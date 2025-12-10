Anna Lesko, confesiuni sincere despre maternitate și educația fiului ei: „Vreau să devină un gentleman adevărat”
Noi.md, 10 decembrie 2025 03:30
Artista originară din Republica Moldova, Anna Lesko, a făcut declarații rare despre viața ei personală, într-un interviu oferit publicației viva.ro.Cîntăreața a vorbit cu emoție despre fiul ei, Adam, în vîrstă de 12 ani, despre educația pe care i-o oferă și despre valorile pe care dorește să i le transmită.Anna spune că anul 2025 a fost unul „frumos, prolific și darnic” pentru ea și famili
Acum 10 minute
04:30
Lista medicamentelor compensate va include un preparat combinat pe bază de Sitagliptinum + Metforminum, compensat parțial.Medicamentul contribuie la controlul eficient al nivelului glicemiei și la reducerea riscului de complicații asociate diabetului.Aproximativ 8 000 de pacienți vor beneficia anual de această terapie.Un nou medicament compensat pentru hipertensiune arterialăPacienți
Acum 2 ore
03:30
Acum 4 ore
02:30
Scuar renovat la AMT Ciocana: locuri de parcare, teren de joacă, alei, rampă și iluminat public # Noi.md
Scuarul din preajma Asociației Medicale Teritoriale Ciocana, din strada Vadul lui Vodă, 80, a fost reabilitat de la zero de către Primăria Chișinău.În zonă au fost amenajate locuri de parcare, instalat mobilier urban și sistem de iluminat public, au fost plantați arbuști și copaci, transmite ipn.mdPrimăria capitalei precizează că pentru pacienții care vin la instituția medicală, dar și pen
01:30
Procedura de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Interne.Prin acest demers, Moldova se aliniază deciziei UE de extindere a protecției temporare pentru încă un an, până la 4 martie 2027, transmite ipnExtinderea mecanismului permite menținerea accesului la drepturile deja acordate și gestionarea fl
01:00
Luptătorul rus Petr Yan și-a confirmat din nou statutul de lider mondial în MMA.După victoria asupra campionului Merab Dvalishvili la turneul UFC 323 din Las Vegas, el a urcat pe locul șase în clasamentul celor mai buni luptători UFC, indiferent de categoria de greutate (P4P).{{852799}}Pe 6 decembrie, Yan a disputat un meci de revanșă împotriva lui Dvalishvili, numărul trei în clasamentul
01:00
Anul 2025 are în continuare șanse de a deveni unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată, a anunțat marți Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, informează DPA.Pînă acum, 2025 și 2023 sînt la egalitate, pe locul al doilea în topul celor mai călduroși ani din istorie, devansați de 2024, a precizat agenția în raportul său lunar, informează Noi.md c
Acum 6 ore
00:30
Dimensiunile patinoarelor de hochei pe gheață, dintre care unul se află în faza de construcție, suscitând îngrijorări, sunt conforme cu reglementările internaționale, s-a apărat, luni, Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina d'Ampezzo (6-22 februarie), informează AFP. 'Suprafețele de gheață (patinoarele) pentru Jocurile Olimpice din 2026 vor măsura
00:00
Prețurile ouălor în România au crescut cu aproape 60%, în ultimele două săptămîni, ceea ce a provocat o reacție puternică în rîndul populației.Prețul unui pachet de 30 de ouă a ajuns la 35 de lei (7,6 dolari). Cetățenii nemulțumiți se întreabă pe rețelele de socializare de cînd nu au mai fost oficialii romîni la supermarket.„Ce se întîmplă cu țara asta?! De cînd costă ouăle 35 de lei?”, se
00:00
Cantitatea cumulativă de încărcare și descărcare în acest an din Portul Qingdao, al patrulea cel mai mare port din lume, a depășit la data de 8 decembrie, valoarea de 700 milioane tone, cu 15 zile mai rapid decît în 2024, scrie romanian.cgtn.com.În aceeași zi, datele publicate de autoritățile chineze arătai că, în primele 11 luni din 2025, valoarea totală a importurilor și exporturilor cu mărf
9 decembrie 2025
23:30
Ieșirea mediatică a starului egiptean Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la următorul meci al echipei engleze de fotbal FC Liverpool, 'nu este un lucru bun pentru echipă', a declarat luni antrenorul Arne Slot, care rămâne însă 'convins' că revenirea atacantului este posibilă, informează AFP. {{852313}} Excluderea lui Salah din lotul pentru meciul cu Inter Milano, echipa
23:00
În Suedia, activiștii de mediu care au stropit cu vopsea un tablou de Monet au fost achitați # Noi.md
Un tribunal din Stockholm, Suedia, a achitat șase activiști de mediu care au participat în 2023 la o acțiune de protest în cadrul căreia au stropit cu vopsea roșie sticla de protecție a unui tablou de Monet.Incidentul a avut loc pe 14 iunie 2023, cînd două femei și-au înmuiat mîinile în vopsea și le-au lipit de tabloul „Grădina artistului din Giverny”, pictat de impresionistul francez Claude M
23:00
Rusia și alte țări vecine și-au exprimat opoziția față de declarațiile eronate ale prim-ministrului japonez Sanae Takaichi referitoare la Taiwan, iar Pakistan, Laos și Cambodgia au reafirmat public sprijinul pentru principiul existenței unei singure China, scrie romanian.cgtn.com.Actele istorice de agresiune și crimele de război comise de Japonia nu pot fi negate. Tolerarea și acceptarea tacit
Acum 8 ore
22:30
Atacantul german Thomas Muller va juca la Vancouver Whitecaps și în sezonul 2026, după ce clubul canadian a confirmat luni că a exercitat opțiunea din contractul cu câștigătorul Cupei Mondiale de fotbal din 2014, informează DPA.Anunțul a venit la două zile după eșecul suferit de Whitecaps în finala Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), în fața formației Inter Miami, transmite Noi
22:30
Noul director al întreprinderii de stat „Fabrica de sticlă din Chișinău” va fi Aureliu Luchin, care a fost declarat cîștigător al concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator al acestei întreprinderi de stat.Despre aceasta a comunicat Agenția Proprietății Publice, menționînd că acest concurs s-a desfășurat în două etape. În urma selecției preliminare a candidaților și a evaluăr
22:00
Companiile Netflix și Warner Bros. Discovery au anunțat încheierea unei tranzacții privind achiziționarea de către Netflix a studiourilor și a conținutului Warner Bros., inclusiv HBO și HBO Max. Valoarea activelor este estimată la aproximativ 82,7 miliarde de dolari.Fuziunea va permite Netflix să aibă acces la vasta bibliotecă de francize iconice ale companiei Warner Bros., precum „Game of Thr
22:00
Armata Națională a recepționat astăzi un lot de asistență din partea Alianței Nord-Atlantice, prin intermediul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare.Donația include echipamente de protecție individuală, inclusiv căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici, mulaje medicale, precum și tehnică de calcul, unități de transport și mobilier, inf
22:00
Sprijinirea „secesiunii Taiwanului” încalcă grav Constituția Chinei și dreptul internațional # Noi.md
Încercările de a promova „secesiunea Taiwanului” înseamnă divizarea teritoriului Chinei, iar sprijinul pentru „secesiunea Taiwanului” constituie interferență în afacerile interne ale Chinei, ceea ce încalcă atît Constituția Chinei, cît și dreptul internațional, a declarat luni, la Beijing, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul discuțiilor avute cu ministrul german de Externe, Johann Wade
22:00
Ce a răspuns Kremlinul la declarațiile lui Merz privind dorința lui Putin de a „”restaura URSS” # Noi.md
Declarațiile cancelarului german Friedrich Merz privind dorința președintelui rus Vladimir Putin de a restabili URSS și intenția Rusiei de a „ataca NATO” nu corespund realității, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvînt al președintelui Dmitri Peskov.„Acest lucru nu corespunde realității: nici una, nici alta”, a spus el.Peskov a subliniat că Putin „nu dorește să restabilească URSS, de
21:30
Cole Palmer, mijlocașul echipei Chelsea Londra, va fi menajat și nu va disputa meciul din Liga Campionilor la fotbal cu Atalanta Bergamo de marți, a anunțat, luni, antrenorul Enzo Maresca, citat de AFP. {{852429}} Jucătorul în vârstă de 23 de ani, care a revenit recent pe gazon după o absență de două luni din cauza mai multor accidentări, nu face parte din lotul de jucători reținut pe
21:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 8–31 decembrie 2025, va fi permisă comercializarea brazilor în mai multe sectoare ale capitalei, în contextul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă 2025–2026.Activitatea va fi reglementată prin permise eliberate de către autorități persoanelor juridice și fizice înregistrate conform legii, iar condițiile de comercializare vor fi stabilit
21:00
În largul coastelor Alexandriei, au fost descoperite rămășițele unei bărci din Egiptul antic # Noi.md
În largul coastelor Alexandriei, arheologii au descoperit rămășițele unei bărci de agrement din Egiptul antic, care corespunde descrierilor lăsate de istoricul antic Strabo. Descoperirea datează din prima jumătate a secolului I după Hristos.Nava, cu o lungime de 35 de metri, a fost găsită în apropierea insulei scufundate Antirodos, care făcea parte din marele port Port Magnus.Barca avea un
21:00
Dialogul „1+10” de la Beijing reunește China și principalele organizații economice internaționale # Noi.md
Premierul Chinei, Li Qiang, a găzduit la Beijing dialogul „1+10”, alături de liderii celor mai importante zece organizații economice internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Printre participanți s-au numărat: președintele Noii Bănci de Dezvoltare Dilma Rousseff; președintele Băncii Mondiale Ajay Banga; directorul general al Fondului Monetar Internațional Kristalina Georgieva; directorul general
21:00
Peste 2300 de avarii pe reţele de apeduct au fost remediate pe parcursul lunii noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut de S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC).În aceeaşi perioadă, Departamentul dispecerat a înregistrat 1 026 apeluri la numerele 022-25-66-66 şi 022-85-77-77, la care echipele de intervenţie au răspuns prompt.Potrivit instituției, echipele întreprinderii au intervenit continuu pentru
Acum 12 ore
20:30
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut, la Beijing, convorbiri cu omologul german, Johann Wadephul, scrie romanian.cgtn.com.Wang Yi a afirmat că vizita ministrului Wadephul a trecut prin unele peripeții. Un proverb spune că "Drumul spre succes este plin de încercări". Nu este important cînd vine, mai devreme, ori mai tîrziu. Esențial este de ce vine. Vizita trebuie să urmărească partener
20:30
În România a izbucnit un scandal din cauza decorării de către președinte a unui participant la pogromurile împotriva evreilor # Noi.md
În România a izbucnit un scandal după ce președintele țării, Nicușor Dan, l-a decorat pe veteranul în vîrstă de 107 ani, Ion Vasile Banu, cu Ordinul „Virtutea Militară” pentru participarea la campaniile din 1941-1942.Politologul și fostul ambasador Cătălin Avramescu a cerut retragerea imediată a distincției, afirmînd că Ion Vasile Banu a servit în Regimentul 89 al Diviziei 13, o unitate implic
20:30
Tenismanul sârb Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri de Mare Șlem (24), a prezis că Portugalia lui Cristiano Ronaldo va câștiga Cupa Mondială de fotbal din 2026, în finala căreia ar urma să învingă Mexicul, informează EFE.'Voi fi îndrăzneț: Portugalia va câștiga Cupa Mondială și va învinge Mexicul în finală', a declarat Djokovic într-un interviu acordat creatorului iordanian de co
20:30
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a intervenit cu clarificări după ce pe internet au apărut imagini cu ambalaje din supermarketuri pe care era aplicată bandă adezivă cu logo-ul instituţiei.Recomandările au venit în urma unor interpretări eronate care sugerau că produsele ar fi neconforme.ANSA precizează că banda adezivă nu semnalează obligatoriu o problemă de calitate,
20:30
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, în cadrul ședinței publice, un pachet amplu de modificări la actele normative care reglementează sectorul termoenergetic, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor, de a crește eficiența operatorilor și de a consolida protecția consumatorilor de energie termică.Regulamentul privind
20:00
La Centrul de Sănătate Cantemir, după o reparaţie capitală, a fost renovat cabinetul de kinetoterapie şi fizioterapie, oferind pacienţilor acces la servicii de recuperare într-un spaţiu modern şi complet reabilitat.Lucrările au inclus refacerea finisajelor, montarea unor pardoseli şi elemente de tîmplărie noi, precum şi modernizarea sistemelor de electricitate, încălzire, canalizare şi ventila
20:00
SUA au restituit Turciei 41 de opere de artă scoase ilegal din țară prin contrabandă.Valoarea aproximativă a operelor este de peste 8 milioane de dolari.La ceremonia de predare a artefactelor, organizată de Procuratura Districtuală Manhattan din New York, au participat viceministrul culturii și turismului din Turcia, Gökhan Yazgı, precum și oficiali locali, informează Noi.md, citînd oxu.az
19:30
Inspectorii de mediu au desfășurat o serie de razii pentru combaterea braconajului în raioanele Orhei, Dubăsari, Criuleni și Anenii Noi, notează Noi.md.Acțiunile au avut ca scop întărirea controlului în zonele de protecție și identificarea încălcărilor care perturbă ecosistemele naturale.{{849751}}În urma verificărilor, inspectorii au ridicat 6 plase din fire polimerice netorsionate și 21
19:00
Trump a calificat drept amenințare la adresa securității naționale decizia negativă a Curții Supreme privind taxele vamale # Noi.md
Posibila recunoaștere de către Curtea Supremă a SUA a faptului că președintele și-a depășit atribuțiile prin majorarea taxelor vamale asupra mărfurilor străine va deveni cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a țării din istorie, a declarat liderul american Donald Trump.„Cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a SUA ar putea fi decizia negativă a Curții Supreme
19:00
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 47, trei judecători recent numiți în funcție au depus jurămîntul în fața membrilor Consiliului, marcînd începutul exercitării mandatului lor.Este vorba despre Irina Moraru și Constantin Bragoi, numiți judecători la Judecătoria Chișinău, precum și despre Olga Marandici, numită judecător la Judecătoria Hîncești,
18:30
Părinții care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor vor putea recupera o parte din sumele plătite statului, prin diminuarea impozitului pe venit, începînd cu anul 2025.Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, informează Noi.md cu referire la Deschide.Potrivit ei, părinții pot deduce din venitul impozabil che
18:30
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat extinderea rețelei de parcări publice în curțile rezidențiale, ca răspuns la solicitările locatarilor.Potrivit preturii sectorului Botanica, lucrările de amenajare a unor noi locuri de parcare pe strada Cetatea Albă, nr. 141, se află în faza finală, iar autoritățile subliniază că acestea vor contribui la o mai bună organizare a traficului și la crește
18:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a participat la Atelierul Național dedicat reducerii riscurilor de dezastre și adaptării la schimbările climatice, desfășurat ieri la Chișinău.Evenimentul a reunit autoritățile publice și partenerii de dezvoltare pentru a evalua progresele realizate și a identifica direcții comune de acțiune în cadrul Strategiei Naționale de Reducere a Riscurilo
18:30
Khamzat Chimaev, noul campion UFC la categoria mijlocie, s-a destăinuit în mod neașteptat într-un interviu acordat ESPN MMA.Cuvintele sale nu sunau ca o provocare obișnuită adresată adversarului, ci mai degrabă ca o recunoaștere: lupta cu Alex Pereira, cel mai probabil, nu va avea loc.{{852982}}Chimaev a vorbit calm, dar ferm: „Nu cred că el vrea această luptă. El știe asta, UFC știe asta.
18:00
În Ucraina este timpul să se organizeze noi alegeri, a declarat președintele SUA Donald Trump într-un interviu acordat Politico.„Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă această posibilitate. Și, probabil, [președintele Vladimir] Zelenski ar cîștiga. Nu știu cine ar fi cîștigat. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Știți, ei vorbesc
18:00
Moldelectrica a fost nevoită, din nou, să ceară energie electrică de avarie în după-amiaza și seara zilei de luni.Solicitarea a avut loc din cauza lipsei de energie disponibile în sistem pentru a acoperi consumul în creștere, scrie tv8.mdPotrivit unui comunicat al întreprinderii, problema a fost provocată de capacitatea limitată pe linia de interconexiune cu România, dar și de diferențele
18:00
Șoferul a fugit, trei persoane din ambulanță internate după accident. Reacția Centrului de Urgență # Noi.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a ieșit cu un mesaj public, în care și-a exprimat profuda îngrijorare după accidentul grav produs ieri pe traseul Cahul–Taraclia, în apropierea satului Moscovei, în urma căruia au fost răniți trei membri ai unei echipe de urgență.Ambulanța SAMU Cahul se întorcea de la solicitare în urma spitalizării unui pacient, deplasîndu-se reg
18:00
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate pînă la sfîrșitul acestui an.Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier, prezidată de Prem
18:00
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a recunoscut că prețul ouălor ar fi putut crește fără o justificare clară, invocînd lipsa unui control eficient asupra formării prețurilor în retail.În același timp, oficiala explică faptul că majorarea este influențată și de exporturile mai mari, dar și de o diminuare a producției interne, transmite Noi.md cu referire la Stiri.Potrivit ministrei,
18:00
În luna noiembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, provenind at ît din surse interne, c ît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh.Importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 32,03%.{{852836}}Din totalul achizițiilor, 25,88 % au fost realizate pr
17:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat lansarea aplicației web DANOVA NEXT, prima soluție care adună într-un singur loc detalii despre accesibilitatea în aeroporturi, porturi și centre de transport din întreaga regiune a Dunării.Platforma oferă informații esențiale înainte de plecare – de la orare actualizate în timp real pînă la puncte de asistență pentru pasagerii cu mo
17:30
Alexandru Postica, desemnat membru în comisia disciplinară care îl examinează pe Dumitru Robu # Noi.md
Alexandru Postica a fost desemnat de CSM ca membru titular în comisia specială ce urmează să examineze disciplinar acțiunile fostului procuror general Dumitru Robu.„Consiliul a adresat o solicitare privind desemnarea unui membru în componența comisiei de disciplină ad hoc care urmează să fie inființată.Propun să admitem acest demers, iar Alexandru Postica să fie desemnat ca membru titular
17:30
Campionul brazilian UFC în vîrstă de 38 de ani, Alex Pereira, a confirmat că este pregătit să treacă la categoria grea și să lupte pentru titlu în a treia divizie.Dacă acest lucru se va întîmpla, el va deveni primul luptător din istoria UFC care a cîștigat centuri de campion în trei categorii de greutate.Declarația lui Pereira„Am menționat lupta împotriva lui Jon Jones la turneul de la
17:00
Mike Tyson, în vîrstă de 59 de ani, se află din nou în centrul atenției. Legenda categoriei supergrele a anunțat că meciul său demonstrativ împotriva lui Floyd Mayweather Jr. va avea loc în martie anul viitor, în Africa.„Va fi incredibil, vom bate toate recordurile. Unul dintre cele mai grandioase evenimente din istoria sportului”, a declarat el în timpul unei apariții publice în SUA.{{852
17:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat după apariția unor imagini video care arată tăieri de arbori în zona Nisporeni, distribuite recent pe rețelele sociale.Filmările au generat îngrijorare în rîndul populației, iar instituția a anunțat că va demara verificări ample pentru a stabili dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu legislația forestieră.{{852294}}În par
17:00
Direcția Generală Educație Chișinău (DGETS) a organizat luni o ședință de lucru cu directorii instituțiilor publice de învățămînt preșcolar, notează Noi.md.În perioada 15–31 decembrie, în cele 170 de instituții preșcolare ale municipiului, în care funcționează 1580 de grupe cu un total de 36.637 copii, vor fi organizate activități extracurriculare tematice de iarnă, în conformitate cu Planul-c
17:00
Expertul economic Veaceslav Ioniță critică dur proiectul Bugetului pentru anul 2026, numindu-l „un buget de supraviețuire”, construit doar pentru a acoperi cheltuielile de bază, fără investiții reale în dezvoltare.Într-o analiză, acesta afirmă că documentul prezentat de Guvern ascunde probleme majore, iar comunicarea despre „creșterea investițiilor” este doar un exercițiu de PR.Potrivit lu
