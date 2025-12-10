Încă un magistrat a picat evaluarea externă

20:50

Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, fie că este vorba despre o petrecere mică sau un eveniment de amploare. Instituția subliniază că, în lipsa unor verificări prealabile, există riscul apariției intoxicațiilor alimentare, motiv pentru care fiecare furnizor trebuie ales cu responsabilitate.