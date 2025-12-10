Sondaj IMAS: biserica și școlile, cele mai de încredere instituții pentru cetățeni
Provincial, 10 decembrie 2025 13:40
Biserica (45%), instituțiile educaționale (27%) și autoritățile locale (20%) se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor – arată sondajul publicat astăzi de IMAS. În topul încrederii, conform rezultatelor, Președinția se află pe locul 6 (16%), Guvernul – pe locul 10, iar Parlamentul – pe locul 11, cu câte 7%. Partidele politice se […]
• • •
Acum 15 minute
13:50
Serviciile din Secția asistență medicală de familie a Centrului de Sănătate Ștefan Vodă vor fi prestate în condiții mai bune datorită implementării unui proiect investițional axat pe reparația și modernizarea sistemului intern de încălzire cu gaze. Proiectul a fost finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale […]
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
În municipiul Bălți vor avea loc o serie de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2026. Astfel, pe parcursul lunii decembrie și începutului de ianuarie, în oraș se desfășoară zilnic zeci de activități pentru toate vârstele — concerte, spectacole, animații, expoziții, programe educative și evenimente pentru întreaga familie. Lista completă a activităților poate […]
13:10
Comunitatea Energetică: Moldova, exemplu de implementare a reformelor pieței de energie și securității aprovizionării # Provincial
Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene printre țările membre ale Comunității Energetice, arată raportul anual al organizației, informează PROVINCIAL. „Moldova și-a menținut poziția de lider pentru al doilea an consecutiv, cu un scor impresionant de implementare de 74%, determinat de progrese semnificative în reformele pieței de electricitate, securitatea aprovizionării, […]
Acum 2 ore
12:50
Green Tech Hub – un centru dedicat inovației și dezvoltării soluțiilor verzi va fi creat la UTM # Provincial
Ministrul Gheorghe Hajder împreună cu doamna secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Natalia Selvestru, a participat la dialogul public verde, discuțiile s-au axat pe promovarea directivelor Pactului Verde European în agenda națională, opurtunitățile de tranziție verde pentru mediul antreprenorial dar și care sunt liniile strategice de acțiune ale Republicii Moldova pentru […]
12:20
La Grădinița nr. 4 „Andrieș" din municipiul Hîncești au fost finalizate lucrările de renovare capitală a două grupe, care sunt acum pregătite să-i primească pe copii în cele mai bune condiții. Despre aceasta a anunțat Primăria Hâncești, tranmsite PROVINCIAL. Menționăm că, Alexandru Botnari, primarul municipiului Hîncești, împreună cu directoarea Viorica Moraru, au vizitat spațiile renovate […]
12:10
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis. […]
Acum 4 ore
11:50
În noaptea de 10 decembrie 2025, în intervalul 00:20–00:30, trei persoane necunoscute au comis cu o cruzime deosebită un nou act de vandalism în parcul central „Mihai Volontir". Vandalii au deteriorat intenționat iluminatul festiv de Anul Nou, instalat recent pentru a aduce spiritul sărbătorilor în fiecare colț al orașului și pentru a crea o atmosferă […]
11:30
La data de 9 decembrie 2025, angajații ÎM „GLC" s-au confruntat din nou cu lipsă de respect față de munca lor din partea unor locuitori ai Cartierului 9, în special de pe bd. Eminescu 11 și blocurile din apropiere. Muncitorii întreprinderii depun efort zilnic pentru a menține curățenia în curți, însă aceste eforturi sunt deseori […]
11:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, va propune introducerea testării antidrog în școli. El spune că a bătut alarma pentru prima dată acum o lună și a propus unirea eforturilor pentru a soluționa problema. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol de răspândire a drogurilor pe teritoriul RM, pe teritoriul Chișinăului și, […]
11:20
(VIDEO) Percheziții la Ulmu și Molești: droguri și armă deținută ilegal, depistate de polițiștii din Ialoveni # Provincial
Ofițerii Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri pe teritoriul raionului. În urma unei informații operative conform căreia într-o anexă a unei locuințe din satul Ulmu ar fi consumate periodic substanțe interzise, polițiștii au efectuat percheziții la patru adrese. În cadrul acestora au […]
11:10
Ofițerii Direcției investigații „Centru" și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au investigat timp de 7 luni activitatea infracțională a patru persoane din Chișinău, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani. Grupul era format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile […]
11:10
Un nou studiu național, lansat de UN Women Moldova, arată că 8 din 10 candidate la alegerile parlamentare au fost supuse diferitor forme de violență, în special abuzurilor psihologice și celor din mediul online, în timpul campaniei electorale. Raportul, intitulat „Prețul participării: Experiența candidatelor în alegerile parlamentare din 2025 în Republica Moldova", dezvăluie astfel că […]
10:50
Ion Ceban: Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața fiecăruia # Provincial
„Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața fiecăruia. La 10 decembrie 1948, comunitatea internațională adopta Declarația Universală a Drepturilor Omului, un angajament care a schimbat modul în care statele protejează oamenii și respectă libertățile fundamentale. În municipiul Chișinău, principiile acestei Declarații se reflectă prin politici publice, servicii […]
10:50
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. La fața locului au fost îndreptate serviciile de urgență. Incendiul în locuință nu s-a produs. Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hîncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și a […]
10:50
UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește în perioada 8-12 decembrie 2025 cel de-al 27-lea eveniment din cadrul programului UEFA Share, dedicat dezvoltării continue a antrenorilor de fotbal și formatorilor de antrenori. Vizita are loc la Centrul de Pregătire al Selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă. Evenimentul reunește reprezentanți ai departamentelor de educație a antrenorilor din 14 asociații […]
10:40
Rezultatele concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” # Provincial
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii. Concursului pentru funcția vacantă de administrator al Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău", s-a petrecut în două etape. 1. Etapa de preselecție a candidaților, în urma căreia, din totalul de 5 dosare depuse, […]
10:40
IEA a prezentat foaia de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Republica Moldova # Provincial
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Republica Moldova, un document strategic ce oferă direcții clare pentru modernizarea sistemului de încălzire al țării și reducerea dependenței de resursele energetice importate. Potrivit IEA, clădirile reprezintă peste jumătate din consumul final de energie al Republicii Moldova, […]
Acum 24 ore
17:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 08.12-31.12.2025, în sectoarele capitalei va fi permis comerțul brazilor, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Preturile de sector stabilesc condițiile de desfășurare a activității și eliberează permise de acces pentru comercializarea brazilor, persoanelor juridice și fizice înregistrate în modul stabilit de legislație, conform ordinii solicitărilor parvenite de […]
17:30
Fotbal feminin. FMF continuă selecțiile pentru formarea noilor selecționate regionale WU14 # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal a demarat procesul de selecție a jucătoarelor născute în anii 2012–2013, în vederea formării noilor selecționate regionale WU14. Scopul acestui program este identificarea și promovarea tinerelor talente din fotbalul feminin, oferindu-le șansa de a se dezvolta într-un mediu profesionist și competitiv. A doua selecție pentru regiunea centru a avut loc astăzi, […]
17:00
Primăria orașului Ialoveni anunță organizarea ultimei ședințe online cu primarul Sergiu Armașu din acest an. Întâlnirea are loc astăzi, 9 decembrie, începând cu ora 18:00, fiind adresată tuturor ialovenenilor din localitate și din diasporă. "Această sesiune reprezintă o oportunitate de a continua discuțiile despre proiectele și inițiativele din oraș, precum și de a primi răspunsuri […]
16:50
Premierul a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an # Provincial
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la […]
16:50
Ludmila Catlabuga: prioritatea noastră este producătorul autohton, iar din mecanismele prin care noi putem să-l susținem, face parte și irigația # Provincial
Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), a avut loc astăzi, la Chișinău, fiind organizată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. În debutul conferinței, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a reiterat importanța sistemelor de irigare pentru agricultura modernă și furnizarea produselor agroalimentare: „În ultimii ani, […]
16:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță deconspirarea unei scheme de introducere în Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. La postul vamal Poștal de pe str. Piața Gării din Chișinău s-a prezentat un cetățean român cu vârsta de 35 de […]
16:40
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Pe 5 decembrie curent a avut loc inaugurarea postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, unde infrastructura de intervenție a fost modernizată, iar […]
16:40
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul. Prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată integral […]
16:40
Inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au documentat un nou caz de braconaj, în care erau implicate trei persoane. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acestea au vânat ilegal un iepure, animalul fiind găsit ulterior în mijlocul de transport utilizat de făptași. Pentru oprirea și identificarea persoanelor implicate, a fost solicitat sprijinul echipajului […]
16:30
PSRM cere demisia conducerii Ministerului Educației: copiii din Moldova au nevoie de școli, nu de închisori # Provincial
Partidul Socialiștilor a organizat astăzi un protest împotriva închiderii școlilor din țară, în special a celor din mediul rural, și a cerut demisia conducerii Ministerului Educației. Motivul protestului a fost decizia guvernului de a închide încă 73 de instituții de învățământ din întreaga republică, pentru a face economie. În aceste condiții, Partidul Socialiștilor propune soluții […]
16:00
Chișinăul reiterează apelul pentru respectarea drepturilor elevilor și a școlilor cu predare în limba română # Provincial
La data de 09 decembrie 2025 a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru educație, cu participarea experților de pe
Ieri
13:50
Agenția de Dezvoltare Regională Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești”. Acest proiect va răspunde nevoilor de furnizare a apei de calitate și serviciilor de aprovizionare cu apă din râul Prut pentru 14 localități din raioanele Fălești […] Post-ul ADR Nord lansează licitația pentru finalizarea sistemului de apeduct Prut-Fălești apare prima dată în Provincial.
13:40
Marți, 9 decembrie, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului meciurilor fazei a doua din Liga 7777. Prima etapă va avea loc pe 7-8 martie 2026. FMF a fost reprezentată la tragerea de sorți de șeful Departamentului competiții, Petru Soltanici, inspectorul federal Nicolae Dănilă și managerul Dezvoltare Competiții FMF, Anatolie Ostap. Șase echipe, FC […] Post-ul FMF anunță programul meciurilor fazei a doua din Liga 7777 apare prima dată în Provincial.
13:20
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova – un nou proiect de succes în domeniul eficienței energetice, realizat cu investițiile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. În cadrul eforturilor municipalității de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor instituțiilor educaționale și de sănătate, cele trei blocuri ale Gimnaziului din Cricova au fost izolate termic. De asemenea, […] Post-ul (VIDEO) Gimnaziul nr. 77 din Cricova modernizat termic apare prima dată în Provincial.
13:00
Mâine, 10 decembrie 2025, ora 10:30, în fața clădirii Guvernului, Asociația Obștească Forța Fermierilor va organiza un protest preventiv la inițiativa fermierilor din zona de SUD, grav afectați de secetele din ultimii ani. Producătorii cer măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara. “Guvernul nou, care probabil încă nu a realizat ce […] Post-ul Forța Fermierilor va organiza un protest la Guvern apare prima dată în Provincial.
12:40
Că lipsa forţei de muncă (atât a celei calificate, cât şi a celei necalificate) este o problemă în Moldova ştie oricine are tangenţă cu sectorul real al economiei. Această problemă se resimte destul de acut şi autorităţile au întreprins deja unele acţiuni concrete pentru a o soluţiona, inclusiv au început liberalizarea pieţei muncii. Deoarece activez […] Post-ul Forţa de muncă, populaţia ocupată şi statistica apare prima dată în Provincial.
12:20
Ieri, în incinta Palatului de Cultură „Nicolae Botgros”, s-a desfășurat Expoziția de Fotografii „Generații în Conversații”, eveniment care a marcat finalizarea unui an de activități dedicate coeziunii intergeneraționale în municipiul Cahul. Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, prezent la eveniment, a subliniat în mesajul său că proiectul a demonstrat valoarea reală a dialogului dintre generații și […] Post-ul „Generații în Conversații”: expoziție foto la Cahul apare prima dată în Provincial.
11:50
Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră, conceput pentru a-i ajuta să își descopere interesele, să ia decizii informate și să își planifice un traseu profesional realist. Mecanismul este dezvoltat în urma a trei evenimente regionale desfășurate la Chișinău și Bălți între 21 noiembrie și […] Post-ul Școlile-model din Moldova lansează sistem de ghidare în carieră pentru elevi apare prima dată în Provincial.
11:30
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Provincial
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […] Post-ul Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în Provincial.
11:30
Poliția de Frontieră acționează ferm împotriva rețelelor infracționale care pun în pericol siguranța națională și securitatea frontierei de stat. Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale, în cadrul unei operațiuni desfășurate de angajații Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Doi membri […] Post-ul Traficanți de migranți, reținuți în urma unei operațiuni la frontieră apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Chișinău a dat start Proiectului „Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun”, ediția a V-a # Provincial
Primăria Chișinău, a dat startul celei de-a V-a ediții a Proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. Zeci de copii, părinți și curioși au participat, weekendul trecut, la primele excursii tematice cu Troleibuzul Turistic și au plecat acasă cu daruri. Excursiile continuă în fiecare weekend, în perioada 6 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, după […] Post-ul Primăria Chișinău a dat start Proiectului „Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun”, ediția a V-a apare prima dată în Provincial.
10:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează că a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a satului Troița Nouă, raionul Anenii Noi, parte a traseului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina. Comisia de recepție, formată din reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Inspectoratului Național de Securitate Publică, antreprenorului, proiectantului și […] Post-ul Recepție finală pentru drumul de ocolire Troița Nouă apare prima dată în Provincial.
10:50
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 8 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de […] Post-ul Doi copii intoxicați cu monoxid de carbon într-o locuință din Șoltoaia, Fălești apare prima dată în Provincial.
10:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 5 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național pentru Mediu (FNM), în anii 2023-2024. FNM este un instrument de finanțare a proiectelor, care vine să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de politicile statului în domeniul […] Post-ul Audit asupra gestionării mijloacelor Fondului Național pentru Mediu apare prima dată în Provincial.
10:40
În raionul Călărași a avut loc evenimentul de totalizare a două proiecte culturale care au marcat semnificativ comunitatea locală. Este vorba despre proiectele „Personalități și evenimente marcante din raionul Călărași – cercetare și promovare prin educație” și „Pe urmele creației lui Dumitru Scvorțov–Russu” care au adus împreună elevi, profesori, muzeografi și specialiști pentru a descoperi, […] Post-ul Eveniment de totalizare a proiectelor culturale din raionul Călărași apare prima dată în Provincial.
10:30
Cabinet modern de kinetoterapie și fizioterapie, inaugurat la Centrul de Sănătate Cantemir # Provincial
Pacienții Centrului de Sănătate Cantemir vor beneficia de servicii de recuperare medicală îmbunătățite, acordate într-un spațiu modern. Cabinetul de kinetoterapie și fizioterapie al instituției medicale a fost inaugurat luni, 8 decembrie, după reparație capitală. Bugetul total al proiectului este de circa 365 de mii de lei, dintre care aproape 165 de mii sunt din fondul […] Post-ul Cabinet modern de kinetoterapie și fizioterapie, inaugurat la Centrul de Sănătate Cantemir apare prima dată în Provincial.
10:10
Peste 30 de percheziții CNA într-un dosar de corupție la obținerea permiselor de conducere # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost […] Post-ul Peste 30 de percheziții CNA într-un dosar de corupție la obținerea permiselor de conducere apare prima dată în Provincial.
10:00
Poliția Republicii Moldova continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri, cu accent sporit pe identificarea și contracararea implicării minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea, transportarea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și a platformelor online. În perioada 1–7 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național, Poliția a […] Post-ul Poliția scoate din circuit droguri de peste 1,2 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în Provincial.
09:50
Ateliere regionale pentru sprijinirea femeilor afectate de violență în cinci raioane ale țării # Provincial
În perioada 18 noiembrie – 2 decembrie 2025, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor și UN Women Moldova, cu sprijinul Suediei, a organizat cinci ateliere regionale în raioanele Hîncești, Soroca, Ștefan Vodă, Bălți și Telenești, pentru a discuta provocările cu care se confruntă femeile afectate de violență și […] Post-ul Ateliere regionale pentru sprijinirea femeilor afectate de violență în cinci raioane ale țării apare prima dată în Provincial.
09:50
PLDM, la Sângerei: avem capacitatea și determinarea să construim un stat sigur și prosper într-o Europă unită # Provincial
În cadrul unei ședințe a Consiliului Politic al Organizației Teritoriale a PLDM Sângerei, la care a participat secretarul general al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Anastasia Cojocari, au fost evaluate perioada electorală și postelectorală a ultimului scrutin și poziționarea organizației în acest exercițiu. Tema centrală a discuțiilor a vizat necesitatea întăririi organizațiilor primare și pregătirea […] Post-ul PLDM, la Sângerei: avem capacitatea și determinarea să construim un stat sigur și prosper într-o Europă unită apare prima dată în Provincial.
8 decembrie 2025
16:50
Proiectele de apeduct și dezvoltarea regională, în prim-plan la ședința operativă a raionului Sîngerei # Provincial
În cadrul ședinței operative din 8 decembrie 2025, președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, împreună cu cei prezenți la ședință, a adresat felicitări vicepreședintelui Ivan Cebotari cu ocazia zilei de naștere și a prezentat principalele evoluții privind proiectele de infrastructură aflate în derulare. A fost menționat că pentru unul dintre cele două proiecte de apeduct licitația […] Post-ul Proiectele de apeduct și dezvoltarea regională, în prim-plan la ședința operativă a raionului Sîngerei apare prima dată în Provincial.
16:20
În luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor în valoare totală de 8,10 milioane de lei. Banii fiind orientați către producători agricoli și proiecte de investiții în agricultură și mediul rural, prin diverse măsuri de sprijin. 740 mii de lei au fost direcționați către sectorul zootehnic, prin plăți directe. […] Post-ul AIPA a autorizat spre plată peste 70 milioane de lei în luna noiembrie apare prima dată în Provincial.
