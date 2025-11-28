MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ
Agromedia, 28 noiembrie 2025 12:30
MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
12:30
MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ
Acum 4 ore
10:40
BAYER: Produse eficiente pentru standarde europene în pomicultură
Acum 24 ore
16:00
CUM A TRANSFORMAT CRISTINA ȘTOAC PASIUNEA PENTRU PLĂCINTE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE
15:40
UNDE POȚI DORMI ÎNTR-O IURTĂ ÎN MOLDOVA? Manas Yurt Village, destinația turistică deosebită # Agromedia
UNDE POȚI DORMI ÎNTR-O IURTĂ ÎN MOLDOVA? Manas Yurt Village, destinația turistică deosebită
14:30
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Soluții pentru livezi moderne și exporturi mai mari # Agromedia
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Soluții pentru livezi moderne și exporturi mai mari
Ieri
11:40
RECOLTA DE RAPIȚĂ A UE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE. România înregistrează cea mai mare creștere # Agromedia
RECOLTA DE RAPIȚĂ A UE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE. România înregistrează cea mai mare creștere
26 noiembrie 2025
17:20
FRANȚA DEFRIȘEAZĂ PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE PENTRU A COMBATE SUPRAPRODUCȚIA DE VIN
15:30
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL REC4SMEs: Energie curată și costuri reduse pentru IMM-uri
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
RECOLTA MONDIALĂ DE NUCI CREȘTE CU 3%. Prognoze pentru 2025/26
10:30
UCIP IFAD: 25 de ani de investiții în agricultura Moldovei
25 noiembrie 2025
17:40
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE AUTORIZAȚII NELIMITATE PENTRU PESTICIDE
17:10
CONOPIDA SICILY PURPLE: Soi tardiv, gust intens și culoare mov
15:20
FRANȚA GĂZDUIEȘTE SITEVI 2025: Inovație și tradiție în industria vinului
12:20
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTUL DE PRODUCȚIE. Ce opțiuni au fermierii
10:40
MARIA CÎRJĂ: „Fermierii au nevoie de soluții adaptate fiecărui sezon”
10:00
DE CE S-AU SCUMPIT OUĂLE ÎN MOLDOVA? ANSA dă explicații
09:40
EXPORTURILE DE STRUGURI DE MASĂ DIN MOLDOVA ÎN 2025: Piețe, prețuri și provocări
24 noiembrie 2025
17:20
VERNISAJUL VINULUI 2025: SEARĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU VINUL MOLDOVEI
16:50
CÂT COSTĂ LEMNELE DE FOC ÎN ACEST SEZON. Ce spune ministrul mediului
14:50
MERE PREMIUM PRODUSE LOCAL: Povestea unei livezi moderne din Ungheni
12:50
EUROPA, ÎN FAȚA UNEI CRIZE A ÎNGRĂȘĂMINTELOR: Prețuri în creștere, importuri nesigure
10:30
CEAI CU PESTICIDE, RETRAS DE PE PIAȚĂ: ANSA a nimicit un lot de peste o tonă
09:40
METEO: Ultima săptămână din noiembrie vine cu temperaturi blânde și cer noros
23 noiembrie 2025
13:40
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Sergiu Galușca despre valoarea micilor producători, vin pe muntele Athos și export în SUA # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Sergiu Galușca despre valoarea micilor producători, vin pe muntele Athos și export în SUA
21 noiembrie 2025
17:40
„VINUL MOLDOVEI” 2025: Cele mai bune vinuri ale anului vor fi premiate în decembrie
16:30
NELSON, SOIUL DE AFIN CU PRODUCȚIE DE PÂNĂ LA 13 KG/PLANTĂ
16:00
EGIPTUL ALEGE GRÂUL UCRAINEAN: Livrări rapide, prețuri bune
12:40
PREȚURILE LA RAPIȚĂ ȘI SOIA SCAD SIMȚITOR. UE reduce importurile
11:20
DIN SUA, PE MALUL NISTRULUI: Un american și-o moldoveancă au dezvoltat o destinație culinară unică # Agromedia
DIN SUA, PE MALUL NISTRULUI: Un american și-o moldoveancă au dezvoltat o destinație culinară unică
09:50
PĂRUL KIRGHIZA: Producție bună, fructe gustoase, păstrare îndelungată
09:30
VERDEAȚĂ CU PESTICIDE: ANSA a distrus 15 tone de mărar și pătrunjel de import
20 noiembrie 2025
17:30
UTILIZAREA GUNOIULUI DE GRAJD ÎN SERE: Sfaturi utile
13:30
PREȚUL OUĂLOR CREȘTE PESTE 50 DE LEI. Ce spun producătorii
13:20
ATELIER FAO: Validarea strategiei și a planului de investiții în sectorul viticol
12:50
CUM FACEM CA GĂINILE SĂ SE OUĂ ȘI ÎN SEZONUL RECE
12:20
AIPA REAMINTEȘTE: 1 decembrie, termenul limită pentru subvenții în avans și plățile pe etape # Agromedia
AIPA REAMINTEȘTE: 1 decembrie, termenul limită pentru subvenții în avans și plățile pe etape
11:10
A FOST LANSATĂ EDIȚIA XXIII FABRICAT ÎN MOLDOVA: 400 de companii așteptate
10:00
COTAȚIILE BURSIERE PENTRU PRODUSELE LACTATE SUNT ÎN SCĂDERE
09:30
PENTRU PRIMA DATĂ DIN 1978, FRANȚA INTRĂ PE MINUS LA EXPORTURILE AGROALIMENTARE
19 noiembrie 2025
20:30
PLANTAREA FLORILOR ÎN NOIEMBRIE: 8 specii ce rezistă și înfloresc primăvara
17:00
EXPORTURILE DE PORUMB ALE UCRAINEI ÎN SCĂDERE: UE a redus importurile
16:30
150.000 EURO FINANȚARE PENTRU PLANTAȚII MULTIANUALE
14:50
ULTIMA LUNĂ PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR AGGRI: Investiții eligibile
14:20
PLANTAREA FLORILOR ÎN NOIEMBRIE: 8 specii ce rezistă și înfloresc primăvara
13:20
ROMÂNIA A CUMPĂRAT PORTUL GIURGIULEȘTI: Ce urmează pentru Moldova
13:00
CUM INFLUENȚEAZĂ SOLUL CALITATEA VINULUI: Studiu aplicat la Vinăria Purcari
10:10
BENEFICII PENTRU EXPORTATORI: Moldova adoptă sistemul NCTS în 2025
18 noiembrie 2025
18:10
AIPA: Termen-limită 1 decembrie 2025 pentru cererile de subvenționare în avans
16:40
COD GALBEN DE CONDIȚII COMPLICATE ALE VREMII ÎN MAI MULTE ZONE ALE ȚĂRII
16:10
ASIMINA, PAWPAW sau „BANANUL NORDULUI”: Arborele exotic ce crește și în grădinile noastre # Agromedia
ASIMINA, PAWPAW sau „BANANUL NORDULUI”: Arborele exotic ce crește și în grădinile noastre
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.