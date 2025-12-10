Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO

ProTV.md, 10 decembrie 2025 15:40

Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
16:00
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post) ProTV.md
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post)
16:00
Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa ProTV.md
Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa
Acum 15 minute
15:50
„Nu exclud că există diplome false, dar nu în acest caz." Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat din nou scandalul cu diplome false de la USMF - VIDEO ProTV.md
„Nu exclud că există diplome false, dar nu în acest caz." Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat din nou scandalul cu diplome false de la USMF - VIDEO
Acum 30 minute
15:40
Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO ProTV.md
Mai mulți șoferi din țară - prinși băuți la volan. Poliția de patrulare a organizat razii - VIDEO
15:40
Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026 ProTV.md
Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026
Acum 2 ore
15:00
Cobza românească și meșteșugul de creare al acestui vechi instrument muzical - incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO ProTV.md
Cobza românească și meșteșugul de creare al acestui vechi instrument muzical - incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO
14:30
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.12.2025
14:30
Tariful la energia electrică ar putea crește. Declarațiile ministrului Energiei, Dorin Junghietu - VIDEO ProTV.md
Tariful la energia electrică ar putea crește. Declarațiile ministrului Energiei, Dorin Junghietu - VIDEO
14:20
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
Acum 4 ore
14:00
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă a integrității ProTV.md
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă a integrității
13:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce camionul pe care-l conducea s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital, după ce camionul pe care-l conducea s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
13:00
Avantaje ale serviciilor de livrare flori la domiciliu ProTV.md
Avantaje ale serviciilor de livrare flori la domiciliu
13:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
12:50
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes ProTV.md
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes
12:50
„Îi aștept la minister”. Ce spune ministrul Agriculturii despre protestul fermierilor - VIDEO ProTV.md
„Îi aștept la minister”. Ce spune ministrul Agriculturii despre protestul fermierilor - VIDEO
12:20
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO ProTV.md
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO
12:10
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS ProTV.md
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS
Acum 6 ore
12:00
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC ProTV.md
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC
12:00
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025 ProTV.md
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025
12:00
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO
11:40
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura ProTV.md
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura
11:20
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO ProTV.md
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO
11:20
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO ProTV.md
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO
11:20
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO ProTV.md
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
11:10
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul ProTV.md
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul
11:00
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate ProTV.md
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate
10:30
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO
Acum 8 ore
09:50
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii
09:30
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el ProTV.md
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el
09:20
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei ProTV.md
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei
09:00
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge” ProTV.md
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”
09:00
Descoperă viitorul mobilității la Horizon Auto, locul unde inovația prinde viteză - VIDEO ProTV.md
Descoperă viitorul mobilității la Horizon Auto, locul unde inovația prinde viteză - VIDEO
09:00
Frumusețe și relaxare la un loc! Antoniuc Cristina Beauty Salon lansează oferte speciale de iarnă - VIDEO ProTV.md
Frumusețe și relaxare la un loc! Antoniuc Cristina Beauty Salon lansează oferte speciale de iarnă - VIDEO
08:40
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană ProTV.md
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
08:40
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea ProTV.md
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea
08:20
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski ProTV.md
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski
08:20
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia – Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale. Ce spun marile platforme ProTV.md
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia – Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale. Ce spun marile platforme
08:10
Drone detectate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin. Rusia susține că nu se află în spatele incidentului ProTV.md
Drone detectate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin. Rusia susține că nu se află în spatele incidentului
08:10
Incendiu în orașul Shantou din China, cel puțin 12 oameni au murit - VIDEO ProTV.md
Incendiu în orașul Shantou din China, cel puțin 12 oameni au murit - VIDEO
Acum 12 ore
08:00
Cer noros și ploi slabe. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros și ploi slabe. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:00
Curs valutar BNM pentru 10 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 10 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
23:10
Șah sub apă și fără aer: sportul bizar care combină strategia cu rezistența fizică își desemnează campionul, iar americanul Hans Niemann câștigă prima competiție freestyle din istorie - VIDEO ProTV.md
Șah sub apă și fără aer: sportul bizar care combină strategia cu rezistența fizică își desemnează campionul, iar americanul Hans Niemann câștigă prima competiție freestyle din istorie - VIDEO
23:10
Prima țară din lume care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Măsura a intrat oficial în vigoare ProTV.md
Prima țară din lume care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Măsura a intrat oficial în vigoare
22:50
Șoferul care a provocat accidentul violent de la Cahul, în urma căruia trei angajați ai unei ambulanțe au ajuns la spital, a fost identificat și este cercetat în stare de libertate - VIDEO ProTV.md
Șoferul care a provocat accidentul violent de la Cahul, în urma căruia trei angajați ai unei ambulanțe au ajuns la spital, a fost identificat și este cercetat în stare de libertate - VIDEO
22:40
Start în sezonul premiilor de la Hollywood: producția cu DiCaprio și Chase Infiniti obține nouă nominalizări la Globurile de Aur și intră în cursa marelor premii - VIDEO ProTV.md
Start în sezonul premiilor de la Hollywood: producția cu DiCaprio și Chase Infiniti obține nouă nominalizări la Globurile de Aur și intră în cursa marelor premii - VIDEO
22:40
Spectacol pe saltea la Nisporeni: aproape 400 de tineri luptători din șase țări au transformat turneul tradițional într-o ediție record plină de procedee spectaculoase - VIDEO ProTV.md
Spectacol pe saltea la Nisporeni: aproape 400 de tineri luptători din șase țări au transformat turneul tradițional într-o ediție record plină de procedee spectaculoase - VIDEO
22:40
Revenire de senzație: AC Milan întoarce spectaculos de la 0–2 cu Torino și revine în fruntea Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli - VIDEO ProTV.md
Revenire de senzație: AC Milan întoarce spectaculos de la 0–2 cu Torino și revine în fruntea Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli - VIDEO
22:30
Golul sezonului în Elveția: atacantul lui FC Thun uimește tribunele cu o execuție acrobatică în stil kung fu, devenită instant virală - VIDEO ProTV.md
Golul sezonului în Elveția: atacantul lui FC Thun uimește tribunele cu o execuție acrobatică în stil kung fu, devenită instant virală - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.