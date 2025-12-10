Procurorii cer audierea lui Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov în dosarul sacoșa neagră
Radio Chisinau, 10 decembrie 2025 17:20
Procuratura solicită ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și omul său de încredere, Serghei Iaralov, să fie audiați în dosarul sacoșei negre, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:00
Moaștele Sfântului Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova # Radio Chisinau
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor ajunge în premieră în Republica Moldova, la Durlești, în cadrul sărbătorii hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei”. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, zi în care credincioșii prăznuiesc pe cel Întâi Chemat, apostolul considerat a fi întemeietorul creștinismului pe teritoriul românesc, relatează MOLDPRES.
16:50
Nouă funcție pentru Dorin Recean în cadrul Președinției. Șefa statului a semnat decretul # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, informează un comunicat al Președinției.
16:45
Acum 2 ore
16:30
Rusia planifică în secret implicarea regiunii transnistrene în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară” # Radio Chisinau
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în regiunea separatistă Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei.
16:05
Familiile vor putea folosi din impozit până la 20 000 lei anual pe educație și perfecționare # Radio Chisinau
Familiile și persoanele fizice vor putea deduce din impozitul pe venit cheltuielile pentru studii și perfecționare profesională, până la 20 000 de lei pe an, atât pentru copii, cât și pentru propria dezvoltare profesională, transmite IPN.
15:50
Modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, discutată de Vladimir Bolea cu experții FMI (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Dezvoltării, Infrastructurii și Regiunilor, Vladimir Bolea, a avut o întrevedere cu experții Fondului Monetar Internațional (FMI), aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile economice ale Republicii Moldova și pe prioritățile de politici și reforme ale autorităților.
Acum 4 ore
15:35
15:15
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post) # Radio Chisinau
SUA au propus crearea unei zone demilitarizate ca variantă de soluționare a problemei frontierelor în Ucraina. Acest lucru a fost comunicat de ziarul The Washington Post (WP), citând surse.
15:00
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN.
14:45
Agricultorii din sudul R. Moldova au protestat la Guvern: solicită moratoriu la datorii și un mecanism de finanțare pe termen lung # Radio Chisinau
Agricultorii din sudul Rep. Moldova s-au adunat astăzi la un protesta în fața Guvernului pentru a cere sprijin din partea statului. Seceta din ultimii le-a compromis recoltele și i-a lăsat fără posibilitatea de a-și achita datoriile. Fermierii cer în primul rând un moratoriu pe executarea silită a datoriilor și un mecanism de finanțare pe termen lung a agricultorilor. Ministerul Agriculturii a anunțat că un proiect privind moratoriul pe executarea silită a datoriilor este aproape finalizat și urmează să fie aprobat, transmite Radio Chișinău.
14:25
Un nou pachet de debirocratizare și facilitare a activității mediului de afaceri, avizat de Guvern # Radio Chisinau
Activitatea antreprenorilor va fi facilitată prin aprobarea unor noi măsuri legislative menite să micșoreze povara asupra mediului de afaceri, dar și să genereze reduceri de costuri și economii de timp pentru companiile din țara noastră. Modificările au fost incluse într-un nou pachet de debirocratizare, care a fost avizat astăzi de Guvern.
14:00
Ministrul Sănătății: „Spitalele regionale din Cahul și Bălți ar urma să fie finalizate în 2031” # Radio Chisinau
Construcția spitalelor regionale din Cahul și Bălți este un proces complex, care implică mai multe etape și licitații, a declarat astăzi ministrul Sănătății, Emil Ceban. Potrivit acestuia, termenii anunțați anterior (2028–2029) nu mai corespund situației reale, iar finalizarea proiectelor este estimată abia pentru anul 2031.
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață astăzi , 10 decembrie și 11 decembrie, avertizarea fiind valabilă în intervalul orelor 19:00 și 11:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 6 ore
13:35
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Canada vor beneficia de prestații sociale și pensii. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra a două acorduri internaționale care vor permite cetățenilor din R. Moldova să primească pensii și prestații sociale pentru perioadele lucrate în provincia Quebec, precum și pe întreg teritoriul Canadei. Potrivit Executivului, măsura va proteja drepturile sociale ale peste 35 mii de moldoveni care muncesc sau au muncit pe teritoriul canadian, transmite Radio Chișinău.
13:25
VIDEO | Cobza românească, propusă pentru lista UNESCO. Cristian Jardan: „Un moment important pentru cultura noastră” # Radio Chisinau
Cobza, instrumentul muzical tradițional românesc, și meșteșugul confecționării sale ar putea fi incluse în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Dosarul este unul comun al Republicii Moldova și al României, iar includerea cobzei în lista UNESCO ar veni după cea a cămașei cu altiță, deja recunoscută internațional.
13:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 11 decembrie.
12:50
Amendă de circa șase milioane de lei, după trucarea unei licitații organizate de CNAMUP # Radio Chisinau
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de circa șase milioane de lei întreprinderilor SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus”. Potrivit autorității, companiile au fost sancționate pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sistemelor de compresii mecanice automate destinate IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
12:35
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul încălcării legislației antidoping # Radio Chisinau
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul în care aceștia vor admite încălcări ale legislației antidoping. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern.
12:20
Cetățenii reveniți din diasporă vor beneficia în continuare de facilități fiscale și vamale la importul unor bunuri de uz personal # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor fi scutiți în continuare de plata drepturilor de import pentru anumite bunuri de uz personal. Guvernul a avizat astăzi pozitiv proiectul de lege care prevede prelungirea mecanismului de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru persoanele care aleg să revină cu traiul în țară.
12:00
Republica Moldova și Qatar vor beneficia de asistență administrativă reciprocă pentru aplicarea corectă a legislației vamale și pentru prevenirea, investigarea și combaterea contravențiilor vamale. Decizia privind inițierea negocierilor a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Guvernului.
11:50
R. Moldova se pregătește să devină membră cu drepturi depline a Organizației Europene de Brevete # Radio Chisinau
R. Moldova se pregătește să devină membră cu drepturi depline a Organizației Europene de Brevete. În acest sens Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede aderarea țării la Convenția privind eliberarea brevetelor europene. Potrivit directorului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Eugeniu Rusu, acest fapt va permite inventatorilor și companiilor din Moldova să obțină protecție pentru invențiile lor în 39 de state europene printr-o singură procedură.
Acum 8 ore
11:35
Federației de taekwondo WTF din Moldova are un nou președinte – Maxim Gaus. El a fost ales cu 20 de voturi „pentru” și trei abțineri. Alți doi candidați s-au retras în favoarea lui.
11:25
Tot mai multe cazuri de infecții respiratorii acute: ANSP raportează creștere săptămânală cu 4% # Radio Chisinau
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu 4% săptămâna trecută. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a raportat 2 185 de îmbolnăviri la nivel național, majoritatea în rândul copiilor, transmite IPN.
11:10
Elena Oleinic-Slivinschi, eliberată din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat în ședința de astăzi încheierea mandatului Elenei Oleinic Slivinschi din funcția de director general adjunct al Agenției de Investiții, în baza cererii de demisie.
10:55
Colaborarea misionară dintre Arhiepiscopia Chișinăului și Arhiepiscopia Iașilor, consolidată la întâlnirea delegațiilor celor două eparhii # Radio Chisinau
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în data de 3 decembrie, o delegație a Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Chișinăului a efectuat o vizită de lucru și cunoaștere la Arhiepiscopia Iașilor, în cadrul parteneriatului de colaborare existent între cele două eparhii.
10:50
„Bine ai venit” și „Trăiască prietenia dintre România și Franța”. Emmanuel Macron i s-a adresat lui Nicușor Dan în limba română (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a postat pe X o înregistrare video în care îi spune lui Nicușor Dan, în limba română, „Bine ai venit” și „Trăiască prietenia dintre România și Franța”.
10:35
10:25
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului – celebrată la nivel mondial # Radio Chisinau
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului – celebrată la nivel mondial. Ziua marchează adoptarea și proclamarea, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, elaborată sub egida ONU.
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 decembrie 2025.
10:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
09:50
Chișinăul cere din nou autorităților separatiste de la Tiraspol să respecte drepturile elevilor și ale școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului # Radio Chisinau
La data de 09 decembrie 2025 a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru educație, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului. Discuțiile s-au axat pe funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea aspectelor tehnice de actualitate, precizează un comunicat al Biroului politici de reintegrare.
09:45
Dialog moldo-bulgar la Chișinău: Evoluțiile din regiunea transnistriană, în centrul discuțiilor dintre Valeriu Chiveri și ambasadoarea Bulgariei # Radio Chisinau
La 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Maya Dobreva.
Acum 12 ore
09:35
09:25
Republica Moldova continuă să se bucure de temperaturi în creștere, potrivit specialiștilor meteo. Pentru ziua de miercuri sunt prognozate maxime cuprinse între 8 și 11 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor ajunge la aproximativ 5 grade Celsius.
09:05
Riscul unei crize de electricitate în R. Moldova se menține, atât timp cât Rusia bombardează Ucraina (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa atenționează asupra riscului unei crize de electricitate, pe fundalul războiului din Ucraina. De asemenea, jurnaliștii continuă să relateze de la ședințele de judecată ale lui Plahotniuc.
08:50
FOTO | Armata Națională a R. Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova a primit ieri, 9 decembrie, echipamente noi din partea Alianței Nord-Atlantice (NATO). Donația include căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier, destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane.
08:35
Sindicate: Salariul minim rămâne sub standarde, iar pensiile viitoare depind de subvenții # Radio Chisinau
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de 2,79 miliarde de lei.
08:25
Elevii din mai multe școli vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră # Radio Chisinau
Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră. Acesta a fost conceput pentru a ajuta elevii să-și descopere interesele, să ia decizii informate și să-și planifice traseul profesional.
08:10
Șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord a revenit în R. Moldova: Cu cine va avea întrevederi # Radio Chisinau
Generalul de Brigadă Charles „Wes” Morrison, Șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord, a revenit în Republica Moldova. Aceasta este a treia sa vizită în 2025, precizează Ambasada Statelor Unitele ale Americii în R. Moldova.
Acum 24 ore
21:05
Ziua Internațională împotriva Corupției. Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a UE # Radio Chisinau
Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a UE, document care va defini prioritățile strategice și care va stabili o abordare cuprinzătoare pentru prevenirea și reprimarea corupției, au anunțat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și Michael McGrath, comisar european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.
20:50
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, fie că este vorba despre o petrecere mică sau un eveniment de amploare. Instituția subliniază că, în lipsa unor verificări prealabile, există riscul apariției intoxicațiilor alimentare, motiv pentru care fiecare furnizor trebuie ales cu responsabilitate.
20:25
Ministrul Mediului avertizează: Pădurile ajung la vârsta la care nu se mai pot regenera singure și devin vulnerabile la boli și dăunători # Radio Chisinau
O parcelă de pădure tânără de stejar, ajunsă astăzi la vârsta de zece ani, cu o rată de prindere de aproximativ 95%, demonstrează eficiența lucrărilor de regenerare forestieră realizate în Republica Moldova.
20:05
Autoritățile vor stabili numărul minim și maxim de elevi pe clasă, din cauza aglomerări # Radio Chisinau
Direcția generală, educație, tineret și sport a municipiului Chișinău urmează să aprobe numărul minim și maxim de elevi în sala de clasă în cadrul Consiliului de administrație al instituției, până la 31 ianuarie 2026. Inițiativa vine în contextul în care numărul de elevi în capitală este în creștere constantă, iar clasele devin tot mai aglomerate.
19:45
Constatarea îi aparține Ludmilei Malcoci, membru al Consiliului de administrare a Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD) și director executiv Keystone Moldova.
19:25
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul.
19:05
Liderii UE se reunesc pe 18–19 decembrie pentru discuții decisive privind sprijinul european pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat marți pe șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană la summitul din 18–19 decembrie, de la Bruxelles, unde vor avea loc discuții decisive privind sprijinul european pentru Ucraina și viitorul cadru financiar multianual al UE (MFF) pentru 2028–2034.
18:45
Peste 100 de participanți iau parte la instruirile pentru antreprenorii începători din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni # Radio Chisinau
Astăzi, la Ialoveni, au demarat instruirile destinate antreprenorilor începători, organizate de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Proiectul Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și P.P. Monitorul Fiscal FISC.md.
18:25
Elevii din Republica Moldova vor avea vacanța de iarnă între 25 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, perioadă care se suprapune cu mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare valabile și pentru angajații din sectorul bugetar.
18:10
