Ziua Ușilor Desch...
Acum 4 ore
16:45
Europa în impas: Ajutorul destinat Ucrainei riscă să atingă un minim istoric în 2025, avertizează Kiel Institute # Ziarul National
Ajutorul militar destinat Ucrainei riscă să ajungă la cel mai scăzut nivel în 2025, conform unui avertisment emis miercuri de institutul german de ...
16:45
Se anunță cod galben de ceață pe arii extinse, începând cu data de 10 decembrie 2025, ora 19, și până pe 11 decembrie 2025, ora 11. Vizibilitatea v...
16:45
Dialog strategic între Republica Moldova și China: noi oportunități economice în prim-plan # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu s-a întâlnit cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.În cadrul discuțiilor, oficialii au a...
16:45
ULTIMA ORĂ // Funcție NOUĂ pentru fostul premier Dorin Recean. Maia Sandu a semnat DECRETUL # Ziarul National
Ex-premierul Dorin Recean, care a condus Guvernul R. Moldova din 2023 și până în toamna anului 2025, a fost numit astăzi în funcția de emisar sp...
15:45
OPEM și OPCOM anunță lansarea piețelor de energie electrică în Republica Moldova în decembrie 2025 # Ziarul National
Operatorul Pieței de Energie M „OPEM” S.R.L. din Republica Moldova și OPCOM, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România, a...
15:45
Inovație agricolă și soluții moderne prezentate la Agrotek Arena: Târgul „Realizări și oportunități” revine în Chișinău # Ziarul National
10 decembrie 2025, Chișinău - Pe 18 decembrie 2025, va avea loc ediția a doua a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, la A...
15:45
Moscova primește cu satisfacție observațiile lui Trump despre conflictul din Ucraina, conform viziunii sale # Ziarul National
Kremlinul a salutat, miercuri, declarațiile recente ale fostului președinte american, Donald Trump. Într-un interviu pentru Politico, acesta a afir...
Acum 6 ore
14:45
SONDAJ // PAS pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la peste două luni după alegerile parlamentare. „Aternativa” lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo, DEPĂȘITĂ de formațiunea lui Vasile Costiuc # Ziarul National
Sașe formațiuni ar accede în Parlamentul R. Moldova, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, potrivit unui sondaj realizat de IM...
14:45
Veste BUNĂ pentru părinții care plătesc pentru studiile copiilor la grădiniță, scoală, universitate, colegiu sau școală profesională: își vor recupera până la 20 000 de lei din impozitul pentru 2026 # Ziarul National
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, compa...
14:15
Londra impune sancțiuni pentru manipularea informațiilor orchestrată de Rusia și Chinezii acuzați de atacuri cibernetice # Ziarul National
Regatul Unit a aplicat sancțiuni împotriva mai multor entități, inclusiv canalului Telegram Rybar, pentru implicarea acestora într-o manipulare a i...
14:00
Ziua Drepturilor Omului: Educația, un pilon esențial pentru o societate echitabilă # Ziarul National
Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului! Pe data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația...
13:00
Dan Perciun laudă rolul vital al jurnaliștilor de investigație la expoziția Ziarului de Gardă dedicată Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul National
Ministrul Dan Perciun a fost prezent la festivitatea de deschidere a expoziției obișnuite în cinstea Zilei Internaționale Anticorupție, oragnizată ...
13:00
Lavrov critică administrația Trump pentru extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și avertizează asupra căutării globale de alternative de plată # Ziarul National
Președintele american Donald Trump nu se grăbește să ridice sancțiunile impuse Rusiei. Din contră, el impune restricții suplimentare, a declarat mi...
Acum 8 ore
12:00
Caz cutremurător în Chișinău: cuplu condamnat la 18 ani pentru omor, despăgubiri uriașe familiei victimei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că, în urma sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 ...
12:00
Tragedie pentru armata britanică: un militar și-a pierdut viața în Ucraina departe de front, în timpul testării unor echipamente defensive ucrainene # Ziarul National
Un militar britanic și-a pierdut viața în Ucraina într-un ”accident” care s-a petrecut ”departe de linia frontului”, în timp ce asista la un test a...
Acum 12 ore
10:00
Chișinăul cere stoparea presiunilor asupra școlilor românești din Transnistria în contextul dialogului bilateral privind educația # Ziarul National
Chișinăul solicită Tiraspolului să înceteze presiunile asupra elevilor și profesorilor din școlile cu predare în limba română din Transnistria. Ace...
10:00
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri în dialog cu ambasadoarea Bulgariei despre reintegrarea Republicii Moldova # Ziarul National
La data de 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere importantă cu ambasadoarea Republicii Bul...
09:00
♈️ BerbecO schimbare pozitivă în sfera profesională îți oferă oportunitatea de a străluci. Energie și determinare te caracterizează, ceea ce va at...
Acum 24 ore
03:00
Ucraina pregătește noi propuneri de pace pentru SUA, iar Zelenski condiționează organizarea alegerilor de garanțiile de securitate oferite de americani # Ziarul National
Ucraina și partenerii săi europeni se pregătesc să prezinte Statelor Unite ale Americii „documente revizuite” privind planul de pace pentru a pune ...
02:00
Trump presează pentru un acord rapid Ucraina-Rusia: Zelenski cere timp în fața presiunilor americane și temerilor europene # Ziarul National
Emisarii lui Donald Trump i-au cerut lui Volodimir Zelenski să răspundă în câteva zile la acordul de pace propus, care solicită Ucrainei să accepte...
02:00
Papa Leon al XIV-lea avertizează: Fără Europa, pacea în Ucraina este doar un vis nerealist! # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a afirmat recent că a obține pacea în Ucraina fără implicarea Europei nu este un demers „realist” și a tras atenția asupra ris...
01:00
Președintele Nicușor Dan își exprimă rezervele privind dorința Rusiei de pace și subliniază importanța sprijinului european pentru Ucraina # Ziarul National
Europa trebuie să comunice Rusiei că are intenția de a ajuta Ucraina pe perioadă lungă, a declarat președintele Nicușor Dan, aflat în vizită la Par...
9 decembrie 2025
23:00
Republica Moldova cere din nou energie electrică de urgență, cu tarife mai mari, din cauza limitelor de conectare cu România # Ziarul National
Compania „Moldelectrica” a fost constrânsă să ceară din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie. Marți, ministrul energ...
20:45
Mâine, Republica Moldova se va bucura de o încălzire semnificativă a vremii, cu temperaturi ce vor crește considerabil față de ziua de astăzi. În m...
19:45
Zelenski caută sprijin european în fața presiunilor lui Trump pentru un acord de pace favorabil Moscovei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă turneul său european în Italia și plănuiește să trimită marți seara, la Washington, propunerea r...
Ieri
18:45
Mutarea sediului TurkStream din Olanda în Ungaria: o manevră strategică pentru evitarea sancțiunilor și asigurarea aprovizionării cu energie în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Operatorul conductei TurkStream își va putea continua activitățile fără probleme odată cu relocarea sediului său operațional din Olanda în Ungaria....
17:45
Americanii de la Critical Metals se unesc cu România pentru o uzină strategică de prelucrare a pământurilor rare # Ziarul National
Critical Metals a declarat marți că intenționează să formeze o societate mixtă cu FPCU din România. Această colaborare va conduce la înființarea un...
17:00
ULTIMA ORĂ // România NU admite ca cetățenii R. Moldova să rămână în BEZNĂ din cauza bombardamentelor armatei lui Putin. „Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie de peste Prut # Ziarul National
„Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 8 decembrie, din cauza de...
16:30
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul National
Câteva zeci de studenți din diferite universități ale țării au organizat un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, axat pe promovare...
16:30
Chișinăul găzduiește conferința AUAI: Dezbateri intense privind viitorul sistemelor de irigare în Moldova # Ziarul National
9 decembrie 2025 - Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc la Chișinău, org...
15:30
Relații economice în creștere cu România: Vicepremierul Osmochescu discută strategii de cooperare și digitalizare la Chișinău # Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a purtat o discuție de lucru cu ambasadorul României la...
15:00
Ministerul Agriculturii invită cetățenii să contribuie la conturarea viitorului politicii agricole 2026–2030 printr-un sondaj național # Ziarul National
9 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează cetățenii să participe la un sondaj pentru a aduna opinii...
15:00
Moldova își intensifică eforturile de diversificare a surselor de energie, depășind incertitudinile globale # Ziarul National
Pietele energetice rămân volatile din cauza tensiunilor geopolitice persistente și a riscurilor privind aprovizionarea. În acest context dificil, R...
14:00
Consolidarea rezilienței Moldovei pe calea europeană discutată de premierul Munteanu cu oficialii NATO # Ziarul National
Contextul regional de securitate și sprijinul oferit de NATO pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în calea europeană au fost subiecte...
13:00
Procurorii cer detenție pe viață pentru un bărbat acuzat de abuz sexual asupra fiicei vitrege, după o condamnare de 25 de ani # Ziarul National
Procuratura a anunțat că un bărbat de 50 de ani din nordul țării a fost condamnat recent pentru abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, fapta desfă...
10:30
ULTIMA ORĂ // Dan Perciun, noi ARGUMENTE privind reorganizarea rețelei școlare: „Modificările propuse vizează doar 0,5% dintre elevii din țară. Socialiștii și comuniștii nu și-ar trimite copii la astfel de școli” # Ziarul National
Reorganizarea rețelei școlare demarată de Ministerul Educațieri și Cercetării este un proces inevitabil în contextul declinului demografic și a...
10:30
Lituania în criză din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus: starea de urgență instaurată # Ziarul National
Lituania a decretat marți starea de urgență, din cauza unei amenințări la adresa securității publice. Această amenințare provine de la baloanele de...
10:30
ULTIMA ORĂ // Percheziții de amploare într-un dosar de CORUPȚIE la eliberarea permiselor de conducere. Schema presupunea pretinderea unor sume cuprinse între 500-700 de euro pentru promovarea examenelor # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o ca...
10:00
Procurorul General subliniază lupta zilnică împotriva corupției și importanța implicării comunității # Ziarul National
Astăzi celebrăm Ziua Internațională Anticorupție. Este o ocazie să abordăm un subiect care influențează direct încrederea cetățenilor în instituții...
09:30
♈️ BerbecUniversul îți pregătește o zi plină de energie și dinamism, perfectă pentru a realiza proiectele pe care le-ai amânat. Întâlnirile neprev...
05:30
Rusia propune o nouă medalie pentru eforturile eroice de recuperare a cadavrelor din zonele de conflict # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a propus introducerea unei medalii pentru militarii și civilii care participă la recuperarea cadavrelor din zonele de...
04:30
Japonia refuză propunerea UE de a sprijini Ucraina cu active rusești, SUA își reduc implicarea financiară # Ziarul National
Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura inițiativei de a folosi activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina....
01:30
Rusia în centrul atenției: patru soldați condamnați pentru uciderea lui Russell „Texas” Bentley, susținător american al Kremlinului, într-un caz care stârnește furie și rușine # Ziarul National
Un tribunal din regiunea Donețk, ocupată de Rusia, a condamnat luni patru militari ruși pentru torturarea și uciderea lui Russell Bentley, un cetăț...
8 decembrie 2025
22:45
Zelenski: Întâlnirile de la Londra aduc un mic pas spre pace și presiune economică sporită asupra Rusiei. Președintele ucrainean continuă discuțiile cruciale la Bruxelles cu liderii NATO și UE. # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile avute luni la Downing Street cu premierul britanic, Keir Starmer, președintele fra...
22:45
Condamnări în Franța pentru fraudă cu TVA: Un administrator român și complicii săi au prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de euro prin vânzarea ilegală de vehicule luxoase. # Ziarul National
Patru persoane, printre care un administrator al unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare. Aceste...
