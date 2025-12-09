Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace
Unika.md, 9 decembrie 2025 22:00
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace
Acum 5 minute
22:20
Minune la Institutul Mamei și Copilului: Un copil de 1 an și 9 luni, salvat de medici
Acum 15 minute
22:10
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase
Acum 30 minute
22:00
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace
Acum o oră
21:40
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța?
21:30
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei”
21:30
Vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova pe 10 decembrie 2025
Acum 2 ore
21:20
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului
21:10
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale
20:50
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare
20:40
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași
20:30
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior
Acum 4 ore
20:20
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut”
20:10
Clase tot mai aglomerate în Chișinău: Autoritățile stabilesc limite minime și maxime de elevi pentru anul școlar 2026-2027
20:00
Recensământul indică mai multe persoane cu dificultăți decât datele oficiale
Acum 6 ore
17:10
Proiectul bugetului municipal Chișinău pentru 2026: venituri de 9,59 miliarde lei și deficit de 1,14 miliarde lei
17:10
Gabriel Nebunu, jefuit în autocar după concertele din Italia: „Mi-au luat valiza cu costumele naționale și banii”
17:00
Moldova, dependentă de energia de avarie din România după atacurile rusești asupra Ucrainei. Experții avertizează: vulnerabilitate energetică majoră
17:00
Parlamentarii și funcționarii publici, instruiți de CNA despre integritate și buna guvernare
17:00
Europa se confruntă cu un val agresiv de gripă aviară înalt patogenă: impact major asupra fermelor și păsărilor sălbatice
17:00
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” de președintele României
17:00
Pompierii au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-un incendiu izbucnit în casa sa din Floreni
16:50
Papa Leon cere „o pace justă și durabilă” în Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski
16:50
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România
16:50
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob de Ziua Internațională Anticorupție
16:50
Șoldan Dumitru a câștigat concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”
Acum 8 ore
16:20
Interviului POLITICO cu președintele Donald Trump, realizat la Casa Albă
16:00
Descoperire uimitoare! Vaccinul care ar putea oferi imunitate de durată împotriva celor mai agresive forme de cancer
15:30
Ministerul Finanțelor și PNUD: parteneriat pentru modernizarea finanțelor publice și dezvoltare durabilă
15:10
Sindicatele cer ajustarea salariilor bugetarilor la rata inflației și respectarea standardelor europene
14:50
Bilanțul ”Reporteri fără Frontiere” pentru 2025. Jurnaliști uciși și închiși: presa rămâne una dintre cele mai periculoase profesii din lume
14:50
Consumatorii de energie termică vor primi compensații automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă
14:40
POLITICO//Donald Trump atacă Europa și promite să rescrie politica continentală: un semnal de alarmă pentru alianțele tradiționale
14:30
Judecătoarea Silvia Cecan, decăzută din dreptul de a ocupa funcții publice după nepromovarea evaluării externe
14:30
Peste 21.700 de familii din Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului
14:30
Premierul Alexandru Munteanu discută cu NATO consolidarea rezilienței Republicii Moldova în context regional de securitate
Acum 12 ore
14:20
Protest PSRM împotriva reformei școlare: peste 70 de școli ar urma să fie închise, iar guvernarea este acuzată de distrugerea satelor
14:20
Uniunea Europeană accelerează ajutorul energetic pentru Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești
14:20
Corupția sufocă Chișinăul: „Cebanizarea” capitalei și nevoia urgentă de deCebanizare
14:10
Accident grav la Cahul: ambulanță lovită frontal de un automobil, echipajul medical rănit. Șoferul a fugit de la fața locului
14:10
Femeile din agricultură, invitate să adere la platforma „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR)
13:40
Care este pedepsa pentru apelurile non-urgente la 112? Peste o treime nu sunt situații reale de urgență
13:30
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare
13:20
Irigațiile în Moldova, între promisiuni și realitate: investiții estimate la 4,5 miliarde de euro, greu de realizat
13:10
Moldovenii care călătoresc sau tranzitează Lituania, atenționați: controale suplimentare după instituirea stării de urgență
13:10
Părinții pot diminua impozitul pe venit cu cheltuielile pentru instruirea copiilor, până la 16.100 lei
13:10
Sergiu Prodan, fost ministru al Culturii Republicii Moldova, decorat cu Ordinul „Pentru Merite” de Ucraina
12:50
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat
12:50
Trei magistrați noi au depus jurământul în fața CSM și se alătură sistemului judecătoresc
12:50
ANSA explică: banda adezivă cu logo-ul instituției pe ambalaje nu înseamnă produse neconforme
12:40
Un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, Rusia: șapte persoane la bord, anchetă în desfășurare
