Noi judecători în instanțele din țară: trei magistrați au depus jurământul la CSM
Moldpres, 9 decembrie 2025 12:40
Trei magistrați, recent numiți prin decret prezidențial, au depus astăzi jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat că cei trei magistrați se vor alătura cel...
• • •
Acum 30 minute
12:40
VIDEO // Impozite mai mici pentru părinții care achită pentru instruirea copiilor. Pașii care trebuie parcurși # Moldpres
Părinții care achită pentru instruirea copiilor vor putea să-și diminueze venitul impozabil cu suma cheltuită, dar nu mai mult de 16.100 de lei. Pentru a beneficia de această facilitate, părinții vor trebui să depună declarația cu privire la impozitul pe venit și să...
12:40
12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu explicații după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini care prezintă o cutie de produse expusă pe raftul unui supermarket, sigilată cu bandă adezivă inscripționată cu logo-ul instituției. Potrivi...
Acum o oră
12:20
Ofițerii Serviciului Vamal, împreună cu procurorii PCCOCS, au descoperit un colet poștal ce conținea peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație. Substanțele au fost aduse ilegal în Republica Moldova prin intermediul trimiter...
Acum 2 ore
11:50
Atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova, care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania, sunt atenționați că ar putea fi supuși unor controale suplimentare în condițiile în care Cabinetul de miniștri al Lituaniei a decis astăzi instituirea stării ...
11:00
Dan Perciun le răspunde partidelor nemulțumite de reforma în Educație: „Ministerul pune accent pe calitate” # Moldpres
Abordarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în cazul reformei privind consolidarea rețelei școlare pune accentul pe calitate, nu pe reducerea cheltuielilor, iar resursele eliberate vor fi reinvestite integral în educație. Obiectivul MEC este asigurarea ...
Acum 4 ore
10:50
Doi copii de 2 și 6 ani au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Șoltoaia, raionul Fălești, în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz propan–butan. Un echipaj medical i-a preluat pe minori și i-a transportat la spit...
10:40
CNA și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la examenele auto: 23 de persoane vizate # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții în cadrul unei anchete privind corupția la obținerea permiselor de conducere în raionul Călărași. În prezent, 23...
10:30
Infrastructură nouă în sud-estul ţării: drumul de ocolire Troița Nouă, verificat de specialiști la recepția finală # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea recepției lucrărilor pentru drumul de ocolire a satului Troița Nouă, din raionul Anenii Noi, parte a traseului R30 Anenii Noi–Căușeni–Ștefan Vodă–Frontiera cu Ucraina. Odată cu această etapă...
10:20
Nou model de adeverință pentru preschimbarea permiselor moldovenești în Marea Britanie. ASP va elibera documentul în limba engleză # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement), în limba engleză, necesară cetățenilor Republicii Moldova stabiliți în Marea Britanie, care solicită preschimbarea permisului de conducere moldovenesc categoria B...
10:20
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procedurii de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, care expiră la 1 martie 2026. Măsură vine în contextul alinierii Republicii Moldova la Decizia UE 2025/1460 pri...
10:20
Serviciile de catering au devenit o soluție tot mai utilizată pentru organizarea evenimentelor private - de la zile de naștere și mese de pomenire, până la petreceri corporative. Deși oferă rapiditate și comoditate, acestea pot prezenta și riscuri dacă furnizorul ...
09:50
FOTO// Igor Grosu s-a întâlnit cu Secretarul de Stat al Carolinei de Nord: „O colaborare specială, începută în 1999” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere oficială cu Secretarul de Stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall. În cadrul acesteia, au fost puse în discuție subiecte ce țin de consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și acest...
09:40
FOTO // IGSU a recepționat primele donații pentru consolidarea răspunsului la inundații în cadrul proiectului WASSER # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență /IGSU/ a recepționat luni un vehicul specializat și două motopompe destinate intervențiilor la inundații, echipamente destinate raioanelor Ocnița, Dondușeni și Soroca, precum și pentru localități din Ucraina expuse ri...
09:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 1 - 5 decembrie 2025, angajații SFS au efectuat 314 vizite fiscale la 294 de contribuabili. Direcția generală c...
09:00
Președintele ucrainean susține că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei # Moldpres
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează AFP, preluat de AGE...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, moneda unică europeană se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 80 de bani. ...
Acum 6 ore
08:50
Poliția Republicii Moldova a desfășurat, în perioada 1–7 decembrie, o amplă operațiune la nivel național pentru combaterea traficului de droguri, vizând în special implicarea minorilor și tinerilor în activități legate de substanțe narcotic...
08:50
Blocurile Unității de Primiri Urgențe și cele curativ-chirurgicale ale Spitalului Raional Cimișlia au fost reabilitate termic în cadrul unui proiect investițional finanțat integral de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a lu...
08:40
Vehicule speciale pe strada Mateevici: Ambasada SUA și MAI organizează un exercițiu de simulare a unei urgențe la Chișinău # Moldpres
Ambasada Statelor Unite ale Americii, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, desfășoară astăzi un exercițiu de simulare a unei situații de urgență. Activitatea face parte din cooperarea periodică dintre Ambasada SUA și instituțiile...
Acum 24 ore
21:20
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „Roata Vremii” – o călătorie culturală şi gustoasă, parte a Rutei Transfrontaliere Gastronomice # Moldpres
În inima Moldovei, chiar în capitala ţării, tradițiile, istoria și gastronomia se împletesc armonios la „Roata Vremii”, un restaurant-muzeu ce face parte din Rutele Transfrontaliere Gastronomice, destinat celor care vor să descopere adevărata e...
21:00
Republica Moldova lansează licitația pentru 170 MW capacități eoliene cu sisteme de stocare a energiei # Moldpres
Ministerul Energiei a publicat astăzi documentația pentru licitația publică destinată dezvoltării a 170 MW capacități eoliene, cuplate cu sisteme de stocare a energiei, a anunțat în această seară ministrul Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „În...
20:50
Dorin Junghietu: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil ce vor putea activa legal până în primăvara 2026, iar operatorii privați vor continua tranzacția” # Moldpres
Lukoil își poate continua activitatea în retail până în primăvara anului viitor, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a clarificat situația rețelei de benzinării Lukoil din Republica Moldova, în contextul prelungirii termenelor ...
20:30
Ministrul Energiei explică livrările de urgență de energie electrică din România pentru menținerea stabilității sistemului național # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit detalii în această seară, la emisiunea În Context de la postul public de televiziune, despre intervenția tehnică care a permis menținerea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în fața...
19:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 8 decembrie (ora 20:00) – 9 decembrie (ora 20:00), vremea va fi predominant închisă, cu cer mai mult noros, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit mete...
19:30
19:10
Investiții BERD de peste 1 miliard de euro, în analiză la Chișinău: Gavriliță și Grimaldi stabilesc următoarele priorități # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, pentru a evalua progresele proiectelor finanțate de instituția eur...
19:00
Sectorul strugurilor de masă intră într-o nouă etapă: FAO și UNIDO au finalizat strategia națională de transformare a ramurii viticole # Moldpres
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) anunță finalizarea cu succes a fazei de elaborare a unei strategii naționale de referință pentru transformarea sectorului strug...
18:50
Doi judecători, foști conducători de instanță, clarifică în audieri publice aspecte financiare și de integritate etică # Moldpres
Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor i-a audiat astăzi pe judecătorul Mihail Bușuleac, anterior președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și pe judecătorul Ion Rusu, anterior vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecători...
18:40
Autoritățile intensifică măsurile împotriva utilizării abuzive a etichetelor „eco”, „bio” și „organic” # Moldpres
Utilizarea nejustificată a termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe produse alimentare devine o practică tot mai frecventă, inducând în eroare consumatorii și afectând producătorii care respectă regulile agriculturii eco...
18:30
Robotica deschide drumul viselor la Orhei: copiii învață să construiască roboți cu sprijinul UE și PNUD # Moldpres
Școala de robotică din Orhei a fost lansată în primăvara anului 2025 de programatorul Sergiu Smîntînă, cu sprijin financiar al Uniunii Europene prin programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de Programul Naţiunilor Unite ...
18:20
Noiembrie cu subvenții record: peste 72 milioane lei pentru susținerea fermierilor și dezvoltarea infrastructurii rurale # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) şi Fondul de Intervenţie a Guvernului ...
18:20
Comisia de licitații SER publică documentația pentru instalarea a 170 MW de capacități eoliene, pentru consultări finale # Moldpres
Comisia de licitații responsabilă de selectarea investitorilor pentru instalarea a 170 MW de capacități eoliene, însoțite de sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de 44 MWh, s-a întrunit pe 8 decembrie 2025 în prima sa ședință d...
17:00
Guvernul și UNICEF își consolidează parteneriatul pentru bunăstarea copiilor din Republica Moldova # Moldpres
Guvernul și UNICEF vor continua colaborarea pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor, scăderea ratei de sărăcie în rândul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate. Proiectele desfășurate în țara noastră pentru o...
17:00
Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei” # Moldpres
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ambasa...
16:40
Notele ar putea reveni în clasa a IV-a de la 1 septembrie 2026. Ministerul Educației testează deja sistemul în mai multe școli # Moldpres
Notele ar putea fi reintroduse în clasa a IV-a începând cu 1 septembrie 2026, potrivit modificărilor propuse la Codul Educației. Elevii ar urma să fie evaluați cu note la disciplinele de examen – limba română și matematică – după zece a...
16:30
Scriitoarea Ana Blandiana, în dialog cu cititorii din Chișinău de Ziua Autorului European # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Editura „Știința”, a organizat astăzi, în cadrul Zilei Autorului European, o întâlnire specială cu scriitoarea Ana Blandiana, una dintre cele mai marcante personalități ale li...
16:20
SATUL EUROPEAN // Condiții moderne pentru locuitorii din Glodeni, cu investiții în educație, infrastructură și servicii publice # Moldpres
Orașul Glodeni beneficiază de o serie de investiții importante, realizate prin intermediul Programelor Naționale „Satul European” (edițiile I și II), „Satul European Expres” și „Europa este aproape”. Aceste proiecte contribuie la crearea...
16:10
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev # Moldpres
La 8 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, dl. Ulvi Bakhshaliyev.Oficialii au abordat subiecte de interes comun aflate pe agenda relațiilor bilaterale m...
16:00
Un fost deputat rămâne încă o lună după gratii. Curtea de Apel a decis prelungirea arestului # Moldpres
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel a admis astăzi demersul procurorilor de prelungire a măsurii preventive, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție, Judecătoria ...
16:00
Statele UE și-au adoptat luni poziția asupra unei legi europene menite să accelereze și să simplifice procedurile pentru returnarea persoanelor aflate ilegal în alte state membre, permițându-le între altele statelor membre să înființeze centre de r...
15:50
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ a aprobat includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Noile preparate vor fi disponibile pentru pacienți de la 1 ianu...
15:20
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, au efectuat o vizită la Raleigh, Carolina de Nord, SUA, unde s-au întâlnit cu membrii comunității moldovenești din regiune. Oficialii au descris diaspora din C...
15:10
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 14.318 cetățeni, inclusiv la 1.179 de copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit Cen...
15:00
Încă patru procurori intră în procedura de evaluare. Procurorul General interimar, pe listă # Moldpres
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat programul audierilor programate pentru luna decembrie 2025, anunțând că încă patru procurori, inclusiv Procurorul General interimar Alexandru Machidon, vor trece prin procedura de vetting, comunică MOLDPRES.Potrivi...
14:40
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut după luni de cercetări, fiind suspectat că și-ar fi ucis mama în vârstă de 81 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, &ic...
14:20
FOTO // Specialiști hidrotehnici din Râșcani, Sângerei și Telenești, instruiți pentru prevenirea inundațiilor şi siguranța barajelor # Moldpres
Specialiști responsabili de exploatarea și monitorizarea construcțiilor hidrotehnice din sub-bazinele Copăceanca, Soloneț și Bahu au participat la ateliere practice dedicate prevenirii riscurilor de inundații. Instruirile au fost organizate cu sprijinul Agenției Austriece...
13:30
VIDEO // Bancnote false depistate de poliție în capitală. Doi tineri de 20 și 21 de ani, plasați în arest # Moldpres
Doi tineri de 20 și 21 de ani, originari din Chișinău, au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați că ar fi pus în circulație bancnote false pe teritoriul capitalei, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alerta...
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi reținerea și nimicirea unui lot de 374 kg de ceai (11.016 pliculețe a câte 34 g) importat, care nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au ...
13:10
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău # Moldpres
Astăzi, vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lang.Discuțiile s-au axat pe cooperarea dintre Republica Moldova și Consiliul Europei în diverse domenii, cu un accent deos...
