Un bărbat din Anenii Noi a fost salvat de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în propria locuință
Moldpres, 9 decembrie 2025 16:10
Un bărbat de 72 de ani a fost evacuat la timp dintr-o casă cuprinsă de flăcări în satul Floreni, raionul Anenii Noi, în noaptea de 8 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:10, iar la fața locului a intervenit un echipaj al Ins...
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu Rom&a...
Acum 2 ore
15:20
Republica Moldova, promovată în Vogue Polska: o apariție spectaculoasă care pune țara pe harta destinațiilor inspiratoare # Moldpres
Republica Moldova își face loc în paginile uneia dintre cele mai prestigioase reviste de modă din lume. Vogue Polska a publicat ediția în care țara noastră este prezentată ca „destinație turistică autentică, plină de farmec, tradiții și poveșt...
15:10
Serviciu modern de salubrizare în satul Câșla, Telenești: proiect finalizat în beneficiul a circa 800 de localnici # Moldpres
În satul Câșla din raionul Telenești a fost finalizat proiectul „Un sat salubru pentru un mediu curat, prin dezvoltarea serviciului modern de salubrizare”. În urma acestuia, aproximativ 800 de locuitori beneficiază de un sistem modern și eficient...
15:10
Servicii mai calitative și protecție sporită pentru consumatorii de energie termică. Modificări aprobate de ANRE # Moldpres
Consumatorii de energie termică vor beneficia de servicii mai calitative, iar activitatea operatorilor care activează în sector va fi eficientizată, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, în redacție nouă,...
14:40
Ministrul Dorin Junghietu: „Republica Moldova își intensifică eforturile pentru consolidarea securității energetice” # Moldpres
Republica Moldova își intensifică eforturile pentru diversificarea surselor de energie, modernizarea infrastructurii și consolidarea securității energetice, în condițiile în care piețele energetice continuă să fie marcate de volatilitate, pe fondul tens...
Acum 4 ore
14:30
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” # Moldpres
Asociația Obștească „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova” a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura”, distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan....
14:30
Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a amintit în mod tradițional despre „greșelile&rd...
14:10
Compania „Energocom” a achiziționat, în luna noiembrie, circa 397,552 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,7 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna octombrie au fost achiziționate circa 387,3 mii M...
14:00
UE își propune să accelereze ajutorul pentru Republica Moldova în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Moldpres
Uniunea Europeană este dispusă să accelereze ajutorul în domeniul energetic acordat Republicii Moldova și Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din țara vecină Ucraina. Despre aceasta a anunțat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoa...
14:00
Încă o magistrată de la Curtea de Apel a picat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat nepromovarea evaluării externe de către judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, după ce Comisia de evaluare a identificat diferențe semnificative de avere care ridică suspiciuni privind integritatea financ...
13:30
Schimb de bune practici între R. Moldova și Spania privind avansarea negocierilor de aderare la UE, discutate la Chișinău # Moldpres
Progresul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și pașii următori ai Republicii Moldova au constituit principala temă a întrevederii viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu secretarul de Stat pentru Afaceri Europene al Spaniei, Fe...
13:30
13:30
13:20
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge # Moldpres
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct...
12:40
VIDEO // Impozite mai mici pentru părinții care achită pentru instruirea copiilor. Pașii care trebuie parcurși # Moldpres
Părinții care achită pentru instruirea copiilor vor putea să-și diminueze venitul impozabil cu suma cheltuită, dar nu mai mult de 16.100 de lei. Pentru a beneficia de această facilitate, părinții vor trebui să depună declarația cu privire la impozitul pe venit și să...
12:40
Trei magistrați, recent numiți prin decret prezidențial, au depus astăzi jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat că cei trei magistrați se vor alătura cel...
12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu explicații după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini care prezintă o cutie de produse expusă pe raftul unui supermarket, sigilată cu bandă adezivă inscripționată cu logo-ul instituției. Potrivi...
Acum 6 ore
12:20
Ofițerii Serviciului Vamal, împreună cu procurorii PCCOCS, au descoperit un colet poștal ce conținea peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație. Substanțele au fost aduse ilegal în Republica Moldova prin intermediul trimiter...
11:50
Atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova, care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania, sunt atenționați că ar putea fi supuși unor controale suplimentare în condițiile în care Cabinetul de miniștri al Lituaniei a decis astăzi instituirea stării ...
11:00
Dan Perciun le răspunde partidelor nemulțumite de reforma în Educație: „Ministerul pune accent pe calitate” # Moldpres
Abordarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în cazul reformei privind consolidarea rețelei școlare pune accentul pe calitate, nu pe reducerea cheltuielilor, iar resursele eliberate vor fi reinvestite integral în educație. Obiectivul MEC este asigurarea ...
10:50
Doi copii de 2 și 6 ani au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Șoltoaia, raionul Fălești, în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz propan–butan. Un echipaj medical i-a preluat pe minori și i-a transportat la spit...
10:40
CNA și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la examenele auto: 23 de persoane vizate # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții în cadrul unei anchete privind corupția la obținerea permiselor de conducere în raionul Călărași. În prezent, 23...
Acum 8 ore
10:30
Infrastructură nouă în sud-estul ţării: drumul de ocolire Troița Nouă, verificat de specialiști la recepția finală # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea recepției lucrărilor pentru drumul de ocolire a satului Troița Nouă, din raionul Anenii Noi, parte a traseului R30 Anenii Noi–Căușeni–Ștefan Vodă–Frontiera cu Ucraina. Odată cu această etapă...
10:20
Nou model de adeverință pentru preschimbarea permiselor moldovenești în Marea Britanie. ASP va elibera documentul în limba engleză # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement), în limba engleză, necesară cetățenilor Republicii Moldova stabiliți în Marea Britanie, care solicită preschimbarea permisului de conducere moldovenesc categoria B...
10:20
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procedurii de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, care expiră la 1 martie 2026. Măsură vine în contextul alinierii Republicii Moldova la Decizia UE 2025/1460 pri...
10:20
Serviciile de catering au devenit o soluție tot mai utilizată pentru organizarea evenimentelor private - de la zile de naștere și mese de pomenire, până la petreceri corporative. Deși oferă rapiditate și comoditate, acestea pot prezenta și riscuri dacă furnizorul ...
09:50
FOTO// Igor Grosu s-a întâlnit cu Secretarul de Stat al Carolinei de Nord: „O colaborare specială, începută în 1999” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere oficială cu Secretarul de Stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall. În cadrul acesteia, au fost puse în discuție subiecte ce țin de consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și acest...
09:40
FOTO // IGSU a recepționat primele donații pentru consolidarea răspunsului la inundații în cadrul proiectului WASSER # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență /IGSU/ a recepționat luni un vehicul specializat și două motopompe destinate intervențiilor la inundații, echipamente destinate raioanelor Ocnița, Dondușeni și Soroca, precum și pentru localități din Ucraina expuse ri...
09:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 1 - 5 decembrie 2025, angajații SFS au efectuat 314 vizite fiscale la 294 de contribuabili. Direcția generală c...
09:00
Președintele ucrainean susține că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei # Moldpres
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează AFP, preluat de AGE...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, moneda unică europeană se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 80 de bani. ...
08:50
Poliția Republicii Moldova a desfășurat, în perioada 1–7 decembrie, o amplă operațiune la nivel național pentru combaterea traficului de droguri, vizând în special implicarea minorilor și tinerilor în activități legate de substanțe narcotic...
08:50
Blocurile Unității de Primiri Urgențe și cele curativ-chirurgicale ale Spitalului Raional Cimișlia au fost reabilitate termic în cadrul unui proiect investițional finanțat integral de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a lu...
08:40
Vehicule speciale pe strada Mateevici: Ambasada SUA și MAI organizează un exercițiu de simulare a unei urgențe la Chișinău # Moldpres
Ambasada Statelor Unite ale Americii, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, desfășoară astăzi un exercițiu de simulare a unei situații de urgență. Activitatea face parte din cooperarea periodică dintre Ambasada SUA și instituțiile...
Acum 24 ore
21:20
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „Roata Vremii” – o călătorie culturală şi gustoasă, parte a Rutei Transfrontaliere Gastronomice # Moldpres
În inima Moldovei, chiar în capitala ţării, tradițiile, istoria și gastronomia se împletesc armonios la „Roata Vremii”, un restaurant-muzeu ce face parte din Rutele Transfrontaliere Gastronomice, destinat celor care vor să descopere adevărata e...
21:00
Republica Moldova lansează licitația pentru 170 MW capacități eoliene cu sisteme de stocare a energiei # Moldpres
Ministerul Energiei a publicat astăzi documentația pentru licitația publică destinată dezvoltării a 170 MW capacități eoliene, cuplate cu sisteme de stocare a energiei, a anunțat în această seară ministrul Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „În...
20:50
Dorin Junghietu: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil ce vor putea activa legal până în primăvara 2026, iar operatorii privați vor continua tranzacția” # Moldpres
Lukoil își poate continua activitatea în retail până în primăvara anului viitor, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a clarificat situația rețelei de benzinării Lukoil din Republica Moldova, în contextul prelungirii termenelor ...
20:30
Ministrul Energiei explică livrările de urgență de energie electrică din România pentru menținerea stabilității sistemului național # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit detalii în această seară, la emisiunea În Context de la postul public de televiziune, despre intervenția tehnică care a permis menținerea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în fața...
19:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 8 decembrie (ora 20:00) – 9 decembrie (ora 20:00), vremea va fi predominant închisă, cu cer mai mult noros, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit mete...
19:30
19:10
Investiții BERD de peste 1 miliard de euro, în analiză la Chișinău: Gavriliță și Grimaldi stabilesc următoarele priorități # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, pentru a evalua progresele proiectelor finanțate de instituția eur...
19:00
Sectorul strugurilor de masă intră într-o nouă etapă: FAO și UNIDO au finalizat strategia națională de transformare a ramurii viticole # Moldpres
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) anunță finalizarea cu succes a fazei de elaborare a unei strategii naționale de referință pentru transformarea sectorului strug...
18:50
Doi judecători, foști conducători de instanță, clarifică în audieri publice aspecte financiare și de integritate etică # Moldpres
Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor i-a audiat astăzi pe judecătorul Mihail Bușuleac, anterior președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și pe judecătorul Ion Rusu, anterior vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecători...
18:40
Autoritățile intensifică măsurile împotriva utilizării abuzive a etichetelor „eco”, „bio” și „organic” # Moldpres
Utilizarea nejustificată a termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe produse alimentare devine o practică tot mai frecventă, inducând în eroare consumatorii și afectând producătorii care respectă regulile agriculturii eco...
18:30
Robotica deschide drumul viselor la Orhei: copiii învață să construiască roboți cu sprijinul UE și PNUD # Moldpres
Școala de robotică din Orhei a fost lansată în primăvara anului 2025 de programatorul Sergiu Smîntînă, cu sprijin financiar al Uniunii Europene prin programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de Programul Naţiunilor Unite ...
18:20
Noiembrie cu subvenții record: peste 72 milioane lei pentru susținerea fermierilor și dezvoltarea infrastructurii rurale # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) şi Fondul de Intervenţie a Guvernului ...
18:20
Comisia de licitații SER publică documentația pentru instalarea a 170 MW de capacități eoliene, pentru consultări finale # Moldpres
Comisia de licitații responsabilă de selectarea investitorilor pentru instalarea a 170 MW de capacități eoliene, însoțite de sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de 44 MWh, s-a întrunit pe 8 decembrie 2025 în prima sa ședință d...
