Cît, la ce preț și de la cine a cumpărat Energocom energie electrică în noiembrie

Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan.Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vîrstele de 2 și 6 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la coloană pe gaz