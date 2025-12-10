Dorin Recean revine în structurile statului. Fostul premier primește un nou mandat

17:00

Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de pînă la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați.Guvernul susține un proiect de lege care are drept scop implementarea unor măsuri ce vor facilita activitatea economică și vor stimula investiț