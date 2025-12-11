Incendiu pe bulevardul Renașterii Naționale: două persoane evacuate
Curentul.md, 11 decembrie 2025 10:10
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați despre un incendiu produs pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar potrivit datelor preliminare, flăcările au afectat acoperișul clădirii situate pe bulevardul […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 15 minute
10:10
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați despre un incendiu produs pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar potrivit datelor preliminare, flăcările au afectat acoperișul clădirii situate pe bulevardul […]
Acum o oră
09:40
Reintegrarea pașnică a țării, discutată la întrevederea premierului cu șefa Misiunii OSCE # Curentul.md
Reintegrarea pașnică a țării și susținerea oferită cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului au fost principalele subiecte abordate la întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova cu Șefa interimară a Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. Premierul Alexandru Munteanu a apreciat eforturile Misiunii OSCE în sprijinirea obiectivului de […]
Acum 2 ore
09:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni. Legea constituie primul act normativ separat dedicat Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), consolidându-i rolul în procesul de achiziții și subliniind importanța unei proceduri echitabile, eficiente și transparente de soluționare […]
Acum 24 ore
18:20
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, condamnă „jocurile murdare ale PAS, de comun cu unele surse media care distribuie intenționat minciuni”. „Astăzi am ieșit cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli, atenție, cu acordul părinților, pentru copii de peste 13 ani, și nu pentru toți copiii din Chișinău. Această declarație […]
17:10
Republica Moldova și Croația demarează negocierile pentru un acord de securitate socială # Curentul.md
Astăzi 9 decembrie, la Chișinău a avut loc prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația în domeniul securității sociale. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Secretarul de stat Mihai-Gabriel Ciobanu, cu participarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității […]
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astăzi, 10 decembrie curent, la Târgul ofertelor de muncă organizat de Facultatea de științe economice a Universității de Stat din Moldova, un eveniment dedicat, inclusiv, promovării dialogului dintre mediul academic și piața muncii. Evenimentul a reunit numeroși studenți și masteranzi interesați de oportunitățile de dezvoltare profesională […]
17:00
Ion Ceban condamnă „jocurile murdare ale PAS, de comun cu unele surse media care distribuie intenționat minciuni” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, condamnă „jocurile murdare ale PAS, de comun cu unele surse media care distribuie intenționat minciuni”. „Astăzi am ieșit cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli, atenție, cu acordul părinților, pentru copii de peste 13 ani, și nu pentru toți copiii din Chișinău. Această declarație […]
16:50
Sondaj IMAS: 46% au declarat că excluderea „Inimii Moldovei” din alegerile parlamentare a fost o „decizie incorectă sau un abuz” # Curentul.md
Moldovenii percep negativ decizia Comisiei Electorale Centrale de a exlude din alegerile parlamentare echipa Partidului Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah. Potrivit unui studiu sociologic, realizat de IMAS în noiembrie-decembrie 2025, 46% dintre cetățeni califică decizia CEC drept „un abuz”. Astfel, 46% au declarat că excluderea „Inimii Moldovei” din alegerile parlamentare a fost o „decizie […]
16:40
PSRM propune majorarea fondului pentru agricultură cu 1,4 miliarde de lei în bugetul 2026 # Curentul.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, împreună cu fostul ministru al Agriculturii, Ion Perju, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, o inițiativă legislativă – proiectul de modificare a bugetului pentru anul 2026. Acesta prevede majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1,4 miliarde de lei. Vlad Batrîncea a anunțat că […]
16:10
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest context, Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord […]
15:40
Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene printre țările membre ale Comunității Energetice, arată raportul anual al organizației. „Moldova și-a menținut poziția de lider pentru al doilea an consecutiv, cu un scor impresionant de implementare de 74%, determinat de progrese semnificative în reformele pieței de electricitate, securitatea aprovizionării, guvernanță și […]
15:10
Raport UN Women: 8 din 10 candidate s-au confruntat cu violență la alegerile parlamentare din Moldova din 2025 # Curentul.md
Un nou studiu național, lansat de UN Women Moldova, arată că 8 din 10 candidate la alegerile parlamentare au fost supuse diferitor forme de violență, în special abuzurilor psihologice și celor din mediul online, în timpul campaniei electorale. Raportul, intitulat „Prețul participării: Experiența candidatelor în alegerile parlamentare din 2025 în Republica Moldova”, dezvăluie astfel că […]
14:40
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului: „Asistăm la atentate directe asupra unor astfel de drepturi fundamentale” # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie. În opinia sa, „la nivel global se atestă o tendinţă tot mai pronunţată de a restrânge drepturile fundamentale ale omului sub diferite pretexte, fie că e vorba de pretinsa protecţie a intereselor […]
14:10
Grigore Novac, la un eveniment Amnesty International: Drepturile omului trebuie garantate, nu cerșite # Curentul.md
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, a participat la un eveniment organizat de Amnesty International la Parlament, dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual pe 10 decembrie. Manifestarea s-a desfășurat sub genericul „Anii trec, drepturile rămân”, iar deputatul a adresat un mesaj de salut participanților. În discursul său, Grigore […]
13:40
IEA propune o foaie de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Moldova # Curentul.md
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură în Republica Moldova, un document strategic ce oferă direcții clare pentru modernizarea sistemului de încălzire al țării și reducerea dependenței de resursele energetice importate. Potrivit IEA, clădirile reprezintă peste jumătate din consumul final de energie al Republicii Moldova, […]
13:10
Partidul Liberal Democrat: Moldova nu mai figurează printre prioritățile strategice ale SUA # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în Statele Unite ale Americii de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Potrivit formațiunii, „deși această deplasare a fost prezentată opiniei publice ca un pas decisiv în consolidarea cooperării strategice dintre Republica Moldova și […]
12:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, va propune introducerea testării antidrog în școli. El spune că a bătut alarma pentru prima dată acum o lună și a propus unirea eforturilor pentru a soluționa problema. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol de răspândire a drogurilor pe teritoriul RM, pe teritoriul Chișinăului și, […]
12:10
Elena Oleinic-Slivinschi părăsește funcția de director adjunct al Agenției de Investiții # Curentul.md
Elena Oleinic-Slivinschi a fost eliberată din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, în baza cereriii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern. Amintim că, Elena Oleinic-Slivinschi a fost numită în funcția de director adjunct al Agenției de Investiții la 8 iulie 2020.
11:40
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, prezidează Conferința miniștrilor justiției ai Consiliului Europei, la Strasbourg # Curentul.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, se află astăzi la Strasbourg, unde va prezida Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. Evenimentul are loc cu participarea miniștrilor justiției din țările membre ale Consiliului Europei. Cei prezenți vor discuta despre funcționarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului.
11:10
„Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața fiecăruia. La 10 decembrie 1948, comunitatea internațională adopta Declarația Universală a Drepturilor Omului, un angajament care a schimbat modul în care statele protejează oamenii și respectă libertățile fundamentale. În municipiul Chișinău, principiile acestei Declarații se reflectă prin politici publice, servicii […]
10:40
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii. Concursului pentru funcția vacantă de administrator al Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”, s-a petrecut în două etape. 1. Etapa de preselecție a candidaților, în urma căreia, din totalul de 5 dosare depuse, […]
Ieri
10:10
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna noiembrie este data de 26 decembrie 2025. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către […]
09:40
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul. Prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată integral […]
09:10
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la […]
9 decembrie 2025
17:40
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu NATO ajută Republica Moldova să-și […]
17:10
Primăria Chișinău a dat startul celei de-a V-a ediții a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. La primele excursii tematice cu Troleibuzul Turistic, desfășurate în weekendul trecut, au participat zeci de copii, părinți și alți doritori, care au plecat acasă cu daruri. Excursiile vor continua în fiecare weekend, în perioada 6 decembrie 2025 – […]
16:40
În luna noiembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh. Importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 32,03%. Din totalul achizițiilor, 25,88 % […]
16:20
Irina Vlah, emoționată: Această expoziție mi-a reamintit cât de mult poate schimba viața simplul sprijin uman # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”, la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale – „Arta vorbește acolo unde vocea tace”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. „Această expoziție m-a emoționat până în adâncul sufletului! Mi-a reamintit cât de […]
16:10
Fisc exclude 45 de modele vechi de case de marcat: agenții economici trebuie să treacă la echipamente compatibile MEV # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre excluderea a 45 de modele de echipamente de casă și de control din Registrul unic al ECC, cu termeni-limită de utilizare stabiliți în Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-08/5-22/02-2025 din 12.11.2025, în vigoare din 20 noiembrie 2025 (Monitorul Oficial […]
15:40
Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege # Curentul.md
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […]
15:10
Serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai populară și preferată de consumatori pentru organizarea eficientă a evenimentelor private: zile de naștere, mese de pomenire sau corporative. Această tendință aleasă pentru comoditate și rapiditate, oferă confort, dar, din păcate, vine la pachet și cu anumite riscuri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în […]
14:40
Curtea de Conturi a realizat un audit asupra gestionării mijloacelor Fondului Național pentru Mediu # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 5 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național pentru Mediu (FNM), în anii 2023-2024. FNM este un instrument de finanțare a proiectelor, care vine să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de politicile statului în domeniul […]
14:10
Mâine, 10 decembrie 2025, la ora 10:30, în fața sediului Guvernului de pe strada Pușkin, Asociația Obștească „Forța Fermierilor” va organiza un protest preventiv, la inițiativa agricultorilor din zona de sud a țării, grav afectați de secetele din ultimii ani. Producătorii agricoli solicită măsuri urgente pentru redresarea situației critice din agricultură la nivel național. Potrivit […]
13:50
Gimnaziul nr.77 din orașul Cricova – proiect de succes în domeniul eficienței energetice, realizat cu investițiile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova # Curentul.md
Gimnaziul nr.77 din orașul Cricova – un nou proiect de succes în domeniul eficienței energetice, realizat cu investițiile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. În cadrul eforturilor municipalității de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor instituțiilor educaționale și de sănătate, cele trei blocuri ale Gimnaziului din Cricova au fost izolate termic. De asemenea, a fost construit […]
13:40
Doi judecători, audiați trei ore pentru discrepanțe financiare și posibile conflicte de interese # Curentul.md
Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor i-a audiat pe judecătorul Mihail Bușuleac, anterior președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și pe judecătorul Ion Rusu, anterior vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Drochia. Audierile s-au axat atât pe analiza situațiilor financiare ale celor doi magistrați, în contextul unor posibile discrepanțe între venituri și […]
13:40
Curtea de Conturi a participat la evenimentul de lansare a proiectului „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă” # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) participă, în perioada 4–5 decembrie 2025, la dialogul regional dedicat auditului Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și consolidării guvernanței locale, organizat de PNUD. Evenimentul este dedicat lansării proiectului „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă”. Acest eveniment de două zile a reunit peste 35 de participanți – conducători […]
13:10
Că lipsa forţei de muncă (atât a celei calificate, cât şi a celei necalificate) este o problemă în Moldova ştie oricine are tangenţă cu sectorul real al economiei. Această problemă se resimte destul de acut şi autorităţile au întreprins deja unele acţiuni concrete pentru a o soluţiona, inclusiv au început liberalizarea pieţei muncii. Deoarece activez […]
12:40
Guvernul și UNICEF își extind colaborarea pentru protecția copiilor și reducerea sărăciei # Curentul.md
Guvernul și UNICEF vor continua colaborarea pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor, scăderea ratei de sărăcie în rândul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate. Proiectele desfășurate în țara noastră pentru oferirea unui răspuns prompt la necesitățile copiilor au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj. […]
12:10
Socialiștii vor protecție totală pentru consumatori: proiect de lege împotriva deconectărilor iarna # Curentul.md
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut interzicerea deconectării gospodăriilor de la rețelele energetice în sezonul rece al anului. Proiectul de modificare a Legii privind Fondul pentru reducerea vulnerabilității energetice a fost înregistrat în Parlament, informează CURENTUL. Autorul proiectului, deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, menționează că, începând cu anul 2022, Moldova traversează o criză […]
12:10
CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost […]
11:10
MAN solicită clarificări privind riscurile hibride și utilizarea fondurilor pentru reziliență # Curentul.md
Președintele Mișcării Alternativa Naională, Ion Ceban, a solicitat astăzi instituțiilor statului să prezinte date concrete și rapoarte publice privind riscurile asociate „războiului hibrid”, măsurile întreprinse până acum și utilizarea fondurilor interne și externe alocate pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Ceban a atras atenția că noțiunea de „război hibrid” este […]
10:40
Peste 1,29 milioane de lei în droguri, scoase din circuit într-o săptămână de Poliția Republicii Moldova # Curentul.md
Poliția Republicii Moldova continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri, cu accent sporit pe identificarea și contracararea implicării minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea, transportarea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și a platformelor online. În perioada 1–7 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național, Poliția a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Moldova pregătește lansarea licitației pentru 170 MW eolian, cu sisteme de stocare a energiei # Curentul.md
Comisia de licitații pentru instalarea a 170 MW centrale eoliene cu obligația de a instala și sisteme de stocare a energiei electrice, dimensionată pe 0,25 MWh pentru fiecare MW al centralei electrice (44 MWh), s-a întrunit în prima ședință de lucru la data de 8 decembrie 2025, având pe ordinea de zi examinarea proiectului documentației […]
09:40
Peste un miliard de euro în proiecte BERD: autoritățile discută accelerarea implementării # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre proiectele aflate în derulare cu sprijinul BERD, precum și despre aspecte legate de implementarea acestora. În cadrul întrevederii au fost abordate, de asemenea, perspectivele de cooperare care decurg […]
09:10
Astăzi, 9 decembrie 2025, în intervalul orelor 09:00 – 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova în comun cu IGSU va desfășura un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații de urgență. Aplicațiile au loc pe teritoriul Ambasadei SUA de pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, cu implicarea forțelor […]
8 decembrie 2025
17:40
Moldova analizează experiența UE pentru combaterea practicilor comerciale neloiale în agricultură # Curentul.md
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Camerei de Comerț și Industrie au discutat experiența statelor membre ale Uniunii Europene în implementarea Directivei (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în cadrul unei noi ședințe a Grupului de mentorat pentru transpunerea acquis-ului european în sectorul agroalimentar. […]
17:10
CNA lansează săptămâna anticorupție: instruiri, sesiuni publice și activități pentru tineri # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție anunță lansarea săptămânii anticorupție și organizarea mai multor evenimente pe componenta de prevenire și educație anticorupție. Activitățile sunt prilejuite de marcarea, pe 9 decembrie, a Zilei Internaționale Anticorupție, iar scopul acestora este de a crește gradul de conștientizare și responsabilizare în societate și în mediul tinerilor cu privire la riscurile și impactul […]
16:30
Explozie într-o locuință din Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul # Curentul.md
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. În urma exploziei, acesta a […]
16:10
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: presa este un pilon al rezilienței democratice în Moldova # Curentul.md
Președintele Maia Sandu, în debutul Forumului Mass-Media 2025, a ținut un discurs în care a remarcat că, în ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă; a fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea noastră a fost supusă unor presiuni uriașe; a contribuit nemijlocit la protejarea democrației, iar […]
15:40
Serviciul Vamal raportează 942 milioane lei încasări și peste 72 mii de traversări într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 1 – 7 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,0 miliarde lei. Totodată, în perioada 1 – 7 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.