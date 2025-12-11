Revista presei | Rusia mobilizează rezerviști în regiunea transnistreană. Producție de drone lansată în stânga Nistrului

14:00

Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.