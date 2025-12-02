12 EXPERȚI DIN 10 ȚĂRI VOR JURIZA CELE MAI BUNE VINURI MOLDOVENEȘTI

Agromedia, 2 decembrie 2025 14:40

12 EXPERȚI DIN 10 ȚĂRI VOR JURIZA CELE MAI BUNE VINURI MOLDOVENEȘTI

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agromedia

Acum 15 minute
14:50
COMUNITATEA EUROPEANĂ CONFIRMĂ PROGRESELE R. MOLDOVA ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE Agromedia
COMUNITATEA EUROPEANĂ CONFIRMĂ PROGRESELE R. MOLDOVA ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE
Acum 30 minute
14:40
12 EXPERȚI DIN 10 ȚĂRI VOR JURIZA CELE MAI BUNE VINURI MOLDOVENEȘTI Agromedia
12 EXPERȚI DIN 10 ȚĂRI VOR JURIZA CELE MAI BUNE VINURI MOLDOVENEȘTI
Acum 24 ore
17:20
AMBASADORUL JAPONIEI, YOICHIRO YAMADA, ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL ÎN R. MOLDOVA Agromedia
AMBASADORUL JAPONIEI, YOICHIRO YAMADA, ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL ÎN R. MOLDOVA
17:10
LIDIA IONAȘ: Exportăm strugurii direct în supermarketuri europene Agromedia
LIDIA IONAȘ: Exportăm strugurii direct în supermarketuri europene
15:20
MOLDOVA, ÎN TOP 10 MONDIAL AL VINURILOR SPUMANTE Agromedia
MOLDOVA, ÎN TOP 10 MONDIAL AL VINURILOR SPUMANTE
Ieri
12:10
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DEȘEURILE AGRICOLE ÎN MOLDOVA? Fermierii vin cu soluții sustenabile Agromedia
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DEȘEURILE AGRICOLE ÎN MOLDOVA? Fermierii vin cu soluții sustenabile
11:30
REVYONA® ȘI DELAN® PRO: Cele mai noi fungicide BASF pentru livezile de măr și prun Agromedia
REVYONA® ȘI DELAN® PRO: Cele mai noi fungicide BASF pentru livezile de măr și prun
09:30
VREMEA ÎN MOLDOVA. Început de decembrie cu ploi și +10 grade în termometre Agromedia
VREMEA ÎN MOLDOVA. Început de decembrie cu ploi și +10 grade în termometre
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
CEL MAI BUN AN PENTRU TURISMUL MOLDOVENESC. Interes record din partea vizitatorilor Agromedia
CEL MAI BUN AN PENTRU TURISMUL MOLDOVENESC. Interes record din partea vizitatorilor
16:50
PIAȚA SOIEI ÎN BLOCAJ. Parlamentul European amână aplicarea Regulamentului EUDR Agromedia
PIAȚA SOIEI ÎN BLOCAJ. Parlamentul European amână aplicarea Regulamentului EUDR
12:30
MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ Agromedia
MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ
10:40
BAYER: Produse eficiente pentru standarde europene în pomicultură Agromedia
BAYER: Produse eficiente pentru standarde europene în pomicultură
27 noiembrie 2025
16:00
CUM A TRANSFORMAT CRISTINA ȘTOAC PASIUNEA PENTRU PLĂCINTE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE Agromedia
CUM A TRANSFORMAT CRISTINA ȘTOAC PASIUNEA PENTRU PLĂCINTE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE
15:40
UNDE POȚI DORMI ÎNTR-O IURTĂ ÎN MOLDOVA? Manas Yurt Village, destinația turistică deosebită Agromedia
UNDE POȚI DORMI ÎNTR-O IURTĂ ÎN MOLDOVA? Manas Yurt Village, destinația turistică deosebită
14:30
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Soluții pentru livezi moderne și exporturi mai mari Agromedia
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Soluții pentru livezi moderne și exporturi mai mari
11:40
RECOLTA DE RAPIȚĂ A UE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE. România înregistrează cea mai mare creștere Agromedia
RECOLTA DE RAPIȚĂ A UE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE. România înregistrează cea mai mare creștere
26 noiembrie 2025
17:20
FRANȚA DEFRIȘEAZĂ PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE PENTRU A COMBATE SUPRAPRODUCȚIA DE VIN Agromedia
FRANȚA DEFRIȘEAZĂ PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE PENTRU A COMBATE SUPRAPRODUCȚIA DE VIN
15:30
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL REC4SMEs: Energie curată și costuri reduse pentru IMM-uri Agromedia
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL REC4SMEs: Energie curată și costuri reduse pentru IMM-uri
12:30
RECOLTA MONDIALĂ DE NUCI CREȘTE CU 3%. Prognoze pentru 2025/26 Agromedia
RECOLTA MONDIALĂ DE NUCI CREȘTE CU 3%. Prognoze pentru 2025/26
10:30
UCIP IFAD: 25 de ani de investiții în agricultura Moldovei Agromedia
UCIP IFAD: 25 de ani de investiții în agricultura Moldovei
25 noiembrie 2025
17:40
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE AUTORIZAȚII NELIMITATE PENTRU PESTICIDE Agromedia
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE AUTORIZAȚII NELIMITATE PENTRU PESTICIDE
17:10
CONOPIDA SICILY PURPLE: Soi tardiv, gust intens și culoare mov Agromedia
CONOPIDA SICILY PURPLE: Soi tardiv, gust intens și culoare mov
15:20
FRANȚA GĂZDUIEȘTE SITEVI 2025: Inovație și tradiție în industria vinului Agromedia
FRANȚA GĂZDUIEȘTE SITEVI 2025: Inovație și tradiție în industria vinului
12:20
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTUL DE PRODUCȚIE. Ce opțiuni au fermierii Agromedia
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTUL DE PRODUCȚIE. Ce opțiuni au fermierii
10:40
MARIA CÎRJĂ: „Fermierii au nevoie de soluții adaptate fiecărui sezon” Agromedia
MARIA CÎRJĂ: „Fermierii au nevoie de soluții adaptate fiecărui sezon”
10:00
DE CE S-AU SCUMPIT OUĂLE ÎN MOLDOVA? ANSA dă explicații Agromedia
DE CE S-AU SCUMPIT OUĂLE ÎN MOLDOVA? ANSA dă explicații
09:40
EXPORTURILE DE STRUGURI DE MASĂ DIN MOLDOVA ÎN 2025: Piețe, prețuri și provocări Agromedia
EXPORTURILE DE STRUGURI DE MASĂ DIN MOLDOVA ÎN 2025: Piețe, prețuri și provocări
24 noiembrie 2025
17:20
VERNISAJUL VINULUI 2025: SEARĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU VINUL MOLDOVEI Agromedia
VERNISAJUL VINULUI 2025: SEARĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU VINUL MOLDOVEI
16:50
CÂT COSTĂ LEMNELE DE FOC ÎN ACEST SEZON. Ce spune ministrul mediului Agromedia
CÂT COSTĂ LEMNELE DE FOC ÎN ACEST SEZON. Ce spune ministrul mediului
14:50
MERE PREMIUM PRODUSE LOCAL: Povestea unei livezi moderne din Ungheni Agromedia
MERE PREMIUM PRODUSE LOCAL: Povestea unei livezi moderne din Ungheni
12:50
EUROPA, ÎN FAȚA UNEI CRIZE A ÎNGRĂȘĂMINTELOR: Prețuri în creștere, importuri nesigure Agromedia
EUROPA, ÎN FAȚA UNEI CRIZE A ÎNGRĂȘĂMINTELOR: Prețuri în creștere, importuri nesigure
10:30
CEAI CU PESTICIDE, RETRAS DE PE PIAȚĂ: ANSA a nimicit un lot de peste o tonă Agromedia
CEAI CU PESTICIDE, RETRAS DE PE PIAȚĂ: ANSA a nimicit un lot de peste o tonă
09:40
METEO: Ultima săptămână din noiembrie vine cu temperaturi blânde și cer noros Agromedia
METEO: Ultima săptămână din noiembrie vine cu temperaturi blânde și cer noros
23 noiembrie 2025
13:40
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Sergiu Galușca despre valoarea micilor producători, vin pe muntele Athos și export în SUA Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Sergiu Galușca despre valoarea micilor producători, vin pe muntele Athos și export în SUA
21 noiembrie 2025
17:40
„VINUL MOLDOVEI” 2025: Cele mai bune vinuri ale anului vor fi premiate în decembrie Agromedia
„VINUL MOLDOVEI” 2025: Cele mai bune vinuri ale anului vor fi premiate în decembrie
16:30
NELSON, SOIUL DE AFIN CU PRODUCȚIE DE PÂNĂ LA 13 KG/PLANTĂ Agromedia
NELSON, SOIUL DE AFIN CU PRODUCȚIE DE PÂNĂ LA 13 KG/PLANTĂ
16:00
EGIPTUL ALEGE GRÂUL UCRAINEAN: Livrări rapide, prețuri bune Agromedia
EGIPTUL ALEGE GRÂUL UCRAINEAN: Livrări rapide, prețuri bune
12:40
PREȚURILE LA RAPIȚĂ ȘI SOIA SCAD SIMȚITOR. UE reduce importurile Agromedia
PREȚURILE LA RAPIȚĂ ȘI SOIA SCAD SIMȚITOR. UE reduce importurile
11:20
DIN SUA, PE MALUL NISTRULUI: Un american și-o moldoveancă au dezvoltat o destinație culinară unică Agromedia
DIN SUA, PE MALUL NISTRULUI: Un american și-o moldoveancă au dezvoltat o destinație culinară unică
09:50
PĂRUL KIRGHIZA: Producție bună, fructe gustoase, păstrare îndelungată Agromedia
PĂRUL KIRGHIZA: Producție bună, fructe gustoase, păstrare îndelungată
09:30
VERDEAȚĂ CU PESTICIDE: ANSA a distrus 15 tone de mărar și pătrunjel de import Agromedia
VERDEAȚĂ CU PESTICIDE: ANSA a distrus 15 tone de mărar și pătrunjel de import
20 noiembrie 2025
17:30
UTILIZAREA GUNOIULUI DE GRAJD ÎN SERE: Sfaturi utile Agromedia
UTILIZAREA GUNOIULUI DE GRAJD ÎN SERE: Sfaturi utile
13:30
PREȚUL OUĂLOR CREȘTE PESTE 50 DE LEI. Ce spun producătorii Agromedia
PREȚUL OUĂLOR CREȘTE PESTE 50 DE LEI. Ce spun producătorii
13:20
ATELIER FAO: Validarea strategiei și a planului de investiții în sectorul viticol Agromedia
ATELIER FAO: Validarea strategiei și a planului de investiții în sectorul viticol
12:50
CUM FACEM CA GĂINILE SĂ SE OUĂ ȘI ÎN SEZONUL RECE Agromedia
CUM FACEM CA GĂINILE SĂ SE OUĂ ȘI ÎN SEZONUL RECE
12:20
AIPA REAMINTEȘTE: 1 decembrie, termenul limită pentru subvenții în avans și plățile pe etape Agromedia
AIPA REAMINTEȘTE: 1 decembrie, termenul limită pentru subvenții în avans și plățile pe etape
11:10
A FOST LANSATĂ EDIȚIA XXIII FABRICAT ÎN MOLDOVA: 400 de companii așteptate Agromedia
A FOST LANSATĂ EDIȚIA XXIII FABRICAT ÎN MOLDOVA: 400 de companii așteptate
10:00
COTAȚIILE BURSIERE PENTRU PRODUSELE LACTATE SUNT ÎN SCĂDERE Agromedia
COTAȚIILE BURSIERE PENTRU PRODUSELE LACTATE SUNT ÎN SCĂDERE
09:30
PENTRU PRIMA DATĂ DIN 1978, FRANȚA INTRĂ PE MINUS LA EXPORTURILE AGROALIMENTARE Agromedia
PENTRU PRIMA DATĂ DIN 1978, FRANȚA INTRĂ PE MINUS LA EXPORTURILE AGROALIMENTARE
19 noiembrie 2025
20:30
PLANTAREA FLORILOR ÎN NOIEMBRIE: 8 specii ce rezistă și înfloresc primăvara Agromedia
PLANTAREA FLORILOR ÎN NOIEMBRIE: 8 specii ce rezistă și înfloresc primăvara
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.