În țară sunt înregistrate tot mai multe cazuri de gripă și infecții respiratorii acute
Ziar.md, 9 decembrie 2025 13:10
În primele șapte zile ale lunii decembrie, în R. Moldova au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Rata de infectare a crescut cu 4% față de săptămână
Acum 30 minute
13:10
În primele șapte zile ale lunii decembrie, în R. Moldova au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Rata de infectare a crescut cu 4% față de săptămâ
13:00
UE va intensifica sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) intenționează să sporească sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, în urma noilor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat și sistemul energetic al Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen,
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu precizări pentru consumatori: banda adezivă aplicată pe ambalaje nu înseamnă automat că produsul este periculos. Reacția survine după ce pe internet au apărut
13:00
Stop plagiat! Studenții nu vor mai putea scrie tezele licență și masterat cu ajutorul inteligenței artificiale - va fi detectată # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță crearea unui sistem național unic de verificare a plagiatului, care va include toate tezele de licență din universitățile moldovenești, publice și private. Anunțul a fost f&
Acum 2 ore
12:20
Atenție la sursele de încălzire a apei! Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în timp ce făceau baie # Ziar.md
Doi copii din nordul țării s-au intoxicat de carbon în urma utilizării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 decembrie, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Făle&
12:10
Guvernul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova, afirmă ministrul Energiei # Ziar.md
Republica Moldova nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil. Aceasta ar urma să fie achiziționată de operatori privați, dacă discuțiile comerciale aflate în derulare vor ajunge la un rezultat. Declaraț
12:00
Traficanți de migranți reținuți la frontieră în urma unei operațiuni coordonate de Poliția de Frontieră # Ziar.md
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în migrația ilegală. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetaț
11:40
Vești bune pentru moldovenii din Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul auto - fără examene și bătăi de cap # Ziar.md
Vești bune pentru șoferii moldoveni din Regatul Unit. Un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement) emis de Agenția Servicii Publice le permite să-și schimbe permisul moldovenesc cu unul britanic fără stres și fă
11:40
Șoferul care s-ar face vinovat de accidentul mortal din raionul Rîșcani - reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziar.md
Șoferul fugar, care ar fi provocat pe 20 noiembrie un accident mortal în raionul Rîșcani, a fost reținut ieri și ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru ziar.md de c&
Acum 4 ore
11:20
ASP susține ancheta CNA și cere ca dosarele de corupție privind permisele de conducere să ajungă în instanță # Ziar.md
În contextul perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție și procurori într-un dosar ce vizează eliberarea frauduloasă a permiselor de conducere, Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție oficială, anunțând
11:20
Fermierii ies mâine la protest: „Guvernul nou demonstrează că este inert în a lua decizii absolut necesare” # Ziar.md
Fermierii vor organiza mâine un protest „preventiv” în fața clădirii Guvernului. Anunțul a fost făcut de Asociația „Forța Fermierilor”, care a precizat că manifestația va avea loc la
11:10
Tinerii pot obține până la 55 de mii de lei pentru proiecte cu impact social. Află care sunt condițiile CIVIC LAB # Ziar.md
Agenția Națională pentru Tineret lansează ediția a doua a Programului de Inițiative Civice: CIVIC LAB 2.0. Este o oportunitate pentru tinerii cu vârste între 14 și 35 de ani de a contribui activ la dezvoltarea
11:10
Foto/ O adevărată bijuterie. Palatul de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta devine un nou punct cultural pe harta Cahulului # Ziar.md
Satul Manta trăiește o adevărată transformare. Palatul de Cultură „Ion Furnică”, una dintre cele mai iubite instituții ale comunității, a fost complet renovat prin Programul „Satul European”, devenind un centru cultural modern,
11:00
Salvatorii și pompierii au primit echipamente moderne pentru intervenții în caz de inundații # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat echipamente destinate consolidării capacităților de răspuns în caz de inundații. Acesta este primul lot de donații oferite în cadrul proiectului WASSER, implementat de
10:50
45 de modele de case de marcat, scoase din circuit. Ce trebuie să facă agenții economici care încă le folosesc # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat extinde lista agenților economici care vor fi obligați să utilizeze echipamente de casă și de control conectate la Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” (SIA „MEV”). Institu&
10:10
Liniște pentru locuitorii din Troița Nouă, raionul Anenii Noi: camioanele care merg spre vamă nu vor mai trece prin localitate # Ziar.md
Locuitorii satului Troița Nouă din raionul Anenii Noi au parte, în sfârșit, de mai multă liniște și siguranță, după recepția finală a lucrărilor la drumul de ocolire. Noul traseu redirec&
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție sistemică, ce vizează procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul
09:50
Absorbția Universității din Cahul de către UTM, tot mai aproape. Admiterea din 2026 ar putea fi gestionată de o singură instituție # Ziar.md
Hotărârea privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea fi adoptată în curând, după finalizarea evaluării opț
09:50
R. Moldova extinde protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina - câți refugiați găzduiește țara # Ziar.md
Republica Moldova inițiază procedura de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina. Țara se aliniază deciziilor Uniunii Europene. Măsura vine în contextul în care Republica Moldova se aliniază Deciziei UE 2025/1460, prin care
09:40
Cabinet modern de kinetoterapie și fizioterapie inaugurat la Centrul de Sănătate din Cantemir # Ziar.md
Pacienții Centrului de Sănătate din Cantemir vor avea acces la servicii de recuperare medicală într-un spațiu complet modernizat. Cabinetul de kinetoterapie și fizioterapie a fost redeschis după o reparație capitală menită să î
09:40
R. Moldova marchează Ziua Internațională Anticorupție. Studenți din toată țara vor participa la un flashmob # Ziar.md
R. Moldova marchează astăzi Ziua Internațională Anticorupție. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează astăzi un flashmob cu genericul „Aleg să fiu onest! Aleg să fiu onestă
Acum 6 ore
09:10
Poliția anunță capturi de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei, într-o săptămână # Ziar.md
Poliția Republicii Moldova continuă operațiunile la nivel național împotriva traficului de droguri, cu o atenție sporită asupra implicării minorilor și tinerilor în consumul și distribuirea substanțelor narcotice, inclusiv prin rețele
08:50
Exerciții de simulare la Ambasada SUA din Chișinău. Autoritățile testează reacția în situații critice # Ziar.md
Un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații excepționale are loc astăzi, 9 decembrie, pe teritoriul Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Chișinău. Aplicațiile se desfă
08:40
Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți Statelor Unite # Ziar.md
Ucraina va transmite marți Statelor Unite o versiune actualizată a planului de pace pentru încetarea războiului cu Federația Rusă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după discuțiile purtate la Londra cu liderii Franței,
08:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale ale principalelor valute pentru marți, 9 decembrie 2025, indicând o evoluție stabilă a leului moldovenesc și mici corecții față de unele monede de referință
07:40
Prognoza meteo pentru marți. Vreme rece cu cer noros și vânt slab spre moderat în sudul și centrul țării # Ziar.md
Marți, 9 decembrie, vremea se menține rece și predominant înnorată în întreaga țară. Deși nu sunt prognozate precipitații, meteorologii anunță un vânt mai activ în sudul și centrul ț
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că fără ajutorul României, R. Moldova ar fi rămas pe întuneric vineri și sâmbătă # Ziar.md
Atacurile rusești asupra centralelor și rețelelor din Ucraina au avut un efect în lanț care a ajuns până în Republica Moldova. Pentru prima dată de la începutul iernii, sistemul electroenergetic moldovenesc a fost la câteva
18:30
Sistemul de tichetare electronică în transportul public din capitală ar urma să fie implementat pe scară largă începând cu anul 2026. Prima etapă a acestui proces va fi lansarea procedurii de achiziție pentru servicii de tichetare electronică
18:10
Securitatea energetică și pregătirile pentru sezonul rece, în centrul discuțiilor dintre FMI și Ministerul Energiei # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, aflată la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025. Discuțiile s-au concentrat pe impactul situaț
17:30
FOTO/ Dorin Recean, din nou în fața camerelor. Fostul premier a primit astăzi o distincție din partea lui Volodimir Zelenski # Ziar.md
Fostul prim-ministru al R. Moldova, Dorin Recean, a primit astăzi Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, gradul I, acordat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Distincția a fost înmânată de către ambasadorul ță
17:00
Vești bune pentru pacienții cronici: de la 1 ianuarie 2026, trei medicamente noi și moderne vor fi compensate # Ziar.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță vești bune chiar înainte de sărbători: din prima zi a anului viitor, pacienții cu diabet, hipertensiune și cei care au nevoie de anticoagulante vor
16:50
Miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europeane(UE) au aprobat astăzi, la Bruxelles, un nou set de măsuri privind politica în domeniul migrației, un subiect intens disputat în interiorul blocului comunitar. Astfel, prin validarea unei propuneri venite de
16:30
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel a admis demersul procurorilor # Ziar.md
Curtea de Apel Chișinău a decis astăzi, 8 decembrie 2025, menținerea în arest preventiv a fostului deputat Vladimir Andronachi pentru încă 30 de zile, în dosarul de spălare de bani în proporții deosebit
16:10
Pădurarul care ar fi admis defrișări ilegale în raionul Strășeni a fost concediat. Un maistru silvic a primit mustrare # Ziar.md
Un pădurar de la ocolului silvic Scoreni a fost concediat și impus să achite prejudicii în valoare de peste 11 mii de lei. Anunțul a fost făcut de agenția „Moldsilva”, la două zile după ce
15:50
MAIA a autorizat plăți de peste opt milioane de lei: sprijin pentru zootehnie, drumuri și pagubele intemperiilor # Ziar.md
În luna noiembrie 2025, agricultorii din țară au primit ajutorul așteptat de luni de zile. Autoritățile au aprobat plata subvențiilor și ajutoarelor în valoare totală de 8,10 milioane de lei. Banii au fost direcționa&
15:10
Urgențele medicale prespitalicești din ultima săptămână: peste 14 mii de solicitări și zeci de intervenții critice # Ziar.md
În perioada 1–7 decembrie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 14.318 solicitări, dintre care 391 de apeluri s-au dovedit a fi inutile, neîncadrându-se în criteriile de urgență medico-chirurgicală
14:50
Oamenii cu suflet mare - speranță pentru mamele care își cresc singure copiii. Cum putem contribui # Ziar.md
Misiunea Socială „Diaconia” a lansat o nouă ediție a campaniei de Crăciun „În brațele mamei”, dedicată mamelor care își cresc singure copiii. Organizația pregătește o serie de ac&
14:40
Un bărbat din Geamăna, reținut pentru omorul mamei sale. Și-a recunoscut vina după ce poliția a demontat versiunea falsă # Ziar.md
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut, fiind suspectat de omorul mamei sale, în vârstă de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an. Potrivit informa&
14:00
R. Moldova accelerează modernizarea drumurilor: 206 km reparați în 2025 și un buget record pentru 2026 # Ziar.md
Peste 200 de kilometri de drumuri regionale au fost finalizați în acest an, oferind cetățenilor din zeci de localități acces mai rapid și mai sigur către școli, spitale, primării și piețe. Administra&
