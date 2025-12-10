De la 1 ianuarie 2026, Guvernul le face viața mai ușoară taximetriștilor, freelancerilor, și magazinelor mici
Ziar.md, 10 decembrie 2025 11:00
De la 1 ianuarie 2026, taximetriștii, freelancerii și magazinele mici vor lucra după reguli mult mai simple. Guvernul a aprobat un pachet amplu de modificări fiscale care reduce birocrația, taie taxe vechi și deschide accesul la facilități rezervate
Acum 15 minute
11:10
40.000 lei și gata! Amnistie fiscală pentru zecile de mii de mașini aduse temporar și rămase în R. Moldova - decizia Guvernului # Ziar.md
Guvernul vine cu o soluție mult așteptată pentru zeci de mii de moldoveni care au introdus în țară mașini cu numere străine și nu au reușit să închidă legal regimul vamal. Executivul
Acum 30 minute
11:00
De la 1 ianuarie 2026, Guvernul le face viața mai ușoară taximetriștilor, freelancerilor, și magazinelor mici
De la 1 ianuarie 2026, taximetriștii, freelancerii și magazinele mici vor lucra după reguli mult mai simple. Guvernul a aprobat un pachet amplu de modificări fiscale care reduce birocrația, taie taxe vechi și deschide accesul la facilități rezervate
11:00
Circa 200 de fermieri participă în aceste clipe la un protest „preventiv” în fața clădirii Guvernului. Manifestația are loc la inițiativa agricultorilor din sudul țării și a început acum câteva minute.
Acum o oră
10:50
VIDEO / „Afacere de familie” – droguri de peste un milion de lei, confiscate: tată, fiu și concubina acestuia, arestați # Ziar.md
Oamenii legii au destructurat o rețea de comercializare a drogurilor sintetice, după o investigație care a durat șapte luni. Patru persoane din Chișinău, cu vârste între 24 și 59 de ani, au fost arestate pentru 30
10:40
O nouă ediție a Târgului Inovației în Agricultură va avea loc la Chișinău, pe 18 decembrie 2025, la Agrotek Arena. Este vorba de un eveniment dedicat tehnologiilor moderne care pot transforma agricultura din Republica Moldova. Tâ
10:40
Indemnizațiile viagere ale sportivilor și antrenorilor vor fi retrase, dacă sunt condamnați pentru corupție, dopaj sau alte infracțiuni grave # Ziar.md
Executivul a aprobat astăzi, 10 decembrie 205, prin Hotărâre de Guvern, mecanismul prin care campionii și antrenorii de performanță care primesc indemnizație viageră lunară din bugetul de stat își pierd definitiv acest drept dacă
Acum 2 ore
10:20
Guvernul a decis: de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pentru toți bugetarii va fi 6300 lei # Ziar.md
Executivul R. Moldova a aprobat astăzi un proiect de lege care stabilește un salariu minim brut de 6.300 de lei pentru toți angajații din sectorul bugetar, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura se aplică tuturor
10:10
Ziua Internațională a Drepturilor Omului: Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, prezidează reuniunea miniștrilor din Consiliul Europei # Ziar.md
R. Moldova marchează astăzi, alături de Uniunea Europeană, Ziua Internațională a Drepturilor Omului, dedicată în 2025 temei „Drepturile omului – esențiale în viața noastră de zi cu zi”. Cu această
10:00
Un bărbat din raionul Hîncești a suferit arsuri de gradul I în urma unei deflagrații la o butelie de gaz. Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 decembrie, într-o gospodărie din satul Sără
09:50
Rock-opera „Voievod”, cu peste 150 de artiști, va fi prezentată pe 14 decembrie la Chișinău Arena # Ziar.md
Rock-opera coregrafică „Voievod” va fi pusă în scenă pe 14 decembrie, la Chișinău Arena. Despre pregătirile pentru spectacol s-a discutat în cadrul unei conferințe de presă organizate marți, 9 decembrie, de CCO
09:40
Australia a devenit prima țară din lume care interzice rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani. Măsura a intrat în vigoare, iar milioane de copii și adolescenți din țară au pierdut accesul la conturile lor, scriu Reuters ș
09:30
Președintele Ucrainei spune că este pregătit pentru alegeri dacă SUA și UE asigură securitatea scrutinului # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că este pregătit să organizeze alegeri imediat ce partenerii occidentali pot garanta securitatea votului în contextul invaziei ruse. Declarația a fost făcută marți, în fața jurnaliș
Acum 4 ore
08:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 8-31 decembrie 2025, va fi permis comerțul cu brazi în toate sectoarele capitalei, în contextul sărbătorilor de iarnă. Preturile de sector vor elibera permise agen&
08:20
CNSM cere ajustarea urgentă a salariilor pentru 2026, vizând profesorii, personalul medical, polițiștii și penitenciarele # Ziar.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită modificări urgente la politicile salariale și fiscale prevăzute pentru anul 2026. În cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, sindicaliștii au avertizat
08:00
Cursul valutar pentru astăzi, 10 decembrie: Dolarul scade sub 17 lei - iată ce se întâmplă cu valoarea monedei euro # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale de schimb pentru astăzi, 10 decembrie 2025, arătând o ușoară apreciere a leului față de principalele valute de referință. Moneda națională continu&
07:30
Miercuri, 10 decembrie, vremea se menține mohorâtă în toată Republica Moldova, cu cer acoperit de nori și ploi slabe în majoritatea regiunilor. Temperaturile cresc ușor față de zilele precedente, iar vântul va fi slab. Potrivit
Acum 24 ore
19:20
Agenția Proprietății Publice a încheiat concursul pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău”. Din cinci dosare depuse, doar doi candidați au trecut preselecția: Ș
19:00
Agenția Proprietății Publice a încheiat concursul pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău". Din cinci dosare depuse, doar doi candidați au trecut preselecția: Ș
18:30
Armata Națională a recepționat un nou lot de asistență oferit de NATO prin Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare (DCBI). Donația include echipamente de protecție individuală, precum căș
18:00
Operatorii de termoficare, obligați să ofere compensații automate pentru serviciile necalitative: ANRE schimbă regulile jocului # Ziar.md
Consumatorii de energie termică vor primi, în sfârșit, compensații fără să depună cereri sau să demonstreze că au primit servicii necorespunzătoare. ANRE a decis că operatorii termoenergetici vor fi obligați
17:40
În 2025, au fost investite două miliarde de lei în drumuri regionale: cum vor fi pregătite pentru iarnă # Ziar.md
Autoritățile responsabile de infrastructura rutieră anunță că 206 km de drumuri regionale au fost reparați în 2025, iar lucrările pentru încă 66 km urmează să fie finalizate până la sfâ
17:20
Fără surprize neplăcute la masă: ANSA te învață cum să alegi un catering sigur și de calitate # Ziar.md
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, fie că este vorba despre o petrecere mică sau un eveniment de amploare. Instituția
17:20
Trei angajați medicali, răniți în urma accidentului din raionul Cahul. Infirmierul a fost transportat de urgență la Chișinău # Ziar.md
Trei angajați ai Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au ajuns la spital în urma accidentului produs în comuna Moscovei, raionul Cahul. În această dimineață, infirmierul de pe ambulanță a
17:00
Vrei să înveți să operezi sau să proiectezi drone agricole? UTM lansează două programe de micro-calificare # Ziar.md
Centrul de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei (CFC-UTM) lansează în premieră două programe de micro-calificare, dedicate tehnologiilor aeriene agricole. Unul dintre aceste vizează operarea dronelor agricole, iar celălalt - proiectarea dronelor agricole. Ambele programe se
17:00
A fost lansată prima platformă din Republica Moldova dedicată prevenirii violenței digitale împotriva femeilor și fetelor # Ziar.md
În premieră, R. Moldova are o resursă națională dedicată prevenirii violenței digitale îndreptate împotriva femeilor și fetelor. Platforma eviolenta.md a fost lansată astăzi și oferă un spațiu sigur și
16:50
Memorandum pentru dezvoltarea Rutei Cultural-Turistice Transnaționale Cucuteni-Trypillia, semnat la Botoșani # Ziar.md
România, Republica Moldova și Ucraina au semnat un memorandum de colaborare pentru dezvoltarea Rutei Cultural-Turistice Transnaționale Cucuteni-Trypillia, o inițiativă care își propune să promoveze patrimoniul comun al uneia dintre cele mai vechi civilizații europene. Anunțul
16:40
UE pregătește cel mai mare plan de modernizare energetică din istorie: 1.200 de miliarde de euro vor fi alocate # Ziar.md
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze un plan ambițios de investiții de aproape 1.200 de miliarde de euro pentru modernizarea rețelelor electrice până în 2040, cea mai amplă reformă energetică
16:00
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie. Junghietu: „Livrările sunt mult mai scumpe” # Ziar.md
În după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Despre acest lucru a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic, generat de
16:00
Locuință cuprinsă de flăcări în satul Floreni: un bărbat de 72 de ani a fost salvat în ultimul moment de pompieri # Ziar.md
Un bărbat de 72 de ani din satul Floreni, raionul Anenii Noi, a fost salvat în ultimul moment după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 8 decembrie. Pompierii l-au găsit î
15:50
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat de Comisia de evaluare externă a procurorilor pe 10 decembrie 2025, în cadrul procedurii de vetting. Audierea este programată pentru ora 14:00 și va avea loc la Institutul Național al Justiției, fiind public&
15:10
Cinci moldoveni au fost premiați de familia regală a României. Printre cei vizați - soprana Valentina Naforniță # Ziar.md
Familia regală a României a premiat cinci cetățeni ai R. Moldova în cadrul Serii Regale dedicate Curajului Civic. Evenimentul a avut loc ieri, la Palatul Regal din București, cu participarea majestății sale Margareta, principelui Radu și principesei
14:40
Bilanțul Reporteri fără Frontiere pentru 2025 te înspăimântă: Jurnaliști răpiți, luați ostatici sau uciși # Ziar.md
Presa continuă să fie una dintre cele mai expuse profesii din lume. În cel mai nou raport al organizației Reporteri fără Frontiere, directorul general Thibaut Bruttin avertizează că „jurnaliștii nu pur și simplu mor – ei
14:30
Părinții care achită pentru grădinița, școala sau activitățile extrașcolare ale copiilor pot încasa până la 16.000 lei de la stat # Ziar.md
Începând cu acest an, părinții din Republica Moldova care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor pot beneficia de o facilitate fiscală de până la 16. 000 de lei. Măsura se aplică pentru cheltuielile achitate că
14:00
Femeile din agricultură pot deveni membre ale unei noi platforme de sprijin și dezvoltare profesională # Ziar.md
Femeile care activează în agricultură în Republica Moldova sunt invitate să se alăture platformei „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR) – o inițiativă destinată celor care vor să învețe, să se
14:00
O ambulanță s-a tamponat cu o mașină în raionul Cahul. Șoferul bănuit de producerea accidentului a dat bir cu fugiții # Ziar.md
O ambulanță a fost implicată într-un grav accident rutier, produs în raionul Cahul. Impactul a avut loc în dimineața zilei de 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în comuna Moscovei. Cazul a fost făcut public
13:30
ANRE anunță prețul carburanților pentru miercuri, 10 decembrie - iată cine va plăti mai puțin # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere, aplicabile în data de 10 decembrie 2025. Astfel, benzina 95 va fi vândută cu maximum 23,
13:30
Guvernul Lituaniei a declarat marți, 9 decembrie, stare de urgență, după ce mai multe baloane suspecte provenite din Belarus au pătruns în spațiul aerian al țării, perturbând traficul aerian și ridicând semne de
13:10
În primele șapte zile ale lunii decembrie, în R. Moldova au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Rata de infectare a crescut cu 4% față de săptămâ
13:00
UE va intensifica sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) intenționează să sporească sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, în urma noilor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat și sistemul energetic al Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen,
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu precizări pentru consumatori: banda adezivă aplicată pe ambalaje nu înseamnă automat că produsul este periculos. Reacția survine după ce pe internet au apărut
13:00
Stop plagiat! Studenții nu vor mai putea scrie tezele licență și masterat cu ajutorul inteligenței artificiale - va fi detectată # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță crearea unui sistem național unic de verificare a plagiatului, care va include toate tezele de licență din universitățile moldovenești, publice și private. Anunțul a fost f&
12:20
Atenție la sursele de încălzire a apei! Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în timp ce făceau baie # Ziar.md
Doi copii din nordul țării s-au intoxicat de carbon în urma utilizării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 decembrie, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Făle&
12:10
Guvernul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova, afirmă ministrul Energiei # Ziar.md
Republica Moldova nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil. Aceasta ar urma să fie achiziționată de operatori privați, dacă discuțiile comerciale aflate în derulare vor ajunge la un rezultat. Declaraț
12:00
Traficanți de migranți reținuți la frontieră în urma unei operațiuni coordonate de Poliția de Frontieră # Ziar.md
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în migrația ilegală. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetaț
11:40
Vești bune pentru moldovenii din Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul auto - fără examene și bătăi de cap # Ziar.md
Vești bune pentru șoferii moldoveni din Regatul Unit. Un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement) emis de Agenția Servicii Publice le permite să-și schimbe permisul moldovenesc cu unul britanic fără stres și fă
11:40
Șoferul care s-ar face vinovat de accidentul mortal din raionul Rîșcani - reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziar.md
Șoferul fugar, care ar fi provocat pe 20 noiembrie un accident mortal în raionul Rîșcani, a fost reținut ieri și ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru ziar.md de c&
Ieri
11:20
ASP susține ancheta CNA și cere ca dosarele de corupție privind permisele de conducere să ajungă în instanță # Ziar.md
În contextul perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție și procurori într-un dosar ce vizează eliberarea frauduloasă a permiselor de conducere, Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție oficială, anunțând
11:20
Fermierii ies mâine la protest: „Guvernul nou demonstrează că este inert în a lua decizii absolut necesare” # Ziar.md
Fermierii vor organiza mâine un protest „preventiv” în fața clădirii Guvernului. Anunțul a fost făcut de Asociația „Forța Fermierilor”, care a precizat că manifestația va avea loc la
11:10
Tinerii pot obține până la 55 de mii de lei pentru proiecte cu impact social. Află care sunt condițiile CIVIC LAB # Ziar.md
Agenția Națională pentru Tineret lansează ediția a doua a Programului de Inițiative Civice: CIVIC LAB 2.0. Este o oportunitate pentru tinerii cu vârste între 14 și 35 de ani de a contribui activ la dezvoltarea
11:10
Foto/ O adevărată bijuterie. Palatul de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta devine un nou punct cultural pe harta Cahulului # Ziar.md
Satul Manta trăiește o adevărată transformare. Palatul de Cultură „Ion Furnică”, una dintre cele mai iubite instituții ale comunității, a fost complet renovat prin Programul „Satul European”, devenind un centru cultural modern,
