Ambalajele de băuturi vor fi colectate și reciclate: Moldova implementează SDA
Curentul.md, 10 decembrie 2025 09:40
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul. Prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată integral […]
• • •
Acum 10 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la […]
Acum 24 ore
17:40
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu NATO ajută Republica Moldova să-și […]
17:10
Primăria Chișinău a dat startul celei de-a V-a ediții a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. La primele excursii tematice cu Troleibuzul Turistic, desfășurate în weekendul trecut, au participat zeci de copii, părinți și alți doritori, care au plecat acasă cu daruri. Excursiile vor continua în fiecare weekend, în perioada 6 decembrie 2025 – […]
16:40
În luna noiembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh. Importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 32,03%. Din totalul achizițiilor, 25,88 % […]
16:20
Irina Vlah, emoționată: Această expoziție mi-a reamintit cât de mult poate schimba viața simplul sprijin uman # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”, la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale – „Arta vorbește acolo unde vocea tace”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. „Această expoziție m-a emoționat până în adâncul sufletului! Mi-a reamintit cât de […]
16:10
Fisc exclude 45 de modele vechi de case de marcat: agenții economici trebuie să treacă la echipamente compatibile MEV # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre excluderea a 45 de modele de echipamente de casă și de control din Registrul unic al ECC, cu termeni-limită de utilizare stabiliți în Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-08/5-22/02-2025 din 12.11.2025, în vigoare din 20 noiembrie 2025 (Monitorul Oficial […]
15:40
Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege # Curentul.md
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […]
15:10
Serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai populară și preferată de consumatori pentru organizarea eficientă a evenimentelor private: zile de naștere, mese de pomenire sau corporative. Această tendință aleasă pentru comoditate și rapiditate, oferă confort, dar, din păcate, vine la pachet și cu anumite riscuri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în […]
14:40
Curtea de Conturi a realizat un audit asupra gestionării mijloacelor Fondului Național pentru Mediu # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 5 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național pentru Mediu (FNM), în anii 2023-2024. FNM este un instrument de finanțare a proiectelor, care vine să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de politicile statului în domeniul […]
14:10
Mâine, 10 decembrie 2025, la ora 10:30, în fața sediului Guvernului de pe strada Pușkin, Asociația Obștească „Forța Fermierilor” va organiza un protest preventiv, la inițiativa agricultorilor din zona de sud a țării, grav afectați de secetele din ultimii ani. Producătorii agricoli solicită măsuri urgente pentru redresarea situației critice din agricultură la nivel național. Potrivit […]
13:50
Gimnaziul nr.77 din orașul Cricova – proiect de succes în domeniul eficienței energetice, realizat cu investițiile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova # Curentul.md
Gimnaziul nr.77 din orașul Cricova – un nou proiect de succes în domeniul eficienței energetice, realizat cu investițiile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. În cadrul eforturilor municipalității de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor instituțiilor educaționale și de sănătate, cele trei blocuri ale Gimnaziului din Cricova au fost izolate termic. De asemenea, a fost construit […]
13:40
Doi judecători, audiați trei ore pentru discrepanțe financiare și posibile conflicte de interese # Curentul.md
Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor i-a audiat pe judecătorul Mihail Bușuleac, anterior președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și pe judecătorul Ion Rusu, anterior vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Drochia. Audierile s-au axat atât pe analiza situațiilor financiare ale celor doi magistrați, în contextul unor posibile discrepanțe între venituri și […]
13:40
Curtea de Conturi a participat la evenimentul de lansare a proiectului „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă” # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) participă, în perioada 4–5 decembrie 2025, la dialogul regional dedicat auditului Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și consolidării guvernanței locale, organizat de PNUD. Evenimentul este dedicat lansării proiectului „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă”. Acest eveniment de două zile a reunit peste 35 de participanți – conducători […]
13:10
Că lipsa forţei de muncă (atât a celei calificate, cât şi a celei necalificate) este o problemă în Moldova ştie oricine are tangenţă cu sectorul real al economiei. Această problemă se resimte destul de acut şi autorităţile au întreprins deja unele acţiuni concrete pentru a o soluţiona, inclusiv au început liberalizarea pieţei muncii. Deoarece activez […]
12:40
Guvernul și UNICEF își extind colaborarea pentru protecția copiilor și reducerea sărăciei # Curentul.md
Guvernul și UNICEF vor continua colaborarea pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor, scăderea ratei de sărăcie în rândul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate. Proiectele desfășurate în țara noastră pentru oferirea unui răspuns prompt la necesitățile copiilor au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj. […]
12:10
Socialiștii vor protecție totală pentru consumatori: proiect de lege împotriva deconectărilor iarna # Curentul.md
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut interzicerea deconectării gospodăriilor de la rețelele energetice în sezonul rece al anului. Proiectul de modificare a Legii privind Fondul pentru reducerea vulnerabilității energetice a fost înregistrat în Parlament, informează CURENTUL. Autorul proiectului, deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, menționează că, începând cu anul 2022, Moldova traversează o criză […]
12:10
CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost […]
11:10
MAN solicită clarificări privind riscurile hibride și utilizarea fondurilor pentru reziliență # Curentul.md
Președintele Mișcării Alternativa Naională, Ion Ceban, a solicitat astăzi instituțiilor statului să prezinte date concrete și rapoarte publice privind riscurile asociate „războiului hibrid”, măsurile întreprinse până acum și utilizarea fondurilor interne și externe alocate pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Ceban a atras atenția că noțiunea de „război hibrid” este […]
10:40
Peste 1,29 milioane de lei în droguri, scoase din circuit într-o săptămână de Poliția Republicii Moldova # Curentul.md
Poliția Republicii Moldova continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri, cu accent sporit pe identificarea și contracararea implicării minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea, transportarea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și a platformelor online. În perioada 1–7 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național, Poliția a […]
10:10
Moldova pregătește lansarea licitației pentru 170 MW eolian, cu sisteme de stocare a energiei # Curentul.md
Comisia de licitații pentru instalarea a 170 MW centrale eoliene cu obligația de a instala și sisteme de stocare a energiei electrice, dimensionată pe 0,25 MWh pentru fiecare MW al centralei electrice (44 MWh), s-a întrunit în prima ședință de lucru la data de 8 decembrie 2025, având pe ordinea de zi examinarea proiectului documentației […]
Ieri
09:40
Peste un miliard de euro în proiecte BERD: autoritățile discută accelerarea implementării # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre proiectele aflate în derulare cu sprijinul BERD, precum și despre aspecte legate de implementarea acestora. În cadrul întrevederii au fost abordate, de asemenea, perspectivele de cooperare care decurg […]
09:10
Astăzi, 9 decembrie 2025, în intervalul orelor 09:00 – 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova în comun cu IGSU va desfășura un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații de urgență. Aplicațiile au loc pe teritoriul Ambasadei SUA de pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, cu implicarea forțelor […]
8 decembrie 2025
17:40
Moldova analizează experiența UE pentru combaterea practicilor comerciale neloiale în agricultură # Curentul.md
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Camerei de Comerț și Industrie au discutat experiența statelor membre ale Uniunii Europene în implementarea Directivei (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în cadrul unei noi ședințe a Grupului de mentorat pentru transpunerea acquis-ului european în sectorul agroalimentar. […]
17:10
CNA lansează săptămâna anticorupție: instruiri, sesiuni publice și activități pentru tineri # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție anunță lansarea săptămânii anticorupție și organizarea mai multor evenimente pe componenta de prevenire și educație anticorupție. Activitățile sunt prilejuite de marcarea, pe 9 decembrie, a Zilei Internaționale Anticorupție, iar scopul acestora este de a crește gradul de conștientizare și responsabilizare în societate și în mediul tinerilor cu privire la riscurile și impactul […]
16:30
Explozie într-o locuință din Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul # Curentul.md
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. În urma exploziei, acesta a […]
16:10
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: presa este un pilon al rezilienței democratice în Moldova # Curentul.md
Președintele Maia Sandu, în debutul Forumului Mass-Media 2025, a ținut un discurs în care a remarcat că, în ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă; a fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea noastră a fost supusă unor presiuni uriașe; a contribuit nemijlocit la protejarea democrației, iar […]
15:40
Serviciul Vamal raportează 942 milioane lei încasări și peste 72 mii de traversări într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 1 – 7 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,0 miliarde lei. Totodată, în perioada 1 – 7 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare […]
15:10
CCRM marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează astăzi 31 de ani de activitate – trei decenii de consolidare a auditului public extern, de afirmare a bunei guvernanțe și de contribuție directă la dezvoltarea democratică și europeană a țării. De la fondarea sa la 8 decembrie 1994, Instituția Supremă de Audit a devenit un pilon […]
14:40
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu un comentariu la perchezițiile de săptămâna trecută de la Primărie. El a spus că am văzut cu toții ceea ce ni s-a arătat la televizor. „Vreau, în continuare, să transmit un singur mesaj: Solicităm ca organele de drept să-și facă treaba până la capăt, iar justiția să nu […]
14:10
Irina Vlah a primit confirmare oficială. Excluderea fără precedent a Partidului „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei # Curentul.md
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei. Am primit confirmare oficială: sesizarea noastră, care conține faptele legate de încălcările comise împotriva candidaților noștri, a fost acceptată și transmisă către structurile competente ale organizației” – a anunțat Irina Vlah, liderul formațiunii. Politiciana a precizat că, în scrisoarea adresată […]
13:30
Ion Ceban invită locuitorii la Târgul de Crăciun: „Mergeți, vedeți și bucurați-vă alături de cei dragi” # Curentul.md
În Chișinău, la 5 decembrie curent, a fost lansat Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale, dar și toate decorațiunile din oraș. Primarul capitalei, Ion Ceban, a adresat mulțumiri tuturor colegilor și celor implicați în desfășurarea sărbătorilor de iarnă. „Toate propunerile le vom lua în calcul și am văzut toate subiectele legate de ambuteiaje. […]
13:10
Șofer prins repetat băut la volan, condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare și lăsat fără automobil # Curentul.md
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o […]
12:40
Schema „ruda implicată în accident”: Un tânăr, condamnat la 7 ani pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”. Prin sentința recentă, instanța i-a aplicat inculpatului pedepse pentru fiecare episod, iar prin cumularea acestora, împreună cu pedepsele anterioare neexecutate, a […]
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc […]
11:40
În anul 2025, pe drumurile regionale din Republica Moldova au fost finalizate lucrări de reabilitare pe un total de 206 kilometri, din cei 272,8 kilometri planificați pentru reparația îmbrăcămintei rutiere. Lucrările sunt realizate de Administrația Națională a Drumurilor, în cadrul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul […]
11:10
Igor Grosu, în dialog cu diaspora din Chicago: „Moldovenii din SUA sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre” # Curentul.md
Aflat în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mers la Chicago, acolo unde se află una dintre cele mai mari comunități de moldoveni din SUA. Șeful legislativului a remarcat că moldovenii stabiliți în Chicago formează o comunitate unită, plină de energie, cu mulți tineri oameni de afaceri care […]
10:40
Președinta Maia Sandu îndeamnă să consumăm produse moldovenești. „Vă invit să ne alăturăm campaniei „Cumpăr BUN de acasă“, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Atunci când alegem produsele locale, sprijinim familiile din satele și orașele Moldovei, locurile de muncă de acasă și creșterea economiei noastre. Să punem în coș cât mai multe produse autohtone […]
10:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:34
Î.S. „Moldelectrica”: Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri stabili # Curentul.md
Î.S. Moldelectrica informează opinia publică despre faptul că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți, menținând stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova. Revenim cu clarificări privind starea SEN. Fluxurile afișate pe pagina web oficială a întreprinderii reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate […]
09:10
Proiectele care sprijină tranziția energetică și sustenabilitatea în Republica Moldova, premiate la Gala Moldova Eco Energetică # Curentul.md
Proiectele care contribuie la eficientizarea consumului de energie, optimizarea costurilor și adoptarea unui comportament responsabil față de mediu au fost în centrul Galei Moldova Eco Energetică 2025 – eveniment care a evidențiat impactul real al inițiativelor durabile implementate în întreaga țară. Organizată de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), cu sprijinul partenerilor, Gala Moldova Eco […]
7 decembrie 2025
15:00
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de Caritate, care a avut loc în capitală, la Palatul Republicii. "Sunt bucuroasă să fiu astăzi la Târgul Internațional de Caritate – o inițiativă foarte bună a ambasadelor și prietenilor țării noastre. E o ocazie prin care fiecare țară își promovează cultura […]
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru a prezentat copiile Scrisorilor de Acreditare # Curentul.md
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, cu reședința la Praga, a prezentat, la 4 decembrie, Excelenței Sale Monsenior Edgar Peña Parra, Substitut pentru Afaceri Generale al Sfântului Scaun, copiile Scrisorilor de Acreditare. În cadrul acestei întrevederi, interlocutorii au trecut în revistă evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale și oportunitățile de consolidare a dialogului […]
14:40
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic Național. În cadrul discuțiilor, a fost analizată participarea formațiunii la alegerile parlamentare, evaluată situația politică postelectorală și trasate direcțiile strategice pentru perioada următoare. Iurie Cazacu, secretarul general și președintele interimar al PSDE, a mulțumit membrilor Consiliului, dar și tuturor colegilor […]
6 decembrie 2025
12:20
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile […]
12:20
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele […]
11:20
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” # Curentul.md
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare importante, care au schimbat vizibil aspectul acesteia, lucru remarcat de mai mulţi vizitatori. Acestea au fost efectuate cu suportul companiei „Prologistic-Com” şi al grupului de companii „Image”, din care fac parte „Image Consulting”, „Image Marketing” şi „Image Invest”. Ion Roşca, […]
10:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate # Curentul.md
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe care am atestat-o şi în anul 2024, dar şi în primele nouă luni ale anului curent. Astfel, în ianuarie-septembrie 2025 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 24,9 miliarde lei, în creştere cu 17% (în preţuri comparabile) faţă […]
5 decembrie 2025
17:30
Republica Moldova participă la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor la Bruxelles # Curentul.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, reprezintă Republica Moldova la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurat la Bruxelles. La eveniment participă și secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță. Reuniunea aduce împreună miniștrii transporturilor din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și […]
17:10
SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari linia electrică strategică Strășeni–Gutinaș # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat astăzi cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni-Gutinaș. La întâlnire au participat și reprezentanți ai companiei Black and Veatch, care va oferi consultanță în procedurile de licitare și construcție a liniei. Expertiza acesteia acoperă întregul ciclu de viață al infrastructurii, […]
