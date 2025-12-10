(foto) Aur și argint pentru Moldova: Trei sportivi, medaliați la Campionatul European de kettlebell
UNIMEDIA, 10 decembrie 2025 17:20
Sportivii Sergiu Borș, Andrei Valentin și Ștefan Roșca au urcat pe podium la Campionatul European de kettlebell, găzduit de Arena Chișinău. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, aceștia au fost medaliați cu aur și respectiv, cu argint.
• • •
Acum 30 minute
17:20
17:10
Cobza, instrumentul care unește România și Moldova, inclusă în lista UNESCO. Cine sunt cei doi meșterii moldoveni, care păstrează vie această tradiție # UNIMEDIA
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi, anunță Ministerul Culturii.
Acum o oră
16:50
„Leafa de 6300 lei nu acoperă nici pragul sărăciei, nici minimul de existență”. Sindicaliștii s-au plâns misiunii FMI pe politicile salariale aprobate de Guvern # UNIMEDIA
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) are obiecții la politicile salariale și fiscale pentru anul 2026 și cere Guvernului să facă ajustări urgente la prevederile ce țin de lefurile bugetarilor. „Salariul minim de 6300 lei nu acoperă nici pragul național al sărăciei și nici minimul de existență, iar pe termen lung nu permite acumularea unei pensii minime, diferența fiind acoperită anual din bugetul de stat cu aproape 2,8 miliarde de lei”, au subliniat sindicaliștii, la cu întrevedera cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, șefa misiunii FMI, și Svetlana Cerovic, reprezentantă rezidentă a FMI în Republica Moldova.
16:50
Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump # UNIMEDIA
Sprijinul public exprimat de Gianni Infantino pentru Donald Trump, alături de premiul pentru pace oferit liderului american, a declanșat plângeri oficiale depuse la comisia de etică a FIFA, potrivit presei internaționale, scriu stirileprotv.ro.
Acum 2 ore
16:30
Ultima oră! O nouă funcție la Președinție pentru Dorin Recean: Va fi emisarul Maiei Sandu pentru dezvoltare și reziliență # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
16:20
(video) Ședința CMC, fără aleșii PAS. Eugenia Ceban: „Chemați-i să voteze regulamentul, dar nu să umble prin subterană” # UNIMEDIA
Și de data aceasta încercarea de a întruni Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a eșuat. Aleșii PAS și PSRM au boicotat și întrunirea de astăzi, 10 decembrie. „Chemați-i să voteze regulamentul, dar nu să umble prin subterană”, a declarat consiliera MAN.
16:20
(video) Radu Marian, după ce moldovenii au răbufnit pe inițiativa de a impune taxe la coletele de pe Temu/Aliexpres: „Un rucsac la 40 de lei nu e normal” # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a venit cu precizări, după ce premierul a anunțat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, iar internetul a explodat de la comentariile negative la acest subiect. „Haideți vă rog, un rucsac de 40 de lei nu e ok. Eu folosesc exemplul acesta, dar am văzut asta și am zis că asta deja nu e normal”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la realitatea tv.
16:20
16:20
Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”. Ancheta din Senatul francez dezvăluie erori grave de securitate # UNIMEDIA
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului, subliniind totodată o problemă majoră legată de transmiterea auditurilor de securitate în cadrul instituţiei, scrie digi24.ro.
16:10
16:00
Sondaj IMAS: Aproape fiecare al doilea moldovean califică excluderea Partidului Inima Moldovei din alegeri drept „un abuz” # UNIMEDIA
Moldovenii percep negativ decizia Comisiei Electorale Centrale de a exlude din alegerile parlamentare echipa Partidului Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah. Potrivit unui studiu sociologic, realizat de IMAS în noiembrie-decembrie 2025, 46% dintre cetățeni califică decizia CEC drept „un abuz”.
16:00
(video) Expertul Alexandru Bot: Viteza în dosarul Plahotniuc este contraproductivă și ne-ar putea costa # UNIMEDIA
Viteza la care recurge instanța în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc este contraproductivă și ar putea costa Republica Moldova o nouă condamnare la CEDO. De această părere este expertul în justiție Alexandru Bot, care precizează că termenul de prescripție pentru acuzații este „încă destul de îndepărtat”, așa că dosarul poate fi examinat „segment cu segment” pentru ca și societatea să înțeleagă mai bine procesul.
15:40
(video) „Mamma mia!” Nici în italiană nu se mai înțeleg în CMC. Moțpan către Ceban: Am întrebat, vorba ceea, pentru un prieten # UNIMEDIA
În cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 10 decembrie, consilierul Chiril Moțpan a avut un schimb de replici cu consiliera MAN, Eugenia Ceban, discutând situația unor persoane cu datorii acumulate.
Acum 4 ore
15:10
(video) „Și-au ieșit din balamale”. Banii din schimbul valutar, virați din bugetul municipal către stat. Eugenia Ceban: PAS a luat tot ce a putut, exact ca acel cu teracota din subterană # UNIMEDIA
Consiliera MAN, Eugenia Ceban, a venit cu noi acuzați către partidul de guvernământ, după ce fondurile din schimbul valutar au fost virate din bugetul municipal către stat. „Acești bani au putut merge la bătrâni și veterani de război. PAS a luat tot ce a putut, exact ca acel cu teracota din subterană”, a declarat Ceban la ședința CMC din 10 decembrie.
15:10
Campioni la bile negre: Partidele, Justiția, Parlamentul, Guvernul și Președinția fruntași la neîncredere din partea cetățenilor. Biserica și școlile, la polul opus # UNIMEDIA
Moldovenii au pierdut aproape în totalitate încrederea în partide, în justiție și în autoritățile centrale ale statului. În lista neagră a neîncrederii intră „cu succes” și mass-media, precum și ONG-urile. La polul opus se menține Biserica, urmată de instituțiile educaționale și autoritățile locale, arată sondajul IMAS, publicat astăzi.
15:00
15:00
Atenție în trafic! Meteorologii anunță Cod galben de ceață, astăzi și mâine, în toată țara # UNIMEDIA
Meteorologii au emis Cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul țării. Alerta intră în vigoare astăzi, 10 decembrie, de la ora 19:00, până mâine, 11 decembrie, ora 11:00.
15:00
Căpitanul care a uimit Europa: Și-a luat liber în plin sezon pentru un pelerinaj la Ierusalim # UNIMEDIA
Ronald Araujo, fundașul cotat la 35 de milioane de euro și al doilea căpitan al echipei, a solicitat clubului un concediu special pentru a-și regăsi echilibrul după o serie de meciuri sub așteptări. Catalanii au acceptat cererea și i-au oferit o perioadă de absență nedeterminată, scrie adevarul.ro.
14:50
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara UE, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru, potrivit AFP, citată de protv.ro.
14:40
După aur, și prețul argintului a ajuns la un maxim istoric: Ce a dus la scumpirea metalului alb # UNIMEDIA
Cotația argintului și-a continuat miercuri aprecierea, după ce marți a depășit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricțiilor cu privire la ofertă precum și al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.
14:40
14:30
Curg demisiile după „retragerea lui Șor din politică”: Viceprimarul de la Orhei și o consilieră municipală din Bălți își părăsesc funcțiile # UNIMEDIA
Curg demisiile în administrațiile locale după ce liderul fostului partid Șor, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare, și-a anunțat retragerea din politică. Valerian Cristea a părăsit funcția de viceprimar al Orheiului, iar Diana Cebanenco și-a depus demisia din Consiliul Municipal Bălți, se arată în comunicatul Blocului Politic „Pobeda”.
14:20
Șoferi, nu faceți plinul astăzi: Carburanții vor fi mai ieftini mâine. Iată prețurile afișate de ANRE # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 11 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 1 bănuț mai puțin, iar cel de benzină se ieftinește cu 8 bani, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
14:10
Fermierii amenință să blocheze traseele și punctele de trecere a frontierei, dacă Guvernul nu va accepta un dialog cu ei: Termenul limită, dat Executivului # UNIMEDIA
Fermierii amenință că vor organiza proteste și vor bloca traseele din țară, dar și punctele de trecere a frontierei de stat, dacă autoritățile nu vor accepta, până luni, un dialog cu agricultorii și soluțiile pe care le propun, pentru a-i ajuta să iasă din impasul în care s-au pomenit. Anunțul a fost făcut la mitingul de astăzi din fața Guvernului.
14:10
(video) Cum arată rețeaua de tuneluri „Gaza Metro”, folosită de Hamas pentru operațiuni militare și deținerea ostaticilor # UNIMEDIA
Un reporter de la The Sun a avut acces rar la un segment al rețelei subterane construite de Hamas sub orașul Rafah, o infrastructură amplă folosită de grupare pentru planificarea atacurilor asupra Israelului și pentru ținerea ostaticilor în condiții extrem de dificile, scrie adevarul.ro.
14:00
Ceban vrea teste antidrog pentru elevii din Chișinău. Perciun: „Idei năstrușnice, care apar, de regulă, pe fundalul unui exces de… inspirație” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va propune introducerea testării antidrog în școli, ca măsură de prevenire a consumului de substanțe narcotice în rândul elevilor. Cu o reacție, în acest sens, a venit ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a calificat ideea drept una „năstrușnică”.
13:50
(video) Electricitatea riscă să se scumpească. Junghietu: „Dacă vom apela mai mult la energia de avarie, asta poate crea condiții pentru creșterea tarifelor” # UNIMEDIA
Tarifele la energia electrică ar putea crește. Despre aceasta a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, menționând că energia de avarie, cumpărată recent de Moldelectrica, nu este achiziționată în mod comercial, ci este accesată în regim de urgență. Potrivit acestuia, aceste prețuri sunt de obicei mai mari, astfel existând posibilitatea apariției unor condiții pentru scumpire.
Acum 6 ore
13:30
13:30
(foto) Irina Rimes deschide Topul celor mai minione vedete din România: „Mă simt sexy și atunci când nu port tocuri” # UNIMEDIA
O vorbă spune că esențele tari se țin în sticluțe mici și pare că se aplică și în cazul unor vedete din România. Multe dintre cele mai cunoscute artiste facă parte din categoria persoanelor destul de scunde, dar asta nu pare să le deranjeze sau să le încurce deloc, scrie Can Can. Moldoveanca Irina Rimes deschide topul celor mai scunde vedete din România.
13:30
(video) Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Astăzi mai avem o şansă să schimbăm lucrurile. Mâine va fi prea târziu și vom avea de pierdut cu toţii # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie. În opinia sa, „la nivel global se atestă o tendinţă tot mai pronunţată de a restrânge drepturile fundamentale ale omului sub diferite pretexte, fie că e vorba de pretinsa protecţie a intereselor naţionale (comunitare), fie - de pretinsa protecţie a consumatorilor de informaţie, fie de pretinsa necesitate de a asigura un nivel de securitate mai înalt etc”.
13:20
13:10
(video) Cu o cărămidă în mână, în zorii zilei: Un individ, surprins de camere cum sparge geamul unui taxi, apoi o ia la sănătoasa. Poliția caută făptașul # UNIMEDIA
Un incident surprins de camerele de supraveghere a avut loc în dimineața de 9 decembrie, în jurul orei 06:00, pe strada Iurii Gagarin. În imagini se vede cum un individ se apropie pe furiș de o mașină de taxi parcată, ridică o piatră și lovește violent geamul lateral, apoi fuge.
13:00
(video) Reexaminarea dosarului „kuliok”, fără surprize: Procurorul Petru Iarmaliuc, desemnat de PG conducătorul grupului de acuzatori # UNIMEDIA
În cadrul ședinței de la Curtea Supremă de Justiție, din 10 decembrie, pe „finanțarea ilegală” a PSRM, procurorul Petru Iarmaliuc a anunțat că a fost desemnat de Procurorul General drept conducător al grupului de acuzatori pe această cauză penală.
12:50
12:50
Paradoxul din capul moldovenilor: Majoritatea a votat „de frica războiului”, deși consideră că prețurile extrem de mari sunt principala problemă a țării # UNIMEDIA
Ultimul studiu sociologic, realizat de IMAS în noiembrie-decembrie 2025 și publicat astăzi, arată că moldovenii sunt derutați și, deși consideră că prețurile au crescut extrem în ultimii ani și această problema e cea care-i afectează cel mai mult, atunci când au votat a contat narativul războiului. Peste jumătate dintre respondenți au confirmat că au votat de frica unui război.
12:40
(video) „Refinanțare, nu falimentare!” Fermierii, cu protest Guvern. Stefanco: Dacă va trebui, îi voi mușca de gât pentru voi # UNIMEDIA
Mai mulți fermieri s-au adunat în fața clădirii Guvernului, acolo unde au anunțat, mai devreme, că vor desfășura un protest preventiv. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. „Refinanțare, nu falimentare!”, „Susținem fermierii, nu datoriile!”, au scandat manifestanții. Deputații Serghei Ivanov și Sergiu Stefanco s-au alăturat agricultorilor.
12:40
12:30
12:30
(video) Stefanco, la protestul fermierilor: Eu ca deputat nu am putut intra în clădirea Guvernului, vă dați seama? Trebuie să mă înscriu la premier # UNIMEDIA
Sergiu Stefanco, deputat al partidului „Democrația Acasă”, declară că nu a fost lăsat să intre în clădirea Executivului, la premierul Alexandru Munteanu. „Vă dați seama? Un deputat din Republica Moldova, votat de poporul RM, nu are dreptul să intre în clădirea Guvernului, trebuie să se înscrie la un oarecare prim-ministru adus de nu știu unde, care nu a plătit un leu în acest stat, în ultimii 10 ani”, a relatat Stefanco, la protestul fermierilor din PMAN.
12:10
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale # UNIMEDIA
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale, scrie digi24.ro.
12:10
Sondaj IMAS, la două luni de la alegeri: Cum ar vota moldovenii, dacă duminică ar avea loc scrutinul parlamentar # UNIMEDIA
Un sondaj realizat de IMAS la două luni de la alegerile parlamentare arată că Legislativul țării ar rămâne, în mare măsură, așa cum a fost ales pe 28 septembrie 2025. Astfel, dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, PAS ar acumula cele mai multe voturi, urmat de PSRM. Un număr extrem de mare de moldoveni rămâne indecis.
11:50
(video) IMAS, rezultatele studiului Barometrului socio-politic, decembrie 2025: E primul sondaj postelectoral # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS a prezentat rezultatele studiului Barometrului socio-politic, decembrie 2025. Urmăriți cifrele pe UNIMEDIA.
11:50
(live) Fermierii protestează la Guvern. Stefanco: Dacă va trebui, îi voi mușca de gât pentru voi # UNIMEDIA
Mai mulți fermieri s-au adunat în fața clădirii Guvernului, acolo unde au anunțat, mai devreme, că vor desfășura un protest preventiv. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 8 ore
11:30
(live/update) O nouă ședință la CSJ, cu scântei, pe dosarul „kuliok”. Avocat: „Noi, de 3 ani, ne apărăm de... niște probe” # UNIMEDIA
La Curtea Supremă de Justiție, astăzi, 10 decembrie, are loc o ședință de judecată în dosarul cu denumirea generică „kuliok”, în care figurează fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.
11:20
11:10
11:10
(live) IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, decembrie 2025: E primul sondaj postelectoral # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, decembrie 2025. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:10
(live) Fermierii protestează la Guvern: Astăzi se împlinesc exact 40 de zile de la învestirea Guvernului nou # UNIMEDIA
Mai mulți fermieri s-au adunat în fața clădirii Guvernului, acolo unde au anunțat, mai devreme, că vor desfășura un protest preventiv. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:00
(video) Guvernul, în ședință. Munteanu: Acceptăm și criticile, dar comentariile pozitive sunt foarte binevenite # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință, astăzi. Pe ordinea de zi au figurat 14 proiecte, printre care și cel cu privire la resursele umane, dar și cel care prevede modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
11:00
Agenția de Investiții a rămas fără director general adjunct: Elena Oleinic-Slivinschi, fiica ex-deputatului Oleinic, și-a dat demisia # UNIMEDIA
Elena Oleinic-Slivinschi, director general adjunct al Agenției de Investiții, a demisionat. Cererea de demisie a fost aprobată la ședința de astăzi a Guvernului.
