Președinta Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Republica Cipru: 12 decembrie
Moldova1, 11 decembrie 2025 10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
• • •
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, statul care va prelua președinția Consiliului UE # Moldova1
WSJ: Acordurile energetice dintre SUA și Rusia din planul lui Trump - o versiune economică a conferinței de la Ialta din 1945 # Moldova1
Planul președintelui american Donald Trump pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor energetice rusești către Europa, investiții majore ale SUA în pământuri rare și energie rusești și accesarea activelor suverane rusești înghețate.
Câștig în instanța de judecată pentru o nouă parohie a Mitropoliei Basarabiei: „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici # Moldova1
Comunitatea Religioasă „Acoperământul Maicii Domnului” din suburbia Ghidighici a capitalei a obținut un nou câștig în instanță în conflictul juridic cu Mitropolia Moldovei. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea depusă împotriva parohiei, confirmând legalitatea tuturor actelor prin care comunitatea a decis, pe 1 noiembrie 2023, să părăsească jurisdicția Mitropoliei Moldovei și să adere la Mitropolia Basarabiei.
VIDEO | Incendiu într-un bloc de locuințe din Chișinău: un apartament de la etajul 15, în flăcări # Moldova1
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuințe din Chișinău, situat pe bulevardul Renașterii, în zona Circului. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Lilian Pușcașu, a declarat pentru Teleradio-Moldova că „arde un apartament la etajul 15”.
Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc în noaptea de 10 spre 11 decembrie, pe drumul R-22, în apropierea satului Ratuș din raionul Telenești.
PREMIERĂ pe piața energiei electrice din R. Moldova: Energocom face prima tranzacție pe PZU # Moldova1
Republica Moldova marchează o premieră pe piața energiei electrice. Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat, pe 10 decembrie, prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând în mod simbolic 1 MWh.
Kievul a trimis Washingtonului ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia # Moldova1
Ucraina a transmis miercuri, 10 decembrie, administrației SUA un răspuns detaliat la cel mai recent proiect de plan de pace înaintat de Washington pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Publicația Axios relatează, citând oficiali ucraineni și americani, că documentul conține observații și propuneri de modificare formulate de partea ucraineană. Informația a fost confirmată și de o sursă bine informată pentru RBK-Ucraina.
„Cazurile trebuie investigate, vinovații pedepsiți”. Reacția președintelui României după documentarul Recorder # Moldova1
Documentarul Recorder „Justiție capturată”, care a scos în stradă sute de oameni la București și Cluj-Napoca, a generat și reacții de la cel mai înalt nivel al statului român. Președintele Nicușor Dan avertizează că, dincolo de indignarea publică, soluțiile reale la problemele expuse în investigație trebuie căutate chiar în interiorul sistemului judiciar, prin asumarea magistraților și prin anchete riguroase.
Alexandru Machidon, audiat parțial în ședință închisă: Comisia de evaluare i-a respins cererea de a examina confidențial și al doilea aspect privind integritatea sa # Moldova1
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat parțial în ședință închisă de către Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta solicitase examinarea în ședință închisă și a celui de-al doilea aspect privind integritatea sa, însă Comisia a respins cererea. Audierile au loc pe 10 decembrie, în cadrul procesului amplu de vetting al procurorilor, care presupune verificarea integrității, averilor și profesionalismului. În aceeași zi a fost audiat și procurorul Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție.
Peste 12 mii de moldoveni suferă anual un accident vascular cerebral. Medic: „Boala poate fi prevenită” # Moldova1
Anual, în Republica Moldova, peste 12 mii de persoane suferă un accident vascular cerebral (AVC), potrivit datelor Ministerului Sănătății. Deși în ultimii ani sistemul de sănătate a înregistrat progrese în tratamentul AVC, medicii ne atenționează asupra controlului factorilor de risc, care dețin o mare însemnătate.
Serviciul de informații al Danemarcei consideră SUA un potențial risc de securitate, pe fondul tensiunilor privind Groenlanda # Moldova1
Pentru prima dată, Danemarca descrie Statele Unite, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, drept un posibil risc la adresa securității naționale. Declarația apare în raportul anual de evaluare a amenințărilor publicat miercuri, 10 decembrie, de Serviciul de Informații Militare al Danemarcei (DDIS) și marchează o schimbare semnificativă în percepția autorităților de la Copenhaga față de Washington, notează Bloomberg.
Ucraina lovește din nou „flota din umbră” a Rusiei: un alt petrolier, avariat grav în Marea Neagră de dronele Sea Baby # Moldova1
Un petrolier implicat în transportul de țiței rusesc a fost avariat grav în Marea Neagră în urma unei noi operațiuni a dronelor maritime Sea Baby, transmite DW. Este vorba despre nava Dashan, aflată sub pavilionul Insulelor Comore și parte a așa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a evita sancțiunile internaționale. Potrivit Forțelor Armate ale Ucrainei (SBU), nava a suferit pagube critice și, preliminar, a fost scoasă din uz.
Orașul Călărași devine modern și confortabil pentru locuitori. Mai multe străzi, reabilitate prin programul „Europa este Aproape” # Moldova1
Mai multe străzi din orașul Călărași au intrat într-un proces amplu de reabilitare, în cadrul programului „Europa este Aproape”. Lucrările promit nu doar o infrastructură modernă, ci și mai mult confort și siguranță pentru locuitori.
Lipsa mecanismelor de finanțare, întârzierile la plata subvențiilor și lipsa unui moratoriu asupra executărilor silite sunt principalele probleme ale agricultorilor, susține fermierul Sergiu Stefanco, deputat al Partidului „Democrația Acasă” (PDA). Parlamentarul a declarat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că într-un an marcat de secetă, producătorii agricoli achită în continuare taxe și impozite, dar nu au acces la fonduri care să le permită să supraviețuiască.
Circulația rutieră este îngreunată, în această seară, în mai multe zone din nordul țării, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea. Poliția anunță că șoferii trebuie să manifeste atenție sporită și să adapteze viteza la condițiile de pe traseu, pentru a evita accidentele.
Stocurile de lemn pentru foc sunt mai mult decât suficiente, dă asigurări ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, în depozitele întreprinderilor silvice se află în prezent peste 100 de mii de metri steri de lemn. Riscul unor eventuale scumpiri este exclus, precizează responsabilii. Înainte de sezonul rece, Agenția Moldsilva a scos la vânzare 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc, iar prețurile au rămas similare cu cele de anul trecut.
Australia, prima țară care interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani. Exemplul ar putea fi urmat de alte țări # Moldova1
În Australia, rețelele de socializare sunt blocate pentru copiii sub 16 ani pentru a-i proteja de algoritmi care creează dependență, de prădătorii online și agresorii digitali. Este prima țară din lume care impune astfel de restricții, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook. Responsabilitatea pentru nerespectarea legii revine proprietarilor de rețele de sociale, care consideră că măsura ar încălca libertatea de exprimare.
Manifestație în România în fața Consiliului Superior al Magistraturii. Protestatarii cer demisii # Moldova1
Numeroși cetățeni români protestează la București, în seara zilei de 10 decembrie, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. La manifestație sunt prezente în jur de o mie de persoane, scrie Digi 24. Protestatarii cer demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, precum și a ministrului român al Justiției, Radu Marinescu.
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Este doar una dintre măsurile luate în calcul, în condițiile în care acest instrument este folosit tot mai des de tinerii care încearcă să copieze.
Atmosferă tensionată, astăzi, în mai multe instituții de învățământ din Bălți, după ce pe canale de Telegram au apărut mesaje video cu amenințări la adresa elevilor din șapte școli. În imagini apar persoane cu fețele acoperite, iar mesajele au fost distribuite masiv în grupurile elevilor, stârnind teamă printre părinți și profesori. Poliția a pornit verificări în toate școlile vizate și încearcă să identifice autorii anonimi.
Dueluri echilibrate la campionatul național de judo. Adil Osmanov, Mihail Latîșev, Petru Pelivan și alți sportivi de top au obținut noi titluri, dar victoriile au fost dobândite cu multă muncă.
„Regina pădurilor” ajunge în Marea Britanie: de ce Norvegia trimite în fiecare an, deja de opt decenii, bradul instalat la Londra # Moldova1
Bradul din inima Londrei, acolo unde zgomotul orașului se întâlnește cu pașii grăbiți ai trecătorilor, nu este doar un brad. Este un simbol al memoriei, un dar al prieteniei și o punte peste 78 de ani de istorie împărtășită între Norvegia și Regatul Unit.
Iluminatul festiv dintr-un parc din Bălți a fost distrus. Pagubele depășesc o sută de mii de lei, spune primarul # Moldova1
Iluminatul festiv din parcul „Mihai Volontir” din Bălți a fost distrus în toiul nopții. În numai zece minute, trei persoane au smuls luminițele, au distrus instalațiile și decorul de sărbători. Pagubele depășesc o sută de mii de lei, spune primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov. Acesta crede că vandalii, care nu sunt la prima abatere de acest gen, ar fi acționat la indicația unui grup infracțional. Fapta rușinoasă a celor trei indivizi a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
„Nu întrunește criteriile de integritate financiară”: președintele interimar al Judecătoriei Ungheni a picat vetting-ul # Moldova1
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară.
Boxerul moldovean Alexandru Paraschiv și-a asigurat cel puțin medalia de bronz la Campionatele Mondiale de resort # Moldova1
Performanță extraordinară pentru boxul moldovenesc. Alexandru Paraschiv s-a calificat în semifinalele Campionatelor Mondiale și și-a asigurat cel puțin medalia de bronz. Competiția se desfășoară în Emiratele Arabe Unite. În categoria de greutate de până la 67 de kilograme, Alexandru Paraschiv l-a înfruntat pe ugandezul Bob Gerald Turyatemba, iar pugilistul moldovean a învins prin knock-out în prima repriză.
ANALIZĂ | „Cetățenie” forțată, cenzură extinsă și risc sporit de muncă forțată în penitenciarele din stânga Nistrului # Moldova1
Regimul separatist de la Tiraspol continuă să adopte măsuri care strâmtorează oamenii din stânga Nistrului, avertizează Asociația Promo-LEX. Organizația a documentat, în luna noiembrie, cinci „inițiative legislative” care afectează direct drepturile omului și climatul socio-economic din regiune.
În căutarea soluțiilor pentru reducerea costurilor la energie, termoizolarea locuinței, urmată de instalarea unui sistem eficient de încălzire și doar apoi montarea panourilor fotovoltaice reprezintă traseul recomandat pentru a obține rezultate optime. Acesta este și modelul aplicat de Dinu Bubulici, un tânăr din Chișinău, care a povestit experiența sa în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
INTERVIU la Moldova 1 | Falk Lang: Regiunea transnistreană - cea mai mare provocare pentru drepturile omului în R.Moldova # Moldova1
Încălcările sistematice din regiunea transnistreană, incluziunea socială, abuzurile împotriva copiilor și aplicarea standardelor europene reprezintă principalele provocări ale Republicii Moldova în domeniul drepturilor omului. Concluziile aparțin șefului Oficiului Consiliului Europei (CE) la Chișinău, Falk Lang, și au fost expuse într-un interviu oferit, în exclusivitate, postului Moldova 1, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcate anual pe 10 decembrie.
Două companii din Chișinău, sancționate cu șase milioane de lei: ar fi trucat ofertele pentru o licitație publică # Moldova1
Două companii din Chișinău au fost sancționate pentru trucarea ofertelor la o achiziție de echipamente medicale. Amenzile în valoare totală de aproape șase milioane de lei au fost aplicate de Consiliul Concurenței.
„Un efort de integrare europeană”: Salariul minim ar trebui să ajungă la cel puțin 40% din salariul mediu în 2026 # Moldova1
Autoritățile ar trebui să își asume pentru anul viitor creșterea salariului minim până la cel puțin 40% din salariul mediu pe economie, cu perspectiva majorării treptate, în următorii ani, până la raportul de minimum 50%, recomandat de Uniunea Europeană. Sugestia aparține economistului Veaceslav Ioniță, care afirmă că acest angajament trebuie să devină un obiectiv în procesul de integrare europeană.
Dosarul „kuliok”: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori. Dodon nu s-a prezentat la ședință # Moldova1
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori în dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit. Cei doi apar în imaginile în care lui Dodon îi este transmisă o pungă în care, potrivit unor informații, s-ar fi aflat între 600 de mii și un milion de dolari pentru cheltuielile Partidului Socialiștilor.
Fostul premier al R. Moldova, Dorin Recean, va exercita funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție miercuri, 10 decembrie.
Aderarea Ucrainei la UE în 2027 și crearea unei zone demilitarizate: Washingtonul și Kievul, discuții despre planul de pace # Moldova1
Statele Unite și Ucraina negociază un pachet de trei acorduri - plan de pace, garanții de securitate și plan de redresare economică - anunță The Washington Post, care citează un oficial ucrainean. Printre propunerile discutate se numără aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în anul 2027.
Grevă generală pe 11 decembrie în Portugalia. Sunt anunțate perturbări în transportul de pasageri # Moldova1
Portugalia va fi paralizată joi, 11 decembrie, pentru prima dată în ultimii 12 ani, de o grevă generală. Principalele sindicate din țară se mobilizează în încercarea de a se opune reformei pieței muncii propusă de Guvern, scrie Euronews.
Cobza, simbol al identității românești de pe ambele maluri ale Prutului, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO # Moldova1
Cobza românească și meșteșugul de creare a acestui vechi instrument muzical au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO – o recunoaștere internațională importantă pentru Republica Moldova și România. Decizia a fost luată la New Delhi, în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental UNESCO, desfășurată în perioada 8–13 decembrie.
Mai mult de jumătate din energia consumată în Republica Moldova este folosită în clădiri, iar aproape 75% din această energie este destinată încălzirii locuințelor și preparării apei calde. În prezent, cea mai mare parte a acestor necesități este acoperită din gaze naturale importate și biomasă, în special lemne de foc, ceea ce face ca țara noastră să fie extrem de vulnerabilă în fața crizelor energetice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când tarifele la gaze și energie au crescut brusc, afectând direct bugetele familiilor.
O singură mașină, precum și bunuri personale: cetățenii moldoveni care revin definitiv de peste hotare, scutiri la vamă încă un an # Moldova1
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți și în anul 2026 de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an a fost aprobat de Guvern pe 10 decembrie și va fi dezbătut în Parlament.
Republica Moldova extinde protecția asupra bunurilor culturale în caz de război. Un proiect de lege ajunge pe masa deputaților # Moldova1
Republica Moldova extinde protecția patrimoniului cultural național. Un proiect de lege privind aderarea la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat a fost avizat miercuri, 10 decembrie, de mai multe comisii parlamentare și va fi supus votului în plenul Legislativului. Inițiativa aparține președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
UE pregătește investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice până în 2040: ce câștigă R. Moldova din noua strategie europeană # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe întreg continentul, facilitând integrarea energiei curate și reducând prețurile pentru consumatori.
Autoritățile elaborează un mecanism de reacție imediată pentru protecția mediului: „Contravențiile se produc și pe timpul nopții” # Moldova1
Patrule echipate inclusiv cu camere cu termoviziune vor fi gata să intervină nonstop pentru a preveni eventuale daune provocate mediului. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a anunțat că reforma care va prevedea un mecanism de reacție imediată și va fi funcțional timp de „24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, este în curs de elaborare.
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat. Ministru: „Dacă vom accesa tot mai multă energie de avarie, apar premise de creștere” # Moldova1
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită să apeleze, în mai multe rânduri, la energie de avarie din România, din cauza dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 10 decembrie.
Meteorologii au emis avertizare Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Acesta este valabilă de miercuri seara, 10 decembrie, începând cu ora 19:00, până în prima parte a zilei de joi, 11 decembrie.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață, iar vizibilitatea nu va depăși 200 de metri.
În ziua protestelor agricultorilor, PSRM cere suplimentar 1.4 miliarde de lei în Fondul național de dezvoltare a agriculturii # Moldova1
Deputații Partidului Socialiștilor propun amendarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 prin majorarea fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că este nevoie de „mai multă stabilitate pentru sectorul strategic al țării”.
Germania și Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin # Moldova1
Echipele Germaniei și Norvegiei s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin. Cele două selecționate au avut prestații solide în fața reprezentativelor Braziliei, și, respectiv, a Muntenegrului. Peste 10 mii de spectatori au asistat la meciul din sferturile de finală dintre Germania și Brazilia, disputat în sala Westfalenhalle din orașul Dortmund. Echipa condusă de Markus Gaugisch a susținut ultima partidă în fața propriilor suporteri la acest Campionat Mondial, asta deoarece semifinalele, finala mică și finala mare se vor disputa în Olanda, la Rotterdam.
„Suntem deposedați de bunuri, oamenii sunt scoși din case”: Agricultorii cer moratoriu la executările silite # Moldova1
Fermierii din sudul R. Moldova, ale căror pământuri au fost lovite de secetă ani la rând, iar ei se simt excluși din programele de creditare, au organizat, pe 10 decembrie, un protest în fața Guvernului. Potrivit protestatarilor, acțiunea ar reprezenta un „ultim semnal” înainte ca situația din agricultură „să degenereze”. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că autoritățile lucrează deja la un proiect de lege menit să oprească executările silite, însă a subliniat că agricultorii vor trebui să-și plătească datoriile.
Confruntarea titanilor în Liga Campionilor! Real Madrid și Manchester City vor încrucișa săbiile în această seară în capitala Spaniei # Moldova1
Real Madrid trece printr-o perioadă nu tocmai bună. În ultimele 7 partide, elevii antrenorului Xabi Alonso au obținut doar două victorii, iar „scaunul” tehnicianului spaniol se clatină serios. Presa iberică a scris recent că partida cu Manchester City va fi decisivă pentru Alonso.
