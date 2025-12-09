Moldova pregătește lansarea licitației pentru 170 MW eolian, cu sisteme de stocare a energiei
Curentul.md, 9 decembrie 2025 10:10
Comisia de licitații pentru instalarea a 170 MW centrale eoliene cu obligația de a instala și sisteme de stocare a energiei electrice, dimensionată pe 0,25 MWh pentru fiecare MW al centralei electrice (44 MWh), s-a întrunit în prima ședință de lucru la data de 8 decembrie 2025, având pe ordinea de zi examinarea proiectului documentației […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
10:10
Moldova pregătește lansarea licitației pentru 170 MW eolian, cu sisteme de stocare a energiei # Curentul.md
Comisia de licitații pentru instalarea a 170 MW centrale eoliene cu obligația de a instala și sisteme de stocare a energiei electrice, dimensionată pe 0,25 MWh pentru fiecare MW al centralei electrice (44 MWh), s-a întrunit în prima ședință de lucru la data de 8 decembrie 2025, având pe ordinea de zi examinarea proiectului documentației […]
Acum o oră
09:40
Peste un miliard de euro în proiecte BERD: autoritățile discută accelerarea implementării # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre proiectele aflate în derulare cu sprijinul BERD, precum și despre aspecte legate de implementarea acestora. În cadrul întrevederii au fost abordate, de asemenea, perspectivele de cooperare care decurg […]
Acum 2 ore
09:10
Astăzi, 9 decembrie 2025, în intervalul orelor 09:00 – 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova în comun cu IGSU va desfășura un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații de urgență. Aplicațiile au loc pe teritoriul Ambasadei SUA de pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, cu implicarea forțelor […]
Acum 24 ore
17:40
Moldova analizează experiența UE pentru combaterea practicilor comerciale neloiale în agricultură # Curentul.md
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Camerei de Comerț și Industrie au discutat experiența statelor membre ale Uniunii Europene în implementarea Directivei (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în cadrul unei noi ședințe a Grupului de mentorat pentru transpunerea acquis-ului european în sectorul agroalimentar. […]
17:10
CNA lansează săptămâna anticorupție: instruiri, sesiuni publice și activități pentru tineri # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție anunță lansarea săptămânii anticorupție și organizarea mai multor evenimente pe componenta de prevenire și educație anticorupție. Activitățile sunt prilejuite de marcarea, pe 9 decembrie, a Zilei Internaționale Anticorupție, iar scopul acestora este de a crește gradul de conștientizare și responsabilizare în societate și în mediul tinerilor cu privire la riscurile și impactul […]
16:30
Explozie într-o locuință din Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul # Curentul.md
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. În urma exploziei, acesta a […]
16:10
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: presa este un pilon al rezilienței democratice în Moldova # Curentul.md
Președintele Maia Sandu, în debutul Forumului Mass-Media 2025, a ținut un discurs în care a remarcat că, în ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă; a fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea noastră a fost supusă unor presiuni uriașe; a contribuit nemijlocit la protejarea democrației, iar […]
15:40
Serviciul Vamal raportează 942 milioane lei încasări și peste 72 mii de traversări într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 1 – 7 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,0 miliarde lei. Totodată, în perioada 1 – 7 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare […]
15:10
CCRM marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează astăzi 31 de ani de activitate – trei decenii de consolidare a auditului public extern, de afirmare a bunei guvernanțe și de contribuție directă la dezvoltarea democratică și europeană a țării. De la fondarea sa la 8 decembrie 1994, Instituția Supremă de Audit a devenit un pilon […]
14:40
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu un comentariu la perchezițiile de săptămâna trecută de la Primărie. El a spus că am văzut cu toții ceea ce ni s-a arătat la televizor. „Vreau, în continuare, să transmit un singur mesaj: Solicităm ca organele de drept să-și facă treaba până la capăt, iar justiția să nu […]
14:10
Irina Vlah a primit confirmare oficială. Excluderea fără precedent a Partidului „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei # Curentul.md
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei. Am primit confirmare oficială: sesizarea noastră, care conține faptele legate de încălcările comise împotriva candidaților noștri, a fost acceptată și transmisă către structurile competente ale organizației” – a anunțat Irina Vlah, liderul formațiunii. Politiciana a precizat că, în scrisoarea adresată […]
13:30
Ion Ceban invită locuitorii la Târgul de Crăciun: „Mergeți, vedeți și bucurați-vă alături de cei dragi” # Curentul.md
În Chișinău, la 5 decembrie curent, a fost lansat Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale, dar și toate decorațiunile din oraș. Primarul capitalei, Ion Ceban, a adresat mulțumiri tuturor colegilor și celor implicați în desfășurarea sărbătorilor de iarnă. „Toate propunerile le vom lua în calcul și am văzut toate subiectele legate de ambuteiaje. […]
13:10
Șofer prins repetat băut la volan, condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare și lăsat fără automobil # Curentul.md
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o […]
12:40
Schema „ruda implicată în accident”: Un tânăr, condamnat la 7 ani pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”. Prin sentința recentă, instanța i-a aplicat inculpatului pedepse pentru fiecare episod, iar prin cumularea acestora, împreună cu pedepsele anterioare neexecutate, a […]
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc […]
11:40
În anul 2025, pe drumurile regionale din Republica Moldova au fost finalizate lucrări de reabilitare pe un total de 206 kilometri, din cei 272,8 kilometri planificați pentru reparația îmbrăcămintei rutiere. Lucrările sunt realizate de Administrația Națională a Drumurilor, în cadrul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul […]
11:10
Igor Grosu, în dialog cu diaspora din Chicago: „Moldovenii din SUA sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre” # Curentul.md
Aflat în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mers la Chicago, acolo unde se află una dintre cele mai mari comunități de moldoveni din SUA. Șeful legislativului a remarcat că moldovenii stabiliți în Chicago formează o comunitate unită, plină de energie, cu mulți tineri oameni de afaceri care […]
10:40
Președinta Maia Sandu îndeamnă să consumăm produse moldovenești. „Vă invit să ne alăturăm campaniei „Cumpăr BUN de acasă“, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Atunci când alegem produsele locale, sprijinim familiile din satele și orașele Moldovei, locurile de muncă de acasă și creșterea economiei noastre. Să punem în coș cât mai multe produse autohtone […]
Ieri
10:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele […]
09:34
Î.S. „Moldelectrica”: Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri stabili # Curentul.md
Î.S. Moldelectrica informează opinia publică despre faptul că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți, menținând stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova. Revenim cu clarificări privind starea SEN. Fluxurile afișate pe pagina web oficială a întreprinderii reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate […]
09:10
Proiectele care sprijină tranziția energetică și sustenabilitatea în Republica Moldova, premiate la Gala Moldova Eco Energetică # Curentul.md
Proiectele care contribuie la eficientizarea consumului de energie, optimizarea costurilor și adoptarea unui comportament responsabil față de mediu au fost în centrul Galei Moldova Eco Energetică 2025 – eveniment care a evidențiat impactul real al inițiativelor durabile implementate în întreaga țară. Organizată de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), cu sprijinul partenerilor, Gala Moldova Eco […]
7 decembrie 2025
15:00
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de Caritate, care a avut loc în capitală, la Palatul Republicii. "Sunt bucuroasă să fiu astăzi la Târgul Internațional de Caritate – o inițiativă foarte bună a ambasadelor și prietenilor țării noastre. E o ocazie prin care fiecare țară își promovează cultura […]
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru a prezentat copiile Scrisorilor de Acreditare # Curentul.md
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, cu reședința la Praga, a prezentat, la 4 decembrie, Excelenței Sale Monsenior Edgar Peña Parra, Substitut pentru Afaceri Generale al Sfântului Scaun, copiile Scrisorilor de Acreditare. În cadrul acestei întrevederi, interlocutorii au trecut în revistă evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale și oportunitățile de consolidare a dialogului […]
14:40
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic Național. În cadrul discuțiilor, a fost analizată participarea formațiunii la alegerile parlamentare, evaluată situația politică postelectorală și trasate direcțiile strategice pentru perioada următoare. Iurie Cazacu, secretarul general și președintele interimar al PSDE, a mulțumit membrilor Consiliului, dar și tuturor colegilor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile […]
12:20
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele […]
11:20
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” # Curentul.md
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare importante, care au schimbat vizibil aspectul acesteia, lucru remarcat de mai mulţi vizitatori. Acestea au fost efectuate cu suportul companiei „Prologistic-Com” şi al grupului de companii „Image”, din care fac parte „Image Consulting”, „Image Marketing” şi „Image Invest”. Ion Roşca, […]
10:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate # Curentul.md
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe care am atestat-o şi în anul 2024, dar şi în primele nouă luni ale anului curent. Astfel, în ianuarie-septembrie 2025 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 24,9 miliarde lei, în creştere cu 17% (în preţuri comparabile) faţă […]
5 decembrie 2025
17:30
Republica Moldova participă la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor la Bruxelles # Curentul.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, reprezintă Republica Moldova la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurat la Bruxelles. La eveniment participă și secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță. Reuniunea aduce împreună miniștrii transporturilor din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și […]
17:10
SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari linia electrică strategică Strășeni–Gutinaș # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat astăzi cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni-Gutinaș. La întâlnire au participat și reprezentanți ai companiei Black and Veatch, care va oferi consultanță în procedurile de licitare și construcție a liniei. Expertiza acesteia acoperă întregul ciclu de viață al infrastructurii, […]
17:00
Pe 13 decembrie, la ora 13:00! Maria Ciobanu va lansa prima sa carte „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare” # Curentul.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, va lansa prima sa carte „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare” sâmbătă, 13 decembrie curent, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Str. 31 August 1989, nr. 78A. Lucrarea, potrivit autoarei, este un memoriu profund despre sănătatea mintală, bipolaritate, stigmatizare și procesul […]
16:40
Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate la Washington de vicepremierul Mihai Popșoi # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA. Șeful diplomației de la […]
16:30
A cucerit argintul Dmitri Torner: „Alina Stremous este un adevărat ambasador al sportului moldovenesc, care ne duce faima în toată lumea” # Curentul.md
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a […]
16:20
PSRM lansează „bugetul alternativ 2026”: bani pentru raioane, mediu și securitate energetică # Curentul.md
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Alla Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, propunerile privind formarea unui buget alternativ de salvare în domeniul administrației publice locale, dezvoltării regionale, protecției mediului și securității energetice a populației. Ala Pilipețcaia a menționat că bugetul de stat trebuie construit ținând cont de dezvoltarea raioanelor, orașelor și satelor, deoarece […]
16:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra onorării obligațiilor față de bugetul public național de către agenții economici aflați în proces de insolvabilitate. Insolvabilitatea agenților economici reprezintă un fenomen cu impact semnificativ asupra echilibrului financiar al statului, afectând stabilitatea mediului […]
15:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-a întrunit cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica Moldova Scopul ședinței a fost contextul situației epidemiologice europene care rămâne una îngrijorătoare. ANSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în Moldova. La […]
15:10
Ministerul Finanțelor și UN Women vor coopera pentru promovarea bugetării sensibile la gen # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut ieri, 04 decembrie 2025, o întrevedere cu Dominika Stojanoska, reprezentanta UN Women în Republica Moldova, pentru a evalua progresele colaborării și a stabili noile direcții de acțiune în promovarea bugetării sensibile la gen. Părțile au evidențiat realizările de până acum și au reconfirmat angajamentul comun de a integra principiile […]
14:30
ANSA avertizează: Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome # Curentul.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale la Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reglementări vizează în mod specific etichetarea produselor alimentare care conțin doar arome. Modificările introduse la art. 16 alin. […]
14:10
Politicile de reintegrare și relațiile bilaterale cu China – subiectele discuției dintre Valeriu Chiveri și Dong Zhihua # Curentul.md
La 4 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua. Oficialii au trecut în revistă bunele relații de cooperare moldo-chineze în diverse domenii de interes comun, cu evidențierea disponibilității dezvoltării acestora, în special pe dimensiunea comercial-economică. Vicepremierul a evocat […]
13:20
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
13:10
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 reamintește importanța utilizării corecte a numărului de urgență, în contextul în care 34% dintre apelurile recepționate în luna noiembrie 2025 — din totalul de 158 497 solicitări — au fost non-urgente. Media zilnică a apelurilor a fost de aproximativ 5 283. Din totalul apelurilor non-urgente, o proporție […]
12:30
Primăria Chișinău invită cetățenii la consultări publice pentru bugetul și taxele locale 2026 # Curentul.md
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră pentru municipiu. Este vorba despre Proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026 și Proiectul de decizie privind aprobarea și aplicarea taxelor locale pentru anul 2026”- a […]
12:20
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
11:50
Adresarea Irinei Vlah a ajuns la Comisia de la Veneția: „Adevărul este de partea noastră!” # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru […]
11:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban că face intenționat haos la Primăria Chișinău pentru a acoperi actele de corupție. „Astăzi, la Primăria Chișinău, trebuia să aibă loc o discuție responsabilă despre bugetul pentru anul 2026. Dar, așa cum era de așteptat, Ivan Ceban și fracțiunile care […]
11:50
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la conferința din această dimineață și acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de minciuni. „PAS și 5 ani de minciuni! Vreau să întreb PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? Am văzut propunerile pentru Buget. […]
11:10
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din 28 noiembrie 2025 anunță acționarii Societății despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor cu următoarea Ordine de zi: Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile ei. […]
10:30
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă. „Din start trebuie de menţionat că această vizită are loc într-un moment în care relaţiile dintre RM şi FMI traversează nu cea mai bună perioadă. În acest an, […]
10:10
Avertizare MAI: Dronele găsite la sol sunt periculoase – nu le atingeți și anunțați autoritățile # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii cu privire la riscurile asociate dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora. Manipularea acestora poate pune în pericol siguranța personală, a celor din jur și a comunității. Autoritățile recomandă: Să nu vă apropiați și să nu atingeți sau transportați dronele găsite. Să anunțați imediat Poliția sau să apelați 112. […]
09:40
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.