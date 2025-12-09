Noi magistrați în sistem: Trei judecători noi au depus jurămîntul
9 decembrie 2025
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 47, trei judecători recent numiți în funcție au depus jurămîntul în fața membrilor Consiliului, marcînd începutul exercitării mandatului lor.Este vorba despre Irina Moraru și Constantin Bragoi, numiți judecători la Judecătoria Chișinău, precum și despre Olga Marandici, numită judecător la Judecătoria Hîncești,
Trump a calificat drept amenințare la adresa securității naționale decizia negativă a Curții Supreme privind taxele vamale # Noi.md
Posibila recunoaștere de către Curtea Supremă a SUA a faptului că președintele și-a depășit atribuțiile prin majorarea taxelor vamale asupra mărfurilor străine va deveni cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a țării din istorie, a declarat liderul american Donald Trump.„Cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a SUA ar putea fi decizia negativă a Curții Supreme
Părinții care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor vor putea recupera o parte din sumele plătite statului, prin diminuarea impozitului pe venit, începînd cu anul 2025.Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, informează Noi.md cu referire la Deschide.Potrivit ei, părinții pot deduce din venitul impozabil che
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat extinderea rețelei de parcări publice în curțile rezidențiale, ca răspuns la solicitările locatarilor.Potrivit preturii sectorului Botanica, lucrările de amenajare a unor noi locuri de parcare pe strada Cetatea Albă, nr. 141, se află în faza finală, iar autoritățile subliniază că acestea vor contribui la o mai bună organizare a traficului și la crește
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a participat la Atelierul Național dedicat reducerii riscurilor de dezastre și adaptării la schimbările climatice, desfășurat ieri la Chișinău.Evenimentul a reunit autoritățile publice și partenerii de dezvoltare pentru a evalua progresele realizate și a identifica direcții comune de acțiune în cadrul Strategiei Naționale de Reducere a Riscurilo
Khamzat Chimaev, noul campion UFC la categoria mijlocie, s-a destăinuit în mod neașteptat într-un interviu acordat ESPN MMA.Cuvintele sale nu sunau ca o provocare obișnuită adresată adversarului, ci mai degrabă ca o recunoaștere: lupta cu Alex Pereira, cel mai probabil, nu va avea loc.{{852982}}Chimaev a vorbit calm, dar ferm: „Nu cred că el vrea această luptă. El știe asta, UFC știe asta.
În Ucraina este timpul să se organizeze noi alegeri, a declarat președintele SUA Donald Trump într-un interviu acordat Politico.„Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă această posibilitate. Și, probabil, [președintele Vladimir] Zelenski ar cîștiga. Nu știu cine ar fi cîștigat. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Știți, ei vorbesc
Moldelectrica a fost nevoită, din nou, să ceară energie electrică de avarie în după-amiaza și seara zilei de luni.Solicitarea a avut loc din cauza lipsei de energie disponibile în sistem pentru a acoperi consumul în creștere, scrie tv8.mdPotrivit unui comunicat al întreprinderii, problema a fost provocată de capacitatea limitată pe linia de interconexiune cu România, dar și de diferențele
Șoferul a fugit, trei persoane din ambulanță internate după accident. Reacția Centrului de Urgență # Noi.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a ieșit cu un mesaj public, în care și-a exprimat profuda îngrijorare după accidentul grav produs ieri pe traseul Cahul–Taraclia, în apropierea satului Moscovei, în urma căruia au fost răniți trei membri ai unei echipe de urgență.Ambulanța SAMU Cahul se întorcea de la solicitare în urma spitalizării unui pacient, deplasîndu-se reg
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate pînă la sfîrșitul acestui an.Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier, prezidată de Prem
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a recunoscut că prețul ouălor ar fi putut crește fără o justificare clară, invocînd lipsa unui control eficient asupra formării prețurilor în retail.În același timp, oficiala explică faptul că majorarea este influențată și de exporturile mai mari, dar și de o diminuare a producției interne, transmite Noi.md cu referire la Stiri.Potrivit ministrei,
În luna noiembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, provenind at ît din surse interne, c ît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh.Importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 32,03%.{{852836}}Din totalul achizițiilor, 25,88 % au fost realizate pr
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat lansarea aplicației web DANOVA NEXT, prima soluție care adună într-un singur loc detalii despre accesibilitatea în aeroporturi, porturi și centre de transport din întreaga regiune a Dunării.Platforma oferă informații esențiale înainte de plecare – de la orare actualizate în timp real pînă la puncte de asistență pentru pasagerii cu mo
Alexandru Postica, desemnat membru în comisia disciplinară care îl examinează pe Dumitru Robu # Noi.md
Alexandru Postica a fost desemnat de CSM ca membru titular în comisia specială ce urmează să examineze disciplinar acțiunile fostului procuror general Dumitru Robu.„Consiliul a adresat o solicitare privind desemnarea unui membru în componența comisiei de disciplină ad hoc care urmează să fie inființată.Propun să admitem acest demers, iar Alexandru Postica să fie desemnat ca membru titular
Campionul brazilian UFC în vîrstă de 38 de ani, Alex Pereira, a confirmat că este pregătit să treacă la categoria grea și să lupte pentru titlu în a treia divizie.Dacă acest lucru se va întîmpla, el va deveni primul luptător din istoria UFC care a cîștigat centuri de campion în trei categorii de greutate.Declarația lui Pereira„Am menționat lupta împotriva lui Jon Jones la turneul de la
Mike Tyson, în vîrstă de 59 de ani, se află din nou în centrul atenției. Legenda categoriei supergrele a anunțat că meciul său demonstrativ împotriva lui Floyd Mayweather Jr. va avea loc în martie anul viitor, în Africa.„Va fi incredibil, vom bate toate recordurile. Unul dintre cele mai grandioase evenimente din istoria sportului”, a declarat el în timpul unei apariții publice în SUA.{{852
Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat după apariția unor imagini video care arată tăieri de arbori în zona Nisporeni, distribuite recent pe rețelele sociale.Filmările au generat îngrijorare în rîndul populației, iar instituția a anunțat că va demara verificări ample pentru a stabili dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu legislația forestieră.{{852294}}În par
Direcția Generală Educație Chișinău (DGETS) a organizat luni o ședință de lucru cu directorii instituțiilor publice de învățămînt preșcolar, notează Noi.md.În perioada 15–31 decembrie, în cele 170 de instituții preșcolare ale municipiului, în care funcționează 1580 de grupe cu un total de 36.637 copii, vor fi organizate activități extracurriculare tematice de iarnă, în conformitate cu Planul-c
Expertul economic Veaceslav Ioniță critică dur proiectul Bugetului pentru anul 2026, numindu-l „un buget de supraviețuire”, construit doar pentru a acoperi cheltuielile de bază, fără investiții reale în dezvoltare.Într-o analiză, acesta afirmă că documentul prezentat de Guvern ascunde probleme majore, iar comunicarea despre „creșterea investițiilor” este doar un exercițiu de PR.Potrivit lu
Poliția de Frontieră acționează ferm împotriva rețelelor infracționale care pun în pericol siguranța națională și securitatea frontierei de stat.Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale, în cadrul unei operațiuni desfășurate de angajații Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub conducerea Procuraturi
Serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai populară și preferată de consumatori pentru organizarea eficientă a evenimentelor private: zile de naștere, mese de pomenire sau corporative. Această tendință aleasă pentru comoditate și rapiditate, oferă confort, dar, din păcate, vine la pachet și cu anumite riscuri.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cons
Para-atletul din Moldova Denis Raul a devenit campion european la haltere pentru al doilea an consecutiv.În 10 minute, el a ridicat de 105 ori două greutăți a cîte 16 kg fiecare. La competiție au participat peste 250 de sportivi din 16 țări.În 2026, Denis intenționează să participe la campionatele mondiale de haltere și powerlifting.
Fostul campion mondial la categoria supergrea, Tyson Fury, în vîrstă de 37 de ani, a dat din nou de înțeles că istoria sa în box încă nu s-a încheiat.După declarația din ianuarie privind retragerea și cele două înfrîngeri în fața lui Alexander Usik, care au fost primele din cariera „Regelui țiganilor”, britanicul a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea întoarce în ring anul viitor.„Regele tr
Astăzi, în cadrul celei de-a doua ședințe plenare a primei sesiuni a Consiliului Suprem al autoproclamatei RMN de ce de-a VIII-a legislatură, deputații au stabilit structura organizațională a parlamentului și au adoptat o hotărîre privind componența personală și numerică a comisiilor și comitetelor parlamentare.În special, s-a decis că în Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN de cea de-a VII
Astăzi, 9 decembrie, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul căreia au prezentat un set amplu de obiecții și propuneri privind politicile salariale și proiectele bugetare pentru anul 2026.În cadrul întrevederii sindicatele au atras atenția că proiectul bugetului prevede ajustarea unei s
Zborurile către și dinspre aeroportul Heraklion de pe insula greacă Creta au fost reluate marți dimineața, 9 decembrie.Anunțul a fost făcut de reprezentanții aviației din țară. Zborurile au fost reluate după ce fermierii care blocau terminalul au încetat protestul.Ca urmare a protestului, trei zboruri au fost anulate, iar cîteva altele au fost întîrziate după ce un grup de fermieri a arunc
Fanii se întreabă ce mai face Arsenie Todiraș (Arsenium) și cu ce se ocupă acesta după 20 de ani de la desființarea trupei O-Zone, care a cucerit lumea cu hituri ca „Dragostea din tei”.În anul 2004, trupa O-Zone s-a destrămat și membri au luat-o pe alte drumuri. Dan Bălan a continuat să lanseze piese atît în România, cît și peste hotare, iar Radu Sîrbu și-a deschis propria casă de discuri. Ars
Para-atletul din Moldova a devenit campion european la haltere pentru al doilea an consecutiv # Noi.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.În perioada 01.12.2025-07.12.2025, au fost înregistrate 2185 de cazuri de infecții respiratorii acute, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 4,0% față de săptămîna precedentă, notează Noi.md.{{39
În noaptea zilei de 08 decembrie 2025, la ora 23:10, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Floreni, raionul Anenii Noi.La fața locului, a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri. Aceștia, au constatat că focul a afectat bunurile materiale din bucătărie și parțial din salon, notează Noi.md.{{852560}}În timpul intervenției, sa
15 școli-model din Republica Moldova vor introduce un sistem instituțional de ghidare în carieră, menit să îi sprijine pe elevi în descoperirea intereselor, luarea unor decizii informate și planificarea unui traseu profesional realist.Potrivit Ministerului Educației, noul mecanism a fost elaborat cu participarea a peste 70 de profesori, directori, psihologi și elevi.Pe parcursul sesiunilor
Un avion militar de transport An-22 s-a prăbușit marți în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Moscova, în timpul unui zbor de test efectuat după lucrări de reparații.Potrivit Ministerului rus al Apărării, aparatul a căzut într-o zonă izolată, iar epava a fost găsită în apele rezervorului Uvodskoye, informează Noi.md cu referire la Stiri pe surse.Autoritățile nu au
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu oficialul NATO Boris Ruge despre securitatea regională şi sprijinul alianţei pentru consolidarea rezilienţei Republicii Moldova în parcursul european.Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ajută Republica Moldova să-și întărească capacitatea de a răspunde la crize, să-și modernizeze instit
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.Trump a declarat luni, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că Mexicul nu reuşeşte să furnizeze Statelor Unite suficientă apă, punînd în pericol animalele din statul
Seismul care a lovit nordul Japoniei, în noaptea de luni spre marţi, a rănit cel puţin 30 de persoane. Informația a fost confirmată de premierul nipon Sanae Takaichi.Acest cutremur puternic a avut o magnitudine de 7,5, conform Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA). O persoană a fost grav rănită pe insula Hokkaido, cea mai nordică.{{850671}}Cutremurul s-a produs în largul mării în regiunea
O judecătoare nu a promovat evaluarea externă: Avea diferențe mari între venituri și cheltuieli # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi „pro” și 1 „împotrivă”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) privind judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, constatînd nepromovarea evaluării externe.Procedura de reevaluare a fost inițiată de cǎtre CSM prin Hotărîrea nr. 342/28 din 01 iulie 2025, notează Noi.md.{{852850}}Re
Un antreprenor, nemulțumit după instalarea panourilor solare: compensațiile așteptate nu există # Noi.md
Un antreprenor din Republica Moldova a declarat că s-a simțit dezamăgit după instalarea unui sistem fotovoltaic de 12 kWh, în lipsa compensațiilor la care se aștepta, iar Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a ieșit ulterior cu o explicație oficială.Alexandru Gurdilă, producător și antreprenor, a povestit că a investit într-un sistem fotovoltaic cu speranța unor facilități financiar
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 9 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,17 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei standard – 19,74 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Biatlonista moldoveană — începutul sezonului cu argint și locul șase în clasamentul general # Noi.md
La Obertilliach, unde aerul alpin este amestecat cu fumul de praf de pușcă al biatlonului, Alina Stremous a început noul sezon al Cupei IBU așa cum o face o sportivă obișnuită cu provocările.Locul șase în clasamentul general după prima etapă nu este doar o cifră, ci o dovadă că biatlonista moldoveană este gata să țină pasul cu elita.În sprintul de 7,5 km, Stremous a ajuns în top – medalia
Semnal de alarmă de la autorități: Rezistența antimicrobiană crește mai rapid decît ne-am așteptat # Noi.md
Ministerul Sănătății avertizează asupra unei amenințări tot mai serioase pentru sănătatea publică: rezistența antimicrobiană.Fenomenul, cauzat în mare parte de utilizarea excesivă și necorespunzătoare a medicamentelor, face ca bacteriile să devină tot mai greu de controlat, afectând atât oamenii, cât și animalele și mediul.„Rezistența antimicrobiană duce la infecții mai agresive și tratame
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, armînd că aceasta merge în 'direcții greșite', la numai cîteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care și chestiunea migrației, potrivit DPA și AFP.'Europa trebuie să e foa
Agenția Servicii Publice anunță eliberarea unui nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement), în limba engleză, necesară cetățenilor Republicii Moldova stabiliți în Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul de conducere categoria B.Instituția precizează că documentul a fost actualizat pentru a corespunde cerințelor autorităților britanice. Reprezentanții ASP explică faptul că „
Ministerul Educației pregătește un soft antiplagiat, în contextul creșterii utilizării AI în universități # Noi.md
Plagiatul și utilizarea necontrolată a tehnologiilor de inteligență artificială devin o problemă acută în învățământul superior din Republica Moldova.Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul Educației, peste 30% dintre studenți recurg la instrumente AI pentru elaborarea lucrărilor academice, fenomen care se află în continuă creștere, informează Noi.md cu referire la NewsmakerMinistrul E
Asociaţia Obştească „Forţa Fermierilor” a anunţat organizarea unui protest preventiv în faţa Guvernului. Manifestația este programată pentru mîine, 10 decembrie, la ora 10:30, „pentru a atrage atenţia asupra situaţiei dezastruoase din agricultură”.Reprezentanţii fermierilor afirmă că organizarea protestului vine „din necesitatea de a interveni înainte ca lucrurile să degenereze”, iar producăto
Spune-ne povestea ta de Anul Nou și câștigă premii magice la concursul Noi.md & Radio Relax # Noi.md
În luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, echipa Noi.md împreună cu radio Radio Relax te invită să te cufunzi în lumea amintirilor din copilărie.Anul Nou este o sărbătoare magică pentru fiecare dintre noi. De sărbătorile de iarnă sînt legate cele mai frumoase și colorate amintiri din copilări, iar noi îți propunem să le scoți de la naftalină și să le împărtășești cu noi.Noi.md împreun
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova pînă la sfîrșitul anului, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun. Potrivit lui, Guvernul ar putea aproba hotărîrea de reorganizare „într-o săptămînă sau două”.„În funcție de cum vor evolua discuțiile, am putea săptămîna viitoare sau peste o săptămînă să mergem cu o hotărîre de Guve
Astăzi, 9 decembrie 2025, între orele 09:00 – 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cooperare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), desfășoară un amplu exercițiu tactic de reacționare și intervenție în caz de situații de urgență.Aplicațiile au loc pe teritoriul misiunii diplomatice din strada Alexei Mateevici 103, în municipiul Chișinău, cu
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri şi puncte de trecere a frontierei în timpul unor proteste naţionale organizate luni, declanşate de întîrzierile în acordarea plăţilor.Protestatarii au folosit mii de camioane şi tractoare în cel puţin 20 de acţiuni de blocare organizate în toată ţara, potrivit presei locale.Poliţia a tras cu gaze lacrim
În perioada săptămînii precedente, 01 - 05 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angaja
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a satului Troița Nouă, raionul Anenii Noi, parte a traseului Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina.Comisia de recepție a constatat că toate obiecțiile consemnate la recepția la terminarea lucrărilor au fost remediate de către antreprenor, notează N
