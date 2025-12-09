Anul 2025 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși trei ani din istorie

00:00

Prețurile ouălor în România au crescut cu aproape 60%, în ultimele două săptămîni, ceea ce a provocat o reacție puternică în rîndul populației.Prețul unui pachet de 30 de ouă a ajuns la 35 de lei (7,6 dolari). Cetățenii nemulțumiți se întreabă pe rețelele de socializare de cînd nu au mai fost oficialii romîni la supermarket.„Ce se întîmplă cu țara asta?! De cînd costă ouăle 35 de lei?”, se