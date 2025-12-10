Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.12.2025
ProTV.md, 10 decembrie 2025 20:00
Acum 10 minute
20:10
A plecat ca să se întoarcă. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul - VIDEO
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:30
O conductă vitală pentru alimentarea cu gaze a Ucrainei, vizată de atacurile rusești din regiunea Odesa
19:30
Macron, Starmer și Merz au discutat cu Trump despre Ucraina. „Ca să avansăm”
Acum 2 ore
18:30
A plecat ca să se întoarcă. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul / DOC
18:30
Câinii nimănui, banii tuturor: adevărul nespus despre adăpostul pentru animale fără stăpân din Bălți - VIDEO
Acum 4 ore
18:10
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an
18:00
Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă
18:00
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
17:20
Zelenski anunță discuții cu administrația Trump pe tema noului document de pace în 20 de puncte: „Săptămâna ar putea aduce vești importante pentru oprirea vărsării de sânge”
17:10
Acces la educație, servicii medicale și oportunități economice: Premierul Munteanu și reprezentanții OSCE au discutat despre reintegrarea pașnică și sprijinul pentru cetățenii din stânga Nistrului
17:00
Ultima oră. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul / DOC
16:50
Ultima oră. Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean emisar special pentru dezvoltare și reziliență
16:40
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate”
16:40
Rusia planifică în secret implicarea regiunii transnistrene în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară”
16:30
Cât din teritoriul Ucrainei a cucerit armata lui Putin în 2025. 83 de morți sau răniți pe km pătrat
16:30
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
16:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025
Acum 6 ore
16:00
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post)
16:00
Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa
15:50
„Nu exclud că există diplome false, dar nu în acest caz." Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat din nou scandalul cu diplome false de la USMF - VIDEO
15:40
Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO
15:40
Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026
15:00
Cobza românească și meșteșugul de creare al acestui vechi instrument muzical - incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO
14:30
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025
14:30
Tariful la energia electrică ar putea crește. Declarațiile ministrului Energiei, Dorin Junghietu - VIDEO
Acum 8 ore
14:20
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
14:00
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă a integrității
13:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce camionul pe care-l conducea s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
13:00
Avantaje ale serviciilor de livrare flori la domiciliu
13:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
12:50
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes
12:50
„Îi aștept la minister”. Ce spune ministrul Agriculturii despre protestul fermierilor - VIDEO
12:20
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO
Acum 12 ore
12:10
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS
12:00
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC
12:00
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025
12:00
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO
11:40
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura
11:20
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO
11:20
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO
11:20
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
11:10
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul
11:00
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate
10:30
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO
09:50
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii
09:30
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el
09:20
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei
09:00
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”
