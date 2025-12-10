Patrulare aeriană strategică China- Rusia, derulată după planul anual
Noi.md, 10 decembrie 2025 21:30
Forțele armate chineze și ruse au desfășurat cea de-a zecea patrulare strategică aeriană comună în 9 decembrie, în spațiul aerian de deasupra Mării Chinei de Est și Oceanului Pacific de Vest, reprezentând o componentă a planului anual de colaborare a celor două armate.Japonia și-a exprimat îngrijorarea, considerând-o o amenințare la adresa securității naționale, scrie romanian.cri.cn. Purt
Acum 30 minute
21:30
21:30
Ziua de 10 decembrie 2025 va intra în istoria Italiei. Astăzi, bucătăria italiană a fost adăugată, oficial, pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, scrie La Stampa.După un proces îndelungat care a început în 2023, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a confirmat includerea întregului sistem gastronomic al Italiei în Lista Patrimoniului Mondial. Această
21:30
Promotorul britanic Eddie Hearn a indicat perspectivele imediate ale campionului mondial la categoria semigrea Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenescă.Potrivit lui Hearn, primul meci după operație ar putea fi mai puțin mediatizat decît așteptata a treia întîlnire cu Artur Beterbiev: „Poate că va fi o apărare oficială a unuia dintre numeroasele titluri ale lui Dmitri. Printre opțiuni se
Acum o oră
21:00
Marți, Bayern a fost prima dintre echipele de top care a intrat pe teren, primind vizita echipei Sporting, care a reușit să se califice în mod surprinzător în top-8.Echipa din Lisabona a venit fără o serie de lideri — Trincao și Pedro Gonçalves — și a fost sub presiune încă din primele minute. Golul rapid al lui Karl a fost anulat din cauza unui ofsaid, iar bavarezii nu au reușit să spargă apă
21:00
Încălzire modernizată la Centrul de Sănătate Ștefan Vodă: condiții mai bune pentru pacienți # Noi.md
Secția de asistență medicală de familie din cadrul Centrului de Sănătate Ștefan Vodă beneficiază de un sistem intern de încălzire cu gaze renovat.Proiectul a inclus modernizarea completă a rețelei interne de încălzire, înlocuirea conductelor și echipamentelor uzate, instalarea radiatoarelor noi și izolarea elementelor tehnice pentru a asigura un regim termic eficient și sigur. Reprezentanții C
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unui miting al susținătorilor săi din Pennsylvania, a încheiat discursul despre economie și a dansat din nou pe melodia Y.M.C.A interpretată de trupa Village People.Momentul a fost transmis în direct de canalul de televiziune Fox News.În plus, la miting, Trump l-a criticat din nou pe predecesorul său, Joe Biden, numindu-l „Joe cel corupt”. {{84
Acum 2 ore
20:30
Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Film din Hainan, organizată de China Media Group și Guvernul provinciei Hainan, s-a încheiat pe Insula Phoenix din Sanya, scrie romanian.cri.cn.Evenimentul a atras 4.564 de filme din 119 țări și regiuni. În competiția pentru Premiile „Nuca de cocos de aur” au intrat 14 lungmetraje de ficțiune, șase documentare și zece scurtmetraje.Dint
20:30
Membrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, republicanul Thomas Massie, a prezentat un proiect de lege privind ieșirea Statelor Unite din NATO.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd textul proiectului de lege publicat de Massie pe rețeaua de socializare X.„NATO este o rămășiță a Războiului Rece. Statele Unite trebuie să se retragă din NATO și să utilizeze acești bani pentru
20:00
Manuscrisul cîntecului lui Victor Tsoi „Спокойная ночь” va fi scos la vînzare la o licitație în Sankt Petersburg, Rusia.Acest lucru a fost anunțat de casa de licitații „Litfond”. Prețul de pornire al lotului este de 1 milion de ruble. Textul a fost scris de mîna muzicianului în iunie 1986. De asemenea, pe foaie se află data și semnătura Ninei Baranovskaia. Ea a lucrat ca metodist în casa inter
Acum 4 ore
19:30
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Proiectul de hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”.Documentul elaborat propune modificarea unor reglementări importante referitoare la modul în care sînt gestionate și implementate proiectele de mediu în Republica Moldova.Pentru o admin
19:00
Inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au documentat un nou caz de braconaj, în care erau implicate trei persoane, notează Noi.md.În urma verificărilor, s-a constatat că acestea au vînat ilegal un iepure, animalul fiind găsit ulterior în mijlocul de transport folosit de făptași.{{849751}}Pentru oprirea și identificarea persoanelor implicate, a fost cerut sprijinul echipajului Inspector
19:00
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Asociația Obștească „AudiViz” au semnat un Acord de colaborare menit să îmbunătățească accesul persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul unic de urgență 112 și să crească nivelul de informare a populației privind utilizarea corectă a acestuia.Acordul stabilește cadrul de cooperare pentru desfășurarea unor activități comune de i
19:00
Joi, pe unele adrese din sectorul Ciocana al capitalei vor fi stopate livrările de apă potabilă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 11 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Ion Dumeniuc 14; 16; 18; 22; 24; 26Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe ad
18:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu o precizare importantă referitoare la cadrul normativ și instituțional care reglementează activitatea parcurilor IT din țară, în special „Moldova IT Park” (MITP).Garanția de stat în vigoare prevede menținerea regimului fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” pînă în anul 2035, inclusiv, oferind stabilitate și predictibilitate me
18:30
Anunț pentru pasagerii Aeroportului Chișinău: unele servicii din terminal nu vor funcționa temporar # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță o modificare temporară a programului în zona comercială a terminalului, programată pentru data de 11 decembrie 2025.Potrivit administrației aeroportului, magazinele din incintă nu vor activa în intervalul 10:30–12:30, măsura fiind necesară pentru efectuarea unor lucrări tehnice programate. Activitatea comercială va fi reluată imediat după f
18:30
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate # Noi.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.Alocația acordată la nașter
18:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat Strategia de control pentru anul 2026, un document care marchează intensificarea măsurilor de verificare în domeniile economice considerate cu risc ridicat de neconformare fiscală.Planul stabilește direcțiile strategice ale controalelor și modul în care vor fi selectați contribuabilii supuși verificărilor, fără a viza operatorii economici cu activitate
18:00
Posibilitățile de atragere a investițiilor maghiare în Republica Moldova și consolidarea colaborării bilaterale în domeniile de interes reciproc au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ungariei în țara noastră, Sandor Szabo.Oficialii s-au referit la eforturile autorităților de la Chișinău în vederea implementării reformelor în domeniile cheie și realizăr
18:00
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, notează Noi.md.O astfel de decizie a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 de
18:00
Comisia Europeană pregătește un pachet legislativ amplu pentru modernizarea rețelelor electrice din Uniunea Europeană, cu scopul de a elimina blocajele din infrastructură și de a reduce pierderile de energie regenerabilă.Potrivit documentelor interne consultate de Reuters, Bruxelles-ul urmărește accelerarea proiectelor energetice, simplificarea procedurilor și stabilirea unor termene-limită fe
18:00
Deducerile pentru cheltuielile de studii au fost majorate: noul plafon include și perfecționarea adulților # Noi.md
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat în 2026 pînă la suma de 20 de mii de lei, comparativ cu 16100 de lei cît este în prezent. Modificarea se conține într-un proiect de lege avizat astăzi de Guvern.Astfel, suma de 20 de mii de lei va fi scutită de impozitul pe venit în cazul persoanelor care vor deține acte confirmative că au cheltuit acești bani pentru instruirea lo
Acum 6 ore
17:30
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul de Stat al Muncii va desfășura 1.162 de controale de stat, comparativ cu cele 1.170 planificate pentru anul curent, potrivit Planului controalelor pentru anul 2026, scrie monitorul.fisc.md.Astfel, controalele se vor desfășura după cum urmează:{{849996}}-în domeniul intermedierea muncii și activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii în străinăta
17:00
Reforma fiscală 2026. Ce prevede noul pachet de facilități pentru firme, familii și agricultori # Noi.md
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de pînă la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați.Guvernul susține un proiect de lege care are drept scop implementarea unor măsuri ce vor facilita activitatea economică și vor stimula investiț
17:00
Dorin Recean, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, a fost numit de Președinta Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.Decizia este oficializată printr-un decret semnat astăzi, 10 decembrie 2025, și publicat de Președinție, informează Noi.md cu referire la canalul Index.Potrivit documentului, Dorin Recean va exercita atribuțiile de emisar special în ba
16:30
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, deoarece tot mai multe lucrări sînt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației, Dan Perciun.Ministrul spune că școlile și universitățile din toată lumea se confruntă cu aceeași problemă, elevii și studenții folosesc IA pentru a-și scrie lucrările, iar profesorii nu
16:30
Artista Tatiana Turtureanu revine în atenția publicului cu o nouă lansare – videoclipul piesei „Cine are”, o lucrare încărcată de emoție, vulnerabilitate și trăire personală. Melodia a fost publicată în premieră pe rețelele de socializare și deja a atras atenția fanilor prin mesajul profund și atmosfera vizuală intensă.Pe pagina sa oficială de Facebook, artista a descris piesa drept una dintre
16:30
Lamine Yamal continuă să spargă barierele de vîrstă.În meciul din etapa a 6-a împotriva lui Eintracht (2:1), atacantul de 18 ani al Barcelonei i-a dat o pasă decisivă lui Jules Koundé, devenind astfel cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor printre jucătorii sub 19 ani.{{853134}}În total, Yamal are acum 17 acțiuni decisive în Liga Campionilor: 8 goluri și 9 pase decisive.El
16:00
Ion Sturza, despre scandalul de la Teleradio-Moldova: "Baronul dealului Schinoasei ar trebui să plece" # Noi.md
Scandalul legat de contractul directorului general al Companiei publice "Teleradio-Moldova" continuă să provoace discuții aprinse în spațiul public. Nu a stat deoparte de polemici nici fostul premier Ion Sturza, notează Noi.md."Ca să vezi — spinos e dealul Schinoasei. Nu-mi plac conflictele din colectivele de creație și nici nu mă bag în ele. De obicei, îți dai cu părerea și tot tu rămîi „pros
16:00
În 2026 statul va aloca mai mulți bani pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor # Noi.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie va propune Parlamentului spre examinare proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM).Documentul prevede că în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. De asemenea, mărimea primei de asigurare obligato
16:00
Federația de taekwondo WTF din Moldova are un nou președinte – Maxim Gaus. El a fost ales cu 20 de voturi „pentru” și trei abțineri. Alți doi candidați s-au retras în favoarea lui.Maxim Gaus preia șefia Federației după Igor Iuzefovici, care a condus-o timp de 13 ani și a demisionat pe 3 noiembrie, transmite Noi.md cu referire la Știri.{{852583}}Pentru funcția de președinte au mai candidat
16:00
Trei persoane necunoscute au comis, în noaptea de 10 decembrie 2025, între orele 00:20 și 00:30, un act de vandalism în parcul central ”Mihai Volontir” din Bălți, deteriorînd iluminatul festiv și decorurile instalate pentru sărbători, scrie telegraph.md.Dimineață, angajații municipali au descoperit ghirlande rupte, zona foto distrusă și mai multe elemente decorative grav avariate.Primarul
Acum 8 ore
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 10 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 11 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,16 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 19,66 lei/litru (-8 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
15:30
În turneul actual, PSV a reușit deja să se afirme cu rezultate remarcabile și nu intenționa să încetinească ritmul.Nici măcar apărarea „Atletico”, condusă de Diego Simeone, nu a reușit să facă față atacurilor rapide pe flancuri ale olandezilor: Driuch a scăpat de apărători și a trimis mingea în poarta goală a lui Tilu — oaspeții au preluat conducerea.{{852796}}Planul lui Peter Bos a funcți
15:00
Guvernul a avizat pozitiv extinderea mecanismului care permite cetățenilor Republicii Moldova, reveniți definitiv din diasporă, să importe bunuri personale și un autovehicul fără plata taxelor vamale. Măsura urmează să fie valabilă pînă la 31 decembrie 2026.De facilități vor putea beneficia persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au cel puțin 18 ani; dețin cetățen
15:00
Agricultorii din sudul Moldovei au venit în fața Guvernului pentru a cere ajutor. Fermierii din Basarabeasca, Talmaza și Cahul spun că seceta i-a lovit trei ani la rînd, le-a distrus recoltele și acum nu mai pot să-și plătească datoriile, scrie realitatea.md.„De la zi la zi, supraviețuiesc, sînt probleme financiare, și cu recolta sînt probleme. Nu facem față cu creditorii, cu vînzători de impu
15:00
Pînă la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an.De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate, scrie radiomoldova.Majorarea deducerilor este prevăzută într-un proiect de lege ce vizează politica fi
15:00
14:30
Număr-record de premii pentru inventatorii Universității de Medicină "Nicolae Testemițanu" # Noi.md
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu un număr-record de premii în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XIX-a.În total, cercetătorii au obținut cinci trofee speciale și 26 de medalii, dintre care 10 de aur, 5 de argint și 8 de bronz, notează Noi.md.„Premiul Național al Organizației Mondiale a Pr
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o Avertizare Meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă începînd cu această seară.Potrivit meteorologilor, avertizarea este activă în intervalul: 10 decembrie 2025, ora 19:00 – 11 decembrie 2025, ora 11:00.Fenomenul prognozat este ceața densă, care se va forma pe arii extinse și ar putea reduce vizibilitatea pînă la 200 de metri sau chiar
14:30
Pe stadionul Geviss, Chelsea ar fi putut să se afle în dezavantaj încă de la începutul meciului, dar a reușit să evite problemele de început.Mai mult, oaspeții au deschis scorul: Reece James a scăpat de capcana offside-ului și a dat o pasă precisă în careu, unde João Pedro a anticipat.{{853008}}Cu toate acestea, startul bun nu a eliminat vechile complexe — seria fără victorii în deplasare
14:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, să nu promoveze evaluarea externă a integrității.În urma procesului de evaluare, Comisia a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară stabilite de cadrul normativ, notează Noi.md.Propunerea de nep
14:00
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atît în provincia Quebec, cît și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale.Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada, scrie radiomoldova.md.Primul proiect se referă la inițierea negocierilo
14:00
Radu Marian, despre micșorarea compensațiilor: "Totuși pensiile și salariile au crescut" # Noi.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat situația cu alocarea compensațiilor pentru sezonul rece, care vor fi mai mici, notează Noi.md."Noi avem aceste compensații la înlcălzire, la căldură, care vor continua. Modul, în care ele se calculează, este în funcție de cîteva criterii: în primul rînd, am văzut cum s-a desfășurat procesul acesta de compensații anul t
14:00
Timp de o zi, polițiștii de patrulare au documentat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului.În Chișinău, pe str. Nicolae Testemițanu, un bărbat de 57 de ani, se afla la volanul unui automobil, avînd 1,22 mg/l alcool în aerul expirat, notează Noi.md.{{852065}}Tot în capitală, pe strada Aeroportului, a fost identificat un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unei mașini,
Acum 12 ore
13:30
În SUA a fost prezentată versiunea actualizată a bugetului apărării pentru 2026, în care sînt întărite restricțiile privind reducerea contingentului militar în Europa și Coreea de Sud.Documentul vizează menținerea stabilității în regiunile cheie și consolidarea poziției Washingtonului în rîndul aliaților.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd o publicație a FOX News.Proiectul bug
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că frontiera americană este una dintre cele mai solide din lume, dar totuși este inferioară fortificațiilor Coreei de Nord.Trump a făcut această declarație în timpul unui discurs, relatează RBC-Ucraina.Potrivit președintelui SUA, granița RPDC este „cea mai rezistentă” și are șapte rînduri de sîrmă sub înaltă tensiune.El susține că fiecare dintr
13:30
SUA cer Turciei să renunțe la sistemele rusești de apărare aeriană S-400, dacă Ankara dorește să revină la programul de producție și achiziție a avioanelor de vînătoare F-35.Acest lucru a fost declarat de ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, relatează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit acestuia, între Washington și Ankara continuă negocierile privind complexele rusești, pe care Turc
13:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că energia de avarie, cumpărată de Moldelectrica zilele precedente, nu este achiziționată comercial, ci este accesată în regim de urgență, la un preț stabilit ulterior, la sfîrșitul sau începutul lunii următoare.Potrivit oficialului, aceste prețuri de obicei sînt mi mari, iar dacă Republica Moldova va fi nevoită să apeleze tot mai des la acest ti
13:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și membrilor familiei sale, notează Noi.md.ANI a stabilit o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei.{{850863}}Diferența a fost const
13:30
La Milano, pe stadionul Giuseppe Meazza, Liverpool a obținut o victorie importantă împotriva Interului în Liga Campionilor – 1:0.Momentul decisiv a venit în minutul 87, cînd Dominik Szoboszlai a transformat un penalty acordat pentru un fault al lui Alessandro Bastoni asupra lui Florian Wirtz.{{853015}}Prima repriză a fost echilibrată, echipele au avut ocazii, dar nu s-a ajuns la gol.În
