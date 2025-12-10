Sondaj IMAS: biserica și școlile, cele mai de încredere instituții pentru cetățeni

11:30

Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […] Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață