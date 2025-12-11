Incendiu pe bulevardul Renașterii Naționale: două persoane evacuate

15:40

În perioada 1 – 7 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,0 miliarde lei. Totodată, în perioada 1 – 7 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare […]