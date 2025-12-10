Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică: Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina

16:20

Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a venit cu precizări, după ce premierul a anunțat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, iar internetul a explodat de la comentariile negative la acest subiect. „Haideți vă rog, un rucsac de 40 de lei nu e ok. Eu folosesc exemplul acesta, dar am văzut asta și am zis că asta deja nu e normal”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la realitatea tv.