Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare

Unika.md, 9 decembrie 2025 20:50

Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
21:10
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale Unika.md
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale
Acum 30 minute
20:50
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare Unika.md
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare
Acum o oră
20:40
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași Unika.md
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași
20:30
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior Unika.md
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior
20:20
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut” Unika.md
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut”
Acum 2 ore
20:10
Clase tot mai aglomerate în Chișinău: Autoritățile stabilesc limite minime și maxime de elevi pentru anul școlar 2026-2027 Unika.md
Clase tot mai aglomerate în Chișinău: Autoritățile stabilesc limite minime și maxime de elevi pentru anul școlar 2026-2027
20:00
Recensământul indică mai multe persoane cu dificultăți decât datele oficiale Unika.md
Recensământul indică mai multe persoane cu dificultăți decât datele oficiale
Acum 6 ore
17:10
Proiectul bugetului municipal Chișinău pentru 2026: venituri de 9,59 miliarde lei și deficit de 1,14 miliarde lei Unika.md
Proiectul bugetului municipal Chișinău pentru 2026: venituri de 9,59 miliarde lei și deficit de 1,14 miliarde lei
17:10
Gabriel Nebunu, jefuit în autocar după concertele din Italia: „Mi-au luat valiza cu costumele naționale și banii” Unika.md
Gabriel Nebunu, jefuit în autocar după concertele din Italia: „Mi-au luat valiza cu costumele naționale și banii”
17:00
Moldova, dependentă de energia de avarie din România după atacurile rusești asupra Ucrainei. Experții avertizează: vulnerabilitate energetică majoră Unika.md
Moldova, dependentă de energia de avarie din România după atacurile rusești asupra Ucrainei. Experții avertizează: vulnerabilitate energetică majoră
17:00
Parlamentarii și funcționarii publici, instruiți de CNA despre integritate și buna guvernare Unika.md
Parlamentarii și funcționarii publici, instruiți de CNA despre integritate și buna guvernare
17:00
Europa se confruntă cu un val agresiv de gripă aviară înalt patogenă: impact major asupra fermelor și păsărilor sălbatice Unika.md
Europa se confruntă cu un val agresiv de gripă aviară înalt patogenă: impact major asupra fermelor și păsărilor sălbatice
17:00
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” de președintele României Unika.md
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” de președintele României
17:00
Pompierii au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-un incendiu izbucnit în casa sa din Floreni Unika.md
Pompierii au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-un incendiu izbucnit în casa sa din Floreni
16:50
Papa Leon cere „o pace justă și durabilă” în Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski Unika.md
Papa Leon cere „o pace justă și durabilă” în Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski
16:50
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România Unika.md
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România
16:50
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob de Ziua Internațională Anticorupție Unika.md
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob de Ziua Internațională Anticorupție
16:50
Șoldan Dumitru a câștigat concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM” Unika.md
Șoldan Dumitru a câștigat concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”
16:20
Interviului POLITICO cu președintele Donald Trump, realizat la Casa Albă Unika.md
Interviului POLITICO cu președintele Donald Trump, realizat la Casa Albă
16:00
Descoperire uimitoare! Vaccinul care ar putea oferi imunitate de durată împotriva celor mai agresive forme de cancer Unika.md
Descoperire uimitoare! Vaccinul care ar putea oferi imunitate de durată împotriva celor mai agresive forme de cancer
15:30
Ministerul Finanțelor și PNUD: parteneriat pentru modernizarea finanțelor publice și dezvoltare durabilă Unika.md
Ministerul Finanțelor și PNUD: parteneriat pentru modernizarea finanțelor publice și dezvoltare durabilă
Acum 8 ore
15:10
Sindicatele cer ajustarea salariilor bugetarilor la rata inflației și respectarea standardelor europene Unika.md
Sindicatele cer ajustarea salariilor bugetarilor la rata inflației și respectarea standardelor europene
14:50
Bilanțul ”Reporteri fără Frontiere” pentru 2025. Jurnaliști uciși și închiși: presa rămâne una dintre cele mai periculoase profesii din lume Unika.md
Bilanțul ”Reporteri fără Frontiere” pentru 2025. Jurnaliști uciși și închiși: presa rămâne una dintre cele mai periculoase profesii din lume
14:50
Consumatorii de energie termică vor primi compensații automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă Unika.md
Consumatorii de energie termică vor primi compensații automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă
14:40
POLITICO//Donald Trump atacă Europa și promite să rescrie politica continentală: un semnal de alarmă pentru alianțele tradiționale Unika.md
POLITICO//Donald Trump atacă Europa și promite să rescrie politica continentală: un semnal de alarmă pentru alianțele tradiționale
14:30
Judecătoarea Silvia Cecan, decăzută din dreptul de a ocupa funcții publice după nepromovarea evaluării externe Unika.md
Judecătoarea Silvia Cecan, decăzută din dreptul de a ocupa funcții publice după nepromovarea evaluării externe
14:30
Peste 21.700 de familii din Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului Unika.md
Peste 21.700 de familii din Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului
14:30
Premierul Alexandru Munteanu discută cu NATO consolidarea rezilienței Republicii Moldova în context regional de securitate Unika.md
Premierul Alexandru Munteanu discută cu NATO consolidarea rezilienței Republicii Moldova în context regional de securitate
14:20
Protest PSRM împotriva reformei școlare: peste 70 de școli ar urma să fie închise, iar guvernarea este acuzată de distrugerea satelor Unika.md
Protest PSRM împotriva reformei școlare: peste 70 de școli ar urma să fie închise, iar guvernarea este acuzată de distrugerea satelor
14:20
Uniunea Europeană accelerează ajutorul energetic pentru Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești Unika.md
Uniunea Europeană accelerează ajutorul energetic pentru Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești
14:20
Corupția sufocă Chișinăul: „Cebanizarea” capitalei și nevoia urgentă de deCebanizare Unika.md
Corupția sufocă Chișinăul: „Cebanizarea” capitalei și nevoia urgentă de deCebanizare
14:10
Accident grav la Cahul: ambulanță lovită frontal de un automobil, echipajul medical rănit. Șoferul a fugit de la fața locului Unika.md
Accident grav la Cahul: ambulanță lovită frontal de un automobil, echipajul medical rănit. Șoferul a fugit de la fața locului
14:10
Femeile din agricultură, invitate să adere la platforma „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR) Unika.md
Femeile din agricultură, invitate să adere la platforma „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR)
13:40
Care este pedepsa pentru apelurile non-urgente la 112? Peste o treime nu sunt situații reale de urgență Unika.md
Care este pedepsa pentru apelurile non-urgente la 112? Peste o treime nu sunt situații reale de urgență
13:30
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare Unika.md
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare
13:20
Irigațiile în Moldova, între promisiuni și realitate: investiții estimate la 4,5 miliarde de euro, greu de realizat Unika.md
Irigațiile în Moldova, între promisiuni și realitate: investiții estimate la 4,5 miliarde de euro, greu de realizat
Acum 12 ore
13:10
Moldovenii care călătoresc sau tranzitează Lituania, atenționați: controale suplimentare după instituirea stării de urgență Unika.md
Moldovenii care călătoresc sau tranzitează Lituania, atenționați: controale suplimentare după instituirea stării de urgență
13:10
Părinții pot diminua impozitul pe venit cu cheltuielile pentru instruirea copiilor, până la 16.100 lei Unika.md
Părinții pot diminua impozitul pe venit cu cheltuielile pentru instruirea copiilor, până la 16.100 lei
13:10
Sergiu Prodan, fost ministru al Culturii Republicii Moldova, decorat cu Ordinul „Pentru Merite” de Ucraina Unika.md
Sergiu Prodan, fost ministru al Culturii Republicii Moldova, decorat cu Ordinul „Pentru Merite” de Ucraina
12:50
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat Unika.md
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat
12:50
Trei magistrați noi au depus jurământul în fața CSM și se alătură sistemului judecătoresc Unika.md
Trei magistrați noi au depus jurământul în fața CSM și se alătură sistemului judecătoresc
12:50
ANSA explică: banda adezivă cu logo-ul instituției pe ambalaje nu înseamnă produse neconforme Unika.md
ANSA explică: banda adezivă cu logo-ul instituției pe ambalaje nu înseamnă produse neconforme
12:40
Un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, Rusia: șapte persoane la bord, anchetă în desfășurare Unika.md
Un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, Rusia: șapte persoane la bord, anchetă în desfășurare
12:40
Carburanții se ieftinesc din 10 decembrie: benzină și motorină mai accesibile la pompă Unika.md
Carburanții se ieftinesc din 10 decembrie: benzină și motorină mai accesibile la pompă
12:00
Dan Perciun: tot mai mulți studenți folosesc AI pentru teze, iar copiatul la examene rămâne frecvent Unika.md
Dan Perciun: tot mai mulți studenți folosesc AI pentru teze, iar copiatul la examene rămâne frecvent
11:50
Schema de contrabandă cu pastile psihoactive, deconspirată la Poșta Moldovei: un cetățean român reținut, alți doi bănuiți cercetați Unika.md
Schema de contrabandă cu pastile psihoactive, deconspirată la Poșta Moldovei: un cetățean român reținut, alți doi bănuiți cercetați
11:50
Rețea de migrație ilegală destructurată la frontieră: 4 500 de euro pentru un drum spre UE Unika.md
Rețea de migrație ilegală destructurată la frontieră: 4 500 de euro pentru un drum spre UE
11:40
Un adolescent din Germania și-a pierdut mâna după ce a declanșat un foc de artificii la o petrecere. Dezbatere privind interzicerea artificiilor private Unika.md
Un adolescent din Germania și-a pierdut mâna după ce a declanșat un foc de artificii la o petrecere. Dezbatere privind interzicerea artificiilor private
11:40
Asociația Forța Fermierilor va protesta la Guvern: agricultorii solicită măsuri urgente de susținere Unika.md
Asociația Forța Fermierilor va protesta la Guvern: agricultorii solicită măsuri urgente de susținere
11:30
Sentință în nordul țării: 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege Unika.md
Sentință în nordul țării: 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.