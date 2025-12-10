Combustibilul se ieftinește în Moldova
Noi.md, 10 decembrie 2025 15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 10 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 11 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,16 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 19,66 lei/litru (-8 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
În turneul actual, PSV a reușit deja să se afirme cu rezultate remarcabile și nu intenționa să încetinească ritmul.Nici măcar apărarea „Atletico”, condusă de Diego Simeone, nu a reușit să facă față atacurilor rapide pe flancuri ale olandezilor: Driuch a scăpat de apărători și a trimis mingea în poarta goală a lui Tilu — oaspeții au preluat conducerea.{{852796}}Planul lui Peter Bos a funcți
Guvernul a avizat pozitiv extinderea mecanismului care permite cetățenilor Republicii Moldova, reveniți definitiv din diasporă, să importe bunuri personale și un autovehicul fără plata taxelor vamale. Măsura urmează să fie valabilă pînă la 31 decembrie 2026.De facilități vor putea beneficia persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au cel puțin 18 ani; dețin cetățen
Agricultorii din sudul Moldovei au venit în fața Guvernului pentru a cere ajutor. Fermierii din Basarabeasca, Talmaza și Cahul spun că seceta i-a lovit trei ani la rînd, le-a distrus recoltele și acum nu mai pot să-și plătească datoriile, scrie realitatea.md.„De la zi la zi, supraviețuiesc, sînt probleme financiare, și cu recolta sînt probleme. Nu facem față cu creditorii, cu vînzători de impu
Pînă la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an.De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate, scrie radiomoldova.Majorarea deducerilor este prevăzută într-un proiect de lege ce vizează politica fi
Marți, Bayern a fost prima dintre echipele de top care a intrat pe teren, primind vizita echipei Sporting, care a reușit să se califice în mod surprinzător în top-8.Echipa din Lisabona a venit fără o serie de lideri — Trincao și Pedro Gonçalves — și a fost sub presiune încă din primele minute. Golul rapid al lui Karl a fost anulat din cauza unui ofsaid, iar bavarezii nu au reușit să spargă apă
Număr-record de premii pentru inventatorii Universității de Medicină "Nicolae Testemițanu" # Noi.md
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu un număr-record de premii în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XIX-a.În total, cercetătorii au obținut cinci trofee speciale și 26 de medalii, dintre care 10 de aur, 5 de argint și 8 de bronz, notează Noi.md.„Premiul Național al Organizației Mondiale a Pr
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o Avertizare Meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă începînd cu această seară.Potrivit meteorologilor, avertizarea este activă în intervalul: 10 decembrie 2025, ora 19:00 – 11 decembrie 2025, ora 11:00.Fenomenul prognozat este ceața densă, care se va forma pe arii extinse și ar putea reduce vizibilitatea pînă la 200 de metri sau chiar
Pe stadionul Geviss, Chelsea ar fi putut să se afle în dezavantaj încă de la începutul meciului, dar a reușit să evite problemele de început.Mai mult, oaspeții au deschis scorul: Reece James a scăpat de capcana offside-ului și a dat o pasă precisă în careu, unde João Pedro a anticipat.{{853008}}Cu toate acestea, startul bun nu a eliminat vechile complexe — seria fără victorii în deplasare
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, să nu promoveze evaluarea externă a integrității.În urma procesului de evaluare, Comisia a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară stabilite de cadrul normativ, notează Noi.md.Propunerea de nep
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atît în provincia Quebec, cît și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale.Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada, scrie radiomoldova.md.Primul proiect se referă la inițierea negocierilo
Radu Marian, despre micșorarea compensațiilor: "Totuși pensiile și salariile au crescut" # Noi.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat situația cu alocarea compensațiilor pentru sezonul rece, care vor fi mai mici, notează Noi.md."Noi avem aceste compensații la înlcălzire, la căldură, care vor continua. Modul, în care ele se calculează, este în funcție de cîteva criterii: în primul rînd, am văzut cum s-a desfășurat procesul acesta de compensații anul t
Timp de o zi, polițiștii de patrulare au documentat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului.În Chișinău, pe str. Nicolae Testemițanu, un bărbat de 57 de ani, se afla la volanul unui automobil, avînd 1,22 mg/l alcool în aerul expirat, notează Noi.md.{{852065}}Tot în capitală, pe strada Aeroportului, a fost identificat un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unei mașini,
În SUA a fost prezentată versiunea actualizată a bugetului apărării pentru 2026, în care sînt întărite restricțiile privind reducerea contingentului militar în Europa și Coreea de Sud.Documentul vizează menținerea stabilității în regiunile cheie și consolidarea poziției Washingtonului în rîndul aliaților.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd o publicație a FOX News.Proiectul bug
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că frontiera americană este una dintre cele mai solide din lume, dar totuși este inferioară fortificațiilor Coreei de Nord.Trump a făcut această declarație în timpul unui discurs, relatează RBC-Ucraina.Potrivit președintelui SUA, granița RPDC este „cea mai rezistentă” și are șapte rînduri de sîrmă sub înaltă tensiune.El susține că fiecare dintr
SUA cer Turciei să renunțe la sistemele rusești de apărare aeriană S-400, dacă Ankara dorește să revină la programul de producție și achiziție a avioanelor de vînătoare F-35.Acest lucru a fost declarat de ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, relatează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit acestuia, între Washington și Ankara continuă negocierile privind complexele rusești, pe care Turc
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că energia de avarie, cumpărată de Moldelectrica zilele precedente, nu este achiziționată comercial, ci este accesată în regim de urgență, la un preț stabilit ulterior, la sfîrșitul sau începutul lunii următoare.Potrivit oficialului, aceste prețuri de obicei sînt mi mari, iar dacă Republica Moldova va fi nevoită să apeleze tot mai des la acest ti
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și membrilor familiei sale, notează Noi.md.ANI a stabilit o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei.{{850863}}Diferența a fost const
La Milano, pe stadionul Giuseppe Meazza, Liverpool a obținut o victorie importantă împotriva Interului în Liga Campionilor – 1:0.Momentul decisiv a venit în minutul 87, cînd Dominik Szoboszlai a transformat un penalty acordat pentru un fault al lui Alessandro Bastoni asupra lui Florian Wirtz.{{853015}}Prima repriză a fost echilibrată, echipele au avut ocazii, dar nu s-a ajuns la gol.În
Scandal pe strada Bucovinei din capitală: Locatarii acuză o companie de construcție că lucrează ilegal # Noi.md
Locatarii de pe strada Bucovina, 3, din capitală bat alarma! În imediata lor vecinătate, pe strada Bucovina 3/1, chiar lîngă casele lor, urmează să răsară un bloc de locuit cu mai multe etaje. Oamenii sînt revoltați și spun că lucrările se desfășoară cu multe abateri. La rîndul lor, reprezentanții companiei responsabilă de edificarea blocului neagă acuzațiile.În adresa redacției Noi.md a venit
Guvernul a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație pe 206 km de drumuri regionale, iar alți 66 km urmează să fie reabilitați pînă la sfîrșitul anului.Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, unde a fost prezentat raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025. În cadrul reuniuni
Moldova intenționează să extindă cooperarea cu compania petrolieră și gazieră de stat din Azerbaidjan SOCAR, pentru a-și consolida propria securitate energetică.Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Moldovei în Azerbaidjan, Alexandru Esaulenco, într-un interviu acordat agenției Report, subliniind că problema cooperării energetice a devenit astăzi una dintre prioritățile agendei bilaterale,
Liga Campionilor s-a întors pe Camp Nou: Barcelona – Eintracht. Se va repeta coșmarul sau nu? # Noi.md
După trei ani de așteptare, Liga Campionilor revine pe Camp Nou. Povestea a fost dramatică: Eintracht, aceeași echipă care, în primăvara anului 2022, a eliminat catalanii din Liga Europa, a venit în vizită la Barcelona.Și senzația de déjà vu a apărut încă din prima repriză – jucătorii din Frankfurt au marcat din nou primii. Knauff, care are experiență în victorii împotriva Barcelonei, a scăpat
Achizițiile de pe Temu și AliExpress ar putea fi impozitate începînd cu 2026: autoritățile revin la subiect # Noi.md
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte state non-UE, ar putea fi impozitate începînd cu anul 2026.Subiectul a fost readus în atenție în cadrul unei emisiuni, de către președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a precizat că autoritățile vor reevalua regimul fiscal aplicat coletelor de valoare redusă, informează Noi
Astăzi, la Campionatul Mondial de la Dubai vor avea loc meciurile din sferturile de finală, în care cîștigătorul își va asigura medalia de bronz.Alexandru Paraschiv din Chișinău, care concurează în categoria de greutate 67 kg, după victoriile asupra boxerilor din India și Mongolia, va boxa cu Turyatemba Bob Gerald din Uganda, transmite boxing.md.Vasile Cebotari (71 kg) din Tiraspol a învin
Serviciul Fiscal de Stat a publicat calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna decembrie 2025 # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna noiembrie este data de 26 decembrie 2025.Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data menționată, pentru no
Bruxelles discută o nouă strategie de extindere a Uniunii Europene, menită să ocolească refuzul Ungariei și al altor țări de a admite noi membri, inclusiv Ucraina și Moldova.Dacă mecanismul propus va fi aprobat, statele vor fi admise nu ca membri cu drepturi depline, ci doar cu drepturi reduse. Acest statut va dura pînă cînd statele ele vor implementa toate reformele instituționale. În ce cali
Elena Oleinic-Slivinschi, directorul Agenției de Investiții din Republica Moldova, și-a anunțat demisia din funcție. Informația a fost confirmată astăzi, însă instituția nu a oferit deocamdată detalii privind motivele plecării sau numele persoanei care va prelua interimatul.Elena Oleinic-Slivinschi activează în cadrul instituției din 2019, inițial în calitate de consilier al directorului gener
La Nisporeni, au fost terminate lucrările de amenajare a unui centru destinat persoanelor în etate. Evenimentul a fost marcat de lansarea primului Club social pentru seniorii din oraș.Noul spațiu renovat al Centrului numit „Încredere” este acum pregătit să găzduiască activități sociale și recreative dedicate vîrstnicilor.{{849737}}Proiectul „Împreună, Activi – Club Social pentru seniorii d
Un cutremur puternic în largul coastei prefecturii Aomori, în nordul Japoniei, a provocat o deplasare orizontală a scoarței terestre în zona epicentrului cu aproximativ 9 cm.Informația vine din partea Biroului de Informații Geospațiale al țării. {{852895}}„La punctul geodezic electronic „Higashi-dori 2”, situat în apropierea zonei epicentrului, a fost înregistrată o deplasare de aproximati
YMCA Moldova a anunțat că ieri, 09 decembrie 2025, a avut loc evenimentul oficial de lansare a proiectului PACE – Promoting Access, Collaboration, and Empowerment for Ukrainian Youth, un program finanțat de Comisia Europeană, în cadrul căruia YMCA Moldova este coordonatorul unui consorțiu format din șase organizații din Moldova, Ucraina, Georgia și Irlanda.Proiectul PACE își propune să sprijin
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 2,5 bani, iar de la dolarul american – 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 10 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7837 lei pentru un euro (-2,49 bani) și 16,9875 lei pentru un dolar
Guvernul analizează posibilitatea eliminării facilităților fiscale pentru sectorul IT în următorii ani, în contextul alinierii legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene.Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul unei emisiuni TV, unde a confirmat că autoritățile discută deja o „strategie de exit” din actualul regim
Palatul Versailles va creşte cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii non-europeni, un sistem de tarife diferenţiate implementat de Ministerul Culturii francez şi deja adoptat de Muzeul Luvru, transmite g4media.ro.Începînd de la 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să pl
Copiii din Australia nu vor mai avea acces la conturile lor de social media începând de miercuri, ca urmare a unei interdicții fără precedent la nivel mondial, menite să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și agresori digitali.Nicio altă țară nu a introdus măsuri atât de stricte, iar implementarea acestei legi este atent monitorizată de legislatori din întrea
Explozie într-o locuință, provocată de o scurgere de gaz: o persoană, transportată la spital cu arsuri # Noi.md
Un bărbat de 62 de ani din satul Sărăteni, raionul Hîncești a suferit cu arsuri, după ce în locuința acestuia s-a produs o explozie provocată de o scurgere de gaz dintr-o butelie.Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 decembrie, victima fiind preluată de medici și transportată la spital.Explozia nu a fost urmată de incendiu, iar salvatorii au reușit să evacueze în timp util două persoan
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți, 9 decembrie curent, că este pregătit pentru alegeri, făcînd apel la partenerii americani și europeni să contribuie la asigurarea securității scrutinului în contextul războiului, relatează agerpres.ro.Zelenski a declarat presei că, dacă securitatea este garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, precizînd că va
10 decembrie este Ziua Drepturilor Omului, care marchează aniversarea adoptării Declarației universale a drepturilor omului în 1948.Această zi reprezintă o ocazie de a aminti că drepturile omului sînt universale, indivizibile, inalienabile, interdependente și interconectate, notează Noi.md.Promovarea și apărarea lor reprezintă un imperativ pentru menținerea demnității umane; în același tim
Audieri parțial închise în cazul Procurorului General interimar: Comisia invocă proceduri legale # Noi.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că audierea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, programată pentru 10 decembrie, nu va fi publică în totalitate. Potrivit comunicatului oficial, ședința „se va desfășura într-un format parțial închis, în conformitate cu procedurile legale aplicabile”.Decizia ridică întrebări, în special în contextul interesului public legat de procesu
Începînd cu anul 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – un mecanism modern aliniat standardelor europene, menit să reducă poluarea, să crească rata de reciclare și să impulsioneze dezvoltarea economiei circulare.Potrivit Ministerului Mediului, sistemul presupune ca, la cumpărarea unei băuturi îmbuteliate, consumatorul să achite o garanție suplimentară
Minune medicală la Chișinău: un copil de doar 1,9 luni a fost salvat în urma unei operații complexe # Noi.md
Un caz medical de excepție a avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde o echipă de chirurgi pediatri a reușit să salveze viața unui copil în vîrstă de doar 1,9 luni, diagnosticat cu un chist branhial cervical – o malformație rară, localizată într-o zonă extrem de sensibilă a gîtului.Intervenția, efectuată pe 5 decembrie 2025, a fost catalogată drept una cu grad înalt de difi
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici marți în instanţă. Nicanor Ciochină nu s-a prezentat din nou la şedinţă. Vinerea trecută, el a expediat o scrisoare, cu o oră înainte de începerea procesului în care și-a motivat absenţa prin faptul că este bolna
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant mohorâtă, cu ploi slabe pe parcursul zilei. Temperatura maximă: +9°C Temperatura minimă: +3°C Viteza vântului: 3 km/h, direcția nord-vest Umiditate: 90% Vremea va rămâne rece și umedă, cu o senzație termică mai scăzută din cauza umezelii ridicate. Spre seară, ploile se vor diminua, însă cerul rămâne acop
Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, transmite IPN.Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sînt finanțate direct
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 10 decembrie sînt:10 decembrie — a 345-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 21 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:27 10 Sf. Mare Mc. Iacov PersulCe se sărbătorește în lume:
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat.Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimenta
Prețurile ouălor în România au crescut cu aproape 60%, în ultimele două săptămîni, ceea ce a provocat o reacție puternică în rîndul populației.Prețul unui pachet de 30 de ouă a ajuns la 35 de lei (7,6 dolari). Cetățenii nemulțumiți se întreabă pe rețelele de socializare de cînd nu au mai fost oficialii romîni la supermarket.„Ce se întîmplă cu țara asta?! De cînd costă ouăle 35 de lei?”, se
Olesea Stamate, mesaj cu ocazia Ziua Anticorupției: „Foștii sînt vinovați, actualii sînt ocupați” # Noi.md
Fosta ministră a justiției Olesea Stamate a publicat un mesaj pe rețelele de socializare cu prilejul Zilei Internaționale de Combatere a Corupției.„În Moldova, lupta cu corupția e simplă: foștii sînt vinovați, actualii sînt „ocupați””, criticînd modul selectiv în care sînt tratate anchetele.Politiciana a insistat că discursul anticorupție rămîne în mare parte simbolic: „Cînd o să investigă
Alexandr Stoianoglo: „Despre corupție se vorbește la timpul trecut, iar în prezent ea lucrează liniștit” # Noi.md
„Despre corupția de la guvernare se vorbește întotdeauna la timpul trecut” Așa sună principiul Watergate - o descriere exactă a Moldovei de azi.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.Potrivit lui, acest lucru e comod. Nu irită, nu lovește în ratingul celo
