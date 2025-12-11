Revista presei | Rusia mobilizează rezerviști în regiunea transnistreană. Producție de drone lansată în stânga Nistrului
Radio Moldova, 11 decembrie 2025 10:30
Presa națională urmărește cu atenție evenimentele care se derulează în stânga Nistrului, experții semnalând noi pericole de destabilizare și încălcări ale drepturilor omului. Revenirea fostului premier Dorin Recean în politică și ideea enunțată de ministrul Educației de a aboli necesitatea susținerii tezelor de licență, sunt alte subiecte reflectate în mass-media.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
10:50
Presiunea privind organizarea alegerilor în Ucraina generează riscuri de instabilitate politică, avertizează experții # Radio Moldova
Presiunea pentru organizarea, în plin război, a alegerilor prezidențiale în Ucraina riscă să transforme procesul democratic într-un instrument extrem de periculos, avertizează experții. Politologul Cătălin Gabriel Done subliniază că, deși Occidentul urmărește consolidarea legitimității în Ucraina, scrutinul poate deveni un instrument de presiune hibridă, iar expertul în relații internaționale, Grigore Guzun, califică cererea SUA drept o „capcană” ce obligă Kievul să-și modifice legislația, fapt ce va deschide calea ingerințelor rusești.
Acum 30 minute
10:30
Revista presei | Rusia mobilizează rezerviști în regiunea transnistreană. Producție de drone lansată în stânga Nistrului # Radio Moldova
Presa națională urmărește cu atenție evenimentele care se derulează în stânga Nistrului, experții semnalând noi pericole de destabilizare și încălcări ale drepturilor omului. Revenirea fostului premier Dorin Recean în politică și ideea enunțată de ministrul Educației de a aboli necesitatea susținerii tezelor de licență, sunt alte subiecte reflectate în mass-media.
Acum o oră
10:20
Președinția anunță vizita Maiei Sandu în Cipru: țara va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
10:20
Planul lui Trump pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor energetice rusești către Europa # Radio Moldova
Planul președintelui american Donald Trump pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor energetice rusești către Europa, investiții majore ale SUA în pământuri rare și energie rusești și accesarea activelor suverane rusești înghețate.
10:10
Revista presei | Rusia mobilizează rezerviști în regiunea transnistreană pentru a destabiliza R. Moldova și a pune presiune asupra Ucrainei # Radio Moldova
Presa națională urmărește cu atenție evenimentele care se derulează în stânga Nistrului, experții semnalând noi pericole de destabilizare și încălcări ale drepturilor omului. Revenirea fostului premier Dorin Recean în politică și ideea enunțată de ministrul Educației de a aboli necesitatea susținerii tezelor de licență, sunt alte subiecte reflectate în mass-media.
10:00
Președinția anunță vizita Maiei Sandu în Cipru – țara care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
Acum 2 ore
09:30
Sergiu Stefanco: Fermierii achită 1.5 miliarde de lei accize și TVA, dar primesc 1.7 miliarde sub formă de subvenții # Radio Moldova
Lipsa mecanismelor de finanțare, întârzierile la plata subvențiilor și lipsa unui moratoriu asupra executărilor silite sunt principalele probleme ale agricultorilor, susține fermierul Sergiu Stefanco, deputat al Partidului „Democrația Acasă” (PDA). Parlamentarul a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că într-un an marcat de secetă, producătorii agricoli achită în continuare taxe și impozite, dar nu au acces la fonduri care să le permită să supraviețuiască.
09:30
Un nou succes juridic pentru Mitropolia Basarabiei în conflictul cu Mitropolia Moldovei: Instanța dă dreptate comunității din Ghidighici # Radio Moldova
Comunitatea Religioasă „Acoperământul Maicii Domnului” din suburbia Ghidighici a capitalei a obținut un nou câștig în instanță în conflictul juridic cu Mitropolia Moldovei. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea depusă împotriva parohiei, confirmând legalitatea tuturor actelor prin care comunitatea a decis, pe 1 noiembrie 2023, să părăsească jurisdicția Mitropoliei Moldovei și să adere la Mitropolia Basarabiei.
09:30
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuințe din Chișinău, situat pe bulevardul Renașterii, în zona Circului. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Lilian Pușcașu, a declarat pentru Teleradio-Moldova că „arde un apartament la etajul 15”.
09:30
Accident mortal la Ratuș: șoferul era în stare de ebrietate și nu avea permis de conducere # Radio Moldova
Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc în noaptea de 10 spre 11 decembrie, pe drumul R-22, în apropierea satului Ratuș din raionul Telenești.
09:20
Un nou început pentru sectorul energetic național: Energocom lansează achizițiile pe PZU # Radio Moldova
Republica Moldova marchează o premieră pe piața energiei electrice. Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat, pe 10 decembrie, prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând în mod simbolic 1 MWh.
09:00
Ucraina a transmis SUA răspunsul oficial la noul proiect de plan de pace: propuneri după consultări cu aliații europeni # Radio Moldova
Ucraina a transmis miercuri, 10 decembrie, administrației SUA un răspuns detaliat la cel mai recent proiect de plan de pace înaintat de Washington pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Publicația Axios relatează, citând oficiali ucraineni și americani, că documentul conține observații și propuneri de modificare formulate de partea ucraineană. Informația a fost confirmată și de o sursă bine informată pentru RBK-Ucraina.
Acum 4 ore
08:40
„Nu e suficient să ne revoltăm”. Mesajul lui Nicușor Dan după difuzarea documentarului Recorder # Radio Moldova
Documentarul Recorder „Justiție capturată”, care a scos în stradă sute de oameni la București și Cluj-Napoca, a generat și reacții de la cel mai înalt nivel al statului român. Președintele Nicușor Dan avertizează că, dincolo de indignarea publică, soluțiile reale la problemele expuse în investigație trebuie căutate chiar în interiorul sistemului judiciar, prin asumarea magistraților și prin anchete riguroase.
08:30
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat parțial în ședință închisă de către Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta solicitase examinarea în ședință închisă și a celui de-al doilea aspect privind integritatea sa, însă Comisia a respins cererea. Audierile au loc pe 10 decembrie, în cadrul procesului amplu de vetting al procurorilor, care presupune verificarea integrității, averilor și profesionalismului. În aceeași zi a fost audiat și procurorul Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție.
08:00
În R. Moldova, peste 12 mii de persoane suferă anual un accident vascular cerebral. Medic: „Boala poate fi prevenită” # Radio Moldova
Anual, în Republica Moldova, peste 12 mii de persoane suferă un accident vascular cerebral (AVC), potrivit datelor Ministerului Sănătății. Deși în ultimii ani sistemul de sănătate a înregistrat progrese în tratamentul AVC, medicii ne atenționează asupra controlului factorilor de risc, care dețin o mare însemnătate.
08:00
Un nou succes juridic pentru Mitropolia Basarabiei în conflictul cu Mitropolia Moldovei # Radio Moldova
Comunitatea Religioasă „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici a obținut un nou câștig în instanță în conflictul juridic cu Mitropolia Moldovei. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea depusă împotriva parohiei, confirmând legalitatea tuturor actelor prin care comunitatea a decis, la 1 noiembrie 2023, să părăsească jurisdicția Mitropoliei Moldovei și să adere la Mitropolia Basarabiei.
07:40
Tensiuni în Arctica: Danemarca vede în SUA un potențial risc pe fondul disputei privind Groenlanda # Radio Moldova
Pentru prima dată, Danemarca descrie Statele Unite, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, drept un posibil risc la adresa securității naționale. Declarația apare în raportul anual de evaluare a amenințărilor publicat miercuri, 10 decembrie, de Serviciul de Informații Militare al Danemarcei (DDIS) și marchează o schimbare semnificativă în percepția autorităților de la Copenhaga față de Washington, notează Bloomberg.
07:30
Un petrolier implicat în transportul de țiței rusesc a fost avariat grav în Marea Neagră în urma unei noi operațiuni a dronelor maritime Sea Baby, transmite DW. Este vorba despre nava Dashan, aflată sub pavilionul Insulelor Comore și parte a așa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a evita sancțiunile internaționale. Potrivit Forțelor Armate ale Ucrainei (SBU), nava a suferit pagube critice și, preliminar, a fost scoasă din uz.
07:30
Programul „Europa este Aproape” | Mai multe străzi din Călărași sunt reabilitate. Locuitori: „Erau drumuri rele, mulți ani am așteptat” # Radio Moldova
Mai multe străzi din orașul Călărași au intrat într-un proces amplu de reabilitare, în cadrul programului „Europa este Aproape”. Lucrările promit nu doar o infrastructură modernă, ci și mai mult confort și siguranță pentru locuitori.
Acum 12 ore
23:00
Sergiu Stefanco: Fermierii achită 1,5 miliarde de lei accize și TVA, dar primesc 1,7 miliarde în formă de subvenții # Radio Moldova
Lipsa mecanismelor de finanțare, întârzierile la plata subvențiilor și lipsa unui moratoriu asupra executărilor silite sunt principalele probleme ale agricultorilor, susține fermierul Sergiu Stefanco, deputat al Partidului „Democrația Acasă” (PDA). Parlamentarul a declarat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că într-un an marcat de secetă, producătorii agricoli achită în continuare taxe și impozite, dar nu au acces la fonduri care să le permită să supraviețuiască.
22:20
Circulația rutieră este îngreunată, în această seară, în mai multe zone din nordul țării, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea. Poliția anunță că șoferii trebuie să manifeste atenție sporită și să adapteze viteza la condițiile de pe traseu, pentru a evita accidentele.
Acum 24 ore
21:50
Stocuri suficiente și anchetă în desfășurare: Gheorghe Hajder promite controale nocturne pentru protejarea pădurilor # Radio Moldova
Stocurile de lemn pentru foc sunt mai mult decât suficiente, dă asigurări ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, în depozitele întreprinderilor silvice se află în prezent peste 100 de mii de metri steri de lemn. Riscul unor eventuale scumpiri este exclus, precizează responsabilii. Înainte de sezonul rece, Agenția Moldsilva a scos la vânzare 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc, iar prețurile au rămas similare cu cele de anul trecut.
21:50
În Australia, rețelele de socializare sunt blocate pentru copiii sub 16 ani pentru a-i proteja de algoritmi care creează dependență, de prădătorii online și agresorii digitali. Este prima țară din lume care impune astfel de restricții, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook. Responsabilitatea pentru nerespectarea legii revine proprietarilor de rețele de sociale, care consideră că măsura ar încălca libertatea de exprimare.
21:10
Numeroși cetățeni români protestează la București, miercuri seara, 10 decembrie, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii. La manifestație sunt prezente în jur de o mie de persoane, scrie Digi 24. Aceștia cer demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, precum și a ministrului Justiției, Radu Marinescu.
20:30
Ministrul Educației: „Teza de licență ar putea fi eliminată din cauza inteligenței artificiale” # Radio Moldova
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Este doar una dintre măsurile luate în calcul, în condițiile în care acest instrument este folosit tot mai des de tinerii care încearcă să copieze.
19:50
Bradul din Norvegia luminează din nou Londra: povestea pomului care leagă, încă din 1947, cele două popoare # Radio Moldova
Bradul din inima Londrei, acolo unde zgomotul orașului se întâlnește cu pașii grăbiți ai trecătorilor, nu este doar un brad. Este un simbol al memoriei, un dar al prieteniei și o punte peste 78 de ani de istorie împărtășită între Norvegia și Regatul Unit.
19:50
Amenințări anonime pe Telegram alarmează școlile din Bălți: Poliția verifică toate instituțiile # Radio Moldova
Atmosferă tensionată, astăzi, în mai multe instituții de învățământ din Bălți, după ce pe canale de Telegram au apărut mesaje video cu amenințări la adresa elevilor din șapte școli. În imagini apar persoane cu fețele acoperite, iar mesajele au fost distribuite masiv în grupurile elevilor, stârnind teamă printre părinți și profesori. Poliția a pornit verificări în toate școlile vizate și încearcă să identifice autorii anonimi.
19:40
Dueluri echilibrate la campionatul național de judo. Adil Osmanov, Mihail Latîșev, Petru Pelivan și alți sportivi de top au obținut noi titluri, dar victoriile au fost dobândite cu multă muncă.
19:30
Bradul Norvegiei luminează din nou Londra: povestea pomului care leagă, încă din 1947, două popoare cele două popoare # Radio Moldova
Bradul din inima Londrei, acolo unde zgomotul orașului se întâlnește cu pașii grăbiți ai trecătorilor, nu este doar un brad. Este un simbol al memoriei, un dar al prieteniei și o punte peste 78 de ani de istorie împărtășită între Norvegia și Regatul Unit.
19:20
Iluminatul festiv din parcul „Mihai Volontir” din Bălți a fost distrus. Trei persoane, căutate de poliție # Radio Moldova
Iluminatul festiv din parcul „Mihai Volontir” din Bălți a fost distrus în toiul nopții. În numai zece minute, trei persoane au smuls luminițele, au distrus instalațiile și decorul de sărbători. Pagubele depășesc o sută de mii de lei, spune primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov. Acesta crede că vandalii, care nu sunt la prima abatere de acest gen, ar fi acționat la indicația unui grup infracțional. Fapta rușinoasă a celor trei indivizi a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
18:50
Boxerul moldovean Alexandru Paraschiv și-a asigurat cel puțin medalia de bronz la Campionatele Mondiale de resort # Radio Moldova
Performanță extraordinară pentru boxul moldovenesc. Alexandru Paraschiv s-a calificat în semifinalele Campionatelor Mondiale și și-a asigurat cel puțin medalia de bronz. Competiția se desfășoară în Emiratele Arabe Unite. În categoria de greutate de până la 67 de kilograme, Alexandru Paraschiv l-a înfruntat pe ugandezul Bob Gerald Turyatemba, iar pugilistul moldovean a învins prin knock-out în prima repriză.
18:20
Noi măsuri ale regimului separatist de la Tiraspol limitează drepturile omului, atenționează Promo-LEX # Radio Moldova
Regimul separatist de la Tiraspol continuă să adopte măsuri care strâmtorează oamenii din stânga Nistrului, avertizează Asociația Promo-LEX. Organizația a documentat, în luna noiembrie, cinci „inițiative legislative” care afectează direct drepturile omului și climatul socio-economic din regiune.
18:00
Termoizolarea locuinței este mai importantă decât panourile fotovoltaice: sfaturile unui proprietar # Radio Moldova
În căutarea soluțiilor pentru reducerea costurilor la energie, termoizolarea locuinței, urmată de instalarea unui sistem eficient de încălzire și doar apoi montarea panourilor fotovoltaice reprezintă traseul recomandat pentru a obține rezultate optime. Acesta este și modelul aplicat de Dinu Bubulici, un tânăr din Chișinău, care a povestit experiența sa în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:00
INTERVIU | Șeful Oficiului Consiliului Europei, despre încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului: „Detenții arbitrare și represiune permanentă” # Radio Moldova
Încălcările sistematice din regiunea transnistreană, incluziunea socială, abuzurile împotriva copiilor și aplicarea standardelor europene reprezintă principalele provocări ale Republicii Moldova în domeniul drepturilor omului. Concluziile aparțin șefului Oficiului Consiliului Europei (CE) la Chișinău, Falk Lang, și au fost expuse într-un interviu oferit, în exclusivitate, postului Moldova 1, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcate anual pe 10 decembrie.
17:40
Licitație pentru procurarea de echipamente medicale, trucată: amenzi de aproape șase milioane de lei, aplicate de Consiliul Concurenței # Radio Moldova
Două companii din Chișinău au fost sancționate pentru trucarea ofertelor la o achiziție de echipamente medicale. Amenzile în valoare totală de aproape șase milioane de lei au fost aplicate de Consiliul Concurenței.
17:40
Economistul Veaceslav Ioniță: Majorarea mai accentuată a salariului minim trebuie să devină un obiectiv de integrare europeană # Radio Moldova
Autoritățile ar trebui să își asume pentru anul viitor creșterea salariului minim până la cel puțin 40% din salariul mediu pe economie, cu perspectiva majorării treptate, în următorii ani, până la raportul de minimum 50%, recomandat de Uniunea Europeană. Sugestia aparține economistului Veaceslav Ioniță, care afirmă că acest angajament trebuie să devină un obiectiv în procesul de integrare europeană.
17:20
Probleme de integritate financiară în cazul președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, stabilite de Comisia Vetting # Radio Moldova
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară.
16:50
Procurorii cer audierea lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov în dosarul „kuliok”: reacția avocaților lui Dodon # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori în dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit. Cei doi apar în imaginile în care lui Dodon îi este transmisă o pungă în care, potrivit unor informații, s-ar fi aflat între 600 de mii și un milion de dolari pentru cheltuielile Partidului Socialiștilor.
16:40
Dorin Recean a fost numit, prin decret prezidențial, emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Radio Moldova
Fostul premier al R. Moldova, Dorin Recean, va exercita funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție miercuri, 10 decembrie.
16:20
Washington Post: SUA și Ucraina discută un plan de pace care prevede aderarea Kievului la UE în 2027 și garanții de securitate # Radio Moldova
Statele Unite și Ucraina negociază un pachet de trei acorduri - plan de pace, garanții de securitate și plan de redresare economică - anunță The Washington Post, care citează un oficial ucrainean. Printre propunerile discutate se numără aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în anul 2027.
16:00
Portugalia va fi paralizată joi, 11 decembrie, pentru prima dată în ultimii 12 ani, de o grevă generală. Principalele sindicate din țară se mobilizează în încercarea de a se opune reformei pieței muncii propusă de Guvern, scrie Euronews.
15:50
Instrumentul care unește Republica Moldova și România: cobza, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO # Radio Moldova
Cobza românească și meșteșugul de creare a acestui vechi instrument muzical au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO – o recunoaștere internațională importantă pentru Republica Moldova și România. Decizia a fost luată la New Delhi, în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental UNESCO, desfășurată în perioada 8–13 decembrie.
15:50
Pompele de căldură ar putea reduce facturile pentru căldură: planul recomandat R. Moldova de către IEA # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din energia consumată în Republica Moldova este folosită în clădiri, iar aproape 75% din această energie este destinată încălzirii locuințelor și preparării apei calde. În prezent, cea mai mare parte a acestor necesități este acoperită din gaze naturale importate și biomasă, în special lemne de foc, ceea ce face ca țara noastră să fie extrem de vulnerabilă în fața crizelor energetice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când tarifele la gaze și energie au crescut brusc, afectând direct bugetele familiilor.
15:20
Protecția patrimoniului în caz de război: Deputații vor examina aderarea R. Moldova la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga # Radio Moldova
Republica Moldova extinde protecția patrimoniului cultural național. Un proiect de lege privind aderarea la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat a fost avizat miercuri, 10 decembrie, de mai multe comisii parlamentare și va fi supus votului în plenul Legislativului. Inițiativa aparține președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
15:20
Investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice europene până în 2040: Ce impact are noua strategie UE asupra R. Moldova # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe întreg continentul, facilitând integrarea energiei curate și reducând prețurile pentru consumatori.
15:10
Protecția mediului, nonstop: autoritățile anunță un mecanism de reacție imediată pentru a preveni daunele provocate naturii # Radio Moldova
Patrule echipate inclusiv cu camere cu termoviziune vor fi gata să intervină nonstop pentru a preveni eventuale daune provocate mediului. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a anunțat că reforma care va prevedea un mecanism de reacție imediată și va fi funcțional timp de „24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, este în curs de elaborare.
14:10
Accesările repetate de energie de avarie din România pot duce la majorarea tarifelor, spune ministrul Energiei # Radio Moldova
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită să apeleze, în mai multe rânduri, la energie de avarie din România, din cauza dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 10 decembrie.
14:10
Meteorologii au emis avertizare Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Acesta este valabilă de miercuri seara, 10 decembrie, începând cu ora 19:00, până în prima parte a zilei de joi, 11 decembrie.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață, iar vizibilitatea nu va depăși 200 de metri.
14:00
Drum de ocolire a satului Troița Nouă, construit de la zero: peste 25 de milioane de lei pentru un kilometru # Radio Moldova
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
14:00
PSRM propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei în 2026 # Radio Moldova
Deputații Partidului Socialiștilor propun amendarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 prin majorarea fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că este nevoie de „mai multă stabilitate pentru sectorul strategic al țării”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.