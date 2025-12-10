Primarul Ion Ceban: Drepturile Omului stau la baza unui Chișinău sigur și european

11:20

În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare importante, care au schimbat vizibil aspectul acesteia, lucru remarcat de mai mulţi vizitatori. Acestea au fost efectuate cu suportul companiei „Prologistic-Com” şi al grupului de companii „Image”, din care fac parte „Image Consulting”, „Image Marketing” şi „Image Invest”. Ion Roşca, […]