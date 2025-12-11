Pompierii au reușit salvarea blocului de locuit cuprins de flăcări de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală.
Provincial, 11 decembrie 2025 11:50
În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m². În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară
Primăria Chișinău: trotuar nou pentru elevi și locuitori, în proximitatea Liceului „Petru Rareș” # Provincial
În preajma Liceului Teoretic „Petru Rareș", Primăria Chișinău construiește trotuar pietonal, pe o porțiune unde până acum nu a existat infrastructură pentru pietoni. Ani la rând, elevii și părinții au fost nevoiți să se deplaseze spre școală, pe partea carosabilă, expunându-se riscului în trafic. Lucrările prevăd: excavarea și evacuare a solului montarea bordurilor reparația fântânilor
Republica Moldova solicită UNECE, un nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrarea terenurilor și dezvoltării urbane # Provincial
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că, pe 01 octombrie 2025, în numele Guvernului, au transmis oficial către secretariatul Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) solicitarea de a iniția elaborarea un nou profil de țară pentru Republica Moldova în domeniile locuințelor, administrarea terenurilor și
În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m². În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară
Vizită oficială din Bulgaria la Cimișlia # Provincial

Ieri, 10 decembrie 2025, orașul Cimișlia a avut onoarea de a primi vizita delegației din satul Srațimir, Municipiul Silistra, Bulgaria, condusă de primarul Radoslav Stoianov. Oaspeții au fost întâmpinați la Primăria Cimișlia cu colac, vin și sare, într-un ceremonial tradițional oferit de tineri îmbrăcați în costume naționale, simbol al ospitalității și prieteniei dintre comunități. În
Braconaj piscicol, descoperit în Ștefan Vodă # Provincial

Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă, în colaborare cu voluntarii de mediu, au desfășurat o serie de razii în raion, având drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate. Acțiunile au fost orientate spre prevenirea și depistarea încălcărilor ce pot afecta negativ ecosistemele naturale din regiune. În cadrul verificărilor au fost identificate cazuri
Noile reguli ale achizițiilor publice și sistemul de certificare, explicate la sesiunea informativă de la Hîncești # Provincial
Noile reguli ale achizițiilor publice și sistemul de certificare, explicate la sesiunea informativă de la Hîncești # Provincial

Noile reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterile frecvent constatate în procesul de verificare, precum și noul sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2026, au fost prezentate în cadrul celei de-a treia sesiuni informative, organizate la Hîncești. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice
Guvernul și OSCE abordează reintegrarea și îmbunătățirea condițiilor de viață în regiunea transnistreană # Provincial
Guvernul și OSCE abordează reintegrarea și îmbunătățirea condițiilor de viață în regiunea transnistreană # Provincial

Reintegrarea pașnică a țării și susținerea oferită cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului au fost principalele subiecte abordate la întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova cu Șefa interimară a Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. Premierul Alexandru Munteanu a apreciat eforturile Misiunii OSCE în sprijinirea obiectivului de
Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia” și „vin demi-dulce din Georgia” de 3.600.000 lei # Provincial
Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia" și „vin demi-dulce din Georgia" de 3.600.000 lei # Provincial

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați
MDED explică diferența dintre cele două porturi de la Giurgiulești în contextul discuțiilor privind proprietatea # Provincial
MDED explică diferența dintre cele două porturi de la Giurgiulești în contextul discuțiilor privind proprietatea # Provincial

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) prin prisma atribuțiilor sale funcționale, monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Astfel, ministrul Eugen Osmochescu a declarat că „discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la la Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și
Mobilier școlar nou pentru Liceul „Mihai Eminescu" din Corjova # Provincial

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din satul Corjova, raionul Dubăsari, a primit un set nou de mobilier școlar pentru sălile de clasă. Donația a fost oferită în cadrul unui proiect pilot inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), realizat în parteneriat cu Biroul politici de reintegrare și Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău # Provincial
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău # Provincial

Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli". De această dată, echipamentele au ajuns la elevii claselor a 5-a din liceele „George Meniuc" și „Universul", ambele din municipiul Chișinău, care urmează să participe în perioada 15 decembrie 2025 –
Glumă care l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Provincial
Glumă care l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Provincial

Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) din Codul penal. În
Incendiu pe acoperișul unui bloc cu 15 etaje din Chișinău: două persoane evacuate # Provincial

În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu care a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # Provincial
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # Provincial

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 9 decembrie curent, la un program specializat de instruire dedicat protocolului instituțional, imaginii profesionale și comunicării interculturale. Cursul a fost oferit de Ariana Trofim, formator certificat internațional, care a reușit să îmbine într-un mod profesionist principiile protocolului instituțional cu exemple practice și recomandări
Primarul capitalei clarifică propunerea privind testarea antidrog # Provincial

Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, condamnă „jocurile murdare ale PAS, de comun cu unele surse media care distribuie intenționat minciuni". „Astăzi am ieșit cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli, atenție, cu acordul părinților, pentru copii de peste 13 ani, și nu pentru toți copiii din Chișinău. Această declarație
Curtea de Conturi a participat la Târgul ofertelor de muncă organizat de USM # Provincial

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astăzi, 10 decembrie curent, la Târgul ofertelor de muncă organizat de Facultatea de științe economice a Universității de Stat din Moldova, un eveniment dedicat, inclusiv, promovării dialogului dintre mediul academic și piața muncii. Evenimentul a reunit numeroși studenți și masteranzi interesați de oportunitățile de dezvoltare profesională
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% # Provincial
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% # Provincial

Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de
Tânăr din Bulăiești – reținut pentru trafic de droguri prin aplicația Telegram # Provincial

Polițiștii din Orhei au desfășurat percheziții autorizate la domiciliul unui tânăr de 19 ani, din satul Bulăiești, bănuit că ar activa drept curier pentru un magazin online de droguri prin aplicația mobilă Telegram. Potrivit informațiilor operative, acesta ar fi plasat substanțe narcotice în ascunzișuri pe teritoriul municipiului Chișinău, facilitând astfel distribuirea drogurilor către consumatori. În
ONIPM se reorganizează pentru gestionarea eficient
Federația Moldovenească de Fotbal și Liga Profesionistă de Futsal din Moldova organizează în perioada 9-11 decembrie la complexul sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu și la stadionul FC Chișinău un seminar și lecții practice despre importanța futsalului în formarea fotbaliștilor moderni. Acțiunea este moderată de fostul căpitan al reprezentativei de futsal a Angliei, Raoni […] Post-ul Seminar despre importanța futsalului în formarea fotbaliștilor moderni apare prima dată în Provincial.
La data de 10 decembrie 1948 Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, care conține 30 de drepturi și libertăți fundamentale pentru toți oamenii și toate popoarele, fără discriminare. Declarația stă la baza a peste șaptezeci de tratate regionale și internaționale în domeniul drepturilor omului. Dreptul la educație este un […] Post-ul Astăzi marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului! apare prima dată în Provincial.
Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO # Provincial
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi. Dosarul „Cobza, cunoștințe, tehnici și muzici […] Post-ul Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO apare prima dată în Provincial.
Serviciile din Secția asistență medicală de familie a Centrului de Sănătate Ștefan Vodă vor fi prestate în condiții mai bune datorită implementării unui proiect investițional axat pe reparația și modernizarea sistemului intern de încălzire cu gaze. Proiectul a fost finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale […] Post-ul Sistemul de încălzire al Centrului de Sănătate Ștefan Vodă a fost renovat! apare prima dată în Provincial.
Biserica (45%), instituțiile educaționale (27%) și autoritățile locale (20%) se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor – arată sondajul publicat astăzi de IMAS. În topul încrederii, conform rezultatelor, Președinția se află pe locul 6 (16%), Guvernul – pe locul 10, iar Parlamentul – pe locul 11, cu câte 7%. Partidele politice se […] Post-ul Sondaj IMAS: biserica și școlile, cele mai de încredere instituții pentru cetățeni apare prima dată în Provincial.
În municipiul Bălți vor avea loc o serie de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2026. Astfel, pe parcursul lunii decembrie și începutului de ianuarie, în oraș se desfășoară zilnic zeci de activități pentru toate vârstele — concerte, spectacole, animații, expoziții, programe educative și evenimente pentru întreaga familie. Lista completă a activităților poate […] Post-ul Programul sărbătorilor de iarnă la Bălți apare prima dată în Provincial.
Comunitatea Energetică: Moldova, exemplu de implementare a reformelor pieței de energie și securității aprovizionării # Provincial
Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene printre țările membre ale Comunității Energetice, arată raportul anual al organizației, informează PROVINCIAL. „Moldova și-a menținut poziția de lider pentru al doilea an consecutiv, cu un scor impresionant de implementare de 74%, determinat de progrese semnificative în reformele pieței de electricitate, securitatea aprovizionării, […] Post-ul Comunitatea Energetică: Moldova, exemplu de implementare a reformelor pieței de energie și securității aprovizionării apare prima dată în Provincial.
Green Tech Hub – un centru dedicat inovației și dezvoltării soluțiilor verzi va fi creat la UTM # Provincial
Ministrul Gheorghe Hajder împreună cu doamna secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Natalia Selvestru, a participat la dialogul public verde, discuțiile s-au axat pe promovarea directivelor Pactului Verde European în agenda națională, opurtunitățile de tranziție verde pentru mediul antreprenorial dar și care sunt liniile strategice de acțiune ale Republicii Moldova pentru […] Post-ul Green Tech Hub – un centru dedicat inovației și dezvoltării soluțiilor verzi va fi creat la UTM apare prima dată în Provincial.
La Grădinița nr. 4 „Andrieș” din municipiul Hîncești au fost finalizate lucrările de renovare capitală a două grupe, care sunt acum pregătite să-i primească pe copii în cele mai bune condiții. Despre aceasta a anunțat Primăria Hâncești, tranmsite PROVINCIAL. Menționăm că, Alexandru Botnari, primarul municipiului Hîncești, împreună cu directoarea Viorica Moraru, au vizitat spațiile renovate […] Post-ul Două grupe renovate capital la Grădinița nr.4 „Andrieș” din Hîncești apare prima dată în Provincial.
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis. […] Post-ul Cuplu din Chișinău condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
În noaptea de 10 decembrie 2025, în intervalul 00:20–00:30, trei persoane necunoscute au comis cu o cruzime deosebită un nou act de vandalism în parcul central „Mihai Volontir”. Vandalii au deteriorat intenționat iluminatul festiv de Anul Nou, instalat recent pentru a aduce spiritul sărbătorilor în fiecare colț al orașului și pentru a crea o atmosferă […] Post-ul Act de vandalism în parcul „Mihai Volontir” din Bălți apare prima dată în Provincial.
La data de 9 decembrie 2025, angajații ÎM „GLC” s-au confruntat din nou cu lipsă de respect față de munca lor din partea unor locuitori ai Cartierului 9, în special de pe bd. Eminescu 11 și blocurile din apropiere. Muncitorii întreprinderii depun efort zilnic pentru a menține curățenia în curți, însă aceste eforturi sunt deseori […] Post-ul Primăria Bălți îndeamnă locuitorii să respecte munca serviciilor comunale apare prima dată în Provincial.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, va propune introducerea testării antidrog în școli. El spune că a bătut alarma pentru prima dată acum o lună și a propus unirea eforturilor pentru a soluționa problema. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol de răspândire a drogurilor pe teritoriul RM, pe teritoriul Chișinăului și, […] Post-ul (VIDEO) Primarul capitalei va propune introducerea testării antidrog în școli apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Percheziții la Ulmu și Molești: droguri și armă deținută ilegal, depistate de polițiștii din Ialoveni # Provincial
Ofițerii Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri pe teritoriul raionului. În urma unei informații operative conform căreia într-o anexă a unei locuințe din satul Ulmu ar fi consumate periodic substanțe interzise, polițiștii au efectuat percheziții la patru adrese. În cadrul acestora au […] Post-ul (VIDEO) Percheziții la Ulmu și Molești: droguri și armă deținută ilegal, depistate de polițiștii din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au investigat timp de 7 luni activitatea infracțională a patru persoane din Chișinău, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani. Grupul era format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile […] Post-ul Magazin de droguri pe Telegram, lichidat: suspecții riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
Un nou studiu național, lansat de UN Women Moldova, arată că 8 din 10 candidate la alegerile parlamentare au fost supuse diferitor forme de violență, în special abuzurilor psihologice și celor din mediul online, în timpul campaniei electorale. Raportul, intitulat „Prețul participării: Experiența candidatelor în alegerile parlamentare din 2025 în Republica Moldova”, dezvăluie astfel că […] Post-ul 8 din 10 candidate s-au confruntat cu violență la alegerile parlamentare din 2025 apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban: Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața fiecăruia # Provincial
„Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața fiecăruia. La 10 decembrie 1948, comunitatea internațională adopta Declarația Universală a Drepturilor Omului, un angajament care a schimbat modul în care statele protejează oamenii și respectă libertățile fundamentale. În municipiul Chișinău, principiile acestei Declarații se reflectă prin politici publice, servicii […] Post-ul Ion Ceban: Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața fiecăruia apare prima dată în Provincial.
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. La fața locului au fost îndreptate serviciile de urgență. Incendiul în locuință nu s-a produs. Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hîncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și a […] Post-ul Deflagrație provocată de o butelie de gaz în Sărăteni: un bărbat rănit apare prima dată în Provincial.
UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește în perioada 8-12 decembrie 2025 cel de-al 27-lea eveniment din cadrul programului UEFA Share, dedicat dezvoltării continue a antrenorilor de fotbal și formatorilor de antrenori. Vizita are loc la Centrul de Pregătire al Selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă. Evenimentul reunește reprezentanți ai departamentelor de educație a antrenorilor din 14 asociații […] Post-ul UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor apare prima dată în Provincial.
Rezultatele concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” # Provincial
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii. Concursului pentru funcția vacantă de administrator al Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”, s-a petrecut în două etape. 1. Etapa de preselecție a candidaților, în urma căreia, din totalul de 5 dosare depuse, […] Post-ul Rezultatele concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” apare prima dată în Provincial.
IEA a prezentat foaia de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Republica Moldova # Provincial
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Republica Moldova, un document strategic ce oferă direcții clare pentru modernizarea sistemului de încălzire al țării și reducerea dependenței de resursele energetice importate. Potrivit IEA, clădirile reprezintă peste jumătate din consumul final de energie al Republicii Moldova, […] Post-ul IEA a prezentat foaia de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 08.12-31.12.2025, în sectoarele capitalei va fi permis comerțul brazilor, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Preturile de sector stabilesc condițiile de desfășurare a activității și eliberează permise de acces pentru comercializarea brazilor, persoanelor juridice și fizice înregistrate în modul stabilit de legislație, conform ordinii solicitărilor parvenite de […] Post-ul Unde pot fi cumpărați brazi în Chișinău apare prima dată în Provincial.
Fotbal feminin. FMF continuă selecțiile pentru formarea noilor selecționate regionale WU14 # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal a demarat procesul de selecție a jucătoarelor născute în anii 2012–2013, în vederea formării noilor selecționate regionale WU14. Scopul acestui program este identificarea și promovarea tinerelor talente din fotbalul feminin, oferindu-le șansa de a se dezvolta într-un mediu profesionist și competitiv. A doua selecție pentru regiunea centru a avut loc astăzi, […] Post-ul Fotbal feminin. FMF continuă selecțiile pentru formarea noilor selecționate regionale WU14 apare prima dată în Provincial.
Primăria orașului Ialoveni anunță organizarea ultimei ședințe online cu primarul Sergiu Armașu din acest an. Întâlnirea are loc astăzi, 9 decembrie, începând cu ora 18:00, fiind adresată tuturor ialovenenilor din localitate și din diasporă. “Această sesiune reprezintă o oportunitate de a continua discuțiile despre proiectele și inițiativele din oraș, precum și de a primi răspunsuri […] Post-ul Primarul orașului Ialoveni invită locuitorii la ultima ședință online din acest an apare prima dată în Provincial.
Premierul a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an # Provincial
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la […] Post-ul Premierul a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an apare prima dată în Provincial.
Ludmila Catlabuga: prioritatea noastră este producătorul autohton, iar din mecanismele prin care noi putem să-l susținem, face parte și irigația # Provincial
Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), a avut loc astăzi, la Chișinău, fiind organizată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. În debutul conferinței, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a reiterat importanța sistemelor de irigare pentru agricultura modernă și furnizarea produselor agroalimentare: „În ultimii ani, […] Post-ul Ludmila Catlabuga: prioritatea noastră este producătorul autohton, iar din mecanismele prin care noi putem să-l susținem, face parte și irigația apare prima dată în Provincial.
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță deconspirarea unei scheme de introducere în Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. La postul vamal Poștal de pe str. Piața Gării din Chișinău s-a prezentat un cetățean român cu vârsta de 35 de […] Post-ul Peste 280 de pastile interzise, primite poștal – ridicate într-un dosar de contrabandă apare prima dată în Provincial.
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Pe 5 decembrie curent a avut loc inaugurarea postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, unde infrastructura de intervenție a fost modernizată, iar […] Post-ul Nouă posturi de pompieri – renovate cu suportul UE apare prima dată în Provincial.
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul. Prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată integral […] Post-ul Ambalajele de băuturi vor fi returnate și reciclate: SDA devine realitate în 2027 apare prima dată în Provincial.
Inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au documentat un nou caz de braconaj, în care erau implicate trei persoane. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acestea au vânat ilegal un iepure, animalul fiind găsit ulterior în mijlocul de transport utilizat de făptași. Pentru oprirea și identificarea persoanelor implicate, a fost solicitat sprijinul echipajului […] Post-ul Inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au depistat un caz de braconaj apare prima dată în Provincial.
PSRM cere demisia conducerii Ministerului Educației: copiii din Moldova au nevoie de școli, nu de închisori # Provincial
Partidul Socialiștilor a organizat astăzi un protest împotriva închiderii școlilor din țară, în special a celor din mediul rural, și a cerut demisia conducerii Ministerului Educației. Motivul protestului a fost decizia guvernului de a închide încă 73 de instituții de învățământ din întreaga republică, pentru a face economie. În aceste condiții, Partidul Socialiștilor propune soluții […] Post-ul PSRM cere demisia conducerii Ministerului Educației: copiii din Moldova au nevoie de școli, nu de închisori apare prima dată în Provincial.
