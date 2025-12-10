Modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, discutată de Vladimir Bolea cu experții FMI (FOTO)

14:45

Agricultorii din sudul Rep. Moldova s-au adunat astăzi la un protesta în fața Guvernului pentru a cere sprijin din partea statului. Seceta din ultimii le-a compromis recoltele și i-a lăsat fără posibilitatea de a-și achita datoriile. Fermierii cer în primul rând un moratoriu pe executarea silită a datoriilor și un mecanism de finanțare pe termen lung a agricultorilor. Ministerul Agriculturii a anunțat că un proiect privind moratoriul pe executarea silită a datoriilor este aproape finalizat și urmează să fie aprobat, transmite Radio Chișinău.