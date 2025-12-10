Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an

ProTV.md, 10 decembrie 2025 18:10

Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an

Acum 15 minute
18:30
A plecat ca să se întoarcă. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul / DOC ProTV.md
A plecat ca să se întoarcă. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul / DOC
18:30
Câinii nimănui, banii tuturor: adevărul nespus despre adăpostul pentru animale fără stăpân din Bălți - VIDEO ProTV.md
Câinii nimănui, banii tuturor: adevărul nespus despre adăpostul pentru animale fără stăpân din Bălți - VIDEO
Acum o oră
18:10
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an ProTV.md
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an
18:00
Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă ProTV.md
Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă
18:00
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare ProTV.md
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
Acum 2 ore
17:20
Zelenski anunță discuții cu administrația Trump pe tema noului document de pace în 20 de puncte: „Săptămâna ar putea aduce vești importante pentru oprirea vărsării de sânge” ProTV.md
Zelenski anunță discuții cu administrația Trump pe tema noului document de pace în 20 de puncte: „Săptămâna ar putea aduce vești importante pentru oprirea vărsării de sânge”
17:10
Acces la educație, servicii medicale și oportunități economice: Premierul Munteanu și reprezentanții OSCE au discutat despre reintegrarea pașnică și sprijinul pentru cetățenii din stânga Nistrului ProTV.md
Acces la educație, servicii medicale și oportunități economice: Premierul Munteanu și reprezentanții OSCE au discutat despre reintegrarea pașnică și sprijinul pentru cetățenii din stânga Nistrului
17:00
Ultima oră. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul / DOC ProTV.md
Ultima oră. Fostul premier Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Șefa statului a semnat decretul / DOC
16:50
Ultima oră. Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean emisar special pentru dezvoltare și reziliență ProTV.md
Ultima oră. Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean emisar special pentru dezvoltare și reziliență
Acum 4 ore
16:40
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate” ProTV.md
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate”
16:40
Rusia planifică în secret implicarea regiunii transnistrene în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară” ProTV.md
Rusia planifică în secret implicarea regiunii transnistrene în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară”
16:30
Cât din teritoriul Ucrainei a cucerit armata lui Putin în 2025. 83 de morți sau răniți pe km pătrat ProTV.md
Cât din teritoriul Ucrainei a cucerit armata lui Putin în 2025. 83 de morți sau răniți pe km pătrat
16:30
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie ProTV.md
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
16:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025
16:00
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post) ProTV.md
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post)
16:00
Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa ProTV.md
Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa
15:50
„Nu exclud că există diplome false, dar nu în acest caz." Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat din nou scandalul cu diplome false de la USMF - VIDEO ProTV.md
„Nu exclud că există diplome false, dar nu în acest caz." Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat din nou scandalul cu diplome false de la USMF - VIDEO
15:40
Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO ProTV.md
Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO
15:40
Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026 ProTV.md
Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026
15:00
Cobza românească și meșteșugul de creare al acestui vechi instrument muzical - incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO ProTV.md
Cobza românească și meșteșugul de creare al acestui vechi instrument muzical - incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO
Acum 6 ore
14:30
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025
14:30
Tariful la energia electrică ar putea crește. Declarațiile ministrului Energiei, Dorin Junghietu - VIDEO ProTV.md
Tariful la energia electrică ar putea crește. Declarațiile ministrului Energiei, Dorin Junghietu - VIDEO
14:20
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
14:00
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă a integrității ProTV.md
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă a integrității
13:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce camionul pe care-l conducea s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital, după ce camionul pe care-l conducea s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
13:00
Avantaje ale serviciilor de livrare flori la domiciliu ProTV.md
Avantaje ale serviciilor de livrare flori la domiciliu
13:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
12:50
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes ProTV.md
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes
12:50
„Îi aștept la minister”. Ce spune ministrul Agriculturii despre protestul fermierilor - VIDEO ProTV.md
„Îi aștept la minister”. Ce spune ministrul Agriculturii despre protestul fermierilor - VIDEO
Acum 8 ore
12:20
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO ProTV.md
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO
12:10
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS ProTV.md
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS
12:00
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC ProTV.md
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC
12:00
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025 ProTV.md
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025
12:00
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO
11:40
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura ProTV.md
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura
11:20
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO ProTV.md
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO
11:20
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO ProTV.md
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO
11:20
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO ProTV.md
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
11:10
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul ProTV.md
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul
11:00
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate ProTV.md
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate
Acum 12 ore
10:30
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO
09:50
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii
09:30
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el ProTV.md
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el
09:20
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei ProTV.md
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei
09:00
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge” ProTV.md
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”
09:00
Descoperă viitorul mobilității la Horizon Auto, locul unde inovația prinde viteză - VIDEO ProTV.md
Descoperă viitorul mobilității la Horizon Auto, locul unde inovația prinde viteză - VIDEO
09:00
Frumusețe și relaxare la un loc! Antoniuc Cristina Beauty Salon lansează oferte speciale de iarnă - VIDEO ProTV.md
Frumusețe și relaxare la un loc! Antoniuc Cristina Beauty Salon lansează oferte speciale de iarnă - VIDEO
08:40
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană ProTV.md
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
08:40
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea ProTV.md
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea
