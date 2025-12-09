Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase”

Unika.md, 9 decembrie 2025 22:50

Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 30 minute
23:40
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic Unika.md
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic
Acum o oră
23:00
Zelenski este pregătit pentru alegeri, cere sprijinul SUA și UE Unika.md
Zelenski este pregătit pentru alegeri, cere sprijinul SUA și UE
23:00
Peste 750 de femei s-au reunit la prima Gală „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat puterii și implicării feminine Unika.md
Peste 750 de femei s-au reunit la prima Gală „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat puterii și implicării feminine
Acum 2 ore
22:50
Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase” Unika.md
Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase”
22:40
Epidemia de „super-gripă” lovește Marea Britanie și Europa: spitale copleșite, școli închise și revenirea măștilor Unika.md
Epidemia de „super-gripă” lovește Marea Britanie și Europa: spitale copleșite, școli închise și revenirea măștilor
22:40
Zeci de soldați ruși care refuză să participe la război, sunt închiși într-un subsol lângă Mariupol Unika.md
Zeci de soldați ruși care refuză să participe la război, sunt închiși într-un subsol lângă Mariupol
22:20
Minune la Institutul Mamei și Copilului: Un copil de 1 an și 9 luni, salvat de medici Unika.md
Minune la Institutul Mamei și Copilului: Un copil de 1 an și 9 luni, salvat de medici
22:10
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase Unika.md
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase
22:00
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace Unika.md
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace
Acum 4 ore
21:40
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța? Unika.md
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța?
21:30
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei” Unika.md
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei”
21:30
Vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova pe 10 decembrie 2025 Unika.md
Vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova pe 10 decembrie 2025
21:20
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului Unika.md
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului
21:10
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale Unika.md
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale
20:50
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare Unika.md
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare
20:40
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași Unika.md
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași
20:30
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior Unika.md
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior
20:20
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut” Unika.md
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut”
20:10
Clase tot mai aglomerate în Chișinău: Autoritățile stabilesc limite minime și maxime de elevi pentru anul școlar 2026-2027 Unika.md
Clase tot mai aglomerate în Chișinău: Autoritățile stabilesc limite minime și maxime de elevi pentru anul școlar 2026-2027
20:00
Recensământul indică mai multe persoane cu dificultăți decât datele oficiale Unika.md
Recensământul indică mai multe persoane cu dificultăți decât datele oficiale
Acum 8 ore
17:10
Proiectul bugetului municipal Chișinău pentru 2026: venituri de 9,59 miliarde lei și deficit de 1,14 miliarde lei Unika.md
Proiectul bugetului municipal Chișinău pentru 2026: venituri de 9,59 miliarde lei și deficit de 1,14 miliarde lei
17:10
Gabriel Nebunu, jefuit în autocar după concertele din Italia: „Mi-au luat valiza cu costumele naționale și banii” Unika.md
Gabriel Nebunu, jefuit în autocar după concertele din Italia: „Mi-au luat valiza cu costumele naționale și banii”
17:00
Moldova, dependentă de energia de avarie din România după atacurile rusești asupra Ucrainei. Experții avertizează: vulnerabilitate energetică majoră Unika.md
Moldova, dependentă de energia de avarie din România după atacurile rusești asupra Ucrainei. Experții avertizează: vulnerabilitate energetică majoră
17:00
Parlamentarii și funcționarii publici, instruiți de CNA despre integritate și buna guvernare Unika.md
Parlamentarii și funcționarii publici, instruiți de CNA despre integritate și buna guvernare
17:00
Europa se confruntă cu un val agresiv de gripă aviară înalt patogenă: impact major asupra fermelor și păsărilor sălbatice Unika.md
Europa se confruntă cu un val agresiv de gripă aviară înalt patogenă: impact major asupra fermelor și păsărilor sălbatice
17:00
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” de președintele României Unika.md
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” de președintele României
17:00
Pompierii au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-un incendiu izbucnit în casa sa din Floreni Unika.md
Pompierii au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-un incendiu izbucnit în casa sa din Floreni
16:50
Papa Leon cere „o pace justă și durabilă” în Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski Unika.md
Papa Leon cere „o pace justă și durabilă” în Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski
16:50
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România Unika.md
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România
16:50
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob de Ziua Internațională Anticorupție Unika.md
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob de Ziua Internațională Anticorupție
16:50
Șoldan Dumitru a câștigat concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM” Unika.md
Șoldan Dumitru a câștigat concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”
16:20
Interviului POLITICO cu președintele Donald Trump, realizat la Casa Albă Unika.md
Interviului POLITICO cu președintele Donald Trump, realizat la Casa Albă
16:00
Descoperire uimitoare! Vaccinul care ar putea oferi imunitate de durată împotriva celor mai agresive forme de cancer Unika.md
Descoperire uimitoare! Vaccinul care ar putea oferi imunitate de durată împotriva celor mai agresive forme de cancer
Acum 12 ore
15:30
Ministerul Finanțelor și PNUD: parteneriat pentru modernizarea finanțelor publice și dezvoltare durabilă Unika.md
Ministerul Finanțelor și PNUD: parteneriat pentru modernizarea finanțelor publice și dezvoltare durabilă
15:10
Sindicatele cer ajustarea salariilor bugetarilor la rata inflației și respectarea standardelor europene Unika.md
Sindicatele cer ajustarea salariilor bugetarilor la rata inflației și respectarea standardelor europene
14:50
Bilanțul ”Reporteri fără Frontiere” pentru 2025. Jurnaliști uciși și închiși: presa rămâne una dintre cele mai periculoase profesii din lume Unika.md
Bilanțul ”Reporteri fără Frontiere” pentru 2025. Jurnaliști uciși și închiși: presa rămâne una dintre cele mai periculoase profesii din lume
14:50
Consumatorii de energie termică vor primi compensații automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă Unika.md
Consumatorii de energie termică vor primi compensații automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă
14:40
POLITICO//Donald Trump atacă Europa și promite să rescrie politica continentală: un semnal de alarmă pentru alianțele tradiționale Unika.md
POLITICO//Donald Trump atacă Europa și promite să rescrie politica continentală: un semnal de alarmă pentru alianțele tradiționale
14:30
Judecătoarea Silvia Cecan, decăzută din dreptul de a ocupa funcții publice după nepromovarea evaluării externe Unika.md
Judecătoarea Silvia Cecan, decăzută din dreptul de a ocupa funcții publice după nepromovarea evaluării externe
14:30
Peste 21.700 de familii din Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului Unika.md
Peste 21.700 de familii din Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului
14:30
Premierul Alexandru Munteanu discută cu NATO consolidarea rezilienței Republicii Moldova în context regional de securitate Unika.md
Premierul Alexandru Munteanu discută cu NATO consolidarea rezilienței Republicii Moldova în context regional de securitate
14:20
Protest PSRM împotriva reformei școlare: peste 70 de școli ar urma să fie închise, iar guvernarea este acuzată de distrugerea satelor Unika.md
Protest PSRM împotriva reformei școlare: peste 70 de școli ar urma să fie închise, iar guvernarea este acuzată de distrugerea satelor
14:20
Uniunea Europeană accelerează ajutorul energetic pentru Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești Unika.md
Uniunea Europeană accelerează ajutorul energetic pentru Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești
14:20
Corupția sufocă Chișinăul: „Cebanizarea” capitalei și nevoia urgentă de deCebanizare Unika.md
Corupția sufocă Chișinăul: „Cebanizarea” capitalei și nevoia urgentă de deCebanizare
14:10
Accident grav la Cahul: ambulanță lovită frontal de un automobil, echipajul medical rănit. Șoferul a fugit de la fața locului Unika.md
Accident grav la Cahul: ambulanță lovită frontal de un automobil, echipajul medical rănit. Șoferul a fugit de la fața locului
14:10
Femeile din agricultură, invitate să adere la platforma „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR) Unika.md
Femeile din agricultură, invitate să adere la platforma „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR)
13:40
Care este pedepsa pentru apelurile non-urgente la 112? Peste o treime nu sunt situații reale de urgență Unika.md
Care este pedepsa pentru apelurile non-urgente la 112? Peste o treime nu sunt situații reale de urgență
13:30
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare Unika.md
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare
13:20
Irigațiile în Moldova, între promisiuni și realitate: investiții estimate la 4,5 miliarde de euro, greu de realizat Unika.md
Irigațiile în Moldova, între promisiuni și realitate: investiții estimate la 4,5 miliarde de euro, greu de realizat
13:10
Moldovenii care călătoresc sau tranzitează Lituania, atenționați: controale suplimentare după instituirea stării de urgență Unika.md
Moldovenii care călătoresc sau tranzitează Lituania, atenționați: controale suplimentare după instituirea stării de urgență
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.