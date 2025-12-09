Fără surprize neplăcute la masă: ANSA te învață cum să alegi un catering sigur și de calitate
Ziar.md, 9 decembrie 2025 17:20
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, fie că este vorba despre o petrecere mică sau un eveniment de amploare. Instituția
Acum 5 minute
17:40
În 2025, au fost investite două miliarde de lei în drumuri regionale: cum vor fi pregătite pentru iarnă # Ziar.md
Autoritățile responsabile de infrastructura rutieră anunță că 206 km de drumuri regionale au fost reparați în 2025, iar lucrările pentru încă 66 km urmează să fie finalizate până la sfâ
Acum 30 minute
17:20
17:20
Trei angajați medicali, răniți în urma accidentului din raionul Cahul. Infirmierul a fost transportat de urgență la Chișinău # Ziar.md
Trei angajați ai Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au ajuns la spital în urma accidentului produs în comuna Moscovei, raionul Cahul. În această dimineață, infirmierul de pe ambulanță a
Acum o oră
17:00
Vrei să înveți să operezi sau să proiectezi drone agricole? UTM lansează două programe de micro-calificare # Ziar.md
Centrul de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei (CFC-UTM) lansează în premieră două programe de micro-calificare, dedicate tehnologiilor aeriene agricole. Unul dintre aceste vizează operarea dronelor agricole, iar celălalt - proiectarea dronelor agricole. Ambele programe se
17:00
A fost lansată prima platformă din Republica Moldova dedicată prevenirii violenței digitale împotriva femeilor și fetelor # Ziar.md
În premieră, R. Moldova are o resursă națională dedicată prevenirii violenței digitale îndreptate împotriva femeilor și fetelor. Platforma eviolenta.md a fost lansată astăzi și oferă un spațiu sigur și
16:50
Memorandum pentru dezvoltarea Rutei Cultural-Turistice Transnaționale Cucuteni-Trypillia, semnat la Botoșani # Ziar.md
România, Republica Moldova și Ucraina au semnat un memorandum de colaborare pentru dezvoltarea Rutei Cultural-Turistice Transnaționale Cucuteni-Trypillia, o inițiativă care își propune să promoveze patrimoniul comun al uneia dintre cele mai vechi civilizații europene. Anunțul
Acum 2 ore
16:40
UE pregătește cel mai mare plan de modernizare energetică din istorie: 1.200 de miliarde de euro vor fi alocate # Ziar.md
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze un plan ambițios de investiții de aproape 1.200 de miliarde de euro pentru modernizarea rețelelor electrice până în 2040, cea mai amplă reformă energetică
16:00
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie. Junghietu: „Livrările sunt mult mai scumpe” # Ziar.md
În după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Despre acest lucru a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic, generat de
16:00
Locuință cuprinsă de flăcări în satul Floreni: un bărbat de 72 de ani a fost salvat în ultimul moment de pompieri # Ziar.md
Un bărbat de 72 de ani din satul Floreni, raionul Anenii Noi, a fost salvat în ultimul moment după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 8 decembrie. Pompierii l-au găsit î
15:50
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat de Comisia de evaluare externă a procurorilor pe 10 decembrie 2025, în cadrul procedurii de vetting. Audierea este programată pentru ora 14:00 și va avea loc la Institutul Național al Justiției, fiind public&
Acum 4 ore
15:10
Cinci moldoveni au fost premiați de familia regală a României. Printre cei vizați - soprana Valentina Naforniță # Ziar.md
Familia regală a României a premiat cinci cetățeni ai R. Moldova în cadrul Serii Regale dedicate Curajului Civic. Evenimentul a avut loc ieri, la Palatul Regal din București, cu participarea majestății sale Margareta, principelui Radu și principesei
14:40
Bilanțul Reporteri fără Frontiere pentru 2025 te înspăimântă: Jurnaliști răpiți, luați ostatici sau uciși # Ziar.md
Presa continuă să fie una dintre cele mai expuse profesii din lume. În cel mai nou raport al organizației Reporteri fără Frontiere, directorul general Thibaut Bruttin avertizează că „jurnaliștii nu pur și simplu mor – ei
14:30
Părinții care achită pentru grădinița, școala sau activitățile extrașcolare ale copiilor pot încasa până la 16.000 lei de la stat # Ziar.md
Începând cu acest an, părinții din Republica Moldova care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor pot beneficia de o facilitate fiscală de până la 16. 000 de lei. Măsura se aplică pentru cheltuielile achitate că
14:00
Femeile din agricultură pot deveni membre ale unei noi platforme de sprijin și dezvoltare profesională # Ziar.md
Femeile care activează în agricultură în Republica Moldova sunt invitate să se alăture platformei „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR) – o inițiativă destinată celor care vor să învețe, să se
14:00
O ambulanță s-a tamponat cu o mașină în raionul Cahul. Șoferul bănuit de producerea accidentului a dat bir cu fugiții # Ziar.md
O ambulanță a fost implicată într-un grav accident rutier, produs în raionul Cahul. Impactul a avut loc în dimineața zilei de 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în comuna Moscovei. Cazul a fost făcut public
Acum 6 ore
13:30
ANRE anunță prețul carburanților pentru miercuri, 10 decembrie - iată cine va plăti mai puțin # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere, aplicabile în data de 10 decembrie 2025. Astfel, benzina 95 va fi vândută cu maximum 23,
13:30
Guvernul Lituaniei a declarat marți, 9 decembrie, stare de urgență, după ce mai multe baloane suspecte provenite din Belarus au pătruns în spațiul aerian al țării, perturbând traficul aerian și ridicând semne de
13:10
În primele șapte zile ale lunii decembrie, în R. Moldova au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Rata de infectare a crescut cu 4% față de săptămâ
13:00
UE va intensifica sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) intenționează să sporească sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, în urma noilor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat și sistemul energetic al Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen,
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu precizări pentru consumatori: banda adezivă aplicată pe ambalaje nu înseamnă automat că produsul este periculos. Reacția survine după ce pe internet au apărut
13:00
Stop plagiat! Studenții nu vor mai putea scrie tezele licență și masterat cu ajutorul inteligenței artificiale - va fi detectată # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță crearea unui sistem național unic de verificare a plagiatului, care va include toate tezele de licență din universitățile moldovenești, publice și private. Anunțul a fost f&
12:20
Atenție la sursele de încălzire a apei! Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în timp ce făceau baie # Ziar.md
Doi copii din nordul țării s-au intoxicat de carbon în urma utilizării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 decembrie, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Făle&
12:10
Guvernul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova, afirmă ministrul Energiei # Ziar.md
Republica Moldova nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil. Aceasta ar urma să fie achiziționată de operatori privați, dacă discuțiile comerciale aflate în derulare vor ajunge la un rezultat. Declaraț
12:00
Traficanți de migranți reținuți la frontieră în urma unei operațiuni coordonate de Poliția de Frontieră # Ziar.md
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în migrația ilegală. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetaț
Acum 8 ore
11:40
Vești bune pentru moldovenii din Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul auto - fără examene și bătăi de cap # Ziar.md
Vești bune pentru șoferii moldoveni din Regatul Unit. Un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement) emis de Agenția Servicii Publice le permite să-și schimbe permisul moldovenesc cu unul britanic fără stres și fă
11:40
Șoferul care s-ar face vinovat de accidentul mortal din raionul Rîșcani - reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziar.md
Șoferul fugar, care ar fi provocat pe 20 noiembrie un accident mortal în raionul Rîșcani, a fost reținut ieri și ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru ziar.md de c&
11:20
ASP susține ancheta CNA și cere ca dosarele de corupție privind permisele de conducere să ajungă în instanță # Ziar.md
În contextul perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție și procurori într-un dosar ce vizează eliberarea frauduloasă a permiselor de conducere, Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție oficială, anunțând
11:20
Fermierii ies mâine la protest: „Guvernul nou demonstrează că este inert în a lua decizii absolut necesare” # Ziar.md
Fermierii vor organiza mâine un protest „preventiv” în fața clădirii Guvernului. Anunțul a fost făcut de Asociația „Forța Fermierilor”, care a precizat că manifestația va avea loc la
11:10
Tinerii pot obține până la 55 de mii de lei pentru proiecte cu impact social. Află care sunt condițiile CIVIC LAB # Ziar.md
Agenția Națională pentru Tineret lansează ediția a doua a Programului de Inițiative Civice: CIVIC LAB 2.0. Este o oportunitate pentru tinerii cu vârste între 14 și 35 de ani de a contribui activ la dezvoltarea
11:10
Foto/ O adevărată bijuterie. Palatul de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta devine un nou punct cultural pe harta Cahulului # Ziar.md
Satul Manta trăiește o adevărată transformare. Palatul de Cultură „Ion Furnică”, una dintre cele mai iubite instituții ale comunității, a fost complet renovat prin Programul „Satul European”, devenind un centru cultural modern,
11:00
Salvatorii și pompierii au primit echipamente moderne pentru intervenții în caz de inundații # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat echipamente destinate consolidării capacităților de răspuns în caz de inundații. Acesta este primul lot de donații oferite în cadrul proiectului WASSER, implementat de
10:50
45 de modele de case de marcat, scoase din circuit. Ce trebuie să facă agenții economici care încă le folosesc # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat extinde lista agenților economici care vor fi obligați să utilizeze echipamente de casă și de control conectate la Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” (SIA „MEV”). Institu&
10:10
Liniște pentru locuitorii din Troița Nouă, raionul Anenii Noi: camioanele care merg spre vamă nu vor mai trece prin localitate # Ziar.md
Locuitorii satului Troița Nouă din raionul Anenii Noi au parte, în sfârșit, de mai multă liniște și siguranță, după recepția finală a lucrărilor la drumul de ocolire. Noul traseu redirec&
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție sistemică, ce vizează procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul
09:50
Absorbția Universității din Cahul de către UTM, tot mai aproape. Admiterea din 2026 ar putea fi gestionată de o singură instituție # Ziar.md
Hotărârea privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea fi adoptată în curând, după finalizarea evaluării opț
09:50
R. Moldova extinde protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina - câți refugiați găzduiește țara # Ziar.md
Republica Moldova inițiază procedura de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina. Țara se aliniază deciziilor Uniunii Europene. Măsura vine în contextul în care Republica Moldova se aliniază Deciziei UE 2025/1460, prin care
Acum 12 ore
09:40
Cabinet modern de kinetoterapie și fizioterapie inaugurat la Centrul de Sănătate din Cantemir # Ziar.md
Pacienții Centrului de Sănătate din Cantemir vor avea acces la servicii de recuperare medicală într-un spațiu complet modernizat. Cabinetul de kinetoterapie și fizioterapie a fost redeschis după o reparație capitală menită să î
09:40
R. Moldova marchează Ziua Internațională Anticorupție. Studenți din toată țara vor participa la un flashmob # Ziar.md
R. Moldova marchează astăzi Ziua Internațională Anticorupție. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează astăzi un flashmob cu genericul „Aleg să fiu onest! Aleg să fiu onestă
09:10
Poliția anunță capturi de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei, într-o săptămână # Ziar.md
Poliția Republicii Moldova continuă operațiunile la nivel național împotriva traficului de droguri, cu o atenție sporită asupra implicării minorilor și tinerilor în consumul și distribuirea substanțelor narcotice, inclusiv prin rețele
08:50
Exerciții de simulare la Ambasada SUA din Chișinău. Autoritățile testează reacția în situații critice # Ziar.md
Un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații excepționale are loc astăzi, 9 decembrie, pe teritoriul Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Chișinău. Aplicațiile se desfă
08:40
Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți Statelor Unite # Ziar.md
Ucraina va transmite marți Statelor Unite o versiune actualizată a planului de pace pentru încetarea războiului cu Federația Rusă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după discuțiile purtate la Londra cu liderii Franței,
08:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale ale principalelor valute pentru marți, 9 decembrie 2025, indicând o evoluție stabilă a leului moldovenesc și mici corecții față de unele monede de referință
07:40
Prognoza meteo pentru marți. Vreme rece cu cer noros și vânt slab spre moderat în sudul și centrul țării # Ziar.md
Marți, 9 decembrie, vremea se menține rece și predominant înnorată în întreaga țară. Deși nu sunt prognozate precipitații, meteorologii anunță un vânt mai activ în sudul și centrul ț
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că fără ajutorul României, R. Moldova ar fi rămas pe întuneric vineri și sâmbătă # Ziar.md
Atacurile rusești asupra centralelor și rețelelor din Ucraina au avut un efect în lanț care a ajuns până în Republica Moldova. Pentru prima dată de la începutul iernii, sistemul electroenergetic moldovenesc a fost la câteva
18:30
Sistemul de tichetare electronică în transportul public din capitală ar urma să fie implementat pe scară largă începând cu anul 2026. Prima etapă a acestui proces va fi lansarea procedurii de achiziție pentru servicii de tichetare electronică
18:10
Securitatea energetică și pregătirile pentru sezonul rece, în centrul discuțiilor dintre FMI și Ministerul Energiei # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, aflată la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025. Discuțiile s-au concentrat pe impactul situaț
Ieri
17:30
FOTO/ Dorin Recean, din nou în fața camerelor. Fostul premier a primit astăzi o distincție din partea lui Volodimir Zelenski # Ziar.md
Fostul prim-ministru al R. Moldova, Dorin Recean, a primit astăzi Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, gradul I, acordat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Distincția a fost înmânată de către ambasadorul ță
17:00
Vești bune pentru pacienții cronici: de la 1 ianuarie 2026, trei medicamente noi și moderne vor fi compensate # Ziar.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță vești bune chiar înainte de sărbători: din prima zi a anului viitor, pacienții cu diabet, hipertensiune și cei care au nevoie de anticoagulante vor
16:50
Miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europeane(UE) au aprobat astăzi, la Bruxelles, un nou set de măsuri privind politica în domeniul migrației, un subiect intens disputat în interiorul blocului comunitar. Astfel, prin validarea unei propuneri venite de
16:30
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel a admis demersul procurorilor # Ziar.md
Curtea de Apel Chișinău a decis astăzi, 8 decembrie 2025, menținerea în arest preventiv a fostului deputat Vladimir Andronachi pentru încă 30 de zile, în dosarul de spălare de bani în proporții deosebit
